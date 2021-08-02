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Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа

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2 августа 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Большая секунда» (1 сезон)



По сюжету двое сценаристов когда-то были вместе, но плохо расстались. Теперь они работают над историей о любви двух преподавателей музыкальной школы. Так, две линии отношений — авторов и их героев — переплетаются вокруг общих тем, касающихся возможности и невозможности совместной жизни. Режиссер «Большой секунды» Виктор Шамиров также исполнил одну из главных ролей, а компанию ему составили Ольга Мотина-Супонева, Дмитрий Лысенков и солистка группы СБПЧ Евгения Борзых.

Премьера: 6 августа
Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)


«Мистер Корман» (1 сезон)



Драмеди о музыканте Джоше Кормане, учителе государственной школы в долине Сан-Фернандо, отчаянно борющимся с чувством тревоги, одиночеством и неуверенностью в себе. Джозеф Гордон-Левитт не только исполнил главную роль, но и написал и поставил этот сериал.

Премьера: 6 августа
Платформа: Apple TV+


«Псы резервации» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа
фото: "Псы резервации"

Комедийная история о четырех подростках из сельской местности Оклахомы, которые проводят свои дни, совершая преступления и разбираясь с ними. Режиссерское кресло занял Стерлин Харджо, поставивший несколько художественных и документальных фильмов, посвященных судьбам жителей резерваций. Продюсером «Псов» выступил оскароносный Тайка Вайтити.

Премьера: 9 августа
Платформа: Hulu


«Выжившие» (1 сезон)



Продюсерский проект Бориса Хлебникова по сценарию Романа Волобуева, Елены Ваниной и Александра Лунгина. Действие разворачивается в постапокалипсическом мире, где большая часть населения погибла от смертельного вируса. Чтобы выжить, нужно спать не больше двух часов. Помимо основных эпизодов выйдет восемь веб-сериалов, где в новой реальности действуют уже другие герои. В актерский состав вошли Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Анна Слю, Валентина Лукащук, Дарья Савельева и Алексей Розин.

Премьера: 12 августа
Платформа: Оkko


«Джетлаг» (1 сезон)



Сериальная версия одноименного фильма Михаила и Лили Идовых, где сыграли Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Александр Горелов. В центре сюжета — пара влюбленных, Никита и Женя, которые планируют совместный отпуск, но, разругавшись по дороге в аэропорт, оказываются на разных концах земного шара, в Берлине и Таиланде. Там каждый из них впутывается в новые отношения. По словам создателей, в сериале будет расширена линия, посвященная съемкам фильма о Набокове.

Премьера: 12 августа
Платформа: more.tv, КиноПоиск HD (в подписке «Плюс» с more.tv)


«Новенький» (2 сезон)



Первый сезон рассказывал о московском школьнике Максе (Глеб Калюжный), который подвергся травле среди новых одноклассников и при странных обстоятельствах пропал. В премьерных эпизодах возращение парня станет поводом для раскрытия тайн провинциального Юровска, хранившихся около тридцати лет.

Премьера: 12 августа
Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)


«Девять совсем незнакомых людей» (1 сезон)



Экранизация одноименного романа Лианы Мориарти о девяти жителях большого города, которые вместе прилетают на элитный курорт и со временем обнаруживают, что стали частью психологического эксперимента. Одну из ведущих ролей исполнила Николь Кидман.

Премьера: 18 августа
Платформа: Hulu


«Жвалы»



Летняя абсурдная комедия Квентина Дюпьё о приключениях двух обаятельных чудаков. Отправившись на задание, они находят в багажнике украденного авто огромную муху и решают выдрессировать ее для ограбления банков.

Читать рецензию на фильм «Жвалы»

Премьера: 19 августа
Платформа: КиноПоиск HD


«Чепелуэйт» (1 сезон)



Мистическая драма по мотивам рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». В 1850-е годы овдовевший капитан Чарльз Бун в исполнении Эдриана Броуди приезжает с тремя детьми в старинный дом своих предков. Их гувернанткой становится писательница, работающая над готическим романом о мрачных тайнах этого семейства.

Премьера: 20 августа
Платформа: Амедиатека, КиноПоиск HD (в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой)


«Коса» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа
фото: К/ф "Коса"

Детективная история о необыкновенной героине, которая работает следователем и берется за преступления, связанные с загадочными убийствами молодых девушек. Название сериала связано с географическим топонимом, поскольку события разворачиваются на Куршской косе в Калининградской области. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

Премьера: 25 августа
Платформа: KION


«Убийства в одном здании» (1 сезон)



Трое жителей высотного дома на Манхэттене — по совместительству любители криминальных рассказов — неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. Над сценарием работал легендарный комик Стив Мартин, исполнивший одну из ведущих ролей вместе с Селеной Гомес и Мартином Шортом.

Премьера: 31 августа
Платформа: Hulu

Маша Бороденко
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фильмы
Большая секундаВыжившиеДевять совсем незнакомых людейДжетлагЖвалыКосаМистер КорманНовенький-2Псы резервацииУбийства в одном зданииЧепелуэйт

фотографии >>
Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа фотографии
Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа фотографии
Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа фотографии
Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа фотографии
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