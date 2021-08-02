Смотреть онлайн: «Выжившие», «Жвалы», продолжение «Новенького» и другие цифровые премьеры августа

По сюжету двое сценаристов когда-то были вместе, но плохо расстались. Теперь они работают над историей о любви двух преподавателей музыкальной школы. Так, две линии отношений — авторов и их героев — переплетаются вокруг общих тем, касающихся возможности и невозможности совместной жизни. Режиссер «Большой секунды» Виктор Шамиров также исполнил одну из главных ролей, а компанию ему составили Ольга Мотина-Супонева, Дмитрий Лысенков и солистка группы СБПЧ Евгения Борзых.
Премьера: 6 августа Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)
Драмеди о музыканте Джоше Кормане, учителе государственной школы в долине Сан-Фернандо, отчаянно борющимся с чувством тревоги, одиночеством и неуверенностью в себе. Джозеф Гордон-Левитт не только исполнил главную роль, но и написал и поставил этот сериал.
Комедийная история о четырех подростках из сельской местности Оклахомы, которые проводят свои дни, совершая преступления и разбираясь с ними. Режиссерское кресло занял Стерлин Харджо, поставивший несколько художественных и документальных фильмов, посвященных судьбам жителей резерваций. Продюсером «Псов» выступил оскароносный Тайка Вайтити.
Сериальная версия одноименного фильма Михаила и Лили Идовых, где сыграли Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Александр Горелов. В центре сюжета — пара влюбленных, Никита и Женя, которые планируют совместный отпуск, но, разругавшись по дороге в аэропорт, оказываются на разных концах земного шара, в Берлине и Таиланде. Там каждый из них впутывается в новые отношения. По словам создателей, в сериале будет расширена линия, посвященная съемкам фильма о Набокове.
Премьера: 12 августа Платформа: more.tv, КиноПоиск HD (в подписке «Плюс» с more.tv)
Первый сезон рассказывал о московском школьнике Максе (Глеб Калюжный), который подвергся травле среди новых одноклассников и при странных обстоятельствах пропал. В премьерных эпизодах возращение парня станет поводом для раскрытия тайн провинциального Юровска, хранившихся около тридцати лет.
Премьера: 12 августа Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)
Экранизация одноименного романа Лианы Мориарти о девяти жителях большого города, которые вместе прилетают на элитный курорт и со временем обнаруживают, что стали частью психологического эксперимента. Одну из ведущих ролей исполнила Николь Кидман.
Летняя абсурдная комедия Квентина Дюпьё о приключениях двух обаятельных чудаков. Отправившись на задание, они находят в багажнике украденного авто огромную муху и решают выдрессировать ее для ограбления банков.
Мистическая драма по мотивам рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». В 1850-е годы овдовевший капитан Чарльз Бун в исполнении Эдриана Броуди приезжает с тремя детьми в старинный дом своих предков. Их гувернанткой становится писательница, работающая над готическим романом о мрачных тайнах этого семейства.
Премьера: 20 августа Платформа: Амедиатека, КиноПоиск HD (в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой)
Детективная история о необыкновенной героине, которая работает следователем и берется за преступления, связанные с загадочными убийствами молодых девушек. Название сериала связано с географическим топонимом, поскольку события разворачиваются на Куршской косе в Калининградской области. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.
Трое жителей высотного дома на Манхэттене — по совместительству любители криминальных рассказов — неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. Над сценарием работал легендарный комик Стив Мартин, исполнивший одну из ведущих ролей вместе с Селеной Гомес и Мартином Шортом.
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