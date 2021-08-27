День российского кино: Разжимая кулаки во времена Чумного доктора

Профессиональный праздник – День российского кино – официально существует с 1980-го, что уже немало, но приурочен он был к декрету о национализации кинодела от 27 августа 1919 года, то есть к тем временам, когда государство буквально стало главным заказчиком и спонсором фильмов. В общем, за что боролись – на то и напоролись. Поэтому долгие годы отмечать такой праздник было даже не особо принято. Пока пять лет назад не случился Год российского кино, под который придумали, например, акцию «Ночь кино», где показывают зрительские отечественные хиты. В этом году это будут «Конек-горбунок», «Пальма» и «Огонь». Кассовый потенциал семейных фильмов, когда-то мало охваченный российским кинематографа, с приходом «Последнего богатыря», показавшего впечатляющие цифры сборов, стал трендом и в отечественном прокате. В этом же году, что радует, российский кинематограф гордится не только и даже не столько кассовыми успехами, а по большей части фестивальными и шире – международными. Это ли не повод наконец отметить праздник.
фото: "Огонь"
Несмотря на обилие доступных по миру видеосервисов, именно фестивальное движение все еще определяет мировую киноповестку. Европейский фестивальный сезон открывают Берлинале и Роттердам. И тут в прорыв пошла российская не проблематика, а эстетика: отборщики этих смотров, в предыдущие годы активно следящие за нашими социальными экспериментами, в 2021-м сосредоточились больше на визуальной составляющей. В берлинском «Форуме» состоялась мировая премьера фильма «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной, в короткометражном конкурсе – «Вадима на прогулке» Саши Свирского, аниматора-экспериментатора с мировым именем, а в Роттердаме показали «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Призов картины не получили, но зато – тут никто не поспорит – было красиво.
фото: "Северный ветер"
А следом наступил и Каннский кинофестиваль, который впервые столь богато не только представил, но и главное — отметил российское присутствие. В этом контексте разговор о «победах» отечественного кино гораздо интереснее. «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, что ни для кого не секрет, держались в конкурсе еще с прошлого года, когда Канны решили в кои-то веки отменить. Набрать большую и разнообразную выборку (с точки зрения стран) фестиваль особо никогда не стремился: он, как многие, но, пожалуй, более заметно, работает со своим «пулом» режиссеров и продюсеров. Так туда попал, например, триумфатор «Особого взгляда» фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко – единственной именно выпускницы Александра Сокурова, с которой так же, как и с ее сокурсниками Кантемиром Балаговым и Владимиром Битоковым, теперь работает главный отечественный продюсер фестивального кино — Александр Роднянский. Неожиданной рифмой к победе в «Особом взгляде» стало гран-при картины «Купе номер шесть». И это первый в XXI веке фильм, отмеченный, хорошо, не «Золотой пальмовой ветвью», но вторым по величине призом Канн, снятый при участии России (это был прошлогодний эксперимент Минкультуры по копродукции). Пока фильм не показали в России, обсуждение внутри страны свелось к тому, что Юра Борисов – теперь новый Саша Петров.
фото: "Купе номер шесть"
Если говорить об артистах, то вот Юра Борисов продолжает шествие по фестивалям – и теперь он действительно лицо российского кино. Простое, но мужское, что важно. Оно появится и в «Мама, я дома» уже упомянутого Битокова, и в «Капитане Волконогове» режиссерского дуэта Чупова и Меркуловой, которые будут показаны в Венеции, и в недавнем лауреате Локарно «Герде», где, впрочем, отметили вовсе не Борисова, а начинающую актрису Анастасию Красовскую. «Герда» — авторский проект Натальи Кудряшовой, актрисы, получавшей приз за роль в «Человеке, который удивил всех», и постановщицы, которая когда-то удивила многих на Берлинале (и «Кинотавре») горько-реалистичной притчей «Пионеры-герои». Ее фильм рассказывал, как мы после условного «Брата» продолжаем искать героев нашего времени не только в кино, но и в жизни. И таких героев и героинь — с учетом нынешнего фестивального сезона — мы, кажется, нашли.
фото: "Герда"
Пандемия, как мы писали еще год назад, неожиданно внесла Россию в список лидеров по производству контента. Канны это показали на примере фестивальной продукции: по количеству фильмов российское участие уступало, пожалуй, только Франции (тут, конечно, госфинасирование кинематографа в эпоху пандемии дало о себе знать). Успехи же в области массовой продукции, что для нас, наверное, даже важнее, сегодня может наблюдать каждый. Онлайн-платформы не теряли времени даром — и такого количества новостей о продажах нашего сериального контента «заграницу» не было никогда. Так Amazon обогатился историческими тайтлами (даже с «России-1» и НТВ), оригинальные проекты наших видеосервисов, будь то «Содержанки», «Шерлок в России» или «Перевал Дятлова», купили разные иностранные стриминги. Даже веб-сериалы существенно выросли в качестве: например, «Секреты семейной жизни», «Естественный отбор» и «Полицейский с Ютюба» попали в программу фестиваля в Бильбао — самого престижного смотра, уже сфокусированного на вебе, где еще пару лет назад не было ни одного российского проекта.
Ну и особенный интерес к России провоцирует, конечно, контрольная закупка Netflix, предвестником которой стало прошлогоднее появление на стриминге российской локализации. Новости о сделках заполонили СМИ и скоро, хочется верить, станут рутиной, а не праздником киноиндустрии. И все равно не может не радовать, что даже иностранные пользователи предпочитают загруженным на первых порах условным «Легендам о Круге» то, что действительно не стыдно показать (и даже выходит с плашкой Netflix origins). «Серебряные коньки» — кино реально голливудского масштаба (все с тем же Юрой Борисовым, кстати). «Майора Грома» – первую, пусть и не самую удачную, экранизацию отечественного комикса про очередного товарища майора, питающегося шавермой и плюющего на правила (такой вот у нас супергерой).
фото: "Майор Гром: Чумной доктор"
Все это — только факты, которые можно интерпретировать, как известно, по-разному. Но из них складывается действительно любопытная картина. Еще несколько лет назад все потенциальные успехи нашего кино на международной арене сводились к участию в или второстепенным призам Канн, Берлинале, Венеции, а то и – о, боже! – номинации на «Оскар». Полтора года пандемии, за которые наша поддерживаемая государством киноиндустрия не умерила, к счастью, темпы производства, доказали, что мы можем выступать наравне с международными игроками. Более того: в столь отчаянное время выигрывают те, на кого никто не ставил. Создатели того самого арт-мейнстрима, когда-то открытого «Кинотавром». Или женщины, истинно сражающиеся за свои проекты: и тут речь не только про режиссеров и продюсеров, но и про членов экспертных советов Минкультуры и Фонда кино — и даже про министра культуры.
Искусство и гендер в отечественном кино все еще — или наконец? — идут в ногу со зрителем. Неважно — в Каннах или на Netflix.
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