Вызов принят: Питчинг иных в Фонде Кино 2021

Фонд кино наконец подвел итоги питчинга компаний, не относящийся к лидерам, который состоялся еще 27 июля в пресс-центре ТАСС. 18 кинокомпаний представили экспертам 20 проектов, из них 7 новых и 11 находящихся на разных стадиях производства и нуждающихся в дополнительном финансировании. Спустя целый месяц ведомство сообщило, что невозвратное финансирование получили только 5 фильмов, из них один новый и четыре повторно. Мы рассказываем обо всех проектах: тех, которых поддержит Фонд в этом году, и тех, кто остался без денег.
фото: Пресс-служба Первого канала/фото Саши Гусева
Уже ранее анонсированный амбициозный проект Эдуарда Илояна, Константина Эрнста, Сергея Титинкова и Клима Шипенко с рабочим названием «Вызов», съемки которого пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября текущего года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Эрнст назвал историю «наглой», о сюжете же не известно ровным счетом ничего. Сейчас идет подготовительный период: Клим Шипенко и Юлия Пересильд, отобранные для полета, тренируются каждый день вместе с космонавтом-испытателем Антоном Шкаплеровым, который курирует сложный процесс подготовки. Полет намечен на 12 дней, и затем до конца 2022 года будет идти постпродакшн «Вызова», бюджет которого составит 850 млн. По словам создателей, в фильме будет примерно 35-40 минут с МКС, но космос в любом случае будет дорисовываться на компьютере, а также съемки пройдут и на Земле – в Москве, на Байконуре, в Центре подготовки космонавтов. У Фонда кино «Старт Студио» запрашивал сумму в 400 млн рублей.
Масштабный военный фильм Алексея Германа-мл. о летчицах, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной Войны, частично был снят, но законсервирован из-за пандемии. Фильм рассказывает о становлении девушек как летчиков и воинов. Над художественно-постановочной частью работает обладательница премии Берлинале Елена Окопная. Большая роль уделяется стилизации, построению макетов самолетов в натуральную величину, идентичных настоящим боевым машинам. Внутренний лозунг авторов «Мы не хуже, чем Дюнкерк». В ролях – Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Анна Исаева, Сергей Безруков. Референсом служит советский фильм «Торпедоносцы», к которым «Воздух» стремится восходить по стилю. Продюсеры Артем Васильев и Константин Эрнст, последний отмечает, что «война, авиация, молодые девчонки – сакральный образ для страны, через который можно рассказать ее историю».
«ПАЛЬМИРА», творческо-производственное объединение «Рок»
фото: Александр Робак на съемках фильма "Пальмира"
Фильм продюсера Алексея Учителя и режиссера Андрея Кравчука просит средства третий год подряд. Общий бюджет ленты, рассказывающей о российских саперах отряда разминирования, готовивших сирийскую Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в мае 2016 года, еще чуть подрос. В главной роли снялся Александр Робак, также в ролях Павел Чинарев и Александр Метелкин, который ранее работал с Кравчуком на «Союзе спасения». Проект находится в завершающей стадии постпродакшена и скорее всего выйдет в прокат к 23 февраля 2022 года. Создатели благодарят Министерство обороны, которое всячески помогало съемке и надеются, что фильм про настоящих мужчин – российских офицеров – и место для настоящего человеческого подвига найдет отклик у зрителей.
Работа над картиной Сергея Мокрицкого, как и многие, была приостановлена во время пандемии. Поддержка Фонда Кино, ВГТРК и ЦПШ позволят закончить фильм через полгода. Будущая лента основана на истории съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первый в истории советского кино «Оскар». Герои фильма вымышлены, но на их создание авторов вдохновили судьбы реальных фронтовых операторов. В ролях Тихон Жизневский, Дарья Жовнер, Алексей Гуськов (в роли Иосифа Сталина), американские актеры – Майкл Лернер (в роли основателя Американской киноакадемии Луиса Барта Майера) и Остин Басис, который исполнил роль двукратного лауреата премии «Оскар» Дэвида Селзника. Оригинальную музыку пишет композитор Алексей Айги.
ФОРМУЛА ВОДЫ, «Союзмультфильм»
фото: концепт-арт проекта "Формула воды"
Панк-фэнтези, анимационный масштабный блокбастер с бюджетом 360 млн рублей, производство которого планируют завершить в январе 2023 года, а в марте 2023-го — выпустить в прокат. На протяжении последних двух лет над фильмом работала сильная команда международных художников из ведущих анимационных студий - Disney, Sony, DreamWorks, а за время пандемии у авторов, по их словам, произошло «переосознание» проекта. Но это по-прежнему история про пиратов и поиск сокровищ, рассказывающая о том, что будет с миром, если пропадет питьевая вода, в духе «Аватара» и «Любовь, смерть и роботы» с музыкальными номерами и иллюзиями. Режиссером выступает Олег Асадулин.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИВАН ГРОЗНЫЙ, «Кью Эс Филмс»
фото: кадр из презентации проекта "Грозный"
Мистический триллер от создателей «Пиковой дамы» и «Невесты» режиссера Святослава Подгаевского и продюсера Ивана Капитонова. Главная героиня – Мария Нагая, которая будет спасать обуреваемого страстями мужа. Выбранная женой Грозного против ее воли, она отправляется в слободу и слышит, как в народе царя величают демоном во плоти и рассказывают о том, как исчезли его шесть предыдущих жен. Ей предстоит разобраться в том, что происходит и остановить родовое проклятие. Картина будет снята в стилистике «славянской готики», ее производственный бюджет 120 млн рублей, запрашиваемая сумма 60 млн, а предполагаемый релиз – в январе 2023 года.
СИГНАЛЫ, компания «Кью Эс Филмс»
Камерная драма , запечатанная в оболочку сайфая и триллера «в лучших традициях Артура Кларка». Главный герой – астрофизик ловит странные сигналы и постепенно превращается из человека в другое существо. При этом он хочет спасти ребенка от эпилепсии, но разум от него постепенно уходит. Основной философский вопрос фильма: что важнее, твои идеи или благополучие близких? Режиссер Иван Капитонов предполагает сделать ленту атмосферно-холодной и геометрически выверенной, показав обратную сторону научно-технического прогресса и изучение вселенной как попытку людей понять самих себя. В дримкасте – Александр Яценко, Александра Ребенок и Михаил Евланов, а референсами стали «Спутник», «Прибытие» и «Тихое место». Бюджет относительно невелик – 80 млн рублей, запрашиваемая сумма – 30 млн. Авторы рассчитывают выйти в прокат весной 2023 года.
ТРУ РАШН РОМАНС, «ДК Интертеймент»
фото: презентация проекта "Тру рашн романс"
Актер и режиссер Данила Козловский планирует снять фильм, чей сюжет вдохновлен русской классической литературой. Главной темой картины станут отношения в семье, а в сюжете схлестнутся несколько произведений. Этот микс показан с позиций сегодняшнего времени. Сценарий подготовил Александр Фомин, работавший с Козловским над «Караморой». Сейчас к проекту подключились еще несколько авторов. «Планы побега Татьяны сорваны: она не может бросить родных, неожиданно оказавшись в таком ужасном положении. Но и замужеству со старым развратным Караваевым противится всё в душе. Поссорившись с матерью, деспотичной Катериной Ивановной, Татьяна бежит из усадьбы куда глаза глядят. В ночном лесу девушкой пытаются овладеть двое рабочих с лесопилки, но ее успевает спасти молодой помещик Дмитрий Кирсанов, который недавно вернулся в родные места. Он привозит героиню в дом к своему другу, англичанину Питеру, хозяину лесопилки, живущему неподалеку от Лариных», - говорится в синопсисе картины. Козловский считает русскую классику «в хорошем смысле брендом».
СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ 5, Кинокомпания «КиноЮг»
фото: презентация проекта "Случай на Союзе"
Режиссер Владимир Потапов и продюсер Юрий Гинзбург задумали снимать историю о первой в мире стыковке двух пилотируемых кораблей, с которой началась история орбитальных космических станций. Сюжет фильма – реальные драматичные события, случившиеся с космонавтом Борисом Волыновым. В связи с ростом государственного интереса к космической теме, авторы рассчитывают собрать в прокате 600 млн рублей.
Комедия и мелодрама Владимира Котта с богоугодным контекстом уже, в общем-то, снята. По сюжету популярный блогер пускается в бега и вынужден спасаться в монастыре. В ролях Юрий Кузнецов, Виктор Хориняк, Максим Лагашкин, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова. Полагая, что заходят на рискованную чужую территорию, где опасно шутить, авторы показали снятый материал пресс-службе РПЦ и были счастливы, что те смеялись вместе с ними. Фильм получился не про веру, а про взросление, дружбу и взаимопонимание. Референсами стали «Гуляй, Вася» и «Последний богатырь», деньги у Фонда просили на постпродакшн. Также было заявлено, что имеется договоренность с четырьмя онлайн-платформами о предварительной продаже будущей картины.
ТРЕНИНГ, «Лукфильм»
Актриса Ольга Дибцева дебютирует в полнометражном кино с проектом о пути современной женщины к личной свободе. Обещается яркая жанровая лихая комедия с крутым юмором, приоткрывающая гендерные секреты, рассказывающая, что женщина не придаток к мужчине, а свободный человек. Главная героиня Лена — педантичная школьная учительница, отличница по жизни. Потеря работы и измена мужа выбивает ее из колеи. По совету подруги Лена отправляется на тренинг личного счастья «Стать богиней». Тренер обещает, что, следуя его советам, она найдет идеального мужчину. И ей это удается, но совсем не приносит счастья. Идея истории родилась, когда Ольга снимала док о женских тренингах. Планируется, что образ тренера воплотит Гарик Харламов. Креативным продюсером «Тренинга» выступит Борис Хлебников. Среди референсов комедийной мелодрамы — «Холоп», «Гуляй, Вася!», «Я худею». Съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге, родном городе Дибцевой. Создатели оценивают бюджет в 80 млн рублей, а предполагаемые кассовые сборы — в 200 млн.
ОДИН В ОКЕАНЕ, «МЕТРАФИЛЬМС»
Продюсер Артем Васильев вместе с режиссером Кириллом Соколовым («Папа, сдохни») работают над приключенческой драмой, основанной на реальной истории побега из СССР ученого-океанографа и писателя Славы Курилова. Сценарий пишет сам Соколов, и он основан на одноименной книге Курилова, рассказывающей о том, как он прыгнул с борта корабля в океан, пытаясь добраться вплавь до филиппинского берега и провел три дня в океане. Фильм будет представлять из себя захватывающую драму выживания, визуальный аттракцион, в котором будут акулы, жалящие медузы, винты корабля, а также секреты и страсти, которые периодически будут отбрасывать героя в прошлое. Исполнителем главной роли выбран Данила Козловский, который перед съемками должен будет пройти несколько этапов подготовки. Авторы рассказали, что вдова Славы Курилова сама выбрала их компанию, заключив с ней соглашение об экранизации. У создателей есть и международный партнер – компания из Бельгии, которая умеет делать профессионально и качественно подводные съемки. Переговоры также ведутся с Мальтой, Францией, Венгрией и Израилем, где герой провел остаток жизни и погиб.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Анимационный фильм от авторов «Снежной королевы» и «Ганзель и Гретель» в разработке давно и делается медленно, особенно если учесть, что в прошлом году в дофинансировании ему уже было отказано. Создатели показали ролик, в котором можно посмотреть не только короткие фрагменты будущего произведения, но и процесс создания. Из комментариев стало понятно, что они весь год использовали все возможные передовые технологии, улучшали картинку, работали над усилением команды, добавляли детальности персонажам и уже планируют прокат, хотя не в этом году, как думали изначально, а в следующем.
1993, кинокомпания «Гейт»
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак сыграют в исторической драме «1993», над которой уже начал работу режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил»). В основу сюжета положен одноименный роман Сергея Шаргунова. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад. Чтобы воссоздать облик столицы начала 1990-х, будет использоваться компьютерная графика. Планируется, что премьера состоится в 2023 году и будет приурочена к 30-летию событий, показанных в фильме.
КОТЫ ЭРМИТАЖА, «Лицензионные бренды»
фото: кадр из фильма "Коты Эрмитажа"
Анимационный фильм про кота Винсента и его друг мышь, случайно оказавшихся в Эрмитаже, где встречают пушистую охрану музея, которая истребляет мышей. Кот друга в беде не бросает, но ситуация обостряется тем, что мышь любит есть предметы искусства, а в Эрмитаж тем временем привозят «Джоконду». Продюсер проекта Роман Борисевич уверяет, что все действия героев согласованы с руководством Эрмитажа.
История братьев Свешниковых, с шутками и песнями рассказывающая о деревянном мальчике, который отправляется искать волшебницу, чтобы превратиться в живого ребенка. Проект находится «в очень глубокой стадии производства», создатели анимации, несмотря на коронавирус, преодолели уже экватор. В прокат фильм планируется выпустить в следующем году.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, компания «План 9»
Молодежное фэнтези Алексея Попогребского о субкультуре эмоциональных вампиров. Среди артистов — Светлана Ходченкова, Аристарх Венес, Таша Цветкова, поляк Томаш Кот, а главную роль исполнит модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Yves Saint Laurent и Paco Rabanne. Проект будет снят в жанре young adult фэнтези, его действие развернется во вселенной, условно разделенной на две части. Первая представляет собой ламповый, подпольный мир «эмеров» — эмоциональных вампиров, питающихся человеческими чувствами. Обитатели другой части этой вселенной паразитируют на эмерах, это мир нового стартапа, нейросети Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Эти две параллельные вселенные связывает главная героиня — молодая девушка Катя, биологическая дочка эмера, воспитывающаяся разработчиком Emron. До 17 лет ее растили без эмоций. Глава эмеров узнает, где живет Катя, и посылает за ней Дениса, чтобы тот выкрал девушку и помог развить ее сверхспособности. В картине будут использоваться как спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. В числе референсов создатели выделяют «Сумерки», «После», «Пятый элемент», «Конец ***го мира».
БЕШЕНСТВО, «Резервная копия»
На 95% снята новая картина комедиографа Дмитрия Дьяченко — чувственная драма о проблеме наркотиков, история любви отца и сына, экшн и триллер одновременно, который держит в напряжении. Осталось доделать компьютерную графику и подложить музыку. Фильм расскажет про отца, который привозит сына в тайгу, чтобы передержать его там во время героиновой ломки. Но в это время начинается эпидемия бешенства у волков.
Фильм о легендарной советской летчице Лидии Литвяк, национальной героини, которая известна больше за рубежом, нежели у нас, там о ней написано много книг, комиксов, есть даже манга и анимэ. Режиссер Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев»? собрал 30 млн рублей с помощью краудфандинга и планирует побить тут рекорд ленты «28 панфиловцев». Съемки идут, в главной роли – Полина Чернышова.
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