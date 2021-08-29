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Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

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Мнение >>
29 августа 2021
Лето пролетело, остались считанные дни до школы, прохлады, осени. Редакция Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за последний месяц — и август не подвел. Некоторые проекты были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. В это раз (почти) все сеансы доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки.


ПРОКАТ

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Спустя пять лет после не совсем задавшегося «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра свой взгляд на небезызвестную команду антигероев представил Джеймс Ганн, создавший самые человечные, драйвовые и веселые кинокомиксы вселенной Marvelдилогию «Стражи Галактики». Режиссер не стал впадать в патетику и прочий героизм, а попросту вернулся к истокам: лютому трэшу с морем крови и обилием всевозможных внутренностей — вот, чем и славится студия Troma (кстати, ее основатель, великий Ллойд Кауфман, появляется в барной сцена). Ганн еще в прологе, где гибнут Бумеранг (Джей Кортни) и смешной, как всегда, Натан Филлион, предупреждает зрителей: жать на тормоз никто не собирается, и это многим не пришлось по вкусу. Те же, кто проникся безалаберностью трэш-постановщика, печальным образом Тайки Вайтити и безудержной Марго Робби в полюбившейся нам и самой актрисе роли Харли Квинн, получили свой заряд энергии и позитива. И да, акула-Сталлоне тоже невероятно обаятелен. (М.М.)
Путеводитель по киновселенной DC
«А кто бы не хотел сыграть злого гения?» Интервью с Питером Капальди
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«Главный герой»

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

История об ожившем персонаже видеоигры (Райан Рейнольдс), спасающем свой мир. Фильм легкого настроения — в меру романтИк, в меру боевик, — и вечных ценностей, актуальных как никогда. Мир настолько сейчас погружен в дрязги, войны, ужасы, драмы, социальные проблемы и непонимание, что лента Шона Леви становится глотком освежающего и отрезвляющего безалкогольного мохито, возвращающего веру в себя, настоящее добро и радость. Здесь прекрасно почти все: сюжет, видеоряд, шутки, Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити, Джоди Комер и очаровательный Джо Кири. Приятные бонусы — камео известных блоггеров и актеров, отсылки к фильмам, видеоиграм и киновселенным, а для самых внимательных — даже постеры на заднем плане. (С.Е.)
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«Легенда о Зеленом рыцаре»

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Экранизацию среднеанглийской рыцарской поэмы про племянника короля Артура, снятую Дэвидом Лоури, напрасно упрекают в гламурности: невероятной аудиовизуальной красоты произведение хоть и говорит современным языком, но сохраняет и символическую, и во много смысловую составляющую оригинала. Кандидат в рыцари Гавейн (Дев Патель), расхрабрившись на праздничном ужине за Круглым столом, заключает пари с неким Зеленым Рыцарем — и через год отправляется отдавать ему должок. Путешествие по долам и холмам, мистическое и метафорическое, оборачивается эпичным и концентрированным романом взросления в жанре эко-фэнтези. Разбойники, великаны, говорящая лиса, игра со временем и двойниками, немножко волшебства и с лихвой многозначительного молчания под фолк-саундтрек — в «Легенде о Зеленом рыцаре» нет экшна и броских спецэффектов, вроде бы подобающих жанру, зато есть то, что можно назвать киноязыком. Лоури и перепридумывает магический реализм, и в то же время возвращает его к истокам и первоисточникам. Не забывая про актуальную и в данном случае уместную повестку — экологическую. (Н.Г.)
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ОНЛАЙН

«Тед Лассо» [2 сезон] (Apple TV+)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Самый даже не спортивный, а оптимистичный сериал современности во втором сезоне не роняет планку, хотя проблем у заглавного героя уже, очевидно, больше — и улыбка с бисквитами по утрам, к сожалению, не помогают. Тед Лассо (все еще Джейсон Судейкис), впрочем, как и его команда, пока не сдаются: если что — «алмазные гончие» придут на помощь. Наверное. Хотя во втором сезоне очевидно главным героем становится не только всегда позитивный Лассо и его молчаливый помощник Борода, но и «злобный старичок» Рой Кент (Бред Голдстин), все-таки согласившийся войти в тренерский состав. Их пара с Кили Джонс (Джуно Темпл), кажется, уже заслужила полноценный спин-офф. (М.Т.)
В чем феномен «Теда Лассо»


«Евангелион: 3.0+1.01: Как-то раз» (Amazon Prime)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Монументальный финал вольного и масштабного пересказа культового сериала «Евангелион» его же создателем Хидэаки Анно в четырех фильмах (так называемых ребилдах). Уже с первых минут «Евангелиона 1.11» было заметно, что четырехчастная версия «Евы» нацелена на масштаб эпического произведения, с третьей главы практически пропали сюжетные сходства, и вот четвертый фильм бомбардирует зрителей новыми жанрами (от постапокалипсиса до созерцательной драмы), еще большим количеством религиозных символов и сложносочиненных образов, при этом — четче проговаривает ключевые посылы сериала и наконец раскрывая драмы некоторых персонажей (например, Гэндо Икари). (А.Ф.)
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«Почему женщины убивают» [2 сезон] (Амедиатека, Paramount+)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

На вопрос из названия стоит ответить — «Потому что женщин недооценивают». Впрочем, к создателю сериала Марку Черри это не относится: он, безусловно, отдает своим героиням должное и наслаждается их преображением. Довольно скоро у серой мышки Алмы Филкот (Эллисон Толмен), мечтающей о другой жизни и новых друзьях из садоводческого клуба для богатых дам, в глазах загорается нехороший огонь. Ее больше не устраивают общественные установки, утверждающие, что женщине в 1949 году лучше не высовываться — Алма готова пойти по головам (или закопать их под клумбой), чтобы обрести силу. Причем если в первом сезоне конфликты так или иначе закручивались вокруг мужчин (в конце концов, кого еще убивать женщинам?), то в продолжении шоу мужья и любовники отходят на второй или даже третий план. Они даже преступление толком спланировать не могут! Конечно, весь этот феминистский посыл щедро сдобрен идеальной ретро-картинкой, роскошными нарядами, закрученным сюжетом и черным юмором. Автор культовых «Отчаянных домохозяек» не выходит из зоны комфорта, да зрители этого и не ждут. Безупречное мыло должно им и оставаться. (М.Я.)
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«Белый лотос» (Амедиатека, HBO)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Казалось бы, очередная, ничем не примечательная история о проблемах белых людей, которую — так странно — придумал даже не Марк Черри, автор «Отчаянных домохозяек» и «Почему женщины убивают», а Майк Уайт, уже до этого познавший «дзен» с «Просветленной». В центре событий — фешенебельный резорт (с учетом «Времени» и «Девяти незнакомцев» сейчас, кажется, самая востребованная локация), куда съезжаются хоть и разные, но такие одинаковые в своем богатом бездельи люди. Семья бизнес-вуман из Forbes, окончательно утратившая связь поколений; «мама Стифлера», пытающаяся попрощаться наконец с прахом матери; молодожены, где муж то и дело требует от отеля заменить номер «Пальма» на «Ананас», который, вроде как, лучше, но, конечно, не совсем. Слепок обычной курортной жизни — впрочем, не без детективной интриги — оборачивается настоящей сатирой на мир богатых и думающих, что они знамениты. Еще и под будоражащий саундтрек, который здесь играет едва ли не главную роль. (М.Т.)
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«Большая секунда» (Start.ru)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

«Большая секунда» Виктора Шамирова не играет на нервах, не пытается удивить — зато смешит и отчасти выполняет психотерапевтическую задачу. Сегодня люди испытывают большие трудности в построении стабильных отношений, растет количество одиноких и разведенных. Конечно, сериал, этой проблемы не решает, а лишь предлагает ироничный, но теплых «отеческий» взгляд на подобные житейские ситуации. Впрочем, даже если у вас нет проблем с принятием себя и выражением эмоций, никто не помешает просто получить удовольствие от чистосердечной и нестандартно рассказанной истории. (Е.В.)
«Зритель не обязан помнить фамилию актера»: интервью с Людмилой Артемьевой
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«Новый вишневый вкус» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Начинающая кинематографистка Лиза Нова (Роза Салазар из «Алиты») приезжает в Лос-Анджелес, чтобы заключить с маститым продюсером Лу Бёрком (Эрик Ланж) контракт на съемки полнометражной версии ее короткометражки «Глаза Луции». В итоге искушенный делец, пообещавший девушке режиссерское кресло, попросту ее кидает, и Лиза замышляет масштабную месть с использованием черной магии. За последнюю отвечает завораживающая бездомная с лицом Кэтрин Кинер, которая может и прояснить и темное прошлое Лизы. Восьмисерийная адаптация романа Тодда Гримсона пропитана любовью к странному кино и 90-м. Многие сцены отсылают к Дэвиду Линчу и Дэвиду Кроненбергу: будь то зловещие съемки а-ля «Шоссе в никуда» или горячий анатомический секс в духе «Автокатастрофы» и « Экзистенции». Короткометражка Лизы вызывает в памяти «Отвращение» Романа Полански, а сюжет самого сериала неоднократно петляет по улочкам «Малхолланд Драйв» (оттуда же в сериал перекочевал Патрик Фишлер). Несмотря на множество странностей, получившийся хоррор предельно прост: это история краха надежд, примирения с собой и возвращения к корням (главная героиня родом из Бразилии). (М.М.)


«Вэл» (Amazon Prime)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Такие фильмы обычно выходят после смерти звезды, но в данном случае Вэл Килмер решил воздвигнуть себе памятник при жизни (вполне, надо сказать, заслуженный). Пару лет назад актер перенес рак горла и практически потерял в результате операций голос. В фильме Килмер, хрипя и кряхтя, залезает на условные антресоли, где пылятся сотни кассет — еще в ранней юности он купил видеокамеру и, как в незабвенной передаче «Сам себе режиссер», всегда брал ее с собой, запечатлевая бытовые и рабочие моменты. Два монтажера Тинг Пу и Лео Скотт под руководством самого Вэла собрали записи в полнометражное кино, рассказывающее — закадровый текст Килмера по большей части читает его сын Джек — о, как оказывается, удивительном человеке. Человеке, который не побоялся попрощаться с ролью Бэтмена, смог сказать режиссеру «Острова доктора Моро», что тот плохо делает свое дело (открываются весьма интересные подробности работы над многострадальной картиной), отдал все накопления залезшему в долги нерадивому папаше, сам написал для себя роль всей жизни — театральную, — а сейчас, несмотря на физическое состояние, колесит по стране, посещая фанатские встречи и показы. Видеозаметки Килмера фокусируются на кривляниях молодого и уже не очень молодого героя и тех, кто попадает в объектив его камеры, но обилие комических эпизодов зачастую скрывает трагизм актерской жизни. Из вроде бы обычных и интимных, уютных и ламповых home videos вырисовывается портрет успешного, но не до конца реализовавшегося человека. Который, впрочем, знает себе цену: в конце концов, снял фильм про себя любимого — а потому, не стесняется неудач, слез, немощи и любви. И в этом еще какая сила. (Н.Г.)


«Красный Марс» (Wakanim)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Вампирский детектив на фоне милитаристских настроений Японии 1920-х и катаклизмов, которые один за другим обрушиваются на простых граждан. Трагический и неспешный, аниме-сериал очень внимателен к истории и жестам — и не случайно напоминает театральную (радио-)постановку, что позволяет насладиться звуковым сопровождением. (А.Ф.)
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«Охотники за трюфелями» (Кинопоиск HD, KION и IVI)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Картина Майкла Дуэка и Грегори Кершоу, снятая на стыке документального и постановочного кино, наследует традициям итальянских мастеров и гармонично продолжает целый ряд фильмов, описывающих цикличность жизни через неодушевленные предметы. (Е.В.)
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«Смиты из Ультра-Сити» (AMC)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Один из самых причудливых сериалов как минимум лета — кукольный нуар-мюзикл о городе Ультра-Сити, где улицы заполнены безнадегой, преступниками, циниками и детскими бандами в тематических масках (например, Никсонов или Боуи). Лед трогается, когда местный магнат и лучик надежды на светлое будущее Карпентер К. Смит, баллотирующийся в мэры, исчезает, а на его поиски приезжает молодой и честный полицейский Дэвид Миллс. Новый сериал Стивена Конрада довольно безыскусен в сгущении туч и напоминании, что все люди — братья, — но его мрачный карнавал берет другим: эффектными музыкальными номерами, визуальными гэгами и десятками неожиданных персонажей. (А.Ф.)


«Ради всего человечества» [2 сезон] (Apple TV+)

Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить

Новая космическая эпопея Рональда Д. Мура сосредоточена, прежде всего, на взаимоотношениях и душевных переживаниях людей, а только потом — на космической гонке США и СССР в альтернативной истории. Создатель перезапуска «Звёздного крейсера "Галактика"», «Звёздного пути: Следующего поколения» и «Розвелла» вновь окунул нас по самую макушку в жизнь колоритных персонажей, среди которых на сей раз особняком стоит чета астронавтов Гордо и Трейси Стивенсов (Майкл Дорман и Сара Джонс), чью сюжетную арку эффектно завершили в финале второго сезона. Здесь вам и альтернативная история со все еще существующим Союзом, и Алексей Леонов на Луне, и хорошие русские, и Вернер фон Браун в убедительном исполнении Колма Фьоре, и куча известных личностей, сохранивших жизнь (привет Джону Леннону), и, наконец, человеческая нога, ступившая на Марс. (М.М.)
Фашистские США, победивший СССР: почему так популярны сериалы про альтернативную историю



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Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить фотографии
Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить фотографии
Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить фотографии
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