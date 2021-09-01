«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября

Киноадаптация вышедшей в 2018 году книги Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Уникальный язык автора, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только Кирилл Серебренников. Это он и делает. В главных ролях – Семён Серзин и Чулпан Хаматова, в фильме также появится музыкант Иван Дорн. Оператор фильма Владислав Опельянц удостоен приза Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском международном кинофестивале.
У романа Фрэнка Герберта есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Оскара Айзека удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Франсуа Морель, Гилен Лондез и Жюлия Питон в комедии Лорана Тирара, основанной на графическом романе Фабкаро, разыграют историю о заядлом холостяке Адриане, впавшего в панику из-за того, что родственники попросили его подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Он не любит выступать на публике и ненавидит свадьбы, и теперь ему предстоит не превратить свадьбу сестры в семейную разборку.
Герметичный фильм, снятый Алексеем Германом-младшим во время локдауна в ожидании возобновления съёмок другого своего проекта — масштабной военной картины «Воздух». Фильм рассказывает о преподавателе регионального ВУЗа, который вступает в борьбу за свои идеалы и справедливость. Главную роль сыграл любимый актёр Германа Мераб Нинидзе, под него и писался этот сценарий самим Алексеем Алексеевичем в соавторстве с Марией Огневой.
Фильм по мотивам одноимённого произведения Александра Солженицына. Глеб Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский.
По сюжету нового фильма Карена Оганесяна Зоя (Юлия Пересильд) живёт в Кировске Мурманской области, где часто можно наблюдать северное сияние. Однажды они начинают странно на неё влиять: несмотря на врачебный диагноз − бесплодие, из груди Зои начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей (Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и другие актёры).
Действие новой работы выпускницы курса Александра СокуроваКиры Коваленко разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтёрский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. И разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем представлялось. Обладатель гран-при программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Наталья Кудряшова представит зрителям новую картину по собственному сценарию. Это психологическая и философская драма, главная героиня которой – студентка провинциального ВУЗа Лера (Анастасия Красовская), каждую ночь погружающаяся в странные сны на границе миров, где её встречает Душа.
Жюлия Дюкурно сняла боди-хоррор, вдохновлённый триллерами Аронофски и Кроненберга, но совершенно по-новому переоткрывающий все те темы телесного, сексуального и персонального освобождения, которые присутствуют у предшествующих авторов. «Титан» — это смена парадигмы в кино, экспериментальный трип по ту сторону добра и зла и чистая витальная энергия. «Золотая пальмовая ветвь» Канн.
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