Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября

1 сентября
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 сентября 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Дюна»

В начале осени зрителей ожидает встреча с долгожданной экранизацией «Дюны», новым марвеловским кинокомиксом, 25-м фильмом «бондианы» и множеством фестивальных хитов.




«Шан-Чи и Легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings



Marvel решил порадовать жителей Поднебесной историей про малоизвестного супергероя азиатского происхождения. Ради этого в фильм позвали Симу Лю, Аквафину, Тони Люна Чу Вэя, Мишель Йео и Бенедикта Вонга, а разнообразит эту компанию Тим Рот. Скорее всего, из-за участия последнего и пойдёт зритель в кинотеатры.

Выход в прокат: 2 сентября



«Блокадный дневник» / A Siege Diary



Фильм Андрея Зайцева, получивший главный приз ММКФ-2020, рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей.

Выход в прокат: 9 сентября



«Злое» / Malignant



Джеймс Ван совместно с Ингрид Бису, играющей одну из ролей, решил обратиться к сюжету, который ранее осуществил в виде графического романа. В очередном хорроре режиссёра про сверхъестественное также заняты Аннабелль Уоллис, Джейк Абель и Мэдди Хассон.

Выход в прокат: 9 сентября



«Петровы в гриппе»



Киноадаптация вышедшей в 2018 году книги Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Уникальный язык автора, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только Кирилл Серебренников. Это он и делает. В главных ролях – Семён Серзин и Чулпан Хаматова, в фильме также появится музыкант Иван Дорн. Оператор фильма Владислав Опельянц удостоен приза Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском международном кинофестивале.

Выход в прокат: 9 сентября



«Дюна» / Dune



У романа Фрэнка Герберта есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Оскара Айзека удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».

Выход в прокат: 16 сентября



«Холостяк на свадьбе» / Le Discours



Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Франсуа Морель, Гилен Лондез и Жюлия Питон в комедии Лорана Тирара, основанной на графическом романе Фабкаро, разыграют историю о заядлом холостяке Адриане, впавшего в панику из-за того, что родственники попросили его подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Он не любит выступать на публике и ненавидит свадьбы, и теперь ему предстоит не превратить свадьбу сестры в семейную разборку.

Выход в прокат: 16 сентября



«Дело» / House Arrest



Герметичный фильм, снятый Алексеем Германом-младшим во время локдауна в ожидании возобновления съёмок другого своего проекта — масштабной военной картины «Воздух». Фильм рассказывает о преподавателе регионального ВУЗа, который вступает в борьбу за свои идеалы и справедливость. Главную роль сыграл любимый актёр Германа Мераб Нинидзе, под него и писался этот сценарий самим Алексеем Алексеевичем в соавторстве с Марией Огневой.

Выход в прокат: 23 сентября



«Иван Денисович» / 100 minutes



Фильм по мотивам одноимённого произведения Александра Солженицына. Глеб Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский.

Выход в прокат: 23 сентября



«Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark



Полнометражный приквел Алана Тейлора к культовому «Клану Сопрано». Действие разворачивается в эпоху беспорядков в Ньюарке в июле 1967 года, а Тони Сопрано в картине воплотил Майкл Гандольфини, пошедший по стопам отца Джеймса Гандольфини, игравшего эту роль в оригинале.

Выход в прокат: 23 сентября



«Молоко»



По сюжету нового фильма Карена Оганесяна Зоя (Юлия Пересильд) живёт в Кировске Мурманской области, где часто можно наблюдать северное сияние. Однажды они начинают странно на неё влиять: несмотря на врачебный диагноз − бесплодие, из груди Зои начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей (Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и другие актёры).

Выход в прокат: 23 сентября



«Разжимая кулаки» / Unclenching The Fists



Действие новой работы выпускницы курса Александра Сокурова Киры Коваленко разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтёрский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. И разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем представлялось. Обладатель гран-при программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Выход в прокат: 23 сентября



«Бестселлер» / Best Sellers



Трагикомедия Лины Росслер про тур по всей стране, в который отправляются молодая издательница (Обри Плаза) и пожилой писатель-пьяница (Майкл Кейн). В картине также заняты Кэри Элвис, Скотт Спидмэн, Эллен Вонг и Вероника Феррес.

Выход в прокат: 30 сентября



«Герда»



Наталья Кудряшова представит зрителям новую картину по собственному сценарию. Это психологическая и философская драма, главная героиня которой – студентка провинциального ВУЗа Лера (Анастасия Красовская), каждую ночь погружающаяся в странные сны на границе миров, где её встречает Душа.

Выход в прокат: 30 сентября



«Не время умирать» / No Time to Die



Финальное появление Дэниела Крэйга в образе спецагента Её Величества Джеймса Бонда. За постановку отвечает создатель «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, а каст, по сложившейся традиции, звёздный (Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Билли Магнуссен).

Выход в прокат: 30 сентября



«Титан» / Titane



Жюлия Дюкурно сняла боди-хоррор, вдохновлённый триллерами Аронофски и Кроненберга, но совершенно по-новому переоткрывающий все те темы телесного, сексуального и персонального освобождения, которые присутствуют у предшествующих авторов. «Титан» — это смена парадигмы в кино, экспериментальный трип по ту сторону добра и зла и чистая витальная энергия. «Золотая пальмовая ветвь» Канн.

Выход в прокат: 30 сентября




Смотрите также в кинотеатрах:

с 2 сентября
Боец без правил
В западне
Девятый калибр
Дом улиток
Нефутбол
После. Глава 3
Три мушкетёра
Чужая Земля
Яблоки

с 9 сентября
Вокруг света за 80 дней
Дом на другой стороне
Небесная команда
Отчаянные аферистки
Соври мне правду
Мульт в кино. Выпуск № 130. Лето прошло, а мульты остались

с 16 сентября
Безумное кино для взрослых (режиссёрская версия)
Всё о сексе
Крик. Кровавое посвящение
Литл Гром
Любовь, страх и ненависть
Маски для Николаса
Молчание ягнят. Перевыпуск
Мотель «Нигде»
Сюзанна Андлер
Тайна сестёр Макалузо
Узники страны призраков
ФиксиКИНО. Большая перемена

с 23 сентября
My Little Pony: Новое поколение
Вне зоны доступа
Всё прошло хорошо
Говард и Королевство хаоса
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Махнёмся телами
Нас других не будет
После пробуждения
Семья года
Случайность и догадка
Холодный расчёт

с 30 сентября
Анимация
Братцы кролики: Байки старого замка
Джим Пуговка и чёртова дюжина
Её заветное желание
Лес призраков: Сатор
Мама: Возвращение из тьмы
Ничья
Пушистые спасатели
Флешмоб
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа
Титаны в гриппе. Контекст: 18 фильмов минувшего Каннского кинофестиваля
Канны - 2021: «Дело» Алексея Германа-младшего — политический заповедник русской интеллигенции
«Чёрная вдова», «Круиз по джунглям» и ещё 6 фильмов июля
Сиквел «Тихого места», «Круэлла» и ещё 11 фильмов июня
«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Поиск по меткам
Американское киноКомедияКомиксМарвелНаучная фантастикапремьеры годаприквелРоссийские фильмысиквелФильмы о войнеФранцузское киноХоррорЭкранизация
персоны
Джейк АбельОскар АйзекАквафинаАна де АрмасДаррен АронофскиИнгрид БисуАндрей БурковскийКристоф ВальцДжеймс ВанДени ВильнёвБенедикт ВонгЭллен ВонгДжеймс ГандольфиниМайкл ГандольфиниАлексей Герман (младший)Иван ДорнЖюлия ДюкурноСара ЖиродоАндрей ЗайцевМишель ЙеоМайкл КейнКира КоваленкоЮрий КолокольниковАнастасия КрасовскаяДэвид КроненбергДэниел КрэйгНаталья КудряшоваГоша КуценкоБенжамен ЛавернДэвид ЛинчГилен ЛондезСиму ЛюБилли МагнуссенРами МалекФрансуа МорельМераб НинидзеКарен ОганесянМария ОгневаВладислав ОпельянцГлеб ПанфиловЮлия ПересильдЖюлия ПитонОбри ПлазаДжеффри РайтТим РотАлексей Сальников (II)Леа СейдуКирилл СеребренниковСемён СерзинАлександр СокуровАлександр СолженицынСкотт СпидмэнАлан ТейлорАннабелль УоллисРэйф ФайнсРебекка ФергюсонВероника ФерресКэри ФукунагаЧулпан ХаматоваМэдди ХассонТони Люн Чу ВэйТимоти ШаламеКэри ЭлвисФилипп Янковский
фильмы
БестселлерБлокадный дневникВоздухВсе святые НьюаркаГердаДелоДюнаДюнаЗлоеИван ДенисовичКлан СопраноМолокоНастоящий детективНе время умиратьПетровы в гриппеРазжимая кулакиТитанХолостяк на свадьбеШан-Чи и Легенда десяти колец

фотографии >>
«Петровы в гриппе»
«Титан»
«Иван Денисович»
«Блокадный дневник»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамилла Агамирова
1 сентября ушла из жизни актриса Тамилла Агамирова.
Владислав Зайченко
30 августа ушёл из жизни актёр Владислав Зайченко.
Артур Диланян
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Артур Диланян.
Михаил Тягниенко
29 августа ушёл из жизни актёр Михаил Тягниенко.
Алексей Лагутин
29 августа ушёл из жизни актёр, журналист Алексей Лагутин.
Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Борис Бирман
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Антон Лапенко
Дарья Мороз
Вера Панфилова
Михаил Полосухин
Витторио Гассман
Ивонн ДеКарло
Сергей Приселков
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Лили Томлин
Бойд Холбрук
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен