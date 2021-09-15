«Ералаш» дарит подарки

Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш призов, посвящённых нашему любимому детскому юмористическому киножурналу «Ералаш»
! Ими станут вещи из яркой капсульной коллекции футболок, толстовок и носков из хлопка с красочными и веселыми принтами, выпущенной совместно киножурналом «Ералаш» и брендом одежды «Запорожец»
. За их основу были взяты работы Юрия Смирнова
, бессменного художника-мультипликатора «Ералаша».
Это первая совместная коллекция «Ералаша» с брендом одежды, и киножурнал с удовольствием продолжит сотрудничество и выпуск новых линеек. Кроме того, «Ералашу» был важен подход «Запорожца» к качеству одежды. Бренд придерживается эко-философии, то есть использует натуральные хлопковые ткани, не используя в дизайне кожу, пух и перо.
Главным призом розыгрыша станут 6 месяцев бесплатных занятий в Театре-школе «Ералаш»
в группе выходного дня!
Условия розыгрыша:
1. Конкурс проводится в группе Кино-Театр.Ру ВКонтакте
.
2. Для участия вы должны до 22 сентября
поставить лайк, сделать репост и оставить комментарий к этому посту
: свое имя, возраст ребенка (если есть), и рассказать, какой сюжет «Ералаша» запомнился для вас или для вашего ребенка, и почему
.
По итогам конкурса мы выберем трёх победителей из самых интересных и понравившихся нам комментариев!
Главный приз
: 6 месяцев бесплатных занятий в Театре-школе «Ералаш» в группе выходного дня, для учеников 7-14 лет, занятия проходят в Москве на Киностудии им.Горького (м. ВДНХ).
2 место
: 1 толстовка и 1 пара носков
3 место
1 футболка и 1 пара носков.
Если победитель конкурса проживает далеко от Москвы, вместо главного приза он получит приз-сюрприз. Все призы доставляются только по России, призы нельзя передарить, продать или заменить на денежный эквивалент.
Желаем всем участникам удачи!
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