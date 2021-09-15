«Ералаш» дарит подарки

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9 сентября

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство

Как презентовать свою идею и зачем это нужно, рассказывает Анна Гудкова, придумавшая питчинг «Кинотавра», после которого очные защиты проектов стали обычным процессом и для получения государственных денег на кино