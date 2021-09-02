Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября

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«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / Suicide Squad 2
Перезагрузка боевика Джеймса Ганна
с Марго Робби
, Идрисом Эльбой
и Виолой Дэвис
. На этот раз команда злодеев DС прямиком из тюрьмы отправляется на отдаленный латиноамериканский остров для выполнения спецоперации — ради спасения Америки. На их возвращение обратно, конечно же, никто не надеется.
Читать рецензию на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Читать интервью с Питером Капальди
Премьера: 2 сентября
Платформа: IVI, Оkko, MEGOGO
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows (3 сезон)
Приключения старомодных вампиров Нью-Йорка. Испокон веков их главной заботой был поиск легких жертв, но в современном мире появился новый вид упырей, по-другому выжимающих из людей все соки, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями и выглядят вполне сытыми. В основу сюжета была положена комедия Тайки Вайтити
и Джемейна Клемента
«Реальные упыри
».
Премьера: 3 сентября
Платформа: Hulu
«Американская история преступлений. Импичмент» / American Crime Story. Impeachment (3 сезон)
Третий сезон антологии посвящен громкому секс-скандалу в истории США, который чуть не стоил Биллу Клинтону президентского кресла. В 1998 году стало известно о связи главы государства со стажеркой Белого дома, 22-летней Моникой Левински. В главных ролях — Клайв Оуэн
и Бини Фелдштейн
.
Премьера: 8 сентября
Платформа: Амедиатека, Оkko
«Контейнер» (1 сезон)
Драма о суррогатной матери (Оксана Акиньшина
), вопреки общей практике переехавшей в дом богатых заказчиков (Филипп Янковский
и Маруся Фомина
). Они воспринимают ее как «контейнер», и вскоре такое сожительство становится испытанием для каждого.
Премьера: 9 сентября
Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)
«Контакт» (1 сезон)
Режиссерский дебют Евгения Стычкина
на тему конфликта отцов и детей. Главный герой — опер (Павел Майков
), разжалованный в инспекторы по делам несовершеннолетних, — пытается найти общий язык с дочерью-подростком и не придумывает ничего лучше, чем выдать себя за ее ровесника в соцсетях и начать общение «под прикрытием».
Премьера: 9 сентября
Платформа: PREMIER
«Пропавшая» (1 сезон)
Психологический триллер Вадима Перельмана
о состоятельной семье, куда неожиданно возвращается дочь, исчезнувшая десять лет назад. Мать сразу признает ее, а супруг не спешит верить в чудо, и долгожданное воссоединение не приносит никому счастья. Образы экранных родственников воплотили Лиза Янковская
, Владимир Мишуков
и Мария Куликова
. За визуальную часть отвечал оператор Владислав Опельянц
.
Премьера: 9 сентября
Платформа: КиноПоиск HD
«Вертинский» (1 сезон)
Сериальный байопик Авдотьи Смирновой
про самого известного русского шансонье ХХ века. Главную роль исполнил Алексей Филимонов
. Паулина Андреева
перевоплотилась в звезду немого кино Веру Холодную
, а Виктория Исакова
— в Марлен Дитрих
.
Премьера: 13 сентября
Платформа: KION
«Сцены из супружеской жизни» / Scenes from a Marriage (1 сезон)
Адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана
, поставленного им в 1973 году. В сюжете ремейка сохранятся основные события оригинала — с поправкой на современность. Супругов сыграли Джессика Честейн
и Оскар Айзек
.
Премьера: 13 сентября
Платформа: Амедиатека, Оkko
«Аннетт» / Annette
Синефильское приключение от Леоса Каракса
на слова и музыку группы Sparks — трагическая история любви стендап-комика и оперной дивы, у которых появляется дочь с необычным даром. В главных ролях – Адам Драйвер
и Марион Котийяр
.
Читать рецензию на фильм «Аннетт»
Премьера: 16 сентября
Платформа: Оkko
«Половое воспитание» / Sex Education (3 сезон)
Продолжение молодежного драмеди про застенчивого школьника (Эйса Баттерфилд
), который знает ответы на все вопросы о сексе и начинает консультировать своих сверстников.
Премьера: 17 сентября
Платформа: Netflix
«Узники страны призраков» / Prisoners of the Ghostland
Сюрреалистический хоррор, где герою Николаса Кейджа
предстоит отправиться в Страну Призраков на поиски пропавшей внучки Губернатора. Если он не успеет сделать это за пять дней, то погибнет из-за костюма, начиненного взрывчаткой. Онлайн-релиз фильма состоится на следующий день после кинотеатральной премьеры.
Премьера: 17 сентября
Платформа: КиноПоиск HD
«Утраченный символ» / The Lost Symbol (1 сезон)
Детективный триллер по одноименному роману автора «Кода да Винчи» Дэна Брауна. По сюжету профессор Гарварда узнает, что его наставника похитили, оставив в качестве знака отсеченную руку. Чтобы спасти друга и остановить злодеев, мужчине предстоит открыть древний портал и расшифровать «утраченное слово» масонов.
Премьера: 17 сентября
Платформа: more.tv
«Утреннее шоу» / The Morning Show (2 сезон)
Второй сезон проекта, чей сюжет основан на книге Брайана Шелтера «Ранним утром в прямом эфире». Это взгляд на внутреннюю кухню популярного утреннего телешоу, где одного из ведущих увольняют из-за обвинений в харассменте. В сериале заняты Дженнифер Энистон
, Риз Уизерспун
и Стив Каррелл
.
Читать рецензию на первый сезон сериала «Утреннее шоу»
Премьера: 17 сентября
Платформа: Apple TV+
«Безумное кино для взрослых» / Bad Luck Banging or Loony Porn
Цензурированная версия фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде
, отмеченного главным призом Берлинале-2021. Картина рассказывает о школьной учительнице Эми, чьи карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием.
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Премьера: 30 сентября
Платформа: КиноПоиск HD
«Пингвины моей мамы» (1 сезон)
Проект Наталии Мещаниновой
про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова
. Родители мальчика, одержимые идеей спасти всех детей, усыновляют четвертого ребенка, не оставив Гоше даже отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.
Премьера в сентябре
Платформа: KION
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