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Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября

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2 сентября 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / Suicide Squad 2



Перезагрузка боевика Джеймса Ганна с Марго Робби, Идрисом Эльбой и Виолой Дэвис. На этот раз команда злодеев DС прямиком из тюрьмы отправляется на отдаленный латиноамериканский остров для выполнения спецоперации — ради спасения Америки. На их возвращение обратно, конечно же, никто не надеется.

Читать рецензию на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Читать интервью с Питером Капальди

Премьера: 2 сентября
Платформа: IVI, Оkko, MEGOGO


«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows (3 сезон)



Приключения старомодных вампиров Нью-Йорка. Испокон веков их главной заботой был поиск легких жертв, но в современном мире появился новый вид упырей, по-другому выжимающих из людей все соки, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями и выглядят вполне сытыми. В основу сюжета была положена комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри».

Премьера: 3 сентября
Платформа: Hulu


«Американская история преступлений. Импичмент» / American Crime Story. Impeachment (3 сезон)



Третий сезон антологии посвящен громкому секс-скандалу в истории США, который чуть не стоил Биллу Клинтону президентского кресла. В 1998 году стало известно о связи главы государства со стажеркой Белого дома, 22-летней Моникой Левински. В главных ролях — Клайв Оуэн и Бини Фелдштейн.

Премьера: 8 сентября
Платформа: Амедиатека, Оkko


«Контейнер» (1 сезон)



Драма о суррогатной матери (Оксана Акиньшина), вопреки общей практике переехавшей в дом богатых заказчиков (Филипп Янковский и Маруся Фомина). Они воспринимают ее как «контейнер», и вскоре такое сожительство становится испытанием для каждого.

Премьера: 9 сентября
Платформа: START, Оkko (в подписках «Премиум» и START)


«Контакт» (1 сезон)



Режиссерский дебют Евгения Стычкина на тему конфликта отцов и детей. Главный герой — опер (Павел Майков), разжалованный в инспекторы по делам несовершеннолетних, — пытается найти общий язык с дочерью-подростком и не придумывает ничего лучше, чем выдать себя за ее ровесника в соцсетях и начать общение «под прикрытием».

Премьера: 9 сентября
Платформа: PREMIER


«Пропавшая» (1 сезон)



Психологический триллер Вадима Перельмана о состоятельной семье, куда неожиданно возвращается дочь, исчезнувшая десять лет назад. Мать сразу признает ее, а супруг не спешит верить в чудо, и долгожданное воссоединение не приносит никому счастья. Образы экранных родственников воплотили Лиза Янковская, Владимир Мишуков и Мария Куликова. За визуальную часть отвечал оператор Владислав Опельянц.

Премьера: 9 сентября
Платформа: КиноПоиск HD


«Вертинский» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября

Сериальный байопик Авдотьи Смирновой про самого известного русского шансонье ХХ века. Главную роль исполнил Алексей Филимонов. Паулина Андреева перевоплотилась в звезду немого кино Веру Холодную, а Виктория Исакова — в Марлен Дитрих.

Премьера: 13 сентября
Платформа: KION


«Сцены из супружеской жизни» / Scenes from a Marriage (1 сезон)



Адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана, поставленного им в 1973 году. В сюжете ремейка сохранятся основные события оригинала — с поправкой на современность. Супругов сыграли Джессика Честейн и Оскар Айзек.

Премьера: 13 сентября
Платформа: Амедиатека, Оkko


«Аннетт» / Annette



Синефильское приключение от Леоса Каракса на слова и музыку группы Sparks — трагическая история любви стендап-комика и оперной дивы, у которых появляется дочь с необычным даром. В главных ролях – Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Читать рецензию на фильм «Аннетт»

Премьера: 16 сентября
Платформа: Оkko


«Половое воспитание» / Sex Education (3 сезон)



Продолжение молодежного драмеди про застенчивого школьника (Эйса Баттерфилд), который знает ответы на все вопросы о сексе и начинает консультировать своих сверстников.

Премьера: 17 сентября
Платформа: Netflix


«Узники страны призраков» / Prisoners of the Ghostland

Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября

Сюрреалистический хоррор, где герою Николаса Кейджа предстоит отправиться в Страну Призраков на поиски пропавшей внучки Губернатора. Если он не успеет сделать это за пять дней, то погибнет из-за костюма, начиненного взрывчаткой. Онлайн-релиз фильма состоится на следующий день после кинотеатральной премьеры.

Премьера: 17 сентября
Платформа: КиноПоиск HD


«Утраченный символ» / The Lost Symbol (1 сезон)



Детективный триллер по одноименному роману автора «Кода да Винчи» Дэна Брауна. По сюжету профессор Гарварда узнает, что его наставника похитили, оставив в качестве знака отсеченную руку. Чтобы спасти друга и остановить злодеев, мужчине предстоит открыть древний портал и расшифровать «утраченное слово» масонов.

Премьера: 17 сентября
Платформа: more.tv


«Утреннее шоу» / The Morning Show (2 сезон)



Второй сезон проекта, чей сюжет основан на книге Брайана Шелтера «Ранним утром в прямом эфире». Это взгляд на внутреннюю кухню популярного утреннего телешоу, где одного из ведущих увольняют из-за обвинений в харассменте. В сериале заняты Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррелл.

Читать рецензию на первый сезон сериала «Утреннее шоу»

Премьера: 17 сентября
Платформа: Apple TV+


«Безумное кино для взрослых» / Bad Luck Banging or Loony Porn



Цензурированная версия фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде, отмеченного главным призом Берлинале-2021. Картина рассказывает о школьной учительнице Эми, чьи карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием.

Читать рецензию на фильм «Безумное кино для взрослых»

Премьера: 30 сентября
Платформа: КиноПоиск HD


«Пингвины моей мамы» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября

Проект Наталии Мещаниновой про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова. Родители мальчика, одержимые идеей спасти всех детей, усыновляют четвертого ребенка, не оставив Гоше даже отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.

Премьера в сентябре
Платформа: KION

Маша Бороденко
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фотографии >>
Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
Смотреть онлайн: «Контейнер», «Вертинский», «Аннетт» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
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анонс

Деконструкция «Европа»

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