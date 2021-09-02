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«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы

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2 сентября 2021
Кино-Театр.Ру и компания «Централ Партнершип» начинают мега-розыгрыш призов, посвящённых фильму «Щенячий патруль в кино»!

Разыгрываем наборы: четыре браслета, плюшевая шапка и рюкзак с символикой фильма.

«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Щенячий патруль» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три счастливчика будут выбраны случайным образом 9 сентября и получат по набору призов.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России в конце октября.

«Щенячий патруль в кино» в прокате с 26 августа!
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Щенячий патруль в кино

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«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы фотографии
«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы фотографии
«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы фотографии
«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы фотографии
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