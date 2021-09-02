«Щенячий патруль в кино» раздаёт призы

Кино-Театр.Ру
и компания «Централ Партнершип
» начинают мега-розыгрыш призов, посвящённых фильму «Щенячий патруль в кино
»!
Разыгрываем наборы: четыре браслета, плюшевая шапка и рюкзак с символикой фильма.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Щенячий патруль»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три счастливчика будут выбраны случайным образом 9 сентября и получат по набору призов.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России в конце октября.
«Щенячий патруль в кино» в прокате с 26 августа
!
обсуждение >>