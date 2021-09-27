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27 сентября 2021
Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на премьеру нового фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда», которая состоится 6 октября в 19:00 в большом зале обновленного кинотеатра «Художественный».

Впервые эта яркая сатира о СМИ была представлена в рамках 74 Каннского кинофестиваля. В главной роли – звезда французского и мирового кинематографа прекрасная Леа Сейду. Фильм представит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Посмотри на «Суперзвезду» первым

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Суперзвезда» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 5 октября и получит «двойной» билет на премьеру фильма! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Купить билет на премьеру можно на сайте «Художественного».

Желаем всем удачи!

«Суперзвезда» в прокате с 7 октября.
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