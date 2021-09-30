Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы сентября, которые вы могли пропустить — а зря

В стародавние доковидные времена осень была горячей порой: и для кинопроката, и для сериалов. И, кажется, эту традицию 2021 год возвращает. Редакция Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за последний месяц — и сентябрь предлагает рекордное число произведений. Некоторые проекты были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром или показывали на фестивалях, поэтому делимся, чтобы о проектах не забыли. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки.
ОНЛАЙН
«Основание» (Apple TV+)
Вышли две первых серии долгожданной экранизации одноименного цикла романов Айзека Азимова
— экспозиция грандиозного мира Галактической Империи. Империю ждет неизбежный крах и долгая агония, которую может смягчить ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис
). Вместе с учениками он создал Галактическую энциклопедию культуры, например, отправляясь на отдаленную планету Терминус. История преимущественно показана глазами юной ученицы Гаал (Лу Ллобел
), но многочисленные флэшбеки намекают, что точек зрения может стать больше. Пока же не хватает глаз, чтобы разглядеть космические красоты различных планет и дивную столицу Империи — сплав невиданных технологий и языческих верований. В центре истории — противостояние ученого и живого божества: триумвирата клонированных Императоров, самый яркий из которых — Брат День (Ли Пейс
), словно возникший из развалин Римской империи во всей бронзовой красе. Поклонники книги могут быть разочарованы вольным обращением с сюжетом, а остальных, похоже, ждет отличная экранизация. (А.К.)
«Общага» (KION, Premier, КиноПоиск HD)
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Режиссерский дебют оператора Романа Васьянова
по роману Алексея Иванова
, где герметичное общежитие копирует тяжеловесное тоталитарное государство, в котором насилие — не табу, а часть общественного договора. И студенты, примеряя ролевые модели человека советского, готовы обменять чувства на водку, а правду — на койку. (М.Б.)
Если у вас нету дома: рецензия на фильм
«Великий» (КиноПоиск HD, IVI, Okko, iTunes, Wink)
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Успех «Пиратов Карибского моря
» сыграл с Джонни Деппом
злую шутку: с начала нулевых он застрял в образе Джека Воробья, который нещадно эксплуатировали и артист, и режиссеры. В «Великом» Джека практически нет: реальный фотограф Юджин Смит из потерявшего вкус и смысл жизни человека перерождается в героя, способного пойти на поступок. И этот поступок совершается не ради себя, но ради спасения других — жертв экологической катастрофы в японском городе Минамата. Жуткие кадры с больными людьми, переживания, эмоции семей с инвалидами, безразличие и корысть власть имущих... Острая социальная повестка, связанная с проблемами экологии, актуальна сейчас как никогда раньше. Обидно, что даже такая пронзительная история не сможет ничего глобально изменить. Пока. (С.Е.)
Джонни Депп между жизнью и смертью: рецензия на фильм
«Большая секунда» (Start, wink)
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Бывшие любовники приступают к работе над сценарием сериала про учителей музыкальной школы, чья личная жизнь проходит под аккомпанемент популярной у пользователей ВКонтакте композиции «Все сложно»
. Стряпая откровенно вторичный продукт, в котором угадываются «отсылки» к десятку-другому известных фильмов, авторы попутно выясняют отношения и спорят о вечном: о любви и сексе, мужском и женском, стяжательстве и творчестве, амбициях и разочаровании. В то время как их герои начинают жить своей жизнью, постепенно вытесняя создателей с экрана и перетягивая одеяло зрительского внимания на себя. Эту камерную разговорную комедию с налетом грусти и печали, написанную Ольгой Мотиной-Супоневой
и Виктором Шамировым
(они же сыграли сценаристов-любовников), уместно было бы назвать «Старые песни о главном»: сериал не предлагает ровным счетом ничего нового, но что может быть прекраснее, чем старое нытье на новый лад? (Ж.Ш.)
«Зритель не обязан помнить фамилию актера»: интервью с Людмилой Артемьевой
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«Кликбейт» (Netflix)
На первый взгляд, совершенно необязательный сериал о том, как соцсети влияют на всю нашу жизнь. Однако при всей тривиальности темы «Кликбейт» может похвастаться по-настоящему лихо закрученной детективной линией, что сейчас вообще большая редкость. В семье Брюеров — несчастье: неожиданно исчезает глава семейства — любящий муж, брат, коллега и отец (Адриан Гренье
из «Антуража
»). Через некоторое время в интернете появляется провокационное видео, на которых он сильно обижал женщин. Если это видео наберет пять миллионов просмотров, Ник умрет. Полицейские, за исключением одного следователя, предчувствуют очередной «висяк», а у семьи, как полагается в сериалах с такой завязкой, обнаружатся скелеты в шкафу. Затягивающее очарование «Кликбейта» не только в том, что эти скелеты высыпаются в совершенно неожиданных местах, но и в трогательной роли Зои Казан
. Она играет отчаянную сестру Брюера, чья сила — в безоговорочной любви к брату, а еще — к правде, представления о которой успели претерпеть существенные изменения во времена интернет-хейта. (М.Т.)
«Викторина» (КиноПоиск HD)
Небольшая, всего на две серии, история реального английского скандала с телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Обещанный денежный приз выиграл бывший майор британской армии, но чек не нашел героя — мужчину обвинили в мошенничестве. Увы, сомнения в правоте обеих сторон останутся и после просмотра фильма — как и в том, возможно ли обыграть казино и стоит ли верить в везение. Блестящая работа режиссера Стивена Фрирза
в очередной раз укрупняет страсти «маленьких людей», показывает их ярко, с юмором и не без сочувствия. Вишенка на торте — неузнаваемый Майкл Шин
в роли телеведущего. (А.К.)
«Мифический квест» [2 сезон] (AppleTV+)
Логичное финал истории о разработке ММОРПГ Mythic Quest и ее создателях — креативном директоре Иэне Гримме (Роб Макэлхенни
) и программистке Поппи Ли (Шарлотта Никдао
), ставшей в финале первого сезона полноправным партнером Иэна. Весь сезон полюбившиеся герои ищут, как оживить и обновить свое детище, пока не понимают, что «ребенок» вырос и вполне может обойтись без «родителей». Создатели сериала вновь порадовали эпизодами, отвлеченными от основной сюжетной линии: на первый план вышел пожилой сценарист Си Дабл Ю Лонгботтом в исполнении Фарида Мюррея Абрахама
. Будучи писателем, Лонгботтом предсказал бурное развитие игровой индустрии, но это целая история, как он туда попал и почему разругался с двумя друзьями, одного из которых сыграл Уильям Хёрт
. Кроме того, второй сезон предваряют два великолепных спецэпизода: карантинный скринлайф про вынужденных сидеть дома разработчиков и серия про живую ролевую игру, с помощью которой Иэн и Поппи постарались поднять всем настроение после продолжительного локдауна. (М.М.)
Смеяться после «лопаты»: рецензия на первый сезон
«Дежурство» (КиноПоиск HD)
На борту подводной лодки совершено убийство, расследовать которое прибывает женщина — инспектор Эми Силва (Сюранн Джоунс
). Эми страдает паническими атаками и боится воды, но ее трехдневная командировка на борт затягивается. Команда помогать в расследовании не спешит, но «на земле» следствием занимается Кирстен (Роуз Лесли
) — коллега (и бывшая девушка) Эми. Она и обнаруживает, что дело включает шпионаж и план по военной диверсии. Сериал затягивает с первого эпизода, словно субмарина, уходящая в пучину Северного моря, и с каждой серией напряжение нарастает. Линия Кирстен уравновешивают мрачную клаустрофобию камерного расследования Эми, которой с каждой серией приходится все труднее: вместе с подлодкой она погружается — в воды собственных чувств. Построенный на острых противопоставлениях (мужское-женское, военное-гражданское, общественное-личное), детектив немного слабеет к финалу, но совсем уж хватки не теряет. (А.К.)
«Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана» (Netflix)
Интерес к противоречивой истории Билли Миллигана — одного из самых известных людей с множественным расстройством личности — не угасает. Пока Apple TV+ готовит художественный сериал с Томом Холландом
, Netflix выпускает документалку, где неудобными вопросами в том числе ставит под сомнение его диагноз. В 1970-х Билли Миллигана обвиняли в изнасиловании нескольких девушек, но суд поверил, что преступления совершала одна из личностей Билли (лесбиянка Адалана) и оправдал его. Подсудимого отправили на лечение, и довольно быстро опасный преступник с ментальными проблемами превратился в медицинский феномен и медийную звезду. В сериале показывают, как Миллиган становится для психиатров эдакой цирковой обезьянкой. Врачи (некоторые — даже без образования) с наслаждением знакомятся с личностями Билли и с не меньшей охотой, по сути, продают его прессе. Впрочем, и сам уникальный пациент не без греха: эксперты не исключают, что Миллиган купался в этом внимании, давая людям желаемое. Именно в больнице количество личностей увеличилось до 24. В истории Билли будет несколько чудовищных лет в лечебнице строгого режима, горы ненужных медикаментов и полное отсутствие адекватной терапии. Будут и вечеринки в Голливуде, знакомство с Джеймсом Кэмероном и даже тихая и спокойная жизнь на ферме. Не обойдется и без новых преступлений: ФБР до сих пор считает, что Миллиган замешан как минимум в двух убийствах. Как рассказывают его близкие (к ним, кстати тоже очень много вопросов), сам Билли однажды заявил: «Я могу делать все, что захочу. Меня никогда не посадят». Netflix старается максимально отстраненно (что, к сожалению, приводит к некоторой затянутости) рассмотреть эту историю под разными углами. Кто же такой Билли Миллиган? Жертва абьюза, больной человек или хитроумный социопат и манипулятор? Почему Миллигана так толком и не лечили? Почему разрешали ему делать то, что вздумается? Почему никто так и не вспомнил о его жертвах? И главное — кто виноват в том, что преступления продолжились: монстры внутри Билли Миллигана — или монстры, которые его окружали? (М.Я.)
От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
ПРОКАТ
«Дюна»
С первыми кадрами и нотами происходит полное погружение в неизведанный мир Арракиса. Это медленная и размеренная фантастическая сага, с которой зритель знакомится через замочную скважину: с каждой минутой узнает героев, их мотивы и как вообще устроен этот мир. История творится под точно подобранный саундтрек Ханса Циммера
, от которого, говорят, кто-то ждал большего, но мне кажется, что все звуки в картине на своем месте. Все, что происходит на экране, радует глаз. Для тех, кто привык к блокбастерам, фильм будет медленным и, возможно, неинтересным, но мечтателям, романтикам и созерцателям хватит времени на сонастройку с видеорядом. В пространстве, созданном «Дюной», хочется находиться, даже — быть участником, проживать с героями их путь, дойти до конца... Жду продолжения. (С.Е.)
Коммунальная пустыня: рецензия на фильм
Репликант-хамелеон: о творческом пути Дени Вильнева
И еще шесть канадских фильмов — от земляков Вильнева (и Кроненберга)
«Холодный расчет»
Легендарный Пол Шредер
— человек, который нам все объяснил про нуар и написал лучшие фильмы Мартина Скорсезе
(«Таксист
», «Бешеный бык
»), — продолжает искать справедливости для тех, кто разуверился в том, что казалось правильным. Уильям (Оскар Айзек
) — покерный ас, который привык довольствоваться малым, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однако перед ним встает выбор: забыть прошлое и начать новую жизнь — или попробовать искупить грехи. Шредер, как и в «Дневнике пастыря
», продолжает диалог с Робером Брессоном
, в этот раз — достигая какого-то формального совершенства в рамках выбранной манеры. (А.Ф.)
«Визуальная тюрьма»: рецензия на фильм
Смотреть онлайн: «Дневник пастыря» — предыдущий фильм Шредера
Давно не слышали про Мартина Скорсезе? Послушайте целый подкаст
Успокоить ртуть: а вот 20 отличных американских фильмов из 1970-х, в том числе — «Таксист»
ФЕСТИВАЛИ
«Купе номер шесть» («Кинотавр»)
Лучший фильм российского фестиваля «Кинотавр» снял финский режиссер Юхо Куосманен
, несколько лет назад дебютировавший прекрасной картиной «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
», получившей гран-при каннской программы «Особый взгляд». Нынешняя работа, сделанная, кстати, с большим российским участием, получила в Каннах уже гран-при основного конкурса. Вполне заслуженно: Куосманен вновь трогательно отправляется в романтические путешествие — теперь не в финские 1960-е, а по безвременью, застывшему в российских поездах. Именно в такой обычной купешке едет из Москвы в Мурманск смотреть петроглифы финская студентка (Сейди Хаарла
), очаровательная в своем простодушии. Позади богемная столичная жизнь с университетской профессоршей (Динара Друкарова
), не готовой отказаться ради путешествия на север от философских посиделок (открывающую сцену как раз такой «вечеринки» снимали, кстати, в квартире победителя «Кинотавра» Николая Хомерики
). Впереди — долгое путешествие с незнакомцем, шахтером горно-обогатительного комбината (действительно лучшая роль Юры Борисова
). С барсеткой, самогоном и такой родной безысходностью во взгляде, растопить которую, возможно, и призвана загадочная финская душа. Куосманен ни в коем случае не спекулирует на разнице менталитетов и приметах эпохи, которую в фильме выдает разве что оброненная героем Борисова фраза «Титаник смотрела?». Он вообще снимает не только про любовь, но и с любовью. И такой обширной картины родной страны — а для Куосманена, кажется, Россия стала именно такой — и знакомых характеров не увидеть, пожалуй, ни в одном отечественном фильме. В прокат «Купе номер шесть» выйдет 28 октября — и это, уверена, самое подходящее и теплое (несмотря на суровые условия севера) кино, которое можно посмотреть в промозглый осенний вечер. (М.Т.)
«Грязный Рай» (Торонто)
Второй фильм Бертрана Мандико
, прославившегося среди синефилов экспериментальными короткометражками, а в 2018-м Cahier du cinema назвали его полнометражный дебют «Дикие мальчишки
» фильмом года — и засуетились даже кинокритики. В «Грязном Раю» француз продолжает параллельно размывать гендерные и жанровые границы: это история про будущее и постапокалиптический ландшафт, населенный героинями и образами, выдернутыми из знакомых сюжетов — от вестернов и сказок до фэнтези и сай-фая. (А.Ф.)
Отвал башки: подробнее о «Грязном Рае»
«Медея» («Кинотавр»)
Фильмы Александра Зельдовича
выходят раз в десятилетие — неудивительно, что «Медея» попала в конкурс «Кинотавра». Масштаб задумки и исполнения как бы говорит, что этого стоило ждать. Вынесенный в заглавие античный миф примеряет на себя девушка (Тинатин Далакишвили
), полюбившая московского бизнесмена (Евгений Цыганов
). Она родила ему двоих детей, погубила ради него родного брата и последовала за ним в Израиль, на его историческую родину. Чтобы там заявить (не без оснований), что он ее больше не любит, и пуститься во все тяжкие — в объятья мифических существ. С помощью кремов собственного производства (истинной Медее полагается быть волшебницей) и старого еврея-часовщика девушка пытается буквально повернуть время вспять. Финал, как и у Еврипида
, — весьма трагичен. Зато видеоряд — красив, немного подражает греческому кинематографу во главе с Йоргосом Лантимосом
и озвучен греком Теодором Курентзисом
с его оркестром MusicAeterna. Зельдович, будучи уж точно мэтром, а то и в каком-то смысле живым классиков, чурается трендов, так что «Медея» — несомненно, способна покоробить, мягко говоря, устаревшим, сексистским взглядом на героиню. Из всех трактовок образа Медеи Зельдович выбирает тот, который про «душную» женщину. Зато своего зрителя кино точно найдет: каждый второй (если не первый в случае с Россией) мужчина, выходя с сеанса, трагично скажет — «Знаю такую». (Н.Г.)
«Падение» (Торонто)
Проникновенная и слегка абсурдистская трагикомедия из Тайваня о переменах в жизни матери и дочери, оказавшихся на самоизоляции. Обеим есть, что в жизни переосмыслить, но главное в «Падении» — преодолении границ, которые отделяют людей разных возрастов, гендеров и уровня дохода. Наиболее ярко этот образ выражает высотка, покрытая строительной сеткой, напоминающей медицинскую маску. Кино, которое наверняка понравится тем, кто симпатизирует «Паразитам
» и/или «Елене
», но хочет более мирную — в наше неспокойное время — версию. (А.Ф.)
Природа настолько очистилась: подробнее о «Падении»
«Пространство Лобачевского
» (ФАНК
)
В Москве рамках фестиваля научного кино ФАНК показали фильм Екатерины Еременко
— выпускницы мехмата МГУ и мастерской Марлена Хуциева
во ВГИКе. «Пространство Лобачевского» продолжает ее серию увлекательных фильмов о математике и математиках, начатую «Чувственной математикой
» и «Буквальной геометрией
». Герой «Пространства Лобачевского» — великий российский математик, создатель неевклидовой и гиперболической геометрии. Речь в фильме идет не только о научных открытиях, а вынесенное в заглавие «пространство» — не только плод воображения и предмет исследования Николая Лобачевского. Это еще и мир, в котором он жил и работал, общался, творил и не находил отклика. Фильм наполнен потрясающе живыми историями, тесно связанными с сегодняшним днем. Лобачевский жил в Казани и возглавлял первый в России университет, поэтому в фильме появляется и нынешний ректор — довольно колоритный мужчина, демонстрирующий сознание современного управленца, во многом противоположное свободному уму ученого XIX века. Обаятельнейшие эксперты из Берлина и Гёттингена с улыбкой демонстрируют, как открытия нашего математика влияют на современную науку, и даже если не всегда понятно, о чем они толкуют, удивительно приятно смотреть на увлеченность этих редких обаятельных людей. (Е.В.)
Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов сериала ФАНК
«Самое безопасное место» («Пилот»)
Сериал Таисии Игуменцевой
посвящен расстройству пищевого поведения (РПП) — распространенной болезни, которую часто не воспринимают всерьез. Для режиссерки это еще и личная история, случившаяся с ней два года назад. Действие драмы разворачивается в мрачной клинике, куда девушки обычно приходят не по своей воле — кроме 15-летней Вари, сбежавшей от матери-монстра. У каждой пациентки — своя история, касающаяся не столько проблем с едой, сколько их причин — абьюза со стороны родных, желания соответствовать идеальным образам из Интернета. Первый эпизод Игуменцева представила в конкурсе фестиваля «Пилот», где актриса Варвара Володина
получила от КиноПоиска приз за лучший дебют. И хочется верить, что видеосервис START даст сериалу зеленый свет, чтобы мы в ближайшее время узнали продолжение истории. (М.Б.)
Пять ожидаемых сериалов с фестиваля «Пилот»
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