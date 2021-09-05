«Блокадный дневник», «Дюна» и «Безумное кино для взрослых»: что смотреть осенью в прокате

Пандемия пандемией, а осень уже вовсю заявляет свои права не только на столбик термометра, но и на афишу кинопроката. Индустрия торопится вернуться на круги своя: ожидаем блокбастеры, призеров Канн и участников Венецианского кинофестиваля, а также много отечественных фильмов — в том числе с непростой судьбой. Не без труда Дарья Тарасова выбрала два десятка премьер.
«Блокадный дневник
», реж. Андрей Зайцев
Новый игровой фильм Зайцев («14+
», «Виктор Астафьев. Веселый солдат
») снял по мотивам произведений Ольги Берггольц
и Даниила Гранина
с вкраплением воспоминаний блокадников. Историческая черно-белая драма рассказывает о первой блокадной зиме — самом тяжелом для Ленинграда периоде — от лица девушки Ольги, которая только похоронила мужа и идет через весь город к отцу. Зайцев не побоялся разворошить одну из самых табуированных тем в российском инфополе — и гиперреалистичную драму не только отметили несколькими номинациями на ММКФ, «Нике» и «Золотом орле», но и уже обхаяли на просторах сети.
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В прокате
: с 8 сентября.
«Петровы в гриппе
», реж. Кирилл Серебренников
В вольной экранизации романа Алексея Сальникова
режиссер Серебренников тщательно конструирует мир фантасмагорического безумия, в которое погрузилась семья под влиянием болезни. Актерский состав пестрит громкими именами: Семен Серзин
, Чулпан Хаматова
, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников
, Иван Дорн
, Тимофей Трибунцев
, Юра Борисов
(он вообще собрал полный чек-лист мировых фестивалей в этом году). На премьеру в Канне, где фильм участвовал в конкурсе, Кирилл Серебренников приехать не смог — по печально традиционной причине запрета на выезд из России.
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В прокате
: с 9 сентября.
«Дюна
», реж. Дени Вильнёв
В одной из самых ожидаемых картин года Вильнёв продолжает исследовать библиотеку научной фантастики («Прибытие
», «Бегущий по лезвию 2049
»), предлагая зрителям свою киноверсию одноименного романа Фрэнка Герберта
(в 1984 году ее не слишком удачно экранизировал Дэвид Линч
). Фильм расскажет о космических странствия Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе
), который отправляется на самую опасную планету Вселенной Арракис, чтобы побороться за будущее семьи и народа. Премьера «Дюны» состоялась на идущем сейчас Венецианском кинофестивале, а в потоках спайса под музыку Ханса Циммера
(«Начало», «Гладиатор») можно будет разглядеть Ребекку Фергюсон
, Оскара Айзека
, Джоша Бролина
, Джейсона Момоа
, Зендаю
, Стеллана Скарсгарда
, Хавьера Бардема
, Дэйва Батисту
, Шарлотту Рэмплинг
и многих других.
Репликант-хамелеон: как и о чем снимает Дени Вильнёв
Назад в будущее: рецензия на «Бегущего по лезвию 2049»
Сверху постучали: рецензия на «Прибытие»
В прокате
: с 16 сентября.
«Безумное кино для взрослых
», реж. Раду Жуде
Один из самых резонансных фильмов года: сатирическое драмеди Раду Жуде об учительнице истории (Катя Паскарю
), чье интимное видео оказалось в публичном доступе. Фильм, которые вообще-то называется «Неудачный трах, или Безумное порно», удостоился «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. В России прокатная судьба картины предсказуемо печальной: Минкульт отказал ей в прокатном удостоверении, хотя все уже было согласовано. В итоге триумфатор Берлинале выйдет в цензурированной версии и под другим (видимо, щадящим впечатлительного зрителя) названием.
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Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых румынских фильмов последних лет
В прокате
: с 16 сентября.
«Иван Денисович
», реж. Глеб Панфилов
Лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын
был готов доверить экранизацию рассказа «Один день Ивана Денисовича» только Глебу Панфилову, который 15 лет назад снял по сценарию писателя многосерийную версию его романа «В круге первом
». «Иван Денисович» — история рядового Ивана Шухова (Филипп Янковский
), который после немецкого плена оказывается заключенным в родной стране. Расширив оригинальный рассказ, Панфилов ищет ответ на вопрос, почему жажда жизни не угасала в людях, как Шухов, — выключенных из нее. За роль в фильме Филипп Янковский уже получил международный приз независимых кинокритиков Boccalino d’Oro на фестивале в Локарно.
В прокате
: с 23 сентября.
«Дело
», реж. Алексей Герман
Еще один российский фильм из Канн — на этот раз из секции «Особый взгляд». Профессора литературы (Мераб Нинидзе
), который уличает провинциального мэра в краже крупной суммы, сам оказывается на скамье подсудимых по делу о растрате. Его отправляют под домашний арест, но профессор упрямо решает бороться за идеалы до конца. Камерная картина-манифест выходит за рамки квартиры и дворика дома, где отбывает наказание главный герой, и превращается в своеобразную карманную революцию на экране.
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В прокате
: с 23 сентября.
«Холодный расчет
», реж. Пол Шредер
Киновед, сценарист и режиссер Пол Шредер возвращается в большое кино, спустя четыре года с премьеры «Дневника пастыря
». В его новом залихватском триллере Оскар Айзек
играет покерного аса, который решает использовать свои навыки ради возмездия. В других ролях — Уиллем Дефо
и Тай Шеридан
, среди продюсеров — Мартин Скорсезе
, давний друг Шредера, для которого он в свое время написал «Таксиста
», «Бешеного быка
» и «Последнее искушение Христа
». Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале
Подкаст о Мартине Скорсезе
Успокоить ртуть: «Таксист» и еще 19 отличных американских фильмов из 1970-х
В прокате
: с 23 сентября.
«Все прошло хорошо
», реж. Франсуа Озон
Драмеди Озона о принятии смерти критики уже успели окрестить одним из лучших его фильмов. Он рассказывает о 85-летнем Андре (Андре Дюссолье
), которого неожиданно парализовало после инсульта. Чтобы облегчить страдания себе и окружающим, он просит дочерей (Софи Марсо
и Жеральдин Пайя
) организовать для себя эвтаназию в Швейцарии — что само по себе не очень-то просто. Заглядывая через плечо герою, который решил добровольно уйти из жизни, Озон тонко и изящно рассказывает о любви к этой жизни.
В прокате
: с 23 сентября.
«Титан
», реж. Жюлия Дюкорно
Будоражащий хоррор, повергший в шок не только публику, но и, самое главное, жюри Каннского кинофестиваля. Как результат — «Золотая пальмовая ветвь» смотра (давно заслуженный поклон жанровому кино). Когда-то дебют Дюкорно «Сырое
» заставлял зрителей выбегать из зала и падать в обмороки — примерно такого эффекта можно ожидать и от ее второго фильма. Сюжет строится вокруг Алексы (Агат Руссель
), которой в детстве после автомобильной аварии установили в голову титановую пластину. Спустя 15 лет новый контакт с железной плотью машины провоцирует у нее неконтролируемый всплеск агрессии.
Подкаст о том, что сейчас происходит с хорррором
В прокате
: с 30 сентября.
«Герда
», реж. Наталья Кудряшова
Тоже второй полнометражный фильм: Наталья Кудряшова дебютировала шесть лет назад драмой «Пионеры-герои», где сыграла одну из ролей. «Герда» — сценический псевдоним девушки Леры (Анастасия Красовская
), которая днем учится, а ночью танцует в клубе, чтобы прокормить себя и мать. Наблюдая за несчастьем мира вокруг (в первую очередь — в семье), Лера постепенно осознает безнадежность собственной жизни. На фестивале в Локарно Красовская получила актерскую награду — высок шанс у «Герды» не остаться без призов и на грядущем «Кинотавре» (для симметрии могут отметить вездесущего Юру Борисова
).
Это навсегда, ребята: рецензия на фильм «Пионеры-герои»
«В прошлом каждого человека — истоки его настоящего и будущего»: интервью с Натальей Кудряшовой
В прокате
: с 30 сентября.
«Искушение
», реж. Пол Верховен
Голландский провокатор Пол Верховен продолжает издеваться над публикой: спустя шесть лет после картины «Она
» с Изабель Юппер
он подготовил байопик итальянской монахини Бенедетты Карлини, обвиненной в XVII веке в ереси и женской содомии. Как и стоило ожидать, фильм, номинированный на главный приз Канн, переполнен эротическими сценами (есть применение подручных средств), богохульством разной степени непозволительности и черным юмором. Разыграли эту вакханалию Виржини Эфира
, Шарлотта Рэмплинг
, Дафна Патакия
, Ламбер Вильсон
.
Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд
Подкаст: почему «Шоугелз» отличный фильм
В прокате
: с 7 октября.
«Французский вестник
», реж. Уэс Андерсон
Новая работа Андерсона с длинным названием и настолько же длинным списком задействованных мировых знаменитостей (Уиллем Дефо
, Эдриан Броуди
, Тимоти Шаламе
, Элизабет Мосс
, Сирша Ронан
, Леа Сейду
, Эдвард Нортон
, Кристоф Вальц
…). Долгим выдалось и ожидание премьеры: она должна была состояться на Каннском кинофестивале в прошлом году, но его из-за пандемии отменили, поэтому все разрешилось на Круазетт только в этом году. «Французский вестник» собран из удивительных историй со страниц последнего выпуска американского журнала, который в середине прошлого столетия выходил в вымышленном французском городке.
В прокате
: с 21 октября.
«Последняя дуэль
», реж. Ридли Скотт
Историческая драма Ридли Скотта рассказывает о последнем судебном поединке во Франции XIV века. Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон
) возвращается с войны и узнает, что его лучший друг Жак Ле Гри (Адам Драйвер
) изнасиловал его жену Маргариту (Джоди Комер
). Отстоять честь — свою и супруги — теперь можно только в честном поединке, от исхода которого будет зависеть не только жизнь рыцаря, но и его дамы. Сценарий, основанный на реальных событиях и книге Эрика Ягера
, написали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
, который тоже появляется в фильме. Четверть века назад они получили «Оскар» за сценарий к «Умнице Уиллу Хантингу
».
Как будто в бурях есть покой: портрет Ридли Скотта
В прокате
: с 28 октября.
«Купе номер 6
», реж. Юхо Куосманен
Пять лет назад Куосманен очаровал Канны «Самым счастливым днем в жизни Оли Мяки
», а теперь забрал гран-при жюри и экуменический приз. Фильм следует за финской студенткой (Сейди Хаарла
), которая садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы сбежать от московской любви. Купе она делит с шахтером (конечно, Юра Борисов
), и это соседство поможет ей осознать личное одиночество.
В прокате
: с 28 октября.
«Прошлой ночью в Сохо
», реж. Эдгар Райт
Стильный неоновый триллер от создателя «Скотта Пилигрима против всех
» и «Малыша на драйве
». Райт перемещает современную лондонскую студентку и начинающую дизайнерку одежды (Томасин МакКензи
) в 1960-е. Там она оказывается в теле своей кумирши — начинающей на тот момент певицы (Аня Тейлор-Джой
). Лондон 60 лет назад оказывает местом настолько же притягательным, насколько и опасным. Съемки в «Сохо», кстати, обеспечили Тейлор-Джой главную роль во «Фуриосе
» — готовящемся приквеле к «Безумному Максу
» Джорджа Миллера
.
Гик-гик, ура! Портрет Эдгара Райта
Эдгар Райт открывает Америку: рецензия на «Малыша на драйве»
Подкаст о творчестве Райта
В прокате
: с 3 ноября.
«Спенсер
», реж. Пабло Ларраин
Новый байопик без двух минут первой леди снял чилийский режиссер Пабло Ларраина, который шесть лет назад рассказывал
о роковом дне в жизни Джеки Кеннеди и всей Америки. «Спенсер» сосредотачивается на одном уикенде, когда принцесса Диана (Кристен Стюарт
) окончательно решает развестись с принцем Чарльзом (Джек Фартинг
), что бесповоротно изменит судьбу королевской семьи. Премьера фильма состоялась в Венеции, и встретила холодный прием у критики.
Почувствуй ее любовь: рецензия на фильм «Диана: История любви»
В прокате
: с 4 ноября.
«Память
», реж. Апичатпонг Вирасетакул
За «Память», которую справедливее назвать киноопытом, а не фильмом, тайский режиссер Апичатпонг Вирасетакул удостоился приза каннского жюри. Съемки фильма проходили в Колумбии — впервые для Вирасетакула за рамками родной страны, — а главную роль исполнила Тильда Суинтон
. Приехав навестить больную сестру, впадающую в летаргический сон, Джессика оказывается во власти странного звука, похожего то ли на взрыв, то ли на глухой и гулкий удар. Лишившись покоя, она решает во что бы то ни стало найти источник звука, и реальность для нее начинает смешиваться с чужими воспоминаниями и явлениями за рамками человеческого понимания.
В прокате
: с 4 ноября.
«Параллельные матери
», реж. Педро Альмодовар
Новая драма экстравагантного испанского классика открыла текущий Венецианский кинофестиваль. В «Параллельных матерях» Альмодовар исследует судьбы двух женщин — успешной зрелой фотографини (Пенелопа Крус
) и запутавшейся девушки (Милена Смит
), которых объединяет незапланированная беременность. Случайная встреча становится поворотным моментом для обеих.
В прокате
: с 11 ноября.
«Ампир V
», реж. Виктор Гинзбург
После экранизации «Generation П
» Виктор Гинзбург взялся за другой роман Виктора Пелевина
— «Empire V». Проект превратился в долгострой, оставаясь одним из самых ожидаемых российских фильмов последних лет. Речь идет о заговоре элит, которые оказываются вампирами. Раскрывает его новообращенный молодой человек Роман Шторкин (Павел Табаков
). В остальных ролях — Мирон Федоров (Оксимирон)
, Вера Алентова
, Марина Зудина
, Владимир Долинский
, Виктор Вержбицкий
, а другой важный персонаж — конечно, Москва. Деньги на съемки создателям пришлось собирать в том числе с помощью специально запущенной криптовалюты Bablos.
В прокате
: с 25 ноября.
«Дом Гуччи
», реж. Ридли Скотт
Еще один фильм Ридли Скотта, который зрители трепетно ждут этой осенью. Экранизации книги Сары Гей Форден
«Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности» рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи (Адам Драйвер
), которое в 1995 году организовала его бывшая супруга Патриция Реджани (Леди Гага
). Скотт собрал внушительный актерский состав: Джаред Лето
, Джереми Айронс
, Джек Хьюстон
, Сальма Хайек
, Аль Пачино
, — а саму историю препарировал в форме эстетского криминального триллера, напоминающего сериалы Райана Мерфи.
В прокате
: с 25 ноября.
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