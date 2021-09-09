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«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство

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9 сентября 2021
На минувших выходных в московском пространстве Старт Хаб на Красном Октябре прошел образовательный интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, подавших свои дебютные проекты для получения финансовой поддержки от Минкультуры России. Начинающих кинодеятелей, чьи заявки прошли отбор для питчингов, которые состоятся 15-17 сентября, готовили к выступлениям Алена Сычева (анимация), Евгений Григорьев (док) и Анна Гудкова (игровое кино) – автор «Искусства питчинга» и вообще главный специалист по питчингам, еще в 2006 году организовавшая первое такое мероприятие на «Кинотавре», откуда форму очной защиты (да, мы знаем, как многие читатели не любят слово «питчинг») уверенно позаимствовали для распределения больших государственных денег Фонд кино и Министерство культуры РФ. А также множество киностудий и других частных или окологосударственных киношных организаций, из года в год ищущих таланты и новые имена отечественного кино.

Помимо закрытой части, рассчитанной исключительно на подготовку «питчингующихся» в Минкультуры дебютантов, на «Искусстве питчинга» была и большая публичная программа, которую можно посмотреть онлайн. Там уже не только Анна Гудкова, но и многие ее коллеги – продюсеры и режиссеры – рассказывали, как попасть в киноиндустрию и, главное, как грамотно презентовать свой проект. Все эти лекции будут, безусловно, полезны всем начинающим авторам. Как и недавняя книга Гудковой «Питчинг: Как представить и продать свою идею», отрывок из которой мы публикуем с разрешения издательства «Альпина Паблишер».

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
фото: Пресс-служба интенсива "Искусство питчинга"

Для того чтобы ваша идея произвела впечатление на слушателя или читателя, важно, чтобы время, место и обстоятельства действия влияли на каждый поступок героя. Приведу пример. Очень часто, особенно в последние пару лет, ко мне попадают сценарии, где автор помещает своих персонажей в будущее – далекое или не очень. И происходит это так: в презентации подробно описывается, как именно устроено это будущее. Случилась ядерная катастрофа, и люди живут под специальным куполом, поскольку лишь там сохраняется пригодный для дыхания воздух.

Или – произошла цифровая революция, и каждый человек находится под пристальным наблюдением систем слежения и учета. И так далее и тому подобное. Но дальше, как только ты начинаешь читать собственно сценарий, обнаруживается, что автор или полностью забыл о придуманных реалиях, или не сумел внедрить их в сюжет и поведение героев. Словом, если не ознакомиться с подробной преамбулой, то действие может происходить и сейчас, и сто лет назад, где угодно и когда угодно. Придуманный мир существует отдельно, из его правил никак не следует то, что происходит на экране. Вселенная не работает. Все это значит, что идея не продумана и толком не воплощена, она существует пока только в голове у автора, а не в сценарии на бумаге, и, следовательно, никто другой не может ее ни увидеть, ни прочувствовать.

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
фото: Пресс-служба интенсива "Искусство питчинга"

Поэтому перед питчингом про проверьте свою идею на прочность.

Если сменить герою профессию, изменится ли он как личность, как человек, изменится ли его характер?
Если поместить героя в другое время и в другую страну, останется ли этот персонаж тем героем, которого вы придумали? Если да – значит, вы его не доработали.
Если убрать презентацию, описание персонажей, картинки, будет ли понятно из сценария, что за мир вы создали?

Похожей проверке можно подвергнуть и бизнес-предложение, и инновацию.

Что изменится в мире, если ваша идея, проект или сервис будут реализованы?
Как изменится жизнь каждого человека, который решит ими воспользоваться?
Что вы хотели изменить в вашей собственной судьбе, запуская свой стартап?
Почему никто, кроме вас, не сможет по-настоящему реализовать этот проект?

Вопрос, после которого я теряю всякий интерес к спрашивающему, я слышу на каждой встрече с авторами: «А что если мою идею украдут?» Практика показывает – это почти невозможно. Есть масса способов, как защитить сценарий: регистрация в РАО (Российском авторском обществе), отправка текста по электронной почте (что уже считается юридическим обоснованием и документом правообладания). Но каждый продюсер, каждая кинокомпания, безусловно, заинтересованы, во-первых, в своей репутации, а во-вторых, в работе с потенциально интересным автором. Так что, если вы написали хороший сценарий, никому не захочется его у вас воровать — с вами заключат договор, вас станут холить и лелеять в надежде, что успех окажется не разовым и что с ами можно будет работать долгие годы. Если вы прислали заявку, это почти ничего не стоит. Любой редактор в состоянии написать заявку, талантливый редактор способен написать множество. Но реализовать ее, превратить задумку в плотный, живой, захватывающий текст могут единицы, и эти единицы на рынке ценятся бесконечно дорого.

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
фото: Пресс-служба интенсива "Искусство питчинга"

Пожалуй, лучшая иллюстрация, как правильно обращаться с идеями, – это метод, придуманный Николаем Куликовым. Куликов сначала один, а затем вместе с соавтором Константином Майером начал искать новых сотрудников и новых авторов в высшей степени публичным образом.

Ему удалось собрать несколько сотен людей в кинотеатре «Космос» на встречу, где он рассказал уже частично разработанные истории и идеи, придуманные им самим или в соавторстве, которые ему хотелось бы реализовать. Всем желающим Николай предложил прислать ему тестовое задание на основе этих предложений (начало сценария или несколько значимых сцен). Каждому, кто прислал ему письмо с запросом, он высылал расширенное описание проекта, а в ответ получал от будущих сценаристов их тексты, развивающие выбранную идею. Нескольких человек из сотен желающих они с Майером и правда взяли на работу. Сейчас написано уже два сценария с участием «новобранцев» (в том числе полнометражный фильм и эпизоды второго сезона сериала «Толя-робот»), а сами авторы-новички, уже ставшие полноправными коллегами, получили долгосрочный контракт. Это очень выразительный пример, который доказывает, что публичная презентация, разговор «с открытым забралом», доверие к собеседникам – гораздо более эффективно и эффектно, чем тщательно оберегать драгоценную, казалось бы, мысль, как несчастный Голлум, так и не нашедший счастья со «своей прелестью».

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
фото: Пресс-служба интенсива "Искусство питчинга"

Есть прекрасная притча про Ходжу Насреддина. Однажды он увидел, как в пруду тонет жадный ростовщик. На берегу собралась толпа – все протягивали тонущему руки с криком «Дай! Дай!». Но ростовщик есть ростовщик: даже погибая, он не мог откликнуться на этот призыв. Тогда Насреддин подбежал к воде и крикнул: «На!» Утопающий немедленно схватился за протянутую руку и был спасен. Конечно, смысл притчи в другом, но давайте истолкуем ее иначе: мне кажется, что в любом бизнесе, особенно в креативном, особенно в кино, стоит протягивать «руку дающего», предлагать что-то коллегам и потенциальным партнерам. Доверие и открытость рождают желание откликнуться и поучаствовать. Если сидеть на сокровище – его не потратить и не приумножить.

Поэтому – не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир. Делитесь идеями, смотрите, как на них реагируют ваши друзья, партнеры, коллеги, будущие потребители. Каждая реакция может оказаться ценным подспорьем, помочь что-то улучшить, доработать, уточнить, переосмыслить. И как только поймете, что пора, начинайте готовиться к тому, чтобы представить свою идею большой аудитории. А именно – выходить на серьезный, настоящий, публичный питчинг.

Смотреть видеозапись интенсива «Искусство питчинга»
Читать книгу «Питчинг: Как представить и продать свою идею»
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