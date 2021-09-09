«Петровы в гриппе» делятся книгами

9 сентября начался прокат фильма Кирилла Серебренникова
«Петровы в гриппе
», снятый по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
.
Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
Кино-Театр.Ру
и издательство АСТ
(«Редакция Елены Шубиной
») начинают розыгрыш двух книг романа Алексея Сальникова — специального издания к премьере фильма!
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, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 15 сентября
и получат по экземпляру книги.
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в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Удачи!
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