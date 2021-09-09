Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Петровы в гриппе» делятся книгами

9 сентября
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
9 сентября 2021
9 сентября начался прокат фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятый по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

«Петровы в гриппе» делятся книгами

Кино-Театр.Ру и издательство АСТРедакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух книг романа Алексея Сальникова — специального издания к премьере фильма!

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Петровы в гриппе» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 15 сентября и получат по экземпляру книги.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Удачи!

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Алексей Сальников (II)Кирилл Серебренников
фильмы
Петровы в гриппе

фотографии >>
«Петровы в гриппе»
«Петровы в гриппе»
«Петровы в гриппе»
«Петровы в гриппе»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
«Не бойтесь выходить со своей идеей в открытый мир»: Питчинг как искусство
Как презентовать свою идею и зачем это нужно, рассказывает Анна Гудкова, придумавшая питчинг «Кинотавра», после которого очные защиты проектов стали обычным процессом и для получения государственных денег на кино

Скорбим

Александр Мельник
8 сентября трагически погиб режиссёр Александр Мельник.
Жан-Поль Бельмондо
6 сентября ушёл из жизни актёр Жан-Поль Бельмондо.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Маргарита Иванова (II)
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Евгения Серебренникова
Хью Грант
Золтан Латинович
Мишель Мюллер (II)
Клифф Робертсон
Адам Сандлер
Генри Томас
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Блокадный дневник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Петровы в гриппе
драма, комедия, экранизация
Россия, Франция, Швейцария, 2021
Дом на другой стороне
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2020
Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Вокруг света за 80 дней
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Небесная команда
драма, мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2021
Отчаянные аферистки
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Соври мне правду
триллер, эротика
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен