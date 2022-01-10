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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
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Смех и ненависть в Стамбуле: 7 турецких сериалов не только про любовь

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10 января 2022
Турецкие сериалы продолжают завоевывать не только российский рынок, но и мировой. Сериал «Великолепный век», повторный показ которого стартовал на канале «Dомашний» 8 января, продан более чем в 50 стран, исполнители главный ролей имеют многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Феномен дорого снятого исторического сериала о страстной любви султана Сулеймана Великолепного к наложнице-славянке Роксолане — в замужестве Хюррем-султан — вполне объясним, но не меньшей популярностью пользуются современные комедии и мелодрамы в которых все по-настоящему. Если любовь, то до гроба, ненависть — до изнеможения, а еще и неожиданная самоирония, столь редкая и в кино, и в жизни.

«Основание: Осман»

Основание: Осман

Главную роль в историко-приключенческом сериале сыграл Бурак Озчивит, проснувшийся знаменитым после как раз-таки «Великолепного века», где ему досталась второстепенная роль Малкочоглу Бали-бея. Обладатель второго места в конкурсе «Лучшая модель мира» (2005), один и самых красивых актеров Турции не мог остаться незамеченным даже в эпизодических появлениях в кадре. Женщины всего мира проголосовали «за». Красавцу с 20-миллионной аудиторией в Instagram сперва достались роли в ремейке хита советских времен «Тополек мой в красной косынке» и в современном триллере «Черная любовь», оба сериала прошли с большими рейтингами. А роль основателя Османской империи утвердила его позиции на вершине турецкого киноолимпа. Сериал не завершен, к концу 2021 года вышла 77 серия. Сага о кровавом пути к власти и созданию великой империи Османа Гази Бея с бесконечными драками, интригами и убийствами будет интересна не только мужчинам. Осман, в перерывах между бесконечными набегами и оглушительными победами, влюбляется и страдает, как обычные люди.

«Ветреный»

Ветреный

Слоган одного из самых рейтинговых сериалов пандемийных времен: «Сказка о любви, рождённая из мести...». И этим все сказано. Более 100 стран приобрели права на показ сериала. Главный герой сериала, действие которого происходит в наши годы, Миран (Акын Акынёзю) родом из состоятельной турецкой семьи Асламбей. Родителей Мирана убили в детстве, после их смерти его растила властная бабушка Азизе. Она воспитала мальчика в ненависти к семье Садоглу, виновной, по ее рассказам, во всех бедах. Когда Миран вырастет, он должен отомстить — убить всех Садоглу. Но неисповедимы пути Господни, Миран влюбляется в Рейан (Эбру Шахин) — внучку главы рода врага, милую трогательную девушку, ждущую своего капитана Грея. Озлобленный Миран под влиянием Рейан превращается в человека не сразу, доводя зрителя за 69 серий до полного исступления, но добро обязательно должно победить зло, как и положено в сказке.

«Постучись в мою дверь»

Постучись в мою дверь

Сюжет этой комедии традиционен для турецкого кино: главный герой Серкан Болат — известный архитектор, владелец собственной фирмы — влюбляется в простую цветочницу Эду. Ироничный Серкан — интроверт, педант и зануда, которого, до встречи с Эдой, интересовала только работа, на всякие глупости времени у него не было. Взбалмошная Эда всячески пытается расшевелить «робота Болата», как она его называет. Влюбленные то сходятся, то расходятся, их романтический поединок очень занимателен и проходит под девизом «придумай что-нибудь, чтоб мы вместе были». Неожиданно оказывается, что Серкан-то фантазер... Главные роли сыграли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин — «восточный принц турецкого кино», как называет его местная пресса. Сериал стал очень популярен не только в Турции, но в других странах, включая Россию. В процессе съемок в СМИ поползли слухи, что Бюрсин покинет проект — якобы он заключил другой более выгодный контракт с Netfliх. Но, к великому облегчению зрителей, обошлось. К финалу герои пришли рука об руку, и не только в кино. Актер подтвердили журналистам, что они — пара, правда о браке пока не думают.

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«Дочь посла»

Дочь посла

Как правило в турецких сериалах богатый парень (мужчина) влюбляется в простую девушку, и ее родословная ему не помеха — бесятся только родители. В мелодраме «Дочь посла» (она же — «Крылья любви») все начинается строго наоборот. Сын дровосека Санжар (Энгин Акюрек), будучи еще 10-летним мальчиком, встречает в провинции на берегу моря дочку богатого посла Нарэ. Девочка разбивает ему сердце сразу и на всю жизнь. Он дает клятву, что, когда вырастет, обязательно женится на ней. Но это совсем не входит в планы посла, сын дровосека его не устраивает, даже богатый (взрослый Санжар разбогател, чтобы соответствовать любимой). Посол строит страшные козни, не брезгуя убийствами, чтобы разлучить влюбленных. Но разлучит их только уход из проекта исполнительницы главной роли, актрисы Неслихан Атагюль, известной российскому зрителю по душераздирающему сериалу «Черная любовь», где ее партнером стал красавчик Бурак Озчивит. Атагюль отказалась от участия в съемках из-за проблем со здоровьем. А сценаристам пришлось выкручиваться и придумывать, что делать с героем-однолюбом.

«Ранняя пташка»

Ранняя пташка

После съемок в этой комедии исполнители главных ролей Демет Оздемир и Джан Яман пришли к успеху, то есть прославились — и не только в Турции. Особенно Яман, у которого сотни фанатских групп во всех соцсетях и уже 9 миллионов подписчиков в Instagram. Яман по образованию юрист, владеет несколькими языками. После учебы в университете работал адвокатом, актерские курсы посещал для развлечения. Но мимо такой внешности продюсеры пройти просто не могли. В данный момент Яман проживает в Италии, и любое его появление на улице вызывает у фанаток сериала настоящую истерику.

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Сюжет сериала мало чем отличается от «Постучи в мою дверь». Главный герой Джан — всемирно известный фотограф, владелец рекламного агенства. На работу в его компанию устраивается Санем —девушка простая, но обладающая многими талантами. Фирма как раз шумно отмечает юбилей, и на банкете в темном зале ее целует незнакомец. Санем не может забыть этот поцелуй, пытаясь найти мужчину, которого она называет Альбатросом. Зритель, конечно, догадывается сразу, что это ее начальник Джан, но это зритель, а Санем придется помучиться — к счастью, не до конца сериала. Любовь накроет Джана и Санем с головой, но, как обычно, все время что-то будет им мешать. Сериал тем не менее выходит остроумным, благодаря тому что герои — и не только главные — все время подшучивают друг над другом.

«Полнолуние»

Полнолуние

Поклонницы Ямана оценят и эту комедию, где актер так же сыграл главную роль.
Хотя здесь он и нет так брутален, как его герой Альбатрос. Еще не так накачен, нет длинных роскошных волос и богемных нарядов. Обычная стрижка преуспевающего бизнесмена, каковым является его персонаж Ферит, скучный костюм, но благо харизма актера никуда не делась. Девушка Назлы устраивается работать поваром в дом к Фериту и сразу же делает все назло хозяину, наводя свои порядки. Но их любовь неизбежна и, разумеется, невозможна. Как и во всех турецких комедиях благородный герой терпеливо пройдет все испытания, вынесет все истерики любимой, которые никогда не кончаются, во всем разберется и все решит. Назлы сыграла актриса и певица Озге ГюрельВишневый сезон»). За роли в фильме Яман и Гюрель получили в Испании премию, как самая страстная пара в телесериале .

«Жестокий Стамбул»

Жестокий Стамбул

Драма с элементами детектива полна нечеловеческих страстей. У могущественного Акаха Караджая есть все: преуспевающая фирма, красавица жена, роскошный особняк на Босфоре, сын — светский плейбой Дженк. Огорчает его лишь одно — племянник Недим, прикованный к инвалидному креслу с детства. Здоровья Аках ему купить не может, поэтому решает купить жену. Из провинции, где родился Аках, в особняк приезжает бедная семья Йылмаз — мать с двумя дочерьми и сыном. Младшая дочь, меркантильная Джерен, готова на все ради денег — на все, кроме Недима. Она рассчитывает, что ее мужем станет Дженк. Но в планы Караджаев это не входит. Дженк влюбляется в старшую дочь, скромницу медсестру Джемре. Джемре делает все, чтоб скрасить жизнь Недима. Но особняк полон страшных тайн, неизвестных даже главе семейства. Раскрыть их предстоит Джемре. Бесконечные интриги, запутанный клубок отношений главных героев до последних серий держат зрителя в напряжении.

Анна Калашникова
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