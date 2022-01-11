Линии судьбы: 16 ролей, в которых Константин Хабенский хорош больше обычного

11 января отмечает пятидесятилетие актёр театра и кино, художественный руководитель МХТ им. А.П.Чехова, Народный артист России Константин Хабенский. Четверть века в кино, свыше сотни ролей — и каждый почитатель таланта назовёт индивидуальный «топ-10». Мы решили вспомнить о самых ярких работах из богатейшего кинематографического наследия артиста.
Первую главную роль в кино Хабенский исполнил в 1998-м году в мелодраме Дмитрия Месхиева. Она и по сей день остаётся одной из лучших работ Константина Юрьевича в кино. 24-х летний абитуриент театрального вуза Андрей Калинин ради поступления в институт заводит роман с одним из членов приёмной комиссии — взрослой знаменитой актрисой Елизаветой Каминской (Елена Сафонова), почитателем творчества которой Андрей был с детства. Однако, роман перерастает в большое серьезное взаимное чувство и законный брак, который прерывает тяжелая болезнь и смерть актрисы. Андрею предстоит пройти трудный путь от отчаяния к свету, научиться жить самостоятельно и, возможно, вновь полюбить… Великий экспериментатор Месхиев сильно рисковал, ибо образ Хабенского никак не укладывался в привычные устоявшиеся зрительские стереотипы и представления о романтическом герое. Сутуловатый, худощавый брюнет с ликом фаюмского портрета, скорее подошёл бы для французского кино. Однако, режиссёр не ошибся – в аудитории сформировался запрос на принципиально новый тип героя-любовника, и Хабенский, с его совершенно «не совковой» харизмой, интеллигентным лицом, большими тёмными грустными глазами, обезоруживающим ироничным взглядом и пронизывающим, сочным, «внутривенным» тембром голоса, точно попал в аудиторию, став на ближайшие пару десятилетий признанным секс-символом отечественного кинематографа.
Вслед за покорением интеллектуалок, стабильно заполнявших зал Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге на спектаклях «Калигула», «Войцек» и «В ожидании Годо», пришло время заявить о себе в масштабах страны. В 2000-м году на двух центральных телеканалах выходят сериалы, сыгравшие очень важную роль в формировании положительного образа силовика в глазах простого зрителя. Оперативник Игорь Плахов в сериале «Убойная сила» на долгое время стал визитной карточкой Хабенского для массового зрителя. С ним пришли узнаваемость и народная любовь. А сам сериал, хорошо написанный и добротно сделанный, успешно просуществовал несколько сезонов. Один из них — «Предел прочности» — был посвящён чеченской войне и предоставил возможность Хабенскому в полной мере раскрыться в качестве глубокого драматического артиста. В том же году в сериале «Агент национальной безопасности» Константин сыграл одну из самых сильных своих ролей – террориста, религиозного фанатика Рашида. Сложная серьёзная роль идейного кровожадного убийцы дала артисту возможность окончательно уничтожить стереотип «милого мальчика», выглядеть на экране страшным, пугающим злодеем, сумасшедшим и бесстрашным.
В 2002-м году вышли две картины с участием Хабенского и в каждой из них артисту достались поистине судьбоносные работы. Роль курьера-интеллигента Эдуарда в трагикомедии Дмитрия Месхиева «Механическая сюита» открыл актёра с новой стороны, дав ему возможность поиграть со своей внешностью, голосом и предстать на экране в необычном, почти неузнаваемом облике. Жалкий клерк Эдуард, вынужденный ради приработка перевозить в поездах бандитское золото, попадает в нелепую и опасную ситуацию. Цепляясь за жизнь, Эдуард готов на что угодно, порой не гнушаясь ничем… Купаясь в материале, Хабенский придумал для своего персонажа множество деталей, выдающих его мелкую, трусливую натуру – опущенные глаза, бегающий взгляд, поджатые губы, нервное сглатывание, суетливую моторику... В итоге второстепенный персонаж, с небольшим количеством экранного времени и минимальным объемом текста, оказался самым ярким и запоминающимся в картине. А специалисты всерьёз заговорили о Хабенском как о большом мастере, способном сыграть всё.
Полной противоположностью тряпке-Эдуарду стал модный журналист Саша Гурьев – главный герой ленты «В движении» Филиппа Янковского. Оммаж каннскому лауреату «Сладкая жизнь» Федерико Феллини сорок лет спустя повествует о московской элите, купающейся в роскоши и при этом остро нуждающейся в искренности и любви. Красавчик Гурьев живёт играючи – светские рауты, случайные женщины, постоянная игра на грани фола. Однажды в погоне за очередной сенсацией Гурьев сталкивается с грубой реальностью, в одночасье обесценивающей всю суету его пустой, бесцельной жизни... Параллельно со съёмками яркой, амбициозной картины, Хабенский, в качестве приглашённого артиста, репетирует Зилова в «Утиной охоте» по Вампилову — первую роль на сцене МХТ им. А.П. Чехова. Зилов как антигерой своего времени причудливо рифмуется с чаяниями Гурьева, в результате чего обе роли образуют собою эдакую интонационную арку между «лишними людьми» семидесятых и нулевых. Итогом такой неожиданной коллаборации становятся полные залы на спектаклях «Утиной охоты», а Хабенский вскоре переезжает в Москву и поступает в труппу ведущего театра страны.
Последующее десятилетие стало для Хабенского чрезвычайно плодотворным и подарило поклонникам артиста десятки ролей в различных жанрах. Мы остановимся лишь на некоторых, наиболее мощных работах этого периода. Режиссёр Дмитрий Месхиев, открывший миру артиста Хабенского, продолжает предлагать актёру всё новые и новые нестандартные амплуа. В 2003-м году на экраны страны выходит 24-х серийная сага «Линии судьбы» — настоящая энциклопедия московской жизни начала нового тысячелетия. В изумительной галерее образов Хабенскому достаётся роль провинциального музыканта Кости. Приехав в столицу, парень даже не подозревает о том, на что ему придётся пойти ради славы и успеха. В результате продолжительной внутренней борьбы, Костя соглашается играть по скотским правилам шоу-бизнеса, теряя себя… Трагический путь компромисса художника Хабенский проживает с глубоким пониманием проблемы, поступательно проводя своего героя по лабиринтам внутреннего ада.
Жанровым контрапунктом в том же году выступила комедия Павла Лунгина «Бедные родственники», где Хабенский с профессиональной лёгкостью исполнил роль авантюриста Эдика Летова. Эдакий современный полу-Бендер – полу-Чичиков, Эдик промышляет липовой торговлей чужой родни. Однако прожжённый циник не учёл того, что все нуждаются в близких людях, пусть и не связанных кровными узами… Роль Эдика стала в фильмографии Хабенского лучшей комедийной работой, ибо здесь артист смог в полной мере использовать своё уникальное обаяние, сексапильность и богатейший арсенал театрального инструментария.
Безусловно выдающейся работой актёра стала роль ветерана чеченской войны Дениса Мальцева в драме «Русский треугольник» грузинского режиссёра Алеко Цабадзе. В данной работе Хабенский проявляет мастерство проживания внутренней трагедии. Денис Мальцев – молодой человек, прошедший трагический опыт плена, пыток, мучений и самоубийства родного брата, — не способен полноценно адаптироваться к мирной жизни. Единственная цель – месть. В данной работе Хабенский создал очень интересный аскетичный рисунок – неинтонированная речь, точная скупая пластика, тяжёлый, прямой пронизывающий взгляд. Совсем иным выглядит Денис в моменты приступов (следствие контузии). Несмотря на отсутствие внимания к картине со стороны специалистов, эту роль можно назвать одной из самых значительных в богатейшей анфиладе образов, созданных актёром в кино.
В ленте Карена Оганесяна — с прекрасным противостоянием двух больших артистов —Константину Хабенскому досталась роль писателя Антона Праченко, автора детективных романов о наёмном убийце по кличке Домовой, а Владимир Машков, исполнил роль киллера, мастерски заманившего в ловушку доверчивого писаку. В сочетании двух жёстких темпераментов получился слаженный ансамбль, где артисты гармонично выступали дуэтом, время от времени давая друг другу качественно исполнить соло. А стильным контрапунктом к безупречно сыгранным партиям двух мастеров выступила великая грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.
В 2011 году режиссёр Алёна Званцова выпускает первую часть многосерийной ленты «Небесный суд» – любимого произведения всех тех, кто хотя бы раз в жизни задумывался о том, что их ждёт после смерти. В предложенной Званцовой модели загробного мира, Хабенскому досталась роль молодого прокурора Андрея, выносящего обвинения новопреставленным на Страшном суде. Сам Андрей, скоропостижно умерший от инфаркта во время игры в пейнтбол, был осуждён за гордыню, а потому время от времени проходит тренинг на курсах по управлению спесью. Во многом персонаж Хабенского в данной картине совпал с характером самого артиста. Сходство с реальностью усилило то обстоятельство, что на роль лучшего друга – адвоката Вениамина – Званцова пригласила Михаила Пореченкова. В итоге получился искромётный бурлеск, смешной и грустный одновременно, выполняющий для многих функцию усиленной терапии в моменты отчаяния и депрессии.
В 2012-м телевидение предлагает полную экранизацию романа Михаила Булгакова «Белая гвардия». Режиссёр Сергей Снежкин безошибочно пригласил на роли Алексея Турбина и Виктора Мышлаевского исполнителей данных персонажей в одноименном спектаклеСергея Женовача в театре МХТ им. А.П.Чехова – Константина Хабенского и Михаила Пореченкова. Будучи много лет «в шкуре» Турбина на театральной сцене, артист носит в кадре шинель как вторую кожу, глубоко переживая грядущую трагедию. Выбрав для себя скупую манеру существования в кадре, Хабенский, следуя школе переживания, пошагово погружает зрителя в личную драму интеллигента, наблюдающего за тем, как на его глазах рушится мир, и он не в силах этому помешать. В результате чего зритель обнаруживает себя посреди заснеженного Киева, раздираемого бандитской армией Петлюры.
Новой высотой для Константина Хабенского стала роль сыскаря Родиона Меглина в сериале Юрия Быкова. Эта роль была словно написана под Хабенского – натянутый нерв, надрыв, внутренний радикализм и надлом – все черты, присущие как самому артисту, так и его фирменному стилю, работали на образ сумасшедшего охотника на маньяков. Финальная сцена артиста в первом сезоне картины с убийством Меглина сопоставима с работой Джека Николсона в «Полёте над гнездом кукушки».
2016 год охарактеризовался для Константина двумя значительными работами в кино, разными по стилю. В неровной, шероховатой картине Оксаны Карас «Хороший мальчик» Хабенский филигранно исполнил роль странного учёного Александра, папы главного героя, школьника Коли. Каждая сцена Хабенского в фильме – это мастер-класс. Сын инженера-гидролога, сам некогда обучавшийся в Ленинградском техникуме авиационного приборостроения и автоматики, Хабенский в образ Александра вложил большую любовь к людям науки, передав через призму комизма и лёгкой иронии всю искренность и безоглядное служение делу и человечеству, свойственное истинным «физикам». В роли горе-учёного Хабенский был столь обаятелен и достоверен, что даже утопическая теория биологического режима «12/36», изобретённая героем Хабенского, ушла в народ и стала идиомой.
Интересным экспериментом для Хабенского в том же году стал «Коллектор» Алексея Красовского – эдакая попытка повторить уникальный опыт «Погребённого заживо» Родриго Кортеса. Предтечей беспрецедентного для современного российского кинематографа моно-фильма стал блистательный моно-спектакль Глеба Черепанова в исполнении Константина Хабенского «Контрабас», поставленный по одноимённой пьесе Патрика Зюскинда на сцене МХТ им. А.П. Чехова. За несколько лет жизни «Контрабаса» в репертуаре МХТ, спектакль неизменно шёл с переаншлагами. Эксперимент удался – Хабенский чётко выстроил образ циничного коллектора Артура таким образом, чтобы на протяжении полутора часов зритель не мог оторвать глаз от экрана, где один артист в одном помещении просто разговаривает по телефону с разными людьми.
Константину Хабенскому повезло не раз прожить в кино революцию 1917-го, будучи по обе стороны баррикад. В год столетия Октябрьского переворота на телеэкран выходит байопик Александра Котта и Константина Статского «Троцкий», где Константину Юрьевичу довелось пройти жизненный путь самого знаменитого коммунистического идеолога. Ранее, Хабенскому уже приходилось играть предреввоенсовета в сериале «Есенин» в 2005-м году, где роль ограничивалась одним полноценным эпизодом. Эта работа стала скорее пробой грим-костюма и понимания того, что Хабенский буквально рождён для того, чтобы сыграть Лейбу Бронштейна в большом серьёзном фильме. Перед артистом стояла непростая задача – прожить роль революционера в разных исторических периодах, показав серьёзные трансформации образа от романтика-идеалиста до безжалостного палача, а затем в разочарованного старика, поглощённого монстром, порождённым им самим. Хабенский блистательно справился с этой задачей, придумав для каждого возрастного периода жизни Троцкого индивидуальный рисунок роли.
Одной из наиболее ярких кино-работ последнего времени в фильмографии Хабенского стала небольшая роль врача Дениса Шевкунова в картине «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас. Наблюдательный актёр нашёл очень точную интонацию, походку, пластику, доведя внешний облик героя до абсолютной аутентичности – именно такие врачи чаще всего приезжают к нам на «Скорой».
Также в числе актёрских удач Константина Юрьевича невозможно не упомянуть гениально-прочитанный им «Заповедник» Сергея Довлатова в формате аудио-книги, где артист одним лишь голосом создаёт для слушателя такую красочную галерею ярких, самобытных образов, что порою не верится в то, что все эти персонажи созданы одним актёром. Кино-Театр.ру поздравляет Константина Юрьевича с юбилеем и желает успехов на поприще руководства театром и новых замечательных ролей в кино!
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