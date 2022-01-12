Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

2021-й, несмотря на пандемийные ограничения и появление нового штамма коронавируса, не помешал походам зрителей в кинотеатры на сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена» и новые работы Джеймса Вана и М. Найта Шьямалана. Не все из них оказались хороши, но были в прошлом году и удачи вроде «Кошмаров». В 2022-м нам предстоит встреча с заключительной частью обновленных похождений Майкла Майерса, пятым «Криком» и очередными творениями Джордана Пила, Ари Астера, Скотта Дерриксона, Пако Пласы и других не менее маститых хоррормейкеров.
«Ампир V»
Одна из самых ожидаемых экранизаций перекочевала в 2022-й из прошлого года. По словам Владимира Гнездилова, зрителей ожидает адаптация одноименного романа Виктора Пелевина
от режиссера Виктора Гинзбурга
. Вампирские приключения Павла Табакова
в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а
, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта
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20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года
«Бабушка» / La Abuela
Новый мистический хоррор Пако Пласы планировали выпустить еще в октябре 2021-го, однако теперь он заявлен в середине весны наступившего года. Это рассказ про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенёсшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля
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«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября
«Близнец» / The Twin
Тереза Палмер
сыграла ключевую роль в финском хорроре Танели Мустонена, работавшего в качестве исполнительного продюсера над «Гипнозом
» Валерия Тодоровского
. По сюжету матери предстоит столкнуться с невыносимой правдой о своем выжившем сыне-близнеце. За сценарий отвечают сам режиссер и сопродюсер «Аритмии
» Алекси Хюверинен.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 апреля
«Бульвар Разочарования» / Disappointment Blvd.
Третья полнометражная картина одного из самых ярких представителей пугающего жанра конца 2010-х Ари Астера. Актерский состав фильма возглавляет Хоакин Феникс
, а компанию ему составят Натан Лейн
, Пэтти ЛюПон
, Кайли Роджерс
, Эми Райан
, Майкл Гандольфини
и Паркер Поузи
. Действие этого сюрреалистичного хоррора развернется в альтернативном настоящем, а в центре внимания окажется один из самых успешных предпринимателей всех времен.
Дата выхода в прокат неизвестна
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От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
«Венецияфрения» / Veneciafrenia
Испанец Алекс де ла Иглесиа
, ответственный за «Ведьм из Сугаррамурди
», вновь окунулся в макабрическую атмосферу. На сей раз он поведает о группе испанских туристов, которая в Венеции борется за свою жизнь с местными жителями, впавшими в ярость из-за бесконечного нашествия иностранцев. За визуальную составляющую отвечает маститый оператор Пабло Россо, а музыку написал маэстро Роке Баньос
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта
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«Ведьмы из Сугаррамурди» Алекса де ла Иглесиа
«Джиперс Криперс: Возрождённый» / Jeepers Creepers: Reborn
Виктор Сальва
расстался со своим детищем в 2017-м, когда снял третью частью
популярной серии. Теперь вместо него у руля финн Тимо Вуоренсола
, создавший незабываемый трэш «Железное небо
». Новый режиссер решил вернуться к финалу сиквела хоррор-серии, где нам показали, что Криперу осталось спать около двух дней. По сюжету во время фестиваля Horror Hound в Луизиане Чейз и его подруга Лейн начинают испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым этого города. По мере того, как фестиваль приближается и пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие, героиня начинает подозревать, что было призвано нечто неземное, а она находится в центре всего происходящего.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта
«Жребий» / Salem's Lot
Сценарист «Оно
» Гэри Доберман
для своей новой режиссерской работы выбрал еще один классический роман Стивена Кинга
, известный в России под названиями «Салемов удел», «Жребий Салема» и «Судьба Иерусалима». Сценарий написал сам постановщик, а продюсерская команда состоит из Джеймса Вана, Роя Ли
, Майкла Клира и Марка Уолпера. Каст возглавляет Уильям Сэдлер
. Это будет уже третья экранизация вампирского романа.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 сентября
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Стивен Кинг, великий и ужасный
«Заклятье: Спуск к дьяволу» / The Cellar
Элайша Катберт
, памятная зрителям по ролям в «Соседке
» и «Доме восковых фигур
», решилась на поездку в Ирландию на съемки хоррора Брендана Малдауни
. Зрителей ожидает история Кейры Вудс, чья дочь таинственно исчезает в подвале их нового дома. Вскоре она обнаруживает, что их домом управляет древняя и могущественная сущность.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля
«Зловещий свет» / The Devil's Light
Даниэль Штамм
(«Последнее изгнание дьявола
») снял мистическую ленту с Вирджинией Мэдсен
о монахине, выбравшей экзорцизм своим призванием. Готовясь самостоятельно провести обряд изгнания дьявола, женщина лицом к лицу сталкивается с демонической силой, которая таинственным образом связана с ее прошлым. Последняя кинороль Бена Кросса
, скончавшегося в августе 2020-го.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 марта
«Кандиша: Демон мести» / Kandisha
Французы Александр Бустилло и Жюльен Мори обратили на себя внимание в 2011-м после выхода фэнтези-хоррора «Мертвенно-бледный». С тех пор они успели поучаствовать в альманахе «Азбука смерти 2
» и сняли продолжение культовой «Техасской резни бензопилой
» с подзаголовком «Кожаное лицо
». Их новая работа посвящена мстительному духу из марокканского фольклора, который в духе #MeToo убивает только мужчин.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 марта
«Крик» / Scream
Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл
), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт
) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс
) спустя 11 лет после «Крика 4
» объединятся в перезапуске популярной хоррор-серии, чтобы научить выживать в битве с маньяком новичков Кайла Галлнера
, Дилана Миннетта
, Джека Куэйда
, Мелиссу Баррера и Дженну Ортега. Фильм поставили создатели хоррор-комедии «Я иду искать
» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Точная дата выхода в прокат: 13 января
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Только очень жди! 15 камбэков года
«Морбиус» / Morbius
Жертва бесконечных пандемийных переносов, чей релиз должен был состояться еще в пресловутом 2020-м. Джаред Лето
воплотил в кинокомиксе Даниэля Эспиносы
доктора Майкла Морбиуса, который превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony, у которой пока нет официальной даты выхода в российский прокат, также задействованы Адриа Архона
, Джаред Харрис
, Дж. К. Симмонс
, Мэтт Смит
, Майкл Китон
и Тайриз Гибсон
.
Дата выхода в мировой прокат: 30 марта
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Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года
«Не волнуйся, солнышко» / Don't Worry Darling
Оливия Уайлд
готовит хоррор-драму о скучающей домохозяйке Элис (Флоренс Пью
), обитающей в изолированной утопической коммуне, расположенной в Калифорнии 1950-х. Героиня начинает подозревать, что ее муж Джек (Гарри Стайлз
) и остальное гламурное окружение имеют мрачные секреты. Одна из ролей закреплена за самой Уайлд, в кадре также появится Крис Пайн
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 сентября
«Не говори никому» / Gæsterne
Датско-голландская остросюжетная драма с элементами хоррора от актера Кристиана Тафдрупа, засветившегося в «Убийстве
» и других популярных скандинавских сериалах. Зрителей ожидает история молодой семьи, познакомившейся во время отпуска в Италии с приятной парой с немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом и попадают в настоящий кошмар.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля
«Нет» / Nope
Джордан Пил позвал в свой новый социальный хоррор звезду своего же фильма «Прочь
» Дэниела Калую
. О сюжете информации нет, зато известно, что картину снимает выдающийся оператор Хойте Ван Хойтема
. В касте заявлены также Кеке Палмер
, Стивен Ян
и Майкл Уинкотт
. По крайней мере, будет любопытное кино.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 июля
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«Прочь»: Белые ходят первыми
«Паранормальное явление: Ближайший родич» / Paranormal Activity: Next of Kin
Шестую часть популярной серии поставил Уильям Юбэнк («Сигнал
»), а за сценарий отвечают создатель дилогии «Счастливого дня смерти
» Кристофер Лэндон
и режиссер оригинала
Орин Пели. Оба также числятся продюсерами наряду с Джейсоном Блумом
. Сюжет крутится вокруг девушки, приехавшей навестить общину амишей, в которой жила ее мать. Призраки и монстры обеспечены.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта
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Паранормальное явление: Ближайший родич
«Паранормальные» / De oskyldiga
Медлительный и чудовищно неприятный хоррор Эскиля Вогта
с паранормальные колоритом. Дети, будто сбежавшие со страниц Стивена Кинга, открывают в себе силу, но дальше идут не по пути супергероейских тропов, а с новым потенциалом начинают экспериментировать, выходя за рамки дозволенного.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 февраля
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Титаны в гриппе. Контекст: 18 фильмов минувшего Каннского кинофестиваля
«Синдром»
Действие мистической истории Вячеслава Руденко
развернется в современном Санкт-Петербурге, шокированном цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру — Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну. В главных ролях — Илья Коробко
и Дарья Мельникова
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 февраля
«Скрежет» / Pahanhautoja
Еще один хоррор со скандинавским колоритом, поставленный Ханной Бергхольм при участии финских и шведских кинематографистов. В картине пойдет речь о юной гимнастке, отчаянно пытающейся угодить своей требовательной матери. Однажды она находит странное яйцо, прячет его и держит в тепле, но то, что из него вылупляется, шокирует всех окружающих. Премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 марта
«Тёмная жатва» / Dark Harvest
Известный британский режиссер Дэвид Слэйд, последние годы работавший на телевидении, решил вернуться в большое кино, с которым расстался после «Сумерек. Саги. Затмения
». Для возвращения он выбрал роман Нормана Партриджа про Октябрьского Парня, который каждый Хэллоуин пробуждается в зарослях кукурузных полей с тесаком в руках и отправляется терроризировать обитателей Среднего Запада.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 сентября
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«Сумерки. Сага. Затмение»
«Тихая ночь» / Silent Night
Кира Найтли
, Мэттью Гуд
, Аннабелль Уоллис
и Лили-Роуз Мелоди Депп
сыграли в комедийном хорроре Камиллы Гриффин про то, как все умрут во время идеального рождественского ужина.
Точная дата выхода в прокат: 20 января
«Ты мне не мать» / You Are Not My Mother
Ирландия нас порой радует любопытными страшилками. Не исключено, что и лента Кэйт Долан о вернувшейся после исчезновения матери Чар и мрачных тайнах этой семьи порадует своими находками. Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 марта
«Хэллоуин заканчивается» / Halloween Ends
Дэвид Гордон Грин
, наконец-то, подведет черту в истории Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
) и Майкла Майерса. Джон Карпентер
числится как исполнительный продюсер и композитор картины. К своим ролям также вернутся Кайл Ричардс
, Энди Мэтичак
и Уилл Паттон
, а кто из них выживет в схватке, узнаем осенью.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 октября
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Майкл Майерс против Фредди Крюгера
«Чёрный телефон» / The Black Phone
Скотт Дерриксон адаптировал для кино рассказ Джо Хилла про 13-летнего Финни Шоу, которого похищает убийца-садист и заманивает в звуконепроницаемый подвал. Когда отключенный телефон на стене начинает звонить, мальчик обнаруживает, что слышит голоса предыдущих жертв убийцы, решивших ему помочь. В фильме сыграли Итан Хоук
, Джереми Дэйвис
и Джеймс Рэнсон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 июня
«Экзорцизм Бога» / The Exorcism of God
Новая работа венесуэльца Алехандро Идальго, удивившего в свое время прелюбопытным «Домом в конце времён
». На сей раз режиссер решил поведать о служащем в Мексике священнике Питере Уильямсе (Уилл Бейнбринк). Он одержим демоном, которого пытался изгнать, и в конечном итоге совершает самое ужасное святотатство. Через 18 лет последствия его греха возвращаются.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 марта
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«Дом в конце времён»
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