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Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

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12 января 2022
2021-й, несмотря на пандемийные ограничения и появление нового штамма коронавируса, не помешал походам зрителей в кинотеатры на сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена» и новые работы Джеймса Вана и М. Найта Шьямалана. Не все из них оказались хороши, но были в прошлом году и удачи вроде «Кошмаров». В 2022-м нам предстоит встреча с заключительной частью обновленных похождений Майкла Майерса, пятым «Криком» и очередными творениями Джордана Пила, Ари Астера, Скотта Дерриксона, Пако Пласы и других не менее маститых хоррормейкеров.


«Ампир V»



Одна из самых ожидаемых экранизаций перекочевала в 2022-й из прошлого года. По словам Владимира Гнездилова, зрителей ожидает адаптация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера Виктора Гинзбурга. Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта

Читать 20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года



«Бабушка» / La Abuela



Новый мистический хоррор Пако Пласы планировали выпустить еще в октябре 2021-го, однако теперь он заявлен в середине весны наступившего года. Это рассказ про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенёсшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля

Читать «Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября



«Близнец» / The Twin

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Тереза Палмер сыграла ключевую роль в финском хорроре Танели Мустонена, работавшего в качестве исполнительного продюсера над «Гипнозом» Валерия Тодоровского. По сюжету матери предстоит столкнуться с невыносимой правдой о своем выжившем сыне-близнеце. За сценарий отвечают сам режиссер и сопродюсер «Аритмии» Алекси Хюверинен.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 апреля



«Бульвар Разочарования» / Disappointment Blvd.

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Третья полнометражная картина одного из самых ярких представителей пугающего жанра конца 2010-х Ари Астера. Актерский состав фильма возглавляет Хоакин Феникс, а компанию ему составят Натан Лейн, Пэтти ЛюПон, Кайли Роджерс, Эми Райан, Майкл Гандольфини и Паркер Поузи. Действие этого сюрреалистичного хоррора развернется в альтернативном настоящем, а в центре внимания окажется один из самых успешных предпринимателей всех времен.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х



«Венецияфрения» / Veneciafrenia



Испанец Алекс де ла Иглесиа, ответственный за «Ведьм из Сугаррамурди», вновь окунулся в макабрическую атмосферу. На сей раз он поведает о группе испанских туристов, которая в Венеции борется за свою жизнь с местными жителями, впавшими в ярость из-за бесконечного нашествия иностранцев. За визуальную составляющую отвечает маститый оператор Пабло Россо, а музыку написал маэстро Роке Баньос.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта

Читать рецензию «Ведьмы из Сугаррамурди» Алекса де ла Иглесиа



«Джиперс Криперс: Возрождённый» / Jeepers Creepers: Reborn



Виктор Сальва расстался со своим детищем в 2017-м, когда снял третью частью популярной серии. Теперь вместо него у руля финн Тимо Вуоренсола, создавший незабываемый трэш «Железное небо». Новый режиссер решил вернуться к финалу сиквела хоррор-серии, где нам показали, что Криперу осталось спать около двух дней. По сюжету во время фестиваля Horror Hound в Луизиане Чейз и его подруга Лейн начинают испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым этого города. По мере того, как фестиваль приближается и пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие, героиня начинает подозревать, что было призвано нечто неземное, а она находится в центре всего происходящего.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта



«Жребий» / Salem's Lot

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Сценарист «Оно» Гэри Доберман для своей новой режиссерской работы выбрал еще один классический роман Стивена Кинга, известный в России под названиями «Салемов удел», «Жребий Салема» и «Судьба Иерусалима». Сценарий написал сам постановщик, а продюсерская команда состоит из Джеймса Вана, Роя Ли, Майкла Клира и Марка Уолпера. Каст возглавляет Уильям Сэдлер. Это будет уже третья экранизация вампирского романа.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 сентября

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный



«Заклятье: Спуск к дьяволу» / The Cellar



Элайша Катберт, памятная зрителям по ролям в «Соседке» и «Доме восковых фигур», решилась на поездку в Ирландию на съемки хоррора Брендана Малдауни. Зрителей ожидает история Кейры Вудс, чья дочь таинственно исчезает в подвале их нового дома. Вскоре она обнаруживает, что их домом управляет древняя и могущественная сущность.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля



«Зловещий свет» / The Devil's Light

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Даниэль ШтаммПоследнее изгнание дьявола») снял мистическую ленту с Вирджинией Мэдсен о монахине, выбравшей экзорцизм своим призванием. Готовясь самостоятельно провести обряд изгнания дьявола, женщина лицом к лицу сталкивается с демонической силой, которая таинственным образом связана с ее прошлым. Последняя кинороль Бена Кросса, скончавшегося в августе 2020-го.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 марта



«Кандиша: Демон мести» / Kandisha

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Французы Александр Бустилло и Жюльен Мори обратили на себя внимание в 2011-м после выхода фэнтези-хоррора «Мертвенно-бледный». С тех пор они успели поучаствовать в альманахе «Азбука смерти 2» и сняли продолжение культовой «Техасской резни бензопилой» с подзаголовком «Кожаное лицо». Их новая работа посвящена мстительному духу из марокканского фольклора, который в духе #MeToo убивает только мужчин.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 марта



«Крик» / Scream



Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) спустя 11 лет после «Крика 4» объединятся в перезапуске популярной хоррор-серии, чтобы научить выживать в битве с маньяком новичков Кайла Галлнера, Дилана Миннетта, Джека Куэйда, Мелиссу Баррера и Дженну Ортега. Фильм поставили создатели хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Точная дата выхода в прокат: 13 января

Читать Только очень жди! 15 камбэков года



«Морбиус» / Morbius



Жертва бесконечных пандемийных переносов, чей релиз должен был состояться еще в пресловутом 2020-м. Джаред Лето воплотил в кинокомиксе Даниэля Эспиносы доктора Майкла Морбиуса, который превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony, у которой пока нет официальной даты выхода в российский прокат, также задействованы Адриа Архона, Джаред Харрис, Дж. К. Симмонс, Мэтт Смит, Майкл Китон и Тайриз Гибсон.

Дата выхода в мировой прокат: 30 марта

Читать Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года



«Не волнуйся, солнышко» / Don't Worry Darling

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Оливия Уайлд готовит хоррор-драму о скучающей домохозяйке Элис (Флоренс Пью), обитающей в изолированной утопической коммуне, расположенной в Калифорнии 1950-х. Героиня начинает подозревать, что ее муж Джек (Гарри Стайлз) и остальное гламурное окружение имеют мрачные секреты. Одна из ролей закреплена за самой Уайлд, в кадре также появится Крис Пайн.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 сентября



«Не говори никому» / Gæsterne

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Датско-голландская остросюжетная драма с элементами хоррора от актера Кристиана Тафдрупа, засветившегося в «Убийстве» и других популярных скандинавских сериалах. Зрителей ожидает история молодой семьи, познакомившейся во время отпуска в Италии с приятной парой с немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом и попадают в настоящий кошмар.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля



«Нет» / Nope

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Джордан Пил позвал в свой новый социальный хоррор звезду своего же фильма «Прочь» Дэниела Калую. О сюжете информации нет, зато известно, что картину снимает выдающийся оператор Хойте Ван Хойтема. В касте заявлены также Кеке Палмер, Стивен Ян и Майкл Уинкотт. По крайней мере, будет любопытное кино.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 июля

Читать рецензию «Прочь»: Белые ходят первыми



«Паранормальное явление: Ближайший родич» / Paranormal Activity: Next of Kin

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Шестую часть популярной серии поставил Уильям Юбэнк («Сигнал»), а за сценарий отвечают создатель дилогии «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон и режиссер оригинала Орин Пели. Оба также числятся продюсерами наряду с Джейсоном Блумом. Сюжет крутится вокруг девушки, приехавшей навестить общину амишей, в которой жила ее мать. Призраки и монстры обеспечены.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта

Смотреть онлайн Паранормальное явление: Ближайший родич



«Паранормальные» / De oskyldiga



Медлительный и чудовищно неприятный хоррор Эскиля Вогта с паранормальные колоритом. Дети, будто сбежавшие со страниц Стивена Кинга, открывают в себе силу, но дальше идут не по пути супергероейских тропов, а с новым потенциалом начинают экспериментировать, выходя за рамки дозволенного.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 февраля

Читать Титаны в гриппе. Контекст: 18 фильмов минувшего Каннского кинофестиваля



«Синдром»



Действие мистической истории Вячеслава Руденко развернется в современном Санкт-Петербурге, шокированном цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру — Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну. В главных ролях — Илья Коробко и Дарья Мельникова.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 февраля



«Скрежет» / Pahanhautoja

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Еще один хоррор со скандинавским колоритом, поставленный Ханной Бергхольм при участии финских и шведских кинематографистов. В картине пойдет речь о юной гимнастке, отчаянно пытающейся угодить своей требовательной матери. Однажды она находит странное яйцо, прячет его и держит в тепле, но то, что из него вылупляется, шокирует всех окружающих. Премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 марта



«Тёмная жатва» / Dark Harvest

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Известный британский режиссер Дэвид Слэйд, последние годы работавший на телевидении, решил вернуться в большое кино, с которым расстался после «Сумерек. Саги. Затмения». Для возвращения он выбрал роман Нормана Партриджа про Октябрьского Парня, который каждый Хэллоуин пробуждается в зарослях кукурузных полей с тесаком в руках и отправляется терроризировать обитателей Среднего Запада.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 сентября

Читать рецензию «Сумерки. Сага. Затмение»



«Тихая ночь» / Silent Night



Кира Найтли, Мэттью Гуд, Аннабелль Уоллис и Лили-Роуз Мелоди Депп сыграли в комедийном хорроре Камиллы Гриффин про то, как все умрут во время идеального рождественского ужина.

Точная дата выхода в прокат: 20 января



«Ты мне не мать» / You Are Not My Mother

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Ирландия нас порой радует любопытными страшилками. Не исключено, что и лента Кэйт Долан о вернувшейся после исчезновения матери Чар и мрачных тайнах этой семьи порадует своими находками. Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 марта



«Хэллоуин заканчивается» / Halloween Ends

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Дэвид Гордон Грин, наконец-то, подведет черту в истории Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) и Майкла Майерса. Джон Карпентер числится как исполнительный продюсер и композитор картины. К своим ролям также вернутся Кайл Ричардс, Энди Мэтичак и Уилл Паттон, а кто из них выживет в схватке, узнаем осенью.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 октября

Читать Майкл Майерс против Фредди Крюгера



«Чёрный телефон» / The Black Phone



Скотт Дерриксон адаптировал для кино рассказ Джо Хилла про 13-летнего Финни Шоу, которого похищает убийца-садист и заманивает в звуконепроницаемый подвал. Когда отключенный телефон на стене начинает звонить, мальчик обнаруживает, что слышит голоса предыдущих жертв убийцы, решивших ему помочь. В фильме сыграли Итан Хоук, Джереми Дэйвис и Джеймс Рэнсон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 июня



«Экзорцизм Бога» / The Exorcism of God

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Новая работа венесуэльца Алехандро Идальго, удивившего в свое время прелюбопытным «Домом в конце времён». На сей раз режиссер решил поведать о служащем в Мексике священнике Питере Уильямсе (Уилл Бейнбринк). Он одержим демоном, которого пытался изгнать, и в конечном итоге совершает самое ужасное святотатство. Через 18 лет последствия его греха возвращаются.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 марта

Читать рецензию «Дом в конце времён»

Макс Милиан
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