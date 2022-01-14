Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года

Оборот российского кинопроката в 2021 году мощно вырос по сравнению с 2020-м, однако еще не добрался до допандемийного уровня. Производство множества фильмов, как независимых, так и получивших государственные субсидии, в 19-м и 20-м вставало и падало, так что сейчас оказалось непросто отследить и спрогнозировать, какие из обещанных картин завершены и доберутся до зрителя в нынешнем году. Но мы перетрясли интернет и собрали список в сто картин, которые уже закончены или с большой степенью вероятности будут закончены в этом году. Некоторые из них ждут фестивальные премьеры, некоторые выйдут в офлайн- или в онлайн-прокат. В перечень вошли и успешные фестивальные хиты минувшего года, получившие прокатную дату. Здесь не все российские фильмы 2022 года: ради круглой цифры мы не стали включать ряд типовых комедий, а также — по понятным соображениям — те работы, о которых у нас недостаточно информации. Зато в приоритете оказались проекты, на создание которых идут наши с вами налоги (фильмы, созданные при поддержке министерства культуры и Фонда кино), дебютные и авторские проекты, потенциально значимые для российской индустрии и исскуства в целом. Надеемся, что для многих картин и их авторов год будет успешный, а наш зритель полюбит наконец-то отечественное кино. Вон сколько его много, и такое оно разное.
АДА , реж. Станислав Светлов, ДЕБЮТ
Выпускник мастерской Владимира Меньшова во ВГИКе выпустит дебютную драму «Ада» о подростках и трудностях взросления. В центре сюжета — 12-летняя Ада (Мария Кожуханцева). Вместе с мамой Варей (Ольга Озоллапиня) она живет в крошечном городке в российской глубинке, и обе находят свое счастье, не покидая родного дома и ничего не имея, кроме самой любви. На глазах зрителей девочка будет стремительно взрослеть, научится верить, прощать и оставаться доброй. Над сценарием проекта работал Евгений Баранов при участии Дениса Осокина. Дата релиза: не объявлено
АМПИР V, реж. Виктор Гинзбург
У экранизации одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера, перенесшего на большие экраны «Generation П», появилась новая дата премьеры. Последний раз вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, планировали показать в ноябре 2021. Пожалуй, это один из главных долгостроев российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей. Дата релиза: 31 марта
АМАНАТ, реж. Антон Сиверс
Историческая масштабная картина, сюжет которой охватывает период Кавказской войны, которую вел с российскими войсками в середине XIX века объединитель горцев имам Шамиль. Его сын Джамалуддин (Амин Хуратов) в 1839 году был выдан отцом в Россию в качестве аманата, то есть заложника. Фильм рассказывает о его судьбе и о попытках имама вернуть сына. «Аманат» в переводе и означает заложник. Съемки проходят при поддержке министерства культуры России и Фонда кино. Дата релиза: не объявлено
АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ, реж. Илья Хотиненко
Спортивная драма, события которой разворачиваются в начале 1980-х, место действия — небольшой приморский город. Подросток Артем считает лучшим другом своего отца — и тот отвечает взаимностью, пока однажды во время зарубежных гастролей не решает остаться в Великобритании. Пережить предательство Артему помогает новое увлечение, роликовая доска, которую он сам мастерит вместе с приятелем. Премьера фильма прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Дата релиза: не объявлено
фото: "Асфальтовое солнце"
БАНСУ , реж. Павел Костомаров
Сюжет картины основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. В приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, поэтому на его поиски отправляются советские и американские поисковые группы. В ролях Александр Паль, Тимофей Трибунцев и дебютанту Илья Лейбин, а также британские актеры, в частности Сэм Дуглас и Марк Ноубл. Производством занимается компания «1-2-3 Production». Дата релиза: не объявлено
БЕЛОЙ ДОРОГИ , реж. Эллы Манжеева
Название картины отсылает к калмыцкому пожеланию, которое произносят перед дорогой или перед важным делом. Герой фильма Алдар — успешный рэпер. Ему нужно вернуться домой, чтобы найти свою мать, пропавшую в степи. По сюжету им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который они не успели пройти при ее жизни. Образ главного героя воплотит бурятский рэпер Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8. Дата релиза: не объявлено
БЕЛЫЙ СПИСОК , реж. Алиса Хазанова
Детективная драма по следам реальных событий. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Алексей Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Владимир Аверьянов). Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. Производством ленты занимаются кинокомпания «Метрафильмс» и онлайн-кинотеатр KION. Дата релиза: не объявлено
БЕШЕНСТВО, реж. Дмитрий Дьяченко
Драма с Алексеем Серебряковым в главной роли. Он играет отца, который насильно привозит своего сына (Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге. Там родитель хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей. Производством ленты занимаются кинокомпании Hype Film и «Резервная копия». Дата релиза: не объявлено
БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ, реж. Алексей Федорченко
Новая и долгожданная работа большого художника и мифотворца Алексея Федорченко стилизована под черно-белое немое кино начала века и посвящена отношениям России и Кавказа. Это мокьюментари из пяти частей, связанных вместе в качестве отчета картографической экспедиции. И главный герой фильма — этнограф. В картине найдется место не только историям о кровной мести и священным обычаям региона, но и Пушкину, Лермонтову, Толстому, Менделееву, а также знаменитому салонному художнику Петру Захарову. Дата релиза: не объявлено
фото: Алексей Федорченко / Кадр со съемок "Большие змеи Улли-Кале"
ВЕНЕЦИЯ, реж. Русудан Чкония
Копродукция Грузии, России, Норвегии и Швейцарии. Русудан получила мировую известность благодаря предыдущему фильму Keep Smiling, отмеченному призами Венецианского Биеннале и других фестивалей и номинировавшемуся от Грузии на Оскар. Сюжет новой картины разворачивается вокруг жилого комплекса «Венеция», который не могут достроить на протяжении семи лет. Двадцать будущих владельцев собираются в одной из квартир, чтобы начать переговоры с потенциальным инвестором, который хочет построить ресторан на первом этаже здания, но это помещение уже принадлежит священнику. Кто-то из жильцов должен пожертвовать собственную площадь, чтобы не гневить Бога. Генеральное производство фильма осуществляет наш партнер кинокомпания 20 Steps Productions, продюсер Владимер Качарава. Продюсер с российской стороны Екатерина Филиппова. Дата релиза: не объявлено
ВЕТА, реж. Стася Венкова, ДЕБЮТ
Полномемтражный дебют выпускницы мастерской Сергея Соловьёва и исполнительницы главной роли в фильме Григория Константинопольского «Гроза». «Вета» - молодежная драма о студентах театрального вуза, со своими амбициями, ожиданиями, требованиями, силой и слабостями, и выборе — любовь или творчество. Помимо молодых актеров в фильме снимаются Роза Хайруллина и Найк Борзов. Для музыканта это первая роль в кино – он играет отца главной героини. Дата релиза: не объявлено
ВСЕ НОРМАЛЬНО, Режиссер Дмитрий Крымов, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют известного театрального режиссера Дмитрия Крымова. Сюжет напоминает сказку, когда муж уходит в плавание, а жена на прощание привязывает к его пуговице нитку, чтобы знать, где ее любимый. За визуальную часть отвечает оператор Олег Лукичёв . Ведущую роль исполняет Мария Смольникова, работавшая с Крымовым над его театральными постановками. Фильм получил финансирование в конце 2021 года, однако известно, что съемки уже состоялись, поэтому ожидаем прокат уже в этом году, общеизвестно, что Крымов работает быстро. Дата релиза: не объявлено
ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий
История становления личности молодого человека и его быстрого взросления. Фильм затрагивает также тему семейных ценностей и любви к малой родине. По сюжету парень неожиданно узнает, что его невеста беременна, и эти обстоятельства коренным образом меняют его жизнь. События происходят в вымышленном городе Металлогорск, роль которого исполняет Мурманск. В фильме снимались Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Олег Васильков и другие. Дата релиза: не объявлено
ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА, реж. Иван Капитонов
Экранизация одноименного подросткового бестселлера о 16-летней Жене по прозвищу Жесть. После травмы Женя хромает и винит в этом бывшего лучшего друга. Достается также родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми заново. Главные роли исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов. Дата релиза: не объявлено
ДЖОНДЖОЛИ, реж. Оксана Бычкова
Российско-грузинская картина о 40-летней Нине, идиллическую жизнь которой нарушает звонок экс-возлюбленного из Тбилиси, успела поучаствовать в индустриальной программе WIP Europa кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Сценарий к фильму написала Любовь Мульменко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. Премьера «Джонджоли» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Дата релиза: не объявлено
ДИКИЕ, реж. Владимир Котт Таисия Вилкова играет начинающую модель, которая пытается покорить Москву и ищет красивую жизнь вместе с обеспеченным любовником (Алексей Кравченко). Но волею судеб оказывается в глухой тайге, где ей предстоит столкнуться не только с дикой природой, но и со странными людьми, которые, возможно, еще опаснее. Дата релиза: не объявлено
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК, реж. Анна Курбатова
Картина, соединяющая в себе элементы психологического триллера и острой социальной драмы, рассказывает о сложных взаимоотношениях подростков и взрослых. В основе сюжета – предотвращенный в колледже инцидент со стрельбой, ответственность за который приходится нести патрульной Вере (Юлия Александрова), поскольку у учащихся оружие не найдено. Восстановить справедливость и честное имя женщины помогает назначенный судом адвокат (Кирилл Кяро). Дата релиза: осень 2022 года
ДРУГОЕ ИМЯ, реж. Вета Гераськина, ДЕБЮТ
Выпускница Московской школы нового кино сняла напряженную драму о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, а спустя годы решила ее разыскать. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова. В картине также играет немецкий актер Якоб Диль, известный российскому зрителю по фильмам «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Рай». Дата релиза: 3 февраля
ДЫШИТЕ СВОБОДНО, реж. Сергей Бодров
Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева), гуру своего дела, которую пациенты считают волшебницей. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой тоже нравится Илья и она намерена его завоевать. В российский прокат картину выпустит компания Sony Pictures. Дата релиза: не объявлено
фото: "Дышите свободно"
ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО, реж. Татьяна Лютаева
Единица Монтевидео – это единица измерения родовой активности, отношение частоты схваток к их силе. Фильм о драме талантливого врача, попавшего в цепь трагических случайностей – смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение, наркозависимость дочери и попытка самоубийства – но нашедшего силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. В ролях Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Ксения Лаврова-Глинка, Владимир Панков. Эксклюзивная цифровая премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION. Дата релиза: не объявлено
ЕВРЕЙ, реж. Дмитрий Фикс Артур Смольянинов и Аглая Тарасова в исторической драме по сценарию Ильи Рубинштейна. Действие происходит в СССР в 1946 году. Спецслужбы расследуют серию убийств в разных городах и находят связь между преступлениями, выясняя, что все жертвы были заключёнными лагеря смерти. Однако, мотивы убийцы остаются неясными. Дата релиза: не объявлено
КАНИКУЛЫ, реж. Анна Кузнецова, ДЕБЮТ
Полнометражный режиссерский дебют ученицы Бориса Хлебникова в МШК. По сюжету молодая учительница Таня и завуч школы Мария Генриховна везут школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Но их постановка – неформат, и организаторы конкурса требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы. Главные роли сыграли Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Егор Леонтьев. Дата релиза: не объявлено
КОГДА ОНА ПРИХОДИТ, реж. Александр Цой, ДЕБЮТ
Дебют актера и выпускника Высших курсов сценаристов и режиссеров. Фильм получил три приза фестиваля «Амурская осень»: гран-при, приз за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Герой Петра Скворцова, офисный клерк Максим, становится свидетелем, как девушка попадает в автокатастрофу. Она переживает клиническую смерть и возвращается, после чего жизнь Максима кардинально меняется. Все его мечты воплощаются в реальность с помощью таинственного дара девушки. Дата релиза: не объявлено
КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина, ДЕБЮТ
Полнометражный режиссерский дебют выпускницы мастерской Бакура Бакурадзе в МШНК, снятый по сценарию Наталии Мещаниновой. Главные роли исполнят Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова, Артём Быстров. Фильм рассказывает о девочке-подростке Соне, которой мать много лет врала о смерти отца, после чего она сбежала из дома. Мать и старшая сестра находят девушку на старой даче, где они наконец-то находят возможность проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Дата релиза: не объявлено
КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют. Спортивная драма, посвященная событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Это не только история человека, потерявшего почти все и нашедшего в себе силы на преодоление страшных жизненных обстоятельств, но это еще и история его дружбы с Виталием Глигором. В образе Крецула предстанет Никита Волков, а Глигора сыграл Сергей Волков. Съемки проходили в Молдове, Турции и Литве. Продюсерами ленты выступают Анна Шалашина и Артём Васильев, а литовским со-продюсером является Кестутис Драздаускас от компании Artbox. Дата релиза: не объявлено
КУКОЛЬНИК, реж. Сергей Кузнецов
Подростковый хоррор от Киностудии им.Горького, пресс-служба которой предупреждает, что «в соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она всё равно будет добрая». По сюжету 13-летняя Соня, ее младшая сестра Аня и их мама переезжают жить в деревню. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут немного. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Роль мамы сыграет Мария Миронова, а дочерей - Виталия Корниенко и Полина Ряшко. Дата релиза: конец 2022 года
КЭТ 24, реж. Борис Акопов
Вторая картина режиссера «Быка», победившего в 2019-м на «Кинотавре». Героиня нового фильма 24-летняя Катя по прозвищу Кэт, только что вышедшая из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребенка, чтобы заставить ее вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять ее навсегда. Дата релиза: не объявлено
ЛЕГЕНДА О САМБО, реж. Андрей Богатырев
Спортивная экшн-драма, действие которой разворачивается в 1929 году. Герои —бывший белый офицер, а ныне сотрудник НКВД, мастер боевых искусств Виктор Спиридонов (Дмитрий Павленко) и опальный агент советской разведки Василий Ощепков (Вольфганг Черни), который выучился в Японии дзюдо. Они быстро находят общий язык, потому что оба одержимы идеей создания национального искусства самообороны, но совместная работа вскоре оборачивается непримиримым противостоянием. Сценарий написал Георгий Шенгелия. Богатырев называет свою картину «советским комиксом». Дата релиза: не объявлено
ЛИТВЯК, реж. Андрей Шальопа, Ким Дружинин
Лидия Литвяк – советский летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза. Погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом. Постановкой картины о ней занимаются авторы «28 панфиловцев», как и раньше с привлечением народных пожертвований. В ролях Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук. Дата релиза: не объявлено
ЛЮБОВНИЦЫ: ОТВЕТНЫЙ УДАР, реж. Елена Хазанова
Продолжение успешной комедии «Любовницы». По сюжету второй части Саша, Паша и Лёша знакомятся на курсе терапии для мужчин, травмированных женщинами. После этого, не желая быть жертвами, они выходят на тропу войны и решают отомстить обидчицам за душевные раны. Увы, великая миссия становится операцией великого провала. Главные роли на этот раз достались Павлу Прилучному, Роману Курцыну и Алексею Золотовицкому Дата релиза: не объявлено
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН, реж. Ренат Давлетьяров
Подробности сюжета фильма, в предыдущих сериях которого муж и жена Голубевы (Гоша Куценко и Кристины Орбакайте) менялись телами с детьми, остаётся неизвестным. Но продюсер комедии Ренат Давлетьяров признавался: «Любовь-морковь-4» станет «самым смешным» из всех его фильмов. В новом фильме Голубевы поменяются телами с роботами и получат возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию. Дата релиза: 8 марта
МАМА, Я ДОМА, реж. Владимир Битоков
Чудовищная история о женщине, потерявшей сына на службе в Сирии, рассказанная иронично и без груза античной трагедии. Ксения Раппопорт играет одну из лучших своих ролей. Кухонное и личное, материнское и женское аккуратно вписаны в общие побочные эффекты социальной политики и картотеку отечественной бюрократии. При этом Битоков не уходит в назидательность, лишний раз проговаривая, что человеку всего лишь нужен человек (много ли это, или мало). Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, российская – на «Кинотавре». Ждем прокат и цифровой релиз. Дата релиза: не объявлено
МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ, реж. Вера Сторожева
Военная драма для широкого проката, построенная на легенде о том, как в страшные дни обороны Москвы в декабре 1941 в столицу была доставлена чудотворная икона. Главная героиня фильма – младший лейтенант Мария Петрова, открекшаяся от веры и отца-священника. Именно ей выпадает задание доставить в Москву икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. В ролях: Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пускепалис, Дмитрий Мазуров, Татьяна Яхина, Илья Малаков, Ольга Лапшина и другие. Дата релиза: 27 января
фото: "Мария. Спасти Москву"
МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ, реж. Роман Качанов
Действие фильма происходит в конце 90-х. Главный герой берётся организовать конкурс молодых музыкантов. Кто должен стать победителем конкурса, решено заранее. На выступления съезжаются никому не известные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и течения. У них разные взгляды как на жизнь, так и на музыку. Разумеется, конкурс идёт не так, как было запланировано. Отличительной чертой фильма стало то, что в нём сыграло значительное число молодых актёров и музыкантов. Также в фильме приняли участие знаковые личности российского шоу-бизнеса Гарик Сукачёв, Жанна Агузарова, Найк Борзов и другие. Дата релиза: не объявлено
МАТЬ МОЕГО СЫНА, реж. Илья Максимов
Психологический триллер о смертельно больной женщине Мари и молодой паре Киры и Марка, потерявших собственного ребёнка. Они хотят усыновить пятилетнего сына Мари. Но у женщины есть условие. Главные роли в фильме играют Марьяна Спивак, Дарья Жовнер и Евгений Ткачук. Картина выйдет в кинотеатрах, а затем в цифровой прокат на платформе KION. Дата релиза: весна-лето 2022 года
МЕЖСЕЗОНЬЕ, реж. Александр Хант
Драма, основанная на истории псковских подростков Кати и Дениса, которая пять лет назад всколыхнула всю страну. Главных героев «Межсезонья» зовут иначе, но им тоже по пятнадцать лет, и у них романтические отношения. Родители девочки противятся этому, особенно ее отец, работающий в силовых органах. Дети убегают из дома, прихватив с собой оружие. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками. Премьера фильма прошла в рамках Варшавского кинофестиваля в октябре 2021 года, где он получил награду молодого жюри FIPRESCI за лучший восточноевропейский дебют. Дата релиза: не объявлено
МИСТЕР НОКАУТ, реж. Артём Михалков
Биографическая драма, рассказывающая о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. Автором сценария выступает Олег Пресняков, в главной роли – Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера Григория Кусикьянца. Съемки фильма прошли в Узбекистане. Дата релиза: 23 февраля
НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ, реж. Игорь Поплаухин, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют автора «Календаря», получившего приз на Каннском кинофестивале, – выдуманная хроника последнего дня жизни певицы Янки Дягилевой, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Возможно фильм прольёт свет на обстоятельства загадочной гибели Янки. Главные роли исполнили Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов. Производством занимается продюсерская компания Hype Film. Дата релиза: не объявлено
НАКАНУНЕ, реж. Алиса Ерохина, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют, поддержанный министерством культуры и фондом «Кинопрайм». Психологическая драма. Анне (Дарья Екамасова) тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Максиму (Артем Яковлев) — шестнадцать, он любит тусоваться и преследует любовницу своего отца. Продюсер картины Денис Ковалевский. Дата релиза: не объявлено
фото: "Нахимовцы", кадр со съемок
НАХИМОВЦЫ, реж. Олег Штром
Фильм рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец − бравый морской капитан − мечтает, чтобы его сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно. В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш, Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов. Дата релиза: 28 июля
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА, реж. Любовь Борисова
Якутская притча от режиссера фильма «Надо мною солнце не садится». В основу взят сюжет из жизни первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Это довольно известная в Якутии история о том, как сын русского священника Иван Попов несколько раз спасал от погребения заживо впечатлительного якута Берескова, который страдал приступами летаргического сна. Через путешествие героев зритель постепенно проникнется народным фольклором, культурой и мифологией якутского народа. Сценарий написала Юлия Клименко Дата релиза: конец 2022 года
НЕВЕДОМОЕ, реж. Александр Богуславский
Фантастический триллер о двух братьях Итане и Джейкобе Блэйки в исполнении Виктора Добронравова и Егора Корешкова, которые попадают в загадочную зону аномалий, где смешиваются времена. Им предстоит раскрыть тайну прошлого, чтобы спасти будущее. Отца главных героев, фанатичного ученого Генри Блэйка, оставившего собственную семью ради секретного научного проекта, сыграл Егор Бероев. Дата релиза: не объявлено
НУУЧЧА, реж. Владимир Мункуев
Фестивальный хит прошлого года, драма из Якутии, завоевавшая в числе прочих наград Гран-при конкурса «Восток-Запад» на кинофестивале в Карловых Варах и приз за режиссуру на «Кинотавре». Сюжет основан на произведениях польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребёнка, продолжают выживать в условиях якутской тайги, но однажды местный князь навязывает им на поселение русского каторжника, который быстро решает стать новым хозяином дома. Дата релиза: 17 марта
НЮРНБЕРГ, реж. Николай Лебедев
Фильм об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии, основанный на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. В проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. Дата релиза: 24 ноября
ОБХОДНЫЕ ПУТИ, реж. Екатерина Селенкина
Медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных присутствием невидимых цифровых черных рынков. Фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Он преимущественно состоит из реконструкций реальных событий, сыгранных непрофессиональными актерами. Премьера ленты прошла в рамках 78-м Венецианского кинофестиваля. Дата релиза: 27 января
ОГОРОД, реж. Лариса Садилова
Герои – немолодые люди из провинции, как и в предыдущей ее картине «Однажды в Трубчевске». Главная героиня Зоя (Валентина Теличкина) ездит в свой ветхий деревенский домик из города, потому что огород кормит всю ее семью. Чуть ли не каждый день она преодолевает по 40 км, чтобы полить растения. В главной мужской роли Юрий Кутафин, а сестру Зои сыграла Ольга Лапшина. Жанр фильма режиссер определяет как трагикомедия. Дата релиза: весна 2022
фото: "Одиннадцать молчаливых мужчин"
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, реж. Алексей Пиманов
Фильм о турне московского клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года. «Одиннадцатью молчаливыми мужчинами» называли советских футболистов в английской прессе того времени, заочно предрекая нашей команде разгромное поражение на родине футбола. Но после первой же игры тон англичан резко изменился со снисходительного на восторженный. В фильме заняты Роман Курцын, Макар Запорожский, Павел Трубинер и другие актёры. Дата релиза: 17 февраля
ОДНА, реж. Дмитрий Суворов
Фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге… Главную роль сыграла Надежда Калеганова. Дата релиза: 3 марта
ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, реж. Андрей Кравчук
Действие происходит в 2016 году в Сирии. Сапер Шаберов готовится к разминированию захваченной боевиками Пальмиры. Там же его ждет девушка, полусирийка-полурусская, которую он недавно спас. Но чем ближе к древнему городу, тем коварнее и жестче действует враг. Кроме того, Шаберов ввязывается в конфликт с молодым капитаном группы. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак, Екатерина Нестерова и Павел Чинарев. Дата релиза: 17 февраля
ОТЕЛЬ, реж. Александр Балуев, ДЕБЮТ
Режиссерский дебют известного актера, премьера которого состоялась в рамках фестиваля «Амурская осень» в наступившем году наверняка появится в кинотеатрах или платформах. Герои фильма – молодожены, которые, отправляясь в свадебное путешествие, попадают в заброшенную гостиницу, где встречают совершенно непонятного для них человека, который меняет их представления о любви и о жизни. Этого человека, как нетрудно догадаться сыграл сам Александр Балуев. Дата релиза: не объявлено
ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ, реж. Кирилл Соколов
Черная комедия о непростых взаимоотношениях женщин трех поколений одной семьи от автора «Папа, сдохни». История начинается, когда Оля выходит из семьи и собирается забрать свою десятилетнюю дочь у деспотичной бабушки. Конфликт перерастает в кровавую разборку и погоню по лесистой местности. В главных ролях Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова в главных женских ролях. Дата релиза: 24 марта
фото: "Оторви и выбрось"
ПЕРВЫЙ ОСКАР, реж. Сергей Мокрицкий
Лента основана на истории съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первый в истории советского кино «Оскар». Герои фильма вымышлены, но на их создание авторов вдохновили судьбы реальных фронтовых операторов. По сюжету Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт. В ролях Тихон Жизневский, Дарья Жовнер, Алексей Гуськов (в роли Иосифа Сталина), американские актеры – Майкл Лернер и Остин Басис Дата релиза: 24 марта
ПОДВИГ, Алексей Смирнов, ДЕБЮТ
Актер и режиссер сериала «Садовое кольцо» представит дебютный фильм с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком о семейной паре, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Во время романтического ужина на ресторан, где Вова и Лена Ломакины отмечают двадцатилетие брака, происходит вооруженное нападение. Лена волей случая становится тем человеком, который спасает ребенка и останавливает террориста. И это событие меняет всё в жизни пары. Дата релиза: не объявлено
ПОДЕЛЬНИКИ, реж. Евгений Григорьев, ДЕБЮТ
Нерасторопный лубочный вестерн документалиста Григорьева, где в шерсти заснеженной тайги Юра Борисов долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко — спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее. Дата релиза: 14 апреля
фото: "Праведник"
ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк
История реального подвига советского офицера Николая Киселева (Александр Яценко), который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. В основном это были старики, женщины и дети, под командованием Киселева и в сопровождении нескольких партизан они прошли путь в полторы тысячи километров в течение нескольких месяцев. В ролях также Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Евгений Ткачук. Производственные компании ЦПШ, ВайТ Медиа, «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и «Москино». Не исключено, что проект, заявленный как фильм и поддержанный Фондом Кино, выйдет в виде мини-сериала. Дата релиза: не объявлено
ПРИЗРАЧНО-БЕЛЫЙ, реж. Мария Игнатенко
Вторая полнометражная работа постановщицы фильма «Город уснул». Действие происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис покидает свою деревню и устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Казарма находится в монастыре, где Марис встречает молодую еврейку Лию, приговоренную к смерти. Премьера фильма пройдет в конкурсе Tiger Competition Роттердамского фестиваля.
Премьера: февраль 2022 года
ПРИКОСНОВЕНИЕ, реж. Мария Афанасьева, ДЕБЮТ
Полнометражный дебютный фильм о девушке, которая считает себя верующей и старается жить по заповедям. Но нежданная встреча оборачивается для неё любовью к женатому мужчине, причём её чувство не остаётся без ответа. Однако мужчина принадлежит к той культуре, где наличие любовницы не возбраняется и даже поощряется, при этом крайне отрицательно воспринимается развод. Героине предстоит суровый выбор между своей верой и любимым. Продюсером проекта выступает Андрей Сигле. Дата релиза: не объявлено
ПРОДУКТЫ 24, реж. Михаил Бородин, ДЕБЮТ
Социальная драма режиссера-дебютанта создана на основе реальных событий и посвящена положению мигрантов в России и современному трудовому рабству. Рассказанная история произошла в Москве в 2012 году, когда в одном из продуктовых магазинов обнаружили женщин, которые много лет жили в нем и работали по принуждению. Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры, съемки проходили в Москве и Узбекистане. Продюсер картины Артем Васильев, фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ». Картина получила грант фонда «Евримаж», также в проекте участвует кинокомпании из Словении и Турции. Дата релиза: не объявлено
ПРЯМОЙ ЭФИР, реж. Карен Оганесян
Дебютант Павел Чернышёв ирает популярного блогера, который отправляется на съёмки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы, где становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Блогер включает прямую трансляцию. Дата релиза: не объявлено
фото: "Прямой эфир"
РЯДОМ, реж. Тамара Дондурей, ДЕБЮТ
Игровой дебют ученицы Марины Разбежкиной – мелодрама об отношения взрослых матери и дочери на фоне города, который их окружает. В одной из главных ролей исполнит Светлана Камынина. Продюсер Екатерина Филиппова. Мировая премьера пройдет в программе Bright Future Роттердамского фестиваля.
Премьера: февраль 2022
САША, реж. Владимир Бек
Кинокомпания «Марс Медиа» заканчивает работу над фильмом о взрослении. О девочке-подростке, которая вынуждена переехать к отцу, до этого момента не интересовавшегося её воспитанием. В знак протеста она бреется под ноль и сбегает из дома. В таком виде, короткостриженую и потерянную, местные подростки – Максим и девчонка по прозвищу Мышь – принимают её за парня. И девочку Сашу это вполне устраивает. Главную роль в картине сыграла молодая актриса Аня Патокина. Дата релиза: не объявлено
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, реж. Олег Уразайкин, ДЕБЮТ
Режиссерский дебют. Сложнопостановочный фантастический экшн-триллер с Александром Кузнецовым в главной роли. По сюжету космонавт Максим Бортников терпит бедствие в открытом космосе. Чтобы выжить, ему необходимо добраться до космической станции. Скафандр героя сильно повреждён, а остальные члены экипажа уже эвакуировались. Так он остается один в открытом космосе. Дата релиза: не объявлено
СВОЯ ВОЙНА, реж. Алексей Чадов
Военная драма, ранее проходившая под заголовком «Джон». Главный герой которой Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… Режиссерский и сценарный дебют Чадова с ним же самим в главной роли. Продюсер – Сергей Сельянов. Натурные съемки проходили в Турции. В ролях – Кристина Асмус, Виктор Сухоруков и другие. Оператор – Дмитрий Каранчик. Фильм поддерживает министерство обороны РФ. Дата релиза: 17 марта
СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОГО СЧАСТЬЯ, реж. Татьяна Колганова, ДЕБЮТ
Дебют в кино актрисы и театрального режиссера Татьяны Колгановой. Ирина Пегова играет провинциалку, которая существует только ради дочери и работает в Санкт-Петербурге сиделкой у немощных стариков. Жизнь женщины меняется с обретением подруги, роль которой исполняет Татьяна Рябоконь. Дата релиза: не объявлено
СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Яна Скопина, ДЕБЮТ
Музыкальная трагикомедия выпускницы Сергея Соловьева. Действие картины происходит летом 1990-го в Казахстане. 16-летний подросток пытается добиться признания отца и начинает заниматься гипнозом, переживая свое последнее «детское» лето, волею судьбы ставшее и последним летом кумира молодежи Виктора Цоя, и условно благостного СССР. В фильме заняты в основном непрофессиональные молодоые актеры, а музыку написала дочь режиссера «Ассы» – Анна Друбич. Дата релиза: не объявлено
СТРАНА САША, реж. Юлия Трофимова, ДЕБЮТ
Режиссерский дебют. Молодежная драма по сценарию одноименной повести Галы Узрютовой. История взросления подростка Саши, который окончил школу и собирается поступить в университет. Саша не самостоятелен, привязан к матери и боится отношений, но все меняется, когда он встречает необычную девушку Женю и проходит испытание первой любовью. Продюсер Катерина Михайлова. Дата релиза: не объявлено
ТИБРА, реж. Анна Гороян, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют. Мистический триллер с Викторией Исаковой и Артемом Быстровым. Картина станет актерским дебютом для 12-летней исполнительницы главной роли — Анки Пересильд. По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука, единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы. Дата релиза: 17 марта
фото: "Тибра"
ТУМАН, реж. Наталья Гугуева, ДЕБЮТ
Наталья Гугуева – режиссер-документалист, а ее дебютный полнометражный игровой проект – это драма с элементами триллера. Действие происходит на Кольском полуострове. На удаленной метеостанции пропадает семейная пара метеорологов. Главная героиня – оператор, она отправляется на место, чтобы выяснить, что произошло. Художественным руководителем проекта выступил Сергей Урсуляк. Дата релиза: осень 2022
У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ, реж. Александр Зачиняев, ДЕБЮТ
Режиссерский дебют выпускника ВГИКа. История о воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Герои фильма – мужчины трех возрастов. Деда Николая, сыграет Борис Галкин, образ главного антагониста Андрея воплотит Дмитрий Куличков, а мальчиком Саней предстанет 15-летний Никита Манец. Сане придётся столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии. Дата релиза: не объявлено
ХОЗЯИН, реж. Юрий Быков
Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. С российской стороны картину продюсирует компания Hype Film и КиноПоиск HD. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикальную систему координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином. Дата релиза: не объявлено
ШИНЕД О’КОННОР, реж. Ринат Махмудов, ДЕБЮТ
Дебютный полный метр выпускника ВГИКа о девушке Саша (Анастасия Самылова) два года назад покинула детский дом и пытается адаптироваться к самостоятельной жизни. Знакомство с подростком-инвалидом Колей (Иван Логинов) меняет ее жизнь. В фильме также снимались Елена Подкаминская в роли матери Коли и Федором Лавровым в роли ее ухажера. Дата релиза: не объявлено
ШТУРМ, реж. Адильхан Ержанов
Российско-казахский проект, мировая премьера которого состоится в конкурсе Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля. Это психологическая драма о захвате школы неизвестными террористами, которые не предъявляют никаких требований. Ситуация осложняется тем что в городе начинается снежная буря. Главные роли в картине исполнили Азамат Нигманов, Нурлан Батыров, Данияр Алшинов, Берик Айтжанов и Александра Ревенко, изображение которой украсило постер. Дата премьеры: февраль 2022
ЭКСПРЕСС, реж. Руслан Братов, ДЕБЮТ
Дебютный полный метр Руслана Братова, получившего гран-при «Кинотавра» за короткометражку «Лалай-Балалай». Главный герой фильма верит в удачу, хотя в жизни у него сплошные катаклизмы. И однажды он выигрывает, сделав «ставку на спорт» у букмекеров. Но карточку для получения выигрыша теряет. Картину продюсирует компания «Марс Медиа». Дата релиза: не объявлено
ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК, реж. Дмитрий Власкин, ДЕБЮТ
Дмитрий Власкин, снимавшийся в первой части картины о любви к футболу, занял место режиссера Михаила Расходникова в продолжении, а также снова сыграл в нем главную роль. Его герой Матвей перебрался из Улан-Удэ в Москву и вступил в столичный клуб. Однажды накануне важного матча ему звонят из родного города и сообщат новости, которые вынуждают его срочно вылететь в Улан-Удэ. Анна Бегунова, Ирина Антоненко, Никита Волков и другие. Производством фильма занимаются студия World & Media и «Кинокомпания братьев Андреасян», последние к первой части истории отношения не имели. Дата релиза: не объявлено
Я ИДУ ИСКАТЬ, реж. Евгений Дудчак, ДЕБЮТ
Полнометражный дебют выпускника ВГИКа, отсылающий к реальной трагедии, когда подросток расстрелял одноклассников и покончил с собой. Главной героиней сюжета становится мать парня, врач скорой помощи. По сюжету картины её бригада приезжает на место стрельбы в порту. Среди трех погибших её сын Константин. Женщина начинает собственное расследование. Главные роли в фильме исполняют Марина Александрова и Максим Виторган. Дата релиза: не объявлено
фото: "Штурм"
Под конец немного статистики:
- в 2022-м чаще всего на экранах будет появляться актер Евгений Ткачук (7 ролей из 100), на втором месте Кирилл Кяро (5 ролей).
- 27 из 100 фильмов снимают женщины-режиссеры
- 33 из 100 - дебютные картины
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