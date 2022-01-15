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15 января 2022
27 января в прокат выходит драма «Обходные пути» — полнометражный дебют Екатерины Селенкиной, который был удостоен специального приза жюри на 78-м Венецианском международном фестивале. В России первый показ прошел на фестивале Дебютного кино в Новой Голландии, где «Обходные пути» были награждены как лучший российский фильм.

В картине показан альтернативный взгляд на Москву — путешествие по спальным районам и тайным местам, где совсем не бывает туристов, но разрастаются невидимые сети даркнета и системы «закладок». Фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Екатерина Селенкина показала на экране непривычную для обсуждения реальность «без фильтров».

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на зрительскую премьеру ленты, которая состоится 22 января в 20:00 в Большом зале московского киноцентра «Октябрь»! После просмотра пройдёт обсуждение с режиссером Екатериной Селенкиной и продюсером Владимиром Надеиным.

Найди «Обходные пути» первым

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Обходные пути» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 20 января и получат по два билета на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!

Билеты на премьеру можно купить на сайте КАРО.
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