Найди «Обходные пути» первым

27 января
в прокат выходит драма «Обходные пути
» — полнометражный дебют Екатерины Селенкиной
, который был удостоен специального приза жюри на 78-м Венецианском международном фестивале. В России первый показ прошел на фестивале Дебютного кино в Новой Голландии, где «Обходные пути» были награждены как лучший российский фильм.
В картине показан альтернативный взгляд на Москву — путешествие по спальным районам и тайным местам, где совсем не бывает туристов, но разрастаются невидимые сети даркнета и системы «закладок». Фильм исследует поэтику и политику городских пространств, а также связь между насилием и различными формами сопротивления. Екатерина Селенкина показала на экране непривычную для обсуждения реальность «без фильтров».
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на зрительскую премьеру ленты, которая состоится 22 января в 20:00 в Большом зале московского киноцентра «Октябрь»
! После просмотра пройдёт обсуждение с режиссером Екатериной Селенкиной
и продюсером Владимиром Надеиным
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Обходные пути»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 20 января и получат по два билета на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем всем удачи!
Билеты на премьеру можно купить на сайте КАРО
.
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