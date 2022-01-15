Найди «Обходные пути» первым

анонс

Проекты, которые мы ожидаем увидеть в прокате, онлайн и на фестивалях

Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года

12 января

Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года

Все ожидаемые российские и зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре