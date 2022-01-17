Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года

Боевики и приключенческое кино давно заняли свою нишу как в мировом, так и в отечественном прокате. 2021-й порадовал зрителей девятым «Форсажем», 25-й частью «бондианы», «Красным призраком» и сиквелом «Телохранителя киллера». В наступившем году тоже будет немало интересного в жанрах действия: от новых творений Гая Ричи и Майкла Бэя до четвертых «Неудержимых», «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и адаптации знаменитой игровой серии Uncharted.
«King's man: Начало» / The King's Man
За постановку приквела популярной шпионской дилогии, чье действие разворачивается за 100 лет до приключений Эггси Унвина, отвечает бессменный Мэттью Вон
. В кадре — Распутин (Рис Иванс
), Феликс Юсупов (Даниэль Брюль
) и Том Холландер
, играющий сразу трех царских особ: Георга Пятого, Вильгельма Второго и Николая Второго. Зрители узнают, как герцог Оксфордский с лицом Рэйфа Файнса
организовал небезызвестное агентство разведки.
Точная дата выхода в прокат: 13 января
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«King’s Man: Начало»: Великая русская машина любви
«Анчартед: На картах не значится» / Uncharted
Рубен Фляйшер
перенес на большой экран популярную серию видеоигр компании Naughty Dog про искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Вместо привычного геймерам образа, похожего на Натана Филлиона
, перед нами предстанет Человек-паук, он же Том Холланд
, и это будет история становления персонажа в духе Tomb Raider 2013 года. В качестве Салли заявлен Марк Уолберг
, а компанию вышеназванным составят Антонио Бандерас
и Брайан Крэнстон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 февраля
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От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
«Бэтмен» / The Batman
Роберт Паттинсон за десять лет после выхода финальных «Сумерек
» практически избавился от набившего ему оскомину образа вампира Эдварда и значительно вырос в профессиональном плане. Однако ему вновь достался таинственный герой, который, правда, всем хорошо известен, — Брюс Уэйн, скрывающийся под маской Летучей мыши. Женщину-кошку воплотила Зои Кравиц
, Пол Дано
стал Загадочником, Колин Фаррелл
превратился в Пингвина, Энди Серкис
заявлен как Альфред, а Джеффри Райту
доверили роль Джеймса Гордона. За постановку отвечает Мэтт Ривз
. Лента является одной из жертв коронавируса.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта
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Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
«Вальдо» / Last Looks
Данная остросюжетная лента может похвастаться приличным актерским составом, в который попали Чарли Ханнэм
, Мел Гибсон
, Морена Баккарин
, Люси Фрай
, Клэнси Браун
и Руперт Френд
. По сюжету частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.
Точная дата выхода в прокат: 27 января
«Варяг» / The Northman
Третий фильм Роберта Эггерса
, снявшего «Ведьму
» и «Маяк
», украсили собой Александр Скарсгард
, Николь Кидман
, Клас Банг
, Аня Тейлор-Джой
, Итан Хоук
, Бьорк
и Уиллем Дефо
. В своей новой работе режиссер обратился к мрачным временам Средневековья, перенеся действие шекспировского «Гамлета» в Исландию Х века. Скарсгард играет молодого воина Амлета, отправившегося в путь ради мести убийцам своего отца.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля
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«Маяк»: Сатанинское танго, или хоррор о бездне вины
«Затерянный город» / The Lost City
Сандра Буллок
, Ченнинг Татум
, Брэд Питт
и Дэниэл Рэдклифф
сыграли в приключенческой комедии братьев Аарона и Адама Ни в духе классического «Романа с камнем
» Роберта Земекиса
. Буллок превратилась в писательницу Лоретту Сейдж, похищенную эксцентричным миллиардером, дабы она помогла ему найти описанные в ее последнем романе сокровища. Спасать же красавицу в беде бросится Алан, модель с обложек бестселлеров Сейдж с лицом Татума.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля
«Звук свободы» / Sound of Freedom
Остросюжетная драма Алехандро Гомеза Монтеверде
с Джимом Кэвизелом
и Мирой Сорвино
рассказывает реальную историю бывшего агента ЦРУ и АНБ Тима Балларда, который, оставив государственную службу, проник в подпольный мир работорговли в Латинской Америке и спас от сексуального рабства несколько десятков детей.
Дата выхода в американский прокат: 1 января
«Игра теней» / Blacklight
Очередной остросюжетный боевик с Лиамом Нисоном
. На сей раз его персонаж долгие годы делал для ФБР разную работу, не задавая лишних вопросов и просто исполняя свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства. Компанию Нисону в ленте составил Эйдан Куинн
, а музыку написал маэстро Марк Айшэм
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 февраля
«Код 355» / The 355
Совсем скоро на российских экранах появится триллер-боевик Саймона Кинберга
, где команда крутых шпионок (Джессика Честейн
, Пенелопа Крус
, Лупита Нионго
, Диана Крюгер
, Фань Бинбин
) отправится выполнять опасную миссию. В картине также засветились Себастьян Стан
и Эдгар Рамирес
.
Точная дата выхода в прокат: 20 января
«Крылья над Берлином»
Военное кино Константина Буслова
о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину. В ролях Сергей Пускепалис
, Максим Битюков
, Сергей Гилёв
, Гела Месхи
, Александр Метёлкин
и Николай Козак
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля
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Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
«Миссия невыполнима 7» / Mission: Impossible 7
Том Круз
в седьмой раз станет секретным агентом Итаном Хантом, а для режиссера Кристофера Маккуорри
это уже третья часть популярной серии в его карьере. К своим ролям также вернутся Винг Рэймс
, Саймон Пегг
, Ребекка Фергюсон
и Ванесса Кирби
. Среди новичков — Генри Черни
, Хейли Этвелл
, Пом Клементьефф
, Ши Уигэм
, Индира Варма
, Марк Гэтисс
и Кэри Элвис
. О сюжете подробностей пока нет.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 29 сентября
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У стен есть уши
«Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding
Комедийный боевик, в котором Дженнифер Лопес
и Джош Дюамель
играют Дарси и Тома, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Несостоявшимся молодоженам предстоит спасти церемонию, попутно разбираясь в том, почему они любят друг друга. Среди других звезд фильма — Дженнифер Кулидж
, Чич Марин
, Ленни Кравиц
и Соня Брага
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 29 июня
«Наёмник» / Violence of Action
Крис Пайн
предстанет перед нами в качестве Джеймса Рида, с детства мечтавшего о службе в армии. Однако полученные ранения ставят крест на его карьере. И тогда он соглашается стать наемником. Компанию исполнителю титульной роли составили Гиллиан Джейкобс
, Кифер Сазерленд
, Бен Фостер
, Эдди Марсан
и Нина Хосс
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» / The Unbearable Weight of Massive Talent
Экшн-комедия с Николасом Кейджем
про него самого. Однажды актер соглашается за миллион долларов прийти на день рождения к миллиардеру-мексиканцу. После этого к нему обращаются из ЦРУ и сообщают, что его клиент — глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата в президенты Мексики. Бывшей звезде первой величины предстоит стать настоящим шпионом и сыграть величайшую роль своей жизни. Подурачиться с Кейджем решили Педро Паскаль
, Нил Патрик Харрис
и Тиффани Хэддиш
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 апреля
«Неудержимые 4» / The Expendables 4
Старички жанра Сильвестр Сталлоне
, Джейсон Стэтэм
, Дольф Лундгрен
и Рэнди Кутюр
вновь соберутся, дабы надавать по шее нехорошим ребятам. В фильме Скотта Во также появятся Энди Гарсиа
, Меган Фокс
, Ико Уайс
, Кёртис Джеймс Джексон
и Тони Джаа
, а события развернутся вокруг спасения заложников.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 4 августа
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Вакансии для неудержимых
«Однажды в пустыне»
Действие происходит в 2016 году в Сирии. Сапер Шаберов готовится к разминированию захваченной боевиками Пальмиры. Там же его ждет девушка, полусирийка-полурусская, которую он недавно спас. Но чем ближе к древнему городу, тем коварнее и жестче действует враг. Кроме того, Шаберов ввязывается в конфликт с молодым капитаном группы. Главные роли в фильме Андрея Кравчука
исполнили Александр Робак
, Екатерина Нестерова
и Павел Чинарёв
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 февраля
«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de guerre
Остросюжетный шпионский боевик Гая Ричи про элитного разведчика Орсона Фортуна (Джейсон Стэтэм), отправленного предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Из-за сложности задания он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и известным киноактером (Джош Хартнетт
), который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. В команде фильма — Кэри Элвис, Обри Плаза
, Хью Грант
и Евгения Кузьмина
, начинавшая свою карьеру в «Ералаше».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 марта
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Большой куш Парня из Хатфилда
«Своя война»
Военная драма, ранее проходившая под заголовком «Джон», повествует про Ивана, который прибыл в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. Режиссерский и сценарный дебют Алексея Чадова
с ним же самим в главной роли. Компанию ему составили Кристина Асмус
и Виктор Сухоруков
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 марта
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Питчинг лидеров в Фонде Кино: Подвиг Бондарчука и Хабенский 100 лет тому вперед
«Серый человек» / The Gray Man
Новый этап сотрудничества Криса Эванса
с братьями Джо и Энтони Руссо
после завершения работы над марвеловскими «Мстителями
». Это будет адаптация одноименного романа Марка Грини про бывшего агента ЦРУ Курта Гинтри (Райан Гослинг
), после ухода со службы ставшего наемным убийцей по прозвищу Серый человек. Однако Курта очень хочет вернуть в ЦРУ его бывший коллега Ллойд Хэнсен, которого и играет Эванс. В касте также присутствуют Ана де Армас
, Джессика Хэнвик
, Реже-Жан Пейдж
, Билли Боб Торнтон
и Майкл Гандольфини
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Скорая» / Ambulance
Известный мастер боевиков Майкл Бэй поставил криминальную ленту о братьях Уилле (Яхья Абдул-Матин II
) и Дэнни (Джейк Джилленхол
), устроивших ограбление банка. Их затея обернулась тем, что они угнали машину скорой помощи с двумя заложниками, включая прекрасную медсестру Эйсу Гонсалес
. Одну из ролей исполнил Эй Мартинес
, запомнившийся зрителям как Круз Кастильо из «Санта-Барбары
».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля
«Скоростной поезд» / Bullet Train
Дэвид Литч
, ответственный за «Джона Уика
» и второго «Дэдпула
», адаптировал мангу Котаро Исаки «Поезд убийц», пригласив прокатиться на сверхскоростном экспрессе с пятью киллерами на борту Брэда Питта, Аарона Тейлора-Джонсона
, Джои Кинг
, Зази Битц
, Майкла Шэннона
, Логана Лермана
, Хироюки Санаду
, Пашу Лычникоффа
и Сандру Буллок. Продюсерами фильма выступили сам Литч и Антуан Фукуа
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 июля
«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» / Extraction 2
Сиквел успешного боевика Сэма Харгрейва
, вышедшего на сервисе Netflix в 2020-м. Крис Хемсворт
вернется к образу наемника Тайлера Рейка. За сценарий, как и в первой части, отвечает Джо Руссо
, который также вместе с братом числится продюсером.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick
Продолжение популярного драматического боевика Тони Скотта
«Лучший стрелок
», вышедшего в далеком 1986-м. По сюжету Пит «Мэверик» Митчелл (Том Круз) встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер
), сына своего покойного друга Ника (Вэл Килмер). За постановку отвечает Джозеф Косински
, исполнительным продюсером выступил Джерри Брукхаймер
, а в кадре появятся Дженнифер Коннелли
, Джон Хэмм
, Эд Харрис
, Глен Пауэлл-младший
и Томасин Маккензи
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 мая
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«Лучший стрелок»
«Флешбэк» / Memory
Еще один боевик с Лиамом Нисоном представляет собой адаптацию бельгийского фильма 2003 года, основанного на романе Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера
». Актер воплотил образ наемного убийцы, ставшего мишенью после того, как отказался завершить работу в опасной преступной организации. У руля Мартин Кэмпбелл
, в актерском составе — Моника Беллуччи
, Гай Пирс
, Рэй Стивенсон
и Луис Мэндилор
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 апреля
«Человек из Торонто» / The Man from Toronto
Остросюжетная комедия Патрика Хьюза
с Кевином Хартом
, Вуди Харрельсоном
, Кейли Куоко
и Эллен Баркин
поведает нам об обычном жителе Нью-Йорка, из-за ошибки онлайн-сервиса Airbnb попавшего в одну квартиру с опасным киллером по прозвищу «Человек из Торонто». В фильме прозвучат запоминающиеся мелодии Рамина Джавади
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 августа
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