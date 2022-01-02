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Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»

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2 января 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts



Полуторачасовой спецэпизод, снятый к 20-летию волшебной кинофраншизы, собрал в знакомых декорациях артистов всех восьми фильмов. Команда поделилась воспоминаниями о кастинге, совместной работе и своих влюбленностях (например, Эмма Уотсон призналась, что была без ума от Тома Фелтона). Не обошлось без трогательных речей, так что советуем запастись носовыми платками.

Премьера: 1 января
Платформа: Амедиатека, HBO Max, а также KION в подписке с Амедиатекой


«Солнечная линия»



Борис Хлебников перенес на экран камерную пьесу Ивана Вырыпаева, поместив его героев в новогоднюю ночь. Проводив гостей после торжества, муж и жена приступают к выяснению отношений в попытке преодолеть преграду взаимного непонимания. Как и в театральной постановке Виктора Рыжакова, ведущие роли исполнили Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.

Премьера: 2 января
Платформа: Кинопоиск, KION


«Сергий против нечисти»



Мистическая история о бывшем священнике (Роман Маякин), который переквалифицировался в охотника за нечистой силой. Одна из его «операций» привлекает внимание следователя Кати (Лукерья Ильяшенко), что приводит к образованию тандема московского Ван Хельсинга и полиции.

Премьера: 5 января
Платформа: KION


«Триггер» (2 сезон)



Продолжение истории Артема Стрелецкого (Максим Матвеев) — психолога-провокатора, практикующего метод шоковой терапии. После событий первого сезона он долго восстанавливается в клинике, но гибель близкого человека заставляет его вернуться к практике. Режиссерское кресло занял Игорь ТвердохлебовТерритория»), сменивший на этом посту Дмитрия Тюрина.

Читать рецензию на первый сезон «Триггера»

Премьера: 7 января
Платформа: Кинопоиск


«Нежный бар» / The Tender Bar

Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»

Адаптация одноименных мемуаров о мальчике, который рос без отца и потому искал замену родителю в посетителях барах, где работал его дядя. В картине сыграли Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд. За режиссуру отвечал Джордж Клуни, а написанием сценария занимался Уильям Монахэн, отмеченный «Оскаром» за «Отступников»

Премьера: 7 января
Платформа: Amazon Prime Video


«Эйфория» / Euphoria (2 сезон)



В продолжении главные герои будут разбираться с последствиями драм, развернувшихся в предыдущих сериях. В финале первого сезон Джулс (Хантер Шафер) уехала из города, а у Ру (Зендея), зависимой от наркотиков, случился рецидив после возвращения из реабилитационной клиники.

Читать рецензию на специальный эпизод «Эйфории»

Премьера: 10 января
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой


«Миротворец» / Peacemaker



Сериальный спин-офф «Отряда самоубийц», посвященный приключениям патриотичного суперзлодея (или супергероя), уничтожающего всех на своем пути. Как и в фильме, его образ воплотил Джон Сина. В конце каждого эпизода режиссер Джеймс Ганн пообещал сцену после титров.

Премьера: 14 января
Платформа: Амедиатека, HBO Max, а также Кинопоиск в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой


«Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth



Черно-белая экранизация Шекспира стала первой сольной картиной Джоэла Коэна, снятой без его брата Итана. Дензел Вашингтон пополнил список артистов, сыгравших Макбета, — от Орсона Уэллса до Майкла Фассбендера. Роль леди Макбет исполнила Фрэнсис МакДорманд. За визуальную часть отвечал именитый французский оператор Бруно Дельбоннель, работавший над лентами «Амели», «Внутри Льюина Дэвиса», «Темные времена».

Премьера: 14 января
Платформа: Apple TV+


«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father

Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»

Спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму», где современным героям придется искать свою любовь в эпоху приложений для знакомств. О своей встрече с мужем поведает Софи в исполнении Хилари Дафф, а Ким Кэттролл сыграет ее же, но в более зрелом возрасте.

Премьера: 18 января
Платформа: Hulu


«Карамора» (1 сезон)



Действие развернется в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века, где найдется место и реальным, и вымышленным персонажам. По сюжету молодой анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную и объявляет войну сильным мира сего. Данила Козловский выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль. В кадре компанию ему составили Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Один Байрон, солист группы Shortparis Николай Комягин и оперный певец Ильдар Абдразаков.

Премьера: 20 января
Платформа: START


«Этерна: Часть первая»



Костюмное многолюдное фэнтези по мотивам романа Веры Камши «Красное на красном», первого произведения из цикла «Отблески Этерны». Киновселенная будет состоять из двух миров, оказавшихся на пороге катастрофы. Наряду с известными артистами — Юрием Чурсиным, Юлией Хлыниной, Кириллом Зайцевым, Андреем Смоляковым, Леонидом Бичевиным, Сергеем Гилёвым, Юрием Беляевым, в картине появятся новые лица отечественного кино, в числе которых Анар Халилов, Денис Нурулин, Максим Метельников, Евгений Шварц и Сергей Горошко.

Читать репортаж со съемок «Этерны»

Премьера: 20 января
Платформа: Кинопоиск


«Герой» / Ghahreman

Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»

Драма иранца Асгара Фархади, разделившего гран-при 74-го Каннского кинофестиваля с «Купе номер шесть» Юхо Куосманена. В центре сюжета — Рахим, находящейся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.

Премьера: 21 января
Платформа: Amazon Prime Video
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Ильдар АбдразаковБен АффлекОдин Ланд БайронДарья Балабанова (II)Юрий БеляевЛеонид БичевинАндрей БурковскийДензел ВашингтонИван ВырыпаевДжеймс Ганн (II)Сергей ГилёвСергей ГорошкоХилари ДаффБруно ДельбоннельКирилл Зайцев (II)ЗендаяЛукерья ИльяшенкоДжордж КлуниДанила КозловскийНиколай КомягинДжоэл КоэнИтан КоэнЮхо КуосманенКим КэттроллКристофер ЛлойдФрэнсис МакДормандМаксим МатвеевРоман МаякинМаксим МетельниковУильям МонахэнНино НинидзеДенис НурулинЮлия ПересильдВиктор РыжаковДжон СинаАндрей СмоляковИгорь ТвердохлебовДмитрий ТюринЭмма УотсонОрсон УэллсАсгар ФархадиМайкл ФассбендерТом ФелтонАнар ХалиловБорис ХлебниковЮлия ХлынинаДмитрий ЧеботарёвЮрий ЧурсинХантер ШаферЕвгений Шварц (II)Тай ШериданФилипп Янковский
фильмы
АмелиВнутри Льюина ДэвисаГарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в ХогвартсГарри Поттер и философский каменьГеройКак я встретила вашего папуКарамораМакбетМиротворецНежный барСергий против нечистиСолнечная линияТёмные временаТриггер-2ЭйфорияЭтерна

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Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера» фотографии
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера» фотографии
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера» фотографии
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера» фотографии
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