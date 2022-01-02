Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»

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«Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
Полуторачасовой спецэпизод, снятый к 20-летию волшебной кинофраншизы, собрал в знакомых декорациях артистов всех восьми фильмов. Команда поделилась воспоминаниями о кастинге, совместной работе и своих влюбленностях (например, Эмма Уотсон
призналась, что была без ума от Тома Фелтона
). Не обошлось без трогательных речей, так что советуем запастись носовыми платками.
Премьера: 1 января
Платформа: Амедиатека, HBO Max, а также KION в подписке с Амедиатекой
«Солнечная линия»
Борис Хлебников
перенес на экран камерную пьесу Ивана Вырыпаева
, поместив его героев в новогоднюю ночь. Проводив гостей после торжества, муж и жена приступают к выяснению отношений в попытке преодолеть преграду взаимного непонимания. Как и в театральной постановке Виктора Рыжакова
, ведущие роли исполнили Андрей Бурковский
и Юлия Пересильд
.
Премьера: 2 января
Платформа: Кинопоиск, KION
«Сергий против нечисти»
Мистическая история о бывшем священнике (Роман Маякин
), который переквалифицировался в охотника за нечистой силой. Одна из его «операций» привлекает внимание следователя Кати (Лукерья Ильяшенко
), что приводит к образованию тандема московского Ван Хельсинга и полиции.
Премьера: 5 января
Платформа: KION
«Триггер» (2 сезон)
Продолжение истории Артема Стрелецкого (Максим Матвеев
) — психолога-провокатора, практикующего метод шоковой терапии. После событий первого сезона он долго восстанавливается в клинике, но гибель близкого человека заставляет его вернуться к практике. Режиссерское кресло занял Игорь Твердохлебов
(«Территория
»), сменивший на этом посту Дмитрия Тюрина
.
Читать рецензию на первый сезон «Триггера»
Премьера: 7 января
Платформа: Кинопоиск
«Нежный бар» / The Tender Bar
Адаптация одноименных мемуаров о мальчике, который рос без отца и потому искал замену родителю в посетителях барах, где работал его дядя. В картине сыграли Бен Аффлек
, Тай Шеридан
и Кристофер Ллойд
. За режиссуру отвечал Джордж Клуни
, а написанием сценария занимался Уильям Монахэн
, отмеченный «Оскаром» за «Отступников
»
Премьера: 7 января
Платформа: Amazon Prime Video
«Эйфория» / Euphoria (2 сезон)
В продолжении главные герои будут разбираться с последствиями драм, развернувшихся в предыдущих сериях. В финале первого сезон Джулс (Хантер Шафер
) уехала из города, а у Ру (Зендея
), зависимой от наркотиков, случился рецидив после возвращения из реабилитационной клиники.
Читать рецензию на специальный эпизод «Эйфории»
Премьера: 10 января
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой
«Миротворец» / Peacemaker
Сериальный спин-офф «Отряда самоубийц
», посвященный приключениям патриотичного суперзлодея (или супергероя), уничтожающего всех на своем пути. Как и в фильме, его образ воплотил Джон Сина
. В конце каждого эпизода режиссер Джеймс Ганн пообещал
сцену после титров.
Премьера: 14 января
Платформа: Амедиатека, HBO Max, а также Кинопоиск в подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой
«Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth
Черно-белая экранизация Шекспира стала первой сольной картиной Джоэла Коэна
, снятой без его брата Итана
. Дензел Вашингтон
пополнил список артистов, сыгравших Макбета, — от Орсона Уэллса
до Майкла Фассбендера
. Роль леди Макбет исполнила Фрэнсис МакДорманд
. За визуальную часть отвечал именитый французский оператор Бруно Дельбоннель
, работавший над лентами «Амели
», «Внутри Льюина Дэвиса
», «Темные времена
».
Премьера: 14 января
Платформа: Apple TV+
«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father
Спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму
», где современным героям придется искать свою любовь в эпоху приложений для знакомств. О своей встрече с мужем поведает Софи в исполнении Хилари Дафф
, а Ким Кэттролл
сыграет ее же, но в более зрелом возрасте.
Премьера: 18 января
Платформа: Hulu
«Карамора» (1 сезон)
Действие развернется в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века, где найдется место и реальным, и вымышленным персонажам. По сюжету молодой анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную и объявляет войну сильным мира сего. Данила Козловский
выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль. В кадре компанию ему составили Дарья Балабанова
, Филипп Янковский
, Нино Нинидзе
, Дмитрий Чеботарев
, Один Байрон
, солист группы Shortparis Николай Комягин
и оперный певец Ильдар Абдразаков
.
Премьера: 20 января
Платформа: START
«Этерна: Часть первая»
Костюмное многолюдное фэнтези по мотивам романа Веры Камши «Красное на красном», первого произведения из цикла «Отблески Этерны». Киновселенная будет состоять из двух миров, оказавшихся на пороге катастрофы. Наряду с известными артистами — Юрием Чурсиным
, Юлией Хлыниной
, Кириллом Зайцевым
, Андреем Смоляковым
, Леонидом Бичевиным
, Сергеем Гилёвым
, Юрием Беляевым
, в картине появятся новые лица отечественного кино, в числе которых Анар Халилов
, Денис Нурулин
, Максим Метельников
, Евгений Шварц
и Сергей Горошко
.
Читать репортаж со съемок «Этерны»
Премьера: 20 января
Платформа: Кинопоиск
«Герой» / Ghahreman
Драма иранца Асгара Фархади
, разделившего гран-при 74-го Каннского кинофестиваля с «Купе номер шесть
» Юхо Куосманена
. В центре сюжета — Рахим, находящейся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.
Премьера: 21 января
Платформа: Amazon Prime Video
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