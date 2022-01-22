Женщина, которая поет: Селин Дион и еще 9 главных певиц в кино

В российский прокат вышел фильм «Голос любви», вдохновленный биографией канадской певицы Селин Дион. Картина, снятая режиссером Валери Лемерсье, которая также сыграла в ней главную роль, показывает творческий путь певицы Алин Дио, но особое внимание уделено ее отношениям с менеджером и мужем, чей образ списан с продюсера Рене Анжелила. Мы вспомнили еще девять картин о женщинах в музыке.
«Смешная девчонка» (1968
)
Знаменитый мюзикл Уильяма Уайлера
с Барброй Стрейзанд
, получившей за эту работу премию «Оскар», и Омаром Шарифом
в главных ролях основан на одноименной бродвейской постановке и рассказывает о комедийной актрисе 1920-х Фанни Брайс
. Она борется с комплексами, не унывает из-за неудач и полностью выкладывается на сцене и в любовных отношениях. «Смешная девчонка» отлично балансирует на грани романтической мелодрамы и комедии о превратностях славы. Фильм регулярно включают в списки лучших мюзиклов, а такие песни как People и Don’t Rain on My Parade стали хитами Бродвея.
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«Леди поет блюз» (1972)
Картина о жизни американской джаз-певицы Билли Холидэй
снята по одноименной автобиографической книге. Главную роль в нем исполнила певица Дайана Росс
, а музыку написал французский композитор Мишель Легран
. Как известно, жизнь Билли Холидэй была не «праздник», потому и фильм берет минорный лад. Рассказывая историю становления певицы, авторы не обходят стороной ее алкогольную и наркотическую зависимость, но делают акцент на отношениях с последним мужем. В нем представлен типичный троп, согласно которому творческая женщина должна выбирать между любовью и карьерой. Другой взгляд на жизнь знаменитой джазовой исполнительницы представлен в недавней ленте Ли Дэниэлса
«Соединенные Штаты против Билли Холидей
»: в ней Леди Дэй активно борется с расизмом и противостоит американским чиновникам.
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977)
Неожиданный фильм-мюзикл от мастера криминальных драм Мартина Скорсезе
. Вместо мафии и криминала в центре драмы тут брак двух ярких людей, вместо совести и закона – музыка и муки творчества. Саксофонист Джимми (Роберт ДеНиро
) и певица Франсин (Лайза Миннелли
) приходят к славе в паре, но только ей удается совладать с соблазнами и обрести настоящее признание. Фильм трезво смотрит на столкновение двух самодостаточных артистов и порой беспощаден к зрителю, в отличие от классических романтических мюзиклов. Запоминается лента не только ярким актерским дуэтом, но и, конечно, музыкой. В частности, заглавной песней, исполненной Лайзой Миннелли, а затем перепетой Фрэнком Синатрой
.
«Женщина, которая поет» (1978)
Советская версия истории женщины на сцене, исполненная никем иным, как Аллой Пугачевой
, хотя ее Анна Стрельцова – скорее, собирательный образ, творческое переосмысление биографии самой исполнительницы. В фильме показан музыкальный путь певицы, ее поиск ее поиск вдохновения и связанные с этим сомнения. Конечно, и здесь героине приходится выбирать между карьерой и «семейным счастьем», но Анна уверена в своем призвании и проживает личные драмы через музыку.
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«Лили Марлен» (1981)
Вы наверняка слышали песенку о Лили Марлен: столь популярная у солдат по обе стороны фронта Второй мировой, она и сейчас звучит в военных фильмах и документалках. Написанная в 1915 году мобилизованным учителем, песня стала хитом, была запрещена, перепета на английском Марлен Дитрих
и наконец стала названием фильма Райнера Вернера Фасбиндера
. Главная героиня – певица Вилли списана с Лале Андерсен
, первой исполнительницы Lili Marleen. Ее успеху в Третьем рейхе мешает ее связь с еврейским композитором. Фильм размышляет о сложных отношениях между художником и властью, в которых замешано как тщеславие и самообман, так и искренняя вера в силу искусства. У Вилли нет идеологии, и она глухо прячет чувства, но тем не менее, как и Лале Андерсен, она смело помогает протестному движению.
«Жизнь в розовом цвете» (2007)
Вне всяких сомнений этот громкий байопик Эдит Пиаф
обеспечил актрисе Марион Котийяр
мировую славу (и премию «Оскар»). Котийяр не просто изображает легенду французского шансона, она делает фигуру Пиаф, во многом мифическую для современного зрителя, близкой и понятной. Фильм следует за певицей на протяжении всей жизни, освещая разные грани ее личности, и полон клише биографических картин, но справедливости ради – жизнь Эдит Пиаф была кинематографична сама по себе. Кроме того, «Жизнь в розовом цвете» – это рай франкофила с открыточным Парижем, аккордеоном и кабаре.
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«Ма Рейни: Мать блюза» (2020)
А вот фильм производства Netflix об одной из первых профессиональных исполнительниц блюза избегает структуры байопика и показывает отдельный эпизод из жизни Ма Рейни и ее коллектива. Не забывая упомянуть о подробностях интимной жизни певицы, картина сосредотачивается на рабочем конфликте, хотя история является плодом фантазии драматурга Аугуста Уилсона
. Фильм был высоко оценен критиками, в частности за актерские работы Виолы Дэвис
и Чедвика Боузмана
. Кроме того, «Ма Рейни» отличается тщательно воссозданной атмосферой Чикаго 20-х (работа художников по костюмам и гримеров была заслуженно отмечена «Оскаром»), детально передает процесс студийной звукозаписи, а также комментирует роль блюза в истории США.
«Вокс Люкс» (2018)
Вторая режиссерская работа актера Брэди Корбета
умело подражает классическому байопику, хотя излагает историю вымышленной певицы Селесты (Натали Портман
), выжившей во время жуткого шутинга в школе и записавшей об этом песню, мгновенно ставшую хитом. Из скромной девочки с гитарой за несколько лет она перевоплотилась в настоящую суперзвезду с миллионной фанбазой по всему миру. Селеста не похожа на героинь других музыкальных фильмов: в стремлении искоренить свою травму она почти лишается человеческих качеств. «Вокс Люкс» крайне циничен в изображении фигуры поп-звезды и безжалостно обвиняет современное общество в жестокости и лицемерии.
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«Звезда родилась» (2018)
Современная версия классического американского фильма 1937-го, уже имеющего популярные ремейки с Джуди Гарленд
и Барброй Стрейзанд, что, впрочем, не смутило актера Бредли Купера
, избравшего именно этот материал для своего режиссерского дебюта. В центре сюжета пара – партнеры в жизни и на сцене, которые не сразу понимают, что их успех неразрывно связан с гармонией в их союзе. Главные роли сыграли сам Купер и бесподобная Леди Гага, для которой «Звезда родилась» стала настоящей отправной точкой актерской карьеры.
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«Голос любви» в кино с 20 января.
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