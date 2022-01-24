Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать

Каждый год на большом и малом экране появляются десятки, если не сотни фильмов и сериалов, основанных на популярных книгах, комиксах и даже статьях. Одни опираются на почтенную классику, другие, напротив, прославят книгу, которую благополучно забыли или еще не успели оценить. Мы собрали 20 фильмов и сериалов, снятых по книгам на любой вкус.
«Аллея кошмаров», реж. Гильермо дель Торо
Жанровые игры мексиканского сказочника дель Торо с «Аллеей кошмаров» вышли на новый уровень: в этом фильме волшебство как таковое впервые у режиссера уступает место суровой реальности. Нуар по мрачному роману Уильяма Линзи Грэшема
с тем же названием рассказывает о ярмарочном аферисте Стэне Карлайле (Брэдли Купер
), чья новая жертва оказывается ему не по зубам. Других участников этой закрученной истории играют Кейт Бланшетт
, Тони Коллетт
, Уиллем Дефо
и Руни Мара
, чьи перфомансы так же удостоились лестных оценок критиков, как и ведущая партия. Книгу, кстати, уже экранизировали
в 1947 году.
В прокате
: с 20 января
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Духобесие запрещено: рецензия на «Аллею кошмаров»
«Смерть на Ниле», реж. Кеннет Брана
Новое дело настигает героя Агаты Кристи
Эркюля Пуаро во время отдыха: на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль Нила, происходит загадочное убийство. После монохромного «Белфаста
» Кеннет Брана, сам играющий именитого сыщика, переносится в красочный Египет, а компанию ему составляют Галь Гадот
, Роуз Лесли
, Летишиа Райт
, Эмма Маккей
, Дженнифер Сондерс
. И даже Арми Хаммер
, которого, несмотря на все скандалы
, оказалось попросту дорога вырезать из фильма.
В прокате
: с 10 февраля
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Вагончик тронется, а он останется: рецензия на «Убийство в Восточном экспрессе» с Браной в роли Пуаро
«Сирано», реж. Джо Райт
В основу мюзикла Джо Райта легла пронзительная драма Эдмона Ростана
«Сирано де Бержерак», чей сюжет строится вокруг любовного треугольника. Искусный фехтовальщик с изъянами внешности Сирано (Питер Динклэйдж
) не рискует признаться в любви Роксане (Хейли Беннетт
), которая с первого взгляда влюбляется в Кристиана (Келвин Харрисон
). Райт — мастер экранизаций, на чьем счету «Искупление
», «Анна Каренина
» и «Гордость и предубеждение
», а «Сирано» может стать реваншем за разгромленный критикой фильм «Женщина в окне
» для Netflix (тоже, к слову, по одноименному роману).
В прокате
: с 24 февраля
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«Анна Каренина» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли
«Бэтмен», реж. Мэтт Ривз
Нежный вампир
, отважный пуффендуец
, заботливый брат
и смотритель зловещего маяка
, Роберт Паттинсон
начинает свой путь в супергероике с одного из самых известных комикс-персонажей. Удержать эстафетную палочку Темного рыцаря из рук Кристиана Бейла
или, если хотите, Бена Аффлека
сложно, однако Роберт уже доказал, что его актерский спектр не ограничивается подростковыми страданиями и любовными терзаниями. «Бэтмен» Мэтта Ривза, призванный перезапустить киносерию о защитнике Готэма, вдохновлен комиксами «Год первый», «Хэллоуин» и «Эго», а из иконических героев на экране появятся Женщина-кошка (Зои Кравиц
), Загадочник (Пол Дано
) и Пингвин (Колин Фаррелл
).
В прокате
: с 3 марта
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Как Роберт Паттинсон стал серьезным артистом
«История моей жены», реж. Ильдико Эньеди
Поразившая Берлинале драмой «О теле и душе
» режиссерка Эньеди сняла следующий фильм по новелле Милана Фюшта
. Картина рассказывает о капитан Якобе Штэрре, заключившем с приятелем пари, что женится на первой же девушке, которая переступит порог кафе, где герои постоянно проводят время. Девушкой оказывается француженка Лиззи — очаровательная, но очень ветреная. Ее в фильме играет пленительная Леа Сейду
, капитана — Гейс Набер
, в касте также значится Луи Гаррель
. «История моей жены» боролась на минувшем Каннском кинофестивале за «Золотую пальмовую ветвь», но уступила «Титану
» Жюлии Дюкурно
.
В прокате
: с 3 марта
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Во имя сосков, и дыма, и машинного масла: рецензия на фильм «Титан»
«Где Анна Франк?», реж. Ари Фольман
Режиссер документального мультфильма «Вальс с Баширом
» Ари Фольман представил новую работу, основанную на собственном комиксе, вне конкурса в Каннах. Исторический анимационный полный метр сосредоточится вокруг воображаемой подруги Анны Франк Китти, которая сходит со страниц того самого дневника и отправляется на поиски девочки в современном Амстердаме. Картина представляет собой исследование влияния Анны Франк на нынешний мир и предлагает взглянуть на ее историю по-новому.
В прокате
: с 17 марта
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6 новейших хитов документальной анимации
«Сядь за руль моей машины», реж. Рюсукэ Хамагути
Один из главных японских режиссеров момента и один из самых известных японских писателей — комбо, которое мы заслужили. В основу пока последнего фильма Рюсукэ Хамагути лег рассказ Харуки Мураками
о театральном режиссере (Хидэтоси Нисидзима
), который уезжает в другой город ставить Чехова и неожиданно заводит дружбу с молчаливой водительницей (Токо Миура
). Героев объединяют жизненные драмы — разные, но все же в чем-то очень близкие. Их истории преломляются в сюжете «Дяди Вани», а и без того неспешное повествование заземляет ритм сменяющихся за автомобильным окном пейзажей. Из Канн «Сядь за руль моей машины» увез приз за лучший сценарий.
В прокате
: с 31 марта
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О «Случайности и догадке» — предыдущем фильме Хамагути, вышедшем в том же году
«Ампир V», реж. Виктор Гинзбург
Фэнтезийная драма по роману Виктора Пелевина
должна была выйти на экраны еще в ноябре 2021 года, однако в итоге доползла до проката весной 2022-го. Виктор Гинзбург, срежиссировавший десять лет назад «Generation П
», продолжает обживать пелевинский мир. В новой экранизации речь идет о молодом парне Роме Шторкине (Павел Табаков
), обращенном в вампира — а кровососы в этой реальности правят миром. В роли загадочного Митры появляется Мирон Федоров
(больше известный как Oxxxymiron), в качестве его свиты и простых смертных — Вера Алентова
, Владимир Епифанцев
, Андрей Смирнов
, Марина Зудина
, и другие.
В прокате
: с 31 марта
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Кайф, или больше: рецензия на спектакль «Чапаев и Пустота» по Пелевину
«Сердце Пармы», реж. Антон Мегердичев
Роман Алексея Иванова
«Географ глобус пропил
» обрел экранную жизнь в 2013 году (главную роль там сыграл Константин Хабенский
), теперь пришел черед и другого его знакового романа — «Сердца Пармы». Фильм расскажет о русском князе Михаиле (Александр Кузнецов
), который оказался в самом центре противостояния двух миров — Великого Московского княжества и уральской Пармы, населенной язычниками. Столкнуться герою предстоит не только с вогулами и шаманами, но и с неприятием его окружения к новой возлюбленной — ведьме-ламии Тичерть (Елена Ербакова
), которая может принимать облик рыси. Федор Бондарчук
сыграет Великого князя Московского, также в междоусобице поучаствуют Евгений Миронов
, Алексей Розин
, Сергей Пускепалис
.
В прокате
: с 21 апреля
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Метро и Движение вверх — фильмы Мегердичева
«Тор. Любовь и гром», реж. Тайка Вайтити
На «Рагнареке
» Тайка Вайтити не остановился и продолжит исследовать мстителя-громовержца (Крис Хемсворт
). Боевик снят по мотивам комикса «Могучий Тор» Джейсона Аарона
, где супергеройские обязанности ложатся на хрупкие плечи Джейн Фостер (Натали Портман
) — ей предстоит стать женской версией Тора. К ролям также вернутся — или впервые появятся в кадре — Мэтт Дэймон
, Кристиан Бейл
, Карен Гиллан
, Крис Пратт
, Тесса Томпсон
, Мелисса Маккарти
, Рассел Кроу
и Джефф Голдблюм
.
В прокате
: с 7 июля
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Молот за 300: рецензия на блокбастер «Тор: Рагнарек»
«Быстрее пули», реж. Дэвид Литч
Основой для остросюжетного боевика «Быстрее пули» стал роман Котаро Исаки
«Поезд убийц». Рассказывает он о пяти наемных киллерах, которые оказываются в скоростном поезде Токио — Мориока и пытаются разобраться, кто и зачем собрал их вместе (считайте, почти что «Восточный экспресс»). Чем фильм точно может похвастаться, так это солидным актерским составом: Сандра Буллок
, Брэд Питт
, Зази Битц
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Логан Лерман
, Майкл Шеннон
. А учитывая, что на счету Дэвида Литча — «Джон Уик
», «Взрывная блондинка
», «Дэдпул 2
» и охапка других боевиков, — зрелище должно получиться захватывающим.
В прокате
: с 14 июля
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Бонд да неон: рецензия на «Взрывную блондинку» с Шарлиз Терон
«Властелин колец: Кольца власти» (сериал)
Хотя мир «Властелина колец
» Питером Джексоном
еще свеж в памяти, Amazon Prime Video это не отвело от амбициозного проекта — еще более масштабной экранизации Толкина
. Фэнтезийный сериал с подзаголовком «Кольца власти» стал одним из самых дорогостоящих проектов современности: на производство потратили $465 миллионов. Расскажет он о событиях за тысячи лет до сюжетных линий «Хоббита» и трилогии о Фродо Бэггинсе: в частности, мы узнаем, как Саурон обрел могущество и как появились Кольца власти. Шоураннерами проекта стали Джей Ди Пейн
и Патрик МакКей
, а колесить по Средиземью будут Синтия Аддай-Робинсон
, Бенджамин Уокер
, Роберт Арамайо
, Морвет Кларк
, Август Прю
и другие.
Премьера
: 2 сентября на Amazon Prime Video
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Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино
«Салемом удел», реж. Гари Доберман
Вот уже 40 лет ни один год не обходится без экранизаций плодовитого короля ужасов Стивена Кинга
. «Салемов удел» уже экранизировали — в 1979-м
и в 2004-м
, — а встать в один ряд с Тоубом Хупером и Микаэлом Саломоном решил Гари Доберман, работавший над сценарием «Оно
» и снявший «Проклятие Аннабель 3
». Продюсером выступил его давний соратник Джеймс Ван
(«Пила
», «Астрал
», «Заклятие
»). Сюжет картины развернется вокруг молодого писателя, который возвращается в родной городок Салемс-Лот и обнаруживает, что его захватили вампиры.
В прокате
: с 8 сентября
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Цирк уехал, клоун вернулся: чем закончилась дилогия «Оно»
«Флэш», реж. Андрес Мускетти
Фильм по мотивам комикс-серии Flashpoint разрабатывался аж с 2004 года и сменил несколько режиссеров, пока за дело не взялся Андрес Мускетти (дилогия
«Оно
»). Барри Аллен, которого играет Эзра Миллер
, обретает суперспособности после отравления химикатами, а затем пытается попасть в прошлое, чтобы остановить убийство матери. Без альтернативной вселенной дело не обойдется: на экране можно будет увидеть Бэтменов Бена Аффлека
и Майкла Китона
.
В прокате
: с 3 ноября
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«Оно» и «Мама» — фильмы Мускетти
«Глубокие воды», реж. Эдриан Лайн
Живой классик Эдриан Лайн, режиссер культовых «9 ½ недель
» и «Лестницы Иакова
», не снимал без малого 20 лет (предыдущий его фильм — «Неверная
»). Вернуться в кино британец решил экранизацией романа Патриции Хайсмит
«Глубокие воды». За адаптацию отвечал в том числе Сэм Левинсон
(«Эйфория
»). Супруги Ван Аллен (Бен Аффлек
и Ана де Армас
) пытаются сохранить брак, меняя любовников как перчатки, пока вокруг не начнут погибать люди. Теперь им придется принять иные меры.
В прокате
: в 2022 году
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«Танец-вспышка», «Неверная» и другие фильмы Лайна
«Дом дракона» (сериал)
В основу спин-оффа «Игры престолов
» лег первый том книги Джорджа Мартина
«Пламя и кровь» (2020), чьи события разворачиваются за 200 лет до похождений Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и прочих. Новое шоу сосредоточится на гражданской войне из-за династического кризиса в доме Таргариенов. Шоураннерами проекта стали ветеран ИП Мигель Сапочник
(«Потрошители
»), Райан Кондал
(«Рэмпейдж
», «Геракл
») и сам Мартин. В ролях же — Мэтт Смит
, Эмма Д’Арси
, Милли Олкок
, Ив Бест
, Пэдди Консидайн
и другие.
Премьера
: ожидается на HBO Max в начале года
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Мартин, верни стену: приквелы «Игры престолов», которые мы ждем
«Телефон мистера Харригана», реж. Джон Ли Хэнкок
Еще один Стивен Кинг в списке — на этот раз повесть из сборника «Будет кровь». Хоррор «Телефон мистера Харригана» расскажет о юном Крэйге, который может общаться с умершим другом, мистером Харриганом с помощью мобильника, который он положил в гроб покойного. Режиссером картины выступает Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса
», «Дьявол в деталях
»), а друзей до гроба и после играют Джейден Мартелл
и Дональд Сазерленд
соответственно.
Премьера
: в 2022 году на Netflix
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«Спасти мистера Бэнкса» и другие фильмы режиссера
«Доводы рассудка», реж. Кэрри Крэкнелл
Очередную экранизацию последнего романа Джейн Остин
на этот раз подготовили Netflix и студия MRC Film, стоящая за остроумным детективом «Достать ножи
». Мелодрама расскажет о молодой девушке Энн Эллиот (Дакота Джонсон
), которая по меркам времени уже считается «старой девой», но под давлением семьи отвергает возлюбленного, капитана Фредерика Уэнтворта (Космо Джарвис
из «Острых козырьков
»). Однако несколько лет спустя она получает шанс все исправить. Как обещает постановщица Кэрри Крэкнелл, новое прочтение классики должно получиться весьма современным и тонким.
Премьера
: в 2022 году на Netflix
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«Достать ножи»
«Питер Пэн
», реж. Дэвид Лоури
Историю об озорном мальчишке, живущем в волшебной стране Нетландии и не желающем взрослеть, переносили на экраны много раз, в том числе — посредством мультипликации. Свою лепту внесет и Дэвид Лоури («История призрака
», «Легенда о Зеленом Рыцаре
»), которому Disney доверили очередную киноадаптацию своего анимационного наследия. Несмотря на ориентир в виде мультфильма 1953 года, Лоури обещает, что сценарий, написанный совместно с Тоби Хальбруксом
(«Старик с пистолетом
»), представит историю в новом свете. Питера сыграл Александр Молони
, Венди — Эвер Андерсон
, а угрюмого Капитана Крюка — Джуд Лоу
.
Премьера
: в 2022 году на Disney+
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Земля изводит меня: рецензия на «Легенду о Зеленом рыцаре»
«Разговоры с друзьями» (сериал)
Поклонники «Нормальных людей
», трепещите: Леонард Абрахамсон
и Элис Бирч
взялись за еще одну книгу Салли Руни
, ее литературный дебют «Разговоры с друзьями». В центре сюжета — бисексуалка Фрэнсис (Элисон Оливер
) и ее лучшая подруга Бобби (Саша Лейн
), которые заводят отношения с супружеской парой — писательницей Мелиссой (Джемайма Керк
) и актером Ником (Джо Элвин
). Разобраться в тонкостях и проблемах такого союза они пытаются с помощью старых добрых бесед в рамках 12 серий.
Премьера
: в 2022 году
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Протеиновые батончики молодости: рецензия на «Нормальных людей»
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