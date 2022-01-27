Бриллиантовая рука: Агент 117 — старший брат Джеймса Бонда из Франции

В российский прокат выходит французская комедия «Агент 117: Из Африки с любовью», в которой Жан Дюжарден изображает знаменитого спецагента. Точнее — пародию на него. Как и более популярный брат по оружию Джеймс Бонд, он любит риск, жизнь, алкоголь и красивых женщин. Ну и родину, конечно. Рассказываем, как вообще появился агент 117, в чем он обогнал 007 и почему пародии сегодня чувствуют себя лучше, чем переосмысления старомодного жанра шпионского боевика.
фото: Агент 117 разбушевался
Немногие вспомнят, но до того, как Джеймс Бонд впервые попросил «взболтать, но не смешивать», французы уже снарядили на борьбу с фашистами и другими врагами свободного мира Юбера Боннисёра де ля Бата. Агента 117. Сначала он ожил на страницах книг Жана Брюса в 1949 году, а появился на большом экране — уже в 1956-м («Агент 117 жив»). Ян Флеминг напишет «Казино Рояль» только в 1953-м, а экранизация «Доктора Ноу» с Шоном Коннери придется ждать до 1962-го. Французское влияние Флеминг отрицал, списывая все на совпадение, хотя часто бывал на родине Юбера и не мог не заметить взрывной популярности книг Брюса. Еще одна милая деталь: один из исполнителей роли агента 117 Джон Гэвин мог сыграть Бонда в «Бриллиантах навсегда» (1971), но продюсерам удалось заманить Коннери обратно на проект баснословным контрактом. Такие вот семейные отношения.
Но кто старое помянет… За полвека Бонд утвердился в статусе образцового джентльмена, на службе бывшей империи, воплощающего сдержанно-стильный образ жизни (с лицензией на убийство, разумеется). Юбер де ля Бат вскоре даже многими поклонникам воспринимался как занятный эпигон, более красноречивый и страстный. Вдобавок Жан Брюс использовал в качестве сюжетов и бэкграунда реальные события, в отличие от параноидальных построений Флеминга.
фото: Бангкок дает согласие агенту OSS 117
Пути борцов невидимого фронта радикально разошлись лишь в XXI веке: агент 007 предпочел реализм и ревизионизм, хронику угасания легенды; агент 117 появился на большом экране уже в качестве чистой автопародии. Там, где Мартин Кэмпбелл, Марк Форстер, Сэм Мендес и Кэри Фукунага искали способ раскритиковать мачизм «бондианы», подарить многомерность опереточным злодеям и самостоятельность героиням-шаблонам, Мишель Хазанавичус и Николя Бедо самозабвенно валяют дурака, совмещая сочное ретро и невероятные приключения везучего болвана с ослепительной улыбкой Жана Дюжардена.
В нулевые вообще приключился бум пародий на супершпионские сюжеты, хотя объектом насмешек Джеймс Бонд оказывался уже в 1960-е. Очевидно, что окончание Холодной войны лишило суперагентов почвы под ногами: глобализация и возможность узнать о других странах больше, чем из колониальных стереотипов, сделала свое дело. Парад пародий, казалось, отправит 007 на пенсию. Остин Пауэрс и Джонни Инглиш, «Смокинг» с Джеки Чаном и «Напряги извилины» со Стивом Кареллом и Энн Хэтэуэй — судьба мира раз за разом оказывалась в руках людей восхитительно некомпетентных. Сценаристы охотно выводили на первый план самодовольных эгоманьяков, иронизируя над амбициями сверхдержав, сексуальной ненасытностью агентов и, конечно, невообразимыми изобретениями, которые должны помочь в деле спасения мира. Вишенкой на торте стал «Шпион» Пола Фейга, который на пару с «Агентами А.Н.К.Л.» Гая Ричи, эффектно оттоптал Британии ее наследие в 2015-м.
Но Бонд и ныне там! Как бы Дэниел Крэйг ни торопился сбросить агентский смокинг, его инкарнация 007 пережила большинство пародий, торжественно поставив точку в «Не время умирать» — через 15 лет после «Казино Рояль». И тут агент 117 вновь вышел на мировую арену. Пережив триумф «Артиста», снятого все тем же Хазанавичусом, Дюжарден не стал отказываться от роли улыбчивого жиголо — спасителя мира, которому в «Из Африки с любовью» предстоит познакомиться не только с политическими реалиями бывших колоний, но и освоить ЭВМ, и даже познакомиться с молодым поколением, менее озабоченным маскулинностью (Пьер Нине). Харизма артиста, которому в нулевые то ли в шутку, то ли всерьез прочили роли всех злодеев во всех голливудских франшизах, оказалась настолько конгениальная пародии на Юбера де ля Бата, что теперь в этой роли действительно сложно представить кого-то еще (тем более симпатягу Нине).
Тут любопытно, что смех — разгромно побеждает седину. 60 лет спустя — круглая дата! — фильмы с Коннери и сами выглядят как критика образа Бонда, так карикатурно и нарочито все выписано. Какие секретные девайсы, когда у каждого в кармане есть айфон? Что нам мировые заговоры злодеев, когда есть QAnon? Очевидно, что сюжеты о шпионах выполняют функцию уже не политической разрядки, а отвлечения от сложносоставных проблем нового времени. И тут знакомые тропы вкупе с декорациями старины не столь глубокой оказываются как нельзя кстати.
фото: Агент 117: Из Африки с любовью
Ведь комедия — это тоже способ прикоснуться к временам, где мы не будем никогда. Легитимная и даже бравая возможность стряхнуть пыль со старых карт и нарядов. Вспомнить шутки, которые сегодня никто не шутит, то есть выросло поколение, для которого они могут стать в новинку. Вот «Напряги извилины» или «Агенты А.Н.К.Л.» — ремейки американских сериалов 1960-х, вышедших еще на заре «бондианы». Первый — уже издевательский, второй — посерьезнее. В те же 1960-е Андре Юнебелль чередует съемки «Агента 117» и «Фантомаса» с Луи де Фюнесом и Жаном Маре — пародии одноименный цикл романов и его экранизации Луи Фейадом. Наверняка его Юбер пришелся бы по вкусу советской публике, полюбившей комиссара Жюва. Впрочем, в СССР была своя «пародия» на Бонда — созданная по всем заветам уморительного и остросюжетного шпионского детектива «Бриллиантовая рука» (1969).
Сегодня легкомыслие французских комедий снова, кажется, в духе времени, загадочной постироничной эпохи. Недаром такой народной любовью обдало «Жвалы» Квентина Дюпьё. «Агент 117» из того же рода «невезучих», разве что в роли исполинской мухи — сам Юбер. Человек, устаревший для 1980-х, а тем более для 2020-х, он оказывается покровителем и обличителем всех, кто не поспевает за бегом времени. Они, конечно, просто так не сдадутся. Они действительно верят, что не время умирать.
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