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Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова

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28 января 2022
31 января в 20:00 на ТНТ начнется второй сезон сериала «Девушки с Макаровым» о том, как четверо недавних выпускниц Школы полиции расследуют самые разные дела, которые поступают в ОВД московского района Бутово. Их начальником по-прежнему будет циничный опер Павел Макаров (Павел Майков), но во втором сезоне он станет чуть мягче. Но с некоторыми персонажами главный герой все еще тяжело находит новый язык – например, с новичком РОВД, буквоедом и дотошным любителем порядка Эдуардом Вяземским, которого сыграет актер Никита Тарасов.

Никита начал сниматься в сериалах больше 20 лет назад, когда на экраны вышел популярный мелодраматический детектив «Леди Босс». В нем актер сыграл робкого Зюню Щеколдина; позднее в интервью Тарасов признавался, что долгое время его называли именно этим прозвищем – настолько органично он вписался в роль. Вообще, Тарасов – уникальный актер второго плана, который делает краше каждую историю, где бы он неи появлялся. Рассказываем про лучшие фильмы и сериалы с его участием.

«Девушки с Макаровым»

Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
фото: "Девушки с Макаровым"-2

В комедии Comedy Club Production, которая так полюбилась телезрителям, что получила продление на второй сезон еще во время показа первого, все персонажи точно прописаны по законам ситкома. Потому и актеры, которые их играют, подбирались тщательно. Тарасову здесь досталась роль Эдуарда Вяземского, патологически пунктуального человека, который замечает ошибки всюду и не может их терпеть – так сильно он уважает порядок. Ужиться с Макаровым, рок-звездой бутовского ОВД, Вяземскому будет непросто, на этом и строятся десятки комедийных ситуаций с участием Макарова и Вяземского.
«Когда появилась возможность снять Никиту Тарасова, хватило одной пробы, чтобы понять – он подходит на роль. Как только он пришел, мы посмотрели пробы и поняли, что дальше искать смысла нет. Это абсолютно точное попадание: смешной, талантливый артист», – говорит креативный продюсер и сценарист «Девушек с Макаровым» Антон Морозенко.


«Притяжение»

Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
фото: "Притяжение"

Блокбастер Федора Бондарчука о контакте современных россиян и инопланетной расы открыл несколько неординарных актеров, которые до этого не были знакомы широкой публике – Ирину Старшенбаум, Алексея Маслодудова, Евгения Сангаджиева. Тарасов сыграл в фильме небольшую, но яркую роль до ужаса напуганного вторжением чужаков депутата. Роль эта скорее комическая, этим и запоминается: масштабной эпопее о борьбе за Северное Чертаново был просто необходим персонаж, который хоть немного разрядит напряженную обстановку.


«Кухня. Последняя битва»

Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
фото: "Кухня. Последняя битва"

«Я единственный артист в Российской Федерации, которого любят за то, что он играл гея», — шутит Тарасов о своей роли кондитера Луи в популярном сериале «Кухня». После такой роли к Тарасову запросто могло приклеиться амплуа эксцентричного представителя нетрадиционной ориентации, потому как актеров, которые легко соглашаются на такие роли, в России мало. Но этого не произошло, Тарасов – артист разноплановый, впоследствии он сыграл военного врача в «Битве за Севастополь», императора Николая Первого в фильме «Монах и бес» и других непохожих друг на друга персонажей.


«Вне себя»

Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
фото: "Вне себя"

В сериале Клима Козинского и Александра Дулерайна «Вне себя», который ловко мешает жанры и выдает авторскую мысль о том, что все мы в разной степени ненормальны, Тарасов выступает как король эпизода. Он сыграл адвоката криминального авторитета Романа, который помогает ему выбраться из тюрьмы. К слову, адвокаты в кино – всегда персонажи на грани, которым нельзя не быть харизматичными. Тарасов идеально вписался в галерею безумных персонажей Дмитрия Колчина, Павла Комарова и других артистов с нетипичной внешностью.


«Патриот»

Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
фото: "Патриот"

В еще одном популярном ситкоме ТНТ о том, как надо родину любить, Тарасову досталась карикатурная роль очкарика и ботаника Андрея Гройзмана, с которым Люба, героиня Валентины Лукащук, все равно чувствует себя более счастливой, чем с раздолбаем Валерой (Алексей Базанов). Андрей – такой типичный «недобитый интеллигент», не шибко умный, но хитрый. Так, в одной из серий он разворачивает мастер-класс по «еврейской хитрости», чтобы обманом вывезти сына Любы на ПМЖ в Израиль.

Сериал «Девушки с Макаровым»-2 смотрите с 31 января в 20:00 на ТНТ


Евгений Червон
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Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова фотографии
Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова фотографии
Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова фотографии
Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова фотографии
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