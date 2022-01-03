«Аллея кошмаров», «Крик» и еще 8 фильмов января

Испанская комедия с Хавьером Бардемом в главной роли поведает нам историю владельца семейного предприятия Бланко, ожидающего визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Однако, множество возникших проблем могут этому помешать. Кажется, Фернандо Леон Де Араноа снял современную версию гоголевского «Ревизора».
За постановку приквела популярной шпионской дилогии, чье действие разворачивается за 100 лет до приключений Эггси Унвина, отвечает бессменный Мэттью Вон. В кадре — Распутин (Рис Иванс), Феликс Юсупов (Даниэль Брюль) и Том Холландер, играющий сразу трех царских особ: Георга Пятого, Вильгельма Второго и Николая Второго. Разумеется, с реальными историческими событиями действие этой картины не имеет ничего общего, но зато зрители узнают, как герцог Оксфордский с лицом Рэйфа Файнса организовал небезызвестное агентство разведки.
По словам Дарьи Тарасовой, драмеди Франсуа Озона о принятии смерти критики уже успели окрестить одним из лучших его фильмов. Он рассказывает о 85-летнем Андре (Андре Дюссолье), которого неожиданно парализовало после инсульта. Чтобы облегчить страдания себе и окружающим, он просит дочерей (Софи Марсо и Жеральдин Пайя) организовать для себя эвтаназию в Швейцарии.
Валери Лемерсье на пару с Даниэль Фишо сняла биографическую музыкальную драму с собой в главной роли, вдохновленную жизнью Селин Дион. По сюжету известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.
В жизнеутверждающей ленте Кристофа Барратье доктор Рейнар (Жерар Ланвен) заставляет своего сына-бездельника Тома (Виктор Бельмондо) заботиться об одном из своих маленьких пациентов. Маркусу (Йоанн Элунду), страдающему с рождения от серьезной болезни, 12 лет, и он живет один со своей матерью. Все дни мальчика проходят в перемещениях между приемным центром, где он ходит в школу, и больницей. Эта встреча нарушит повседневную жизнь обоих и изменит их жизнь.
Обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля. Дидактическая картина француженки Одри Диван о запрете на аборты в 1960-х, по словам Настасьи Горбачевской, представляет собой довольно неброское кино, но с грандиозном актерским подвигом Анамарии Вартоломеи.
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