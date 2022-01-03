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«Аллея кошмаров», «Крик» и еще 8 фильмов января

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3 января 2022
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Аллея кошмаров», «Крик» и еще 8 фильмов января
фото: кадр из фильма «King's man: Начало»

В только что наступившем 2022 году после длинных новогодних каникул зрителей ожидают перезапуск популярной хоррор-серии, очередные кинокомиксы и новое творение Гильермо Дель Торо.




«Самый лучший босс» / El buen patron



Испанская комедия с Хавьером Бардемом в главной роли поведает нам историю владельца семейного предприятия Бланко, ожидающего визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Однако, множество возникших проблем могут этому помешать. Кажется, Фернандо Леон Де Араноа снял современную версию гоголевского «Ревизора».

Выход в прокат: 6 января

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«King's man: Начало» / The King's Man



За постановку приквела популярной шпионской дилогии, чье действие разворачивается за 100 лет до приключений Эггси Унвина, отвечает бессменный Мэттью Вон. В кадре — Распутин (Рис Иванс), Феликс Юсупов (Даниэль Брюль) и Том Холландер, играющий сразу трех царских особ: Георга Пятого, Вильгельма Второго и Николая Второго. Разумеется, с реальными историческими событиями действие этой картины не имеет ничего общего, но зато зрители узнают, как герцог Оксфордский с лицом Рэйфа Файнса организовал небезызвестное агентство разведки.

Выход в прокат: 13 января

Читать рецензию «Kingsman: Секретная служба»: Сударь, вы с какого района будете?



«Крик» / Scream



Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) спустя десять лет после «Крика 4» объединятся в перезапуске популярной хоррор-серии, чтобы научить выживать в битве с маньяком новичков Кайла Галлнера, Дилана Миннетта, Джека Куэйда, Мелиссу Баррера и Дженну Ортега. Фильм поставили создатели хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Выход в прокат: 13 января

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«Лакричная пицца» / Licorice Pizza



Новая работа Пола Томаса Андерсона окунет зрителя в эпоху начала 1970-х, когда старшеклассники Алана Кейн (Алана Хаим) и Гэри Валентайн (Купер Хоффман) познают коварство первой любви. В картине, уже обвиненной некоторыми активистами в расизме, заняты Брэдли Купер, Бенни Сэфди, Шон Пенн, Том Уэйтс и Джон Си Рейли.

Выход в прокат: 13 января



«Аллея кошмаров» / Nightmare Alley



Дель Торо вновь обратился к ХХ веку, взяв за основу сюжет романа Уильяма Линзи Грэшема и его киноадаптации 1947 года, снятой Эдмундом Гулдингом. Брэдли Куперу достался образ афериста, столкнувшегося с доктором психиатрии Кейт Бланшетт, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам. У картины звездный состав: Тони Коллетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Дэвид Стратэйрн, Мэри Стинберген и Ричард Дженкинс.

Выход в прокат: 20 января



«Всё прошло хорошо» / Tout s'est bien passe



По словам Дарьи Тарасовой, драмеди Франсуа Озона о принятии смерти критики уже успели окрестить одним из лучших его фильмов. Он рассказывает о 85-летнем Андре (Андре Дюссолье), которого неожиданно парализовало после инсульта. Чтобы облегчить страдания себе и окружающим, он просит дочерей (Софи Марсо и Жеральдин Пайя) организовать для себя эвтаназию в Швейцарии.

Выход в прокат: 20 января

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«Голос любви» / Aline



Валери Лемерсье на пару с Даниэль Фишо сняла биографическую музыкальную драму с собой в главной роли, вдохновленную жизнью Селин Дион. По сюжету известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

Выход в прокат: 20 января



«9 причин, чтобы жить» / Envole-moi



В жизнеутверждающей ленте Кристофа Барратье доктор Рейнар (Жерар Ланвен) заставляет своего сына-бездельника Тома (Виктор Бельмондо) заботиться об одном из своих маленьких пациентов. Маркусу (Йоанн Элунду), страдающему с рождения от серьезной болезни, 12 лет, и он живет один со своей матерью. Все дни мальчика проходят в перемещениях между приемным центром, где он ходит в школу, и больницей. Эта встреча нарушит повседневную жизнь обоих и изменит их жизнь.

Выход в прокат: 20 января



«Событие» / L'evenement



Обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля. Дидактическая картина француженки Одри Диван о запрете на аборты в 1960-х, по словам Настасьи Горбачевской, представляет собой довольно неброское кино, но с грандиозном актерским подвигом Анамарии Вартоломеи.

Выход в прокат: 20 января

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«Морбиус» / Morbius



Джаред Лето воплотил в кинокомиксе Даниэля Эспиносы доктора Майкла Морбиуса, который превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony, наконец-то добравшейся до кинотеатров после многочисленных переносов, также задействованы Адриа Архона, Джаред Харрис, Дж. К. Симмонс, Мэтт Смит, Майкл Китон и Тайриз Гибсон.

Выход в прокат: 27 января

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Макс Милиан
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