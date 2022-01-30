Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года

В прошлом году, несмотря на пандемию, до зрителей дошли такие горячо ожидаемые фантастические ленты, как «Дюна», «Чёрная вдова», четвёртая «Матрица» и экранизация игры Mortal Kombat. Не все из них оказались хорошего качества, однако им удалось погрузить любого желающего в отличные от нашего миры прошлого, настоящего и будущего. 2022-й готовит нам встречу с продолжением «Аватара», несколькими кинокомиксами, адаптацией игры Borderlands, ремейком классической ленты Дэвида Кроненберга и другими интригующими фильмами. Не все из них, скорее всего, доберутся до больших экранов планеты в этом году, однако некоторые работы достойны того, чтобы их подождали годик-другой.
«Аватар 2» / Avatar 2
Мы ждали продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона
без малого 13 лет. За это время технологии скакнули далеко вперед, выросло поколение, взращенное «Мстителями» и незнакомое с творчеством многих мастеров 80-х, да и зрители, заставшие оригинал на большом экране, уже мало что помнят. Каких горизонтов планирует достичь Кэмерон и что ожидает нас в сиквеле, мы узнаем лишь в конце года. При условии, что картина все-таки выйдет в заявленные сроки. Пока что нам известно лишь, что к прежней гвардии (Сэм Уортингтон
, Зои Салдана
, Стивен Лэнг
, Сигурни Уивер
, Джованни Рибизи
, Джоэл Мур
, Си Си Эйч Паундер
) присоединились Джемейн Клемент
, Мишель Йео
, Уна Чаплин
и Кейт Уинслет
, вернувшаяся к режиссеру спустя 25 лет после «Титаника
».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 декабря
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«Аватар»
«Аквамен 2» / Aquaman and the Lost Kingdom
Соперничать в прокате с «Аватаром 2
» будут новые приключения Артура Карри (Джейсон Момоа
), чьи корни находятся глубоко под водой, в царстве Атлантиды. В кадре все те же Эмбер Хёрд
, Николь Кидман
, Патрик Уилсон
, Дольф Лундгрен
, Темуэра Моррисон
и Яхья Абдул-Матин II
, а у руля вновь Джеймс Ван
. Масштаб, спецэффекты и подводные миры обеспечены.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 декабря
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«Большой баг» / BigBug
Французский кудесник Жан-Пьер Жёне
, не снимавший большое кино десять лет, а с фантастикой расставшийся в 1997 году после неудачной четвертой части «Чужого
», решил порадовать зрителей возвращением к своим истокам. Режиссер снял комедию об андроидах, устроивших в 2050-м локальный бунт путем захвата в заложники своих хозяев. Одну из ролей в картине, конечно же, сыграл Доминик Пинон
, снимавшийся в большинстве работ Жёне еще со времен короткометражных «Пустяков
». Must see.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 11 февраля
«Бордерлендс» / Borderlands
Благодаря Элаю Роту
на большом экране появятся Лилит (Кейт Бланшетт
), Мокси (Джина Гершон
), Патриция Таннис (Джейми Ли Кёртис
), Роланд (Кевин Харт
), Жестянка (Джек Блэк
), Крошка Тина (Ариана Гринблат) и другие запомнившиеся персонажи популярной серии шутеров Gearbox Software, чье действие разворачивается на Пандоре. В актерской команде также числятся Хэйли Беннетт
и Эдгар Рамирес
. Очередная провальная попытка экранизировать видеоигру или вменяемый фильм? Ответ узнаем в конце лета.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 25 августа
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«Всё, везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once
Новая работа Дэна Квана и Дэниела Шайнерта («Человек — швейцарский нож
») посвящена модной нынче теме мультивселенных. Мишель Йео играет иммигрантку Эвелин, получившую доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. И теперь ей предстоит спасти мир от таинственной сущности и разобраться с личным врагом — своими налогами. Продюсерами выступают братья Джо
и Энтони Руссо
, а в актерской команде присутствуют Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван
и Джеймс Хонг
, пришедшие на смену выбывшей из-за конфликта в графике Аквафине
.
Дата выхода в мировой прокат: 25 марта
«Двойник» / Dual
Карен Гиллан
, Аарон Пол
и Джесси Айзенберг
снялись в остросюжетной драме Райли Стернса о клонировании. По сюжету Сара, узнавшая о своей неизлечимой болезни, решается на создание собственного клона, чтобы облегчить страдания семье и близким. Однако, когда она внезапным и чудесным образом исцеляется, то сталкивается с новой проблемой: от двойника нельзя просто так отказаться. Все попытки «списать» двойника приводят к санкционированной судом дуэли, которая будет продолжаться до тех пор, пока один из участников не погибнет.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 февраля
«Дивизион» / The Division
Еще одна экранизация видеоигры, которая, вполне вероятно, доберется до экранов в этом году. На сей раз это дилогия шутеров от третьего лица Tom Clancy's The Division от Ubisoft. Действие разворачивается в охваченном эпидемией Нью-Йорке. Отряду специального назначения, состоящему из хорошо обученных агентов, предстоит бороться с заразой и найти источник вспышки эпидемии. В касте числятся Джессика Честейн
и Джейк Джилленхол
, которые также выступают продюсерами наряду с создателем «Джона Уика
» Дэвидом Литчем
и Джейсоном Алтманом из Ubisoft.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Добыча» / Prey
Дэн Трахтенберг
завершает работу над спин-оффом культового боевика Джона Мактирнана
«Хищник
» с Арнольдом Шварценеггером. Главная роль в ленте, способной выйти уже в этом году, закреплена за Эмбер Мидфандер
. События развернутся за 300 лет до оригинала, Хищнику будет противостоять в целях защиты своего племени женщина-воин Нару. Последняя часть серии, снятая Шейном Блэком
, вышла в 2018-м, а всего на ее счету шесть фильмов, включая дилогию кроссоверов «Чужой против Хищника
» и «Хищников
» с Эдрианом Броуди
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Хищник»: В девяностые убивали людей
«Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Спустя шесть лет после первой части Скотт Дерриксон
под присмотром Кевина Файги
поведает нам о новых приключениях доктора Стивена Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча
. Компанию ему на сей раз составит Алая ведьма (Элизабет Олсен
). В кадре также появятся персонажи, засветившиеся в начале истории мага: доктор Кристин Палмер (Рэйчел Макадамс
), доктор Никодемус Вест (Майкл Стулбарг
), барон Мордо (Чиветел Эджиофор
) и Вонг (Бенедикт Вонг
). За музыку отвечает Дэнни Элфмен
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 5 мая
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Мама, умер Спайдермен: почему будущее киновселенной Marvel вызывает опасения
«Имя наше — Адам» / The Adam Project
После успеха великолепного «Главного героя
» Шон Леви
и Райан Рейнольдс
продолжили сотрудничество, но уже под крылом стримингового сервиса Netflix. В их новой картине космонавт Адам попадает в прошлое и встречает там 13-летнюю версию самого себя, после чего им предстоит противостоять их покойному отцу. В фильме также заняты Зои Салдана, Дженнифер Гарнер
, Марк Руффало
и Кэтрин Кинер
.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 11 марта
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«Главный герой»: Коктейль Молотовой
«Космонавт» / Spaceman
Приключенческая драма Йохана Ренка
(«Чернобыль
»), основанная на книге Ярослава Калфара «Космонавт из Богемии», поведает нам о чешском астронавте Якубе Прочацке (Адам Сандлер
), отправившемся в одиночку на Венеру и подружившемся с воображаемым инопланетным пауком. В фильме с бюджетом в 40 миллионов долларов также заявлены Кэри Ханна Маллиган
, Пол Дано
и Изабелла Росселлини
. Съемки проходили в Праге.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Кунг Фьюри 2» / Kung Fury 2
Полнометражное продолжение короткометражки Дэвида Сандберга
о суперкопе 80-х Кунг Фьюри украсят собой Майкл Фассбендер
, Арнольд Шварценеггер
, Александра Шипп
и Дэвид Хассельхофф
. Герою вновь предстоит столкнуться с Гитлером и путешествовать сквозь время и пространство.
Дата выхода в мировой прокат: 4 ноября
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Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
«Любовь-морковь. Восстание машин»
Подробности сюжета серии, в предыдущих частях которой муж и жена Голубевы (Гоша Куценко
и Кристина Орбакайте
) менялись телами с детьми и родителями, остается неизвестным. Известно лишь, что в новом фильме главные герои поменяются телами с роботами.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 марта
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Любовь, морковь и реинкарнация
«Мир Юрского периода: Господство» / Jurassic World: Dominion
Триквел перезапуска «Парка Юрского периода
» Стивена Спилберга
вновь поставил Колин Треворроу, а Крис Пратт
, Брайс Даллас Ховард
, Даниэлла Пинеда
, Омар Си
, Джастис Смит
и Би Ди Вонг
вернутся к своим ролям. В фильме появятся и звезды оригинальной трилогии Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм
. Среди новичков — Кемпбелл Скотт
. Бюджет продолжения истории сосуществования людей и динозавров составил 165 млн $.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 9 июня
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Ти-Рекс и его команда
«Мы»
Режиссерский дебют Гамлета Дульяна
представляет собой экранизацию одноименного романа-антиутопии Евгения Замятина
, рассказывающего о жизни в совершенном Едином Государстве. Главные роли сыграли Егор Корешков
, Юрий Колокольников
, Елена Подкаминская
, Филипп Янковский
и Марьяна Спивак
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 сентября
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«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
«Неведомое»
Фантастический триллер Александра Богуславского
о двух братьях Итане и Джейкобе Блэйках в исполнении Виктора Добронравова
и Егора Корешкова, которые попадают в загадочную зону аномалий, где смешиваются времена. Им предстоит раскрыть тайну прошлого, чтобы спасти будущее. Отца главных героев, фанатичного ученого Генри Блэйка, оставившего собственную семью ради секретного научного проекта, сыграл Егор Бероев
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
«Нейро»
Фантастический триллер Владека Занковски
с Артёмом Ткаченко
в образе талантливого бизнесмена, который однажды узнает, что весь его, казалось бы, выстроенный им самим мир — чей-то давно продуманный план, а сам он давно надоел невидимому «программисту». Виктору предстоит спасти себя и близких, играя с ним на опережение. Партнерами Ткаченко по площадке станут Кирилл Кяро
, Северия Янушаускайте
и Кирилл Полухин
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Падение луны» / Moonfall
Мастер глобальных катастроф Роланд Эммерих
вернулся к своему любимому делу — разрушению всего и вся. На сей раз вместо напророченного индейцами майя конца света («2012
») и экологической катастрофы («Послезавтра
») несчастная Матушка-Земля может пострадать от падения собственного спутника. Спасать планету возьмутся руководитель НАСА Джо Фаулер (Холли Берри
), отставной астронавт Брайан Харпер (Патрик Уилсон) и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман (Джон Брэдли
). В актерскую команду также вписались Майкл Пенья
, Дональд Сазерленд
и Чарли Пламмер
. Размер, как обычно у Эммериха, имеет значение — бюджет ленты составил 150 млн $.
Точная дата выхода в прокат: 3 февраля
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Сила ветра: 13 фильмов про ураганы
«Побег из Спайдерхеда» / Escape From Spiderhead
Крис Хемсворт
, Джерни Смоллетт
и Майлз Теллер
приняли участие в фильме Джозефа Косински
, основой для которого послужил сценарий талантливого дуэта Ретта Риза
и Пола Верника
, ответственных за юмор «Зомбилэнда
» и «Дэдпула
». Их новая история расскажет о двух осужденных, попавших в недалеком будущем в учреждение, где проводятся эксперименты над заключенными с использованием наркотиков, изменяющих эмоции.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Преступления будущего» / Crimes of the Future
Выдающийся режиссер Дэвид Кроненберг снял авторемейк своего фантастического хоррора 1970 года. События вновь разворачиваются в недалеком будущем, когда человечество учится приспосабливаться к новому миру: у людей появился «синдром ускоренной эволюции», из-за которого с их телами начинают происходить удивительные изменения. Главные роли в новой версии исполнили Вигго Мортенсен
, Леа Сейду
, Кристен Стюарт
и Скотт Спидмэн
, а музыку написал великий Говард Шор
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 1 сентября
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Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
«Самаритянин» / Samaritan
Сильвестр Сталлоне
в новой работе Джулиуса Эйвери
(«Оверлорд
») предстанет в качестве престарелого супергероя, который исчез 20 лет назад после победы над суперзлодеем. Старичка находит парнишка с окраины и выясняет причину его исчезновения. В ленте также задействованы Пилу Асбек
и Мартин Старр
.
Дата выхода в мировой прокат: 26 августа
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10 картин Сильвестра Сталлоне
«Свободное падение»
Режиссерский дебют Олега Уразайкина
представляет собой фантастический экшн-триллер с Александром Кузнецовым
в главной роли. По сюжету космонавт Максим Бортников терпит бедствие в открытом космосе. Чтобы выжить ему необходимо добраться до космической станции. Скафандр героя сильно повреждён, а остальные члены экипажа уже эвакуировались. Так он остается один в открытом космосе.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Секретная штаб-квартира» / Secret Headquarters
Еще одна супергероическая история с участием детей. Генри Джуст и Ариель Шульман («Вирус
») поставили приключенческий боевик с Оуэном Уилсоном
и Майклом Пеньей про подростка, случайно обнаружившего в подвале собственного дома тайное убежище самого могущественного супергероя на планете. Теперь ему вместе с друзьями придется защищать этот штаб от внезапно напавших злодеев. Среди продюсеров — небезызвестный Джерри Брукхаймер
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 августа
«Соник 2 в кино» / Sonic the Hedgehog 2
Популярный персонаж игровой серии, принадлежащей японской компании Sega, возвращается к зрителям спустя три года после первой части. У руля вновь Джефф Фаулер
, еж говорит голосом все того же Бена Шварца
, помогает ему опять Джеймс Марсден
, а Джим Керри
во второй раз примерил на себя костюм Роботника. Наклза, напарника Соника, озвучивает Идрис Эльба
. Одним из продюсеров числится Тим Миллер
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта
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«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
«Тор 4: Любовь и гром» / Thor: Love and Thunder
После «Рагнарёка
» Тайка Вайтити
продолжит исследовать мстителя-громовержца (Хемсворт). Боевик снят по мотивам комикса Джейсона Аарона «Могучий Тор», где супергеройские обязанности ложатся на хрупкие плечи Джейн Фостер (Натали Портман
) — ей предстоит стать женской версией Тора. К ролям также вернутся и впервые появятся в марвеловской киновселенной Мэтт Дэймон
, Кристиан Бейл
, Тесса Томпсон
, Мелисса Маккарти
, Расселл Кроу
, Карен Гиллан, Крис Пратт и Джефф Голдблюм.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 июля
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Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
«Флэш» / The Flash
Фильм по мотивам комикс-серии Flashpoint разрабатывался с 2004-го и сменил несколько режиссеров, пока за дело не взялся Андрес Мускетти
. Барри Аллен с лицом Эзры Миллера
обретает суперспособности после отравления химикатами, а затем пытается попасть в прошлое, чтобы остановить убийство матери. Благодаря альтернативной вселенной на экране можно будет увидеть Бэтменов Бена Аффлека
и Майкла Китона
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 ноября
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Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» / Black Panther: Wakanda Forever
Сиквел популярного кинокомикса 2018-го будет сосредоточен вокруг Шури (Летишиа Райт
), сестры Т'Чаллы (Чедвик Боузман
), который, по понятным причинам, может появиться лишь во флэшбеках. За постановку и сценарий вновь отвечает Райан Куглер
, в актерской бригаде — Мартин Фримен
, Анджела Бассетт
, Лупита Нионго
, Дэниел Калуя
, Уинстон Дьюк
, Данай Гурира
и Исаак де Банколе
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 ноября
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«Чёрная пантера»: Капитан Африка
«Чёрный Адам» / Black Adam
Мастер остросюжетного кино Жауме Кольет-Серра
впервые поработал с кинокомиксами, взяв за основу историю об одном из персонажей вселенной DC. Чёрный Адам дебютировал на страницах комиксов в 1945-м. Он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам избрал своим преемником. Однако ученик восстал, и разочарованный учитель, не имея возможности отобрать подаренные сверхъестественные силы, заселил злодея в дальнюю звездную систему. Чтобы вернуться, Чёрном Адаму потребовалось пять тысяч лет. Титульного персонажа воплотил Дуэйн Джонсон
, компанию ему составили Сара Шахи
и Пирс Броснан
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 июля
«Чёрный краб» / Svart krabba
Шведский остросюжетный боевик Адама Берга с Нуми Рапас
в главной роли поведает о группе шести солдат, выполняющих секретную миссию, которые должны перевезти таинственный пакет через замерзший архипелаг. Премьера картины состоится на сервисе Netflix.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 18 марта
«65»
Скотт Бек
и Брайан Вудс
, работавшие над сериалом «50 штатов страха
», сняли фантастический триллер с Адамом Драйвером
в качестве астронавта, который потерпел крушение на таинственной планете и обнаружил, что он здесь не один. В фильме сыграли также Хлоя Коулман
и Ариана Гринблат, композитором выступил Дэнни Элфмен, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 мая
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