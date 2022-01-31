Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Наступил 2022 год, а мы за старое: рассказываем о фильмах и сериалах, которые редакция посмотрела — и, главное, полюбила — за январь. Здесь и впечатление о премьерах, отрецензированные ранее другими авторами, и новинки, которым не нашлось место на сайте, и произведения сравнительно свежие, и даже классика, увиденная впервые (бывает и такое). «Спасибо, посмотрю» продолжает бороться с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия все-таки), — а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру
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ОНЛАЙН
«Почка» (KION)
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Год только начался, а KION уже выпустил сериал, который обязательно будет в нашем декабрьском топе критиков
: остроумие, нетривиальный сюжет, драматургию и высококлассное исполнение «Почки» оценили практически все наши постоянные эксперты. Любовь Аксенова
играет здесь свою лучшую роль — молодой коррумпированной чиновницы Натальи Кустовой из инспекции по пожарной безопасности, у которой однажды отказали обе почки. Нужна срочная трансплантация органа, номер в очереди четыреста какой-то, и привычная схема в виде взятки, увы, не действуют. Но есть выход: кто-то из кровных родственников может пожертвовать девушке орган. Плюс в том, что родственников этих у Наташи полно, а минус — все они ее ненавидят. В запасе у нее только три месяца, и Наташа отправляется по адресам, чтобы любым способом — уговорами, торгом, принуждением или хитростью — найти донора. Сериал, где поднята масса тем (коррупция, религия, подпольная трансплантология, вопросы посмертного донорства органов, отношение с родителями и многое другое), придумали и написали Елизавета Тихонова
и Мария Шульгина
, последняя же заняла режиссерское кресло. По ходу динамичного повествования их Наталья, отчаянно цепляясь за любую возможность выжить, вынужденно поднимает застарелые конфликты с родственниками и наступает на больные мозоли своего прошлого. Шаг за шагом она проходит путь переосмысления всех материальных и нематериальных ценностей, убедительно доказывая своим поведением, что самое главное для человека — быть живым. Но еще удивительнее, что Наташина витальность постепенно меняет людей вокруг нее. В том числе, конечно, зрителя. (Е.В.)
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Дьявол носит Prada и погоны: рецензия на сериал «Почка»
«Соколиный глаз» (Disney+)
Следом за телевизионными сольниками Алой ведьмы и Вижна
, Сокола и Зимнего солдата
, а также Локи
последовало и продолжение истории Соколиного глаза, в миру — Клинта Бартона (Джереми Реннер
). Несмотря на то, что он запросто терялся среди других Мстителей, его любят и помнят жители Нью-Йорка, спасенного командой героев от инопланетного вторжения. Сюда он приехал с детьми отдохнуть на рождественские праздники. Однако отдых сразу не задался, поскольку в когорте его почитателей оказалась Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд
) — мастер спорта по многим видам, включая стрельбу из лука, и мастерица находить неприятности на свою тощую задницу. Она умудрилась оказаться в эпицентре ограбления аукциона, где продавали артефакты, связанные с Мстителями, и не нашла ничего лучше, как облачиться в один из лотов — костюм Ронина. Увидев до боли знакомое одеяние, Клинт бросился в погоню за имитатором. Так встретились два Соколиных глаза — прошлый и настойщий (или настоящий и будущий). Сериал выделяется среди собратьев хотя бы тем, что создан по всем канонам семейного и рождественского кино. Повсюду елки, гирлянды и святочные сюжеты, на месте Кейт легко можно представить Кевина Маккалистера
, а в качестве грабителей заявлена не менее карикатурная банда под руководством всесильного Кингпина (Винсент Д’Онофрио
). Вера Фармига
здесь сыграла очередную мать с неустойчивым моральным компасом (привет, «Мотель Бейтсов
»). В кадре также можно увидеть верную супругу Бартона (Линда Карделлини
) и Елену Белову (Флоренс Пью), продолжающую
хохмить даже после гибели сестры. Над всем этим маячит призрак Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон
), хотя в финале он, в конце концов, станет прошлым, уступив заботам и чаяниям настоящего. (М.М.)
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Вселенная бесконечна: фильмы и сериалы Marvel от худшего к лучшему
«Этерна: Часть первая» (Кинопоиск)
Принцы, магия, замки, сражения, монастырь, заговор, костюмы, кровь, интрига, король, истина, честь, дворянство... Кажется, пора приниматься за чтение цикла Веры Камши
. Когда смотришь первую часть саги, не очень понятен сюжет, некоторые диалоги вызывают вопросы, но, в целом, ощущение сказки есть, а это главное. В сказку можно погрузиться и жить в ее неидеальности. Очень радует актерский состав — Анар Халилов
, Денис Нурулин
, Евгений Шварц
, Павел Крайнов
и другие. Конкретно раздражает Сергей Горошко
, а это значит, что его роль тоже удалась. Страшно представить, как и при каких обстоятельствах будут введены новые герои, которых заявлено около 220. И, да, костюмы потрясающие! (С.Е.)
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Игра в гардемарина: рецензия на «Этерну»
«Архив 81» (Netflix)
Неожиданно ставший хитом Netflix мистический сай-фай, к созданию которого в качестве режиссеров приложил руку дуэт хоррормейкеров Джастин Бенсон
и Аарон Мурхед
(«Паранормальное
», «Грань времени
» и грядущий «Лунный рыцарь
»), а также — в качестве продюсера — не нуждающийся представлении король современных ужасов Джеймс Ван
. Главный герой восьмисерийного проекта — реставратор старинных пленок в небольшом нью-йоркском музее кино, парень по имени Дэн (Мамуду Ати
). Однажды таинственный бизнесмен (Мартин Донован
) предлагает ему хорошо оплачиваемую «халтуру», да еще и с проживанием: закрывшись в уединенном доме, оборудованном под лабораторию, Дэну нужно оцифровать кассеты, уцелевшие после пожара в многоквартирном доме. На пленках — интервью с жильцами, записанные для университетского исследования девушкой по имени Мелоди (Дина Шихаби
). Чем дольше Дэн смотрит эти странные записи, тем больше погружается в жизнь обитателей здания и даже чувствует связь: как с этим местом, так и с Мелоди в частности; да такую сильную, что буквально начинает перемещаться во времени и пространстве. Среди очевидных плюсов «Архива 81» — мистическая интрига, временами превращающая сериал в полноценный фильм ужасов: про секту, человеческие жертвоприношения, комету-убийцу и зловещую черную плесень. Чуть в тени — его кинематографичность, даже синефильство. В какой-то степени это эволюция жанра «найденные пленки», где сам видеоряд, напичканный вставками из несуществующих фильмов и телепередач, бесшовно переключающийся с зернистых VHS на современную «цифру», становится и для зрителя, и, в первую очередь, для героев — порталом в новую реальность. (Н.Г.)
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Рецензия на фильм Берсона и Мурхеда «Грань времени»
«Садоводы» (Амедиатека)
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Еще одна ледянящая душу история, основанная на судебном деле 2014 года. Его фигуранты — пожилая семейная пара, Кристофер и Сьюзен Эдвардс (Дэвид Тьюлис
и Оливия Колман
), которые по воле обстоятельств финансового характера сдались британской полиции. Выяснилось, что целых 15 лет они скрывали смерть родителей Сьюзен, тела которых похоронили в саду за домом. Полиция предъявляет Эдвардсам обвинение в двойном убийстве по предварительному сговору, Эдвардсы рассказывают свою версию случившегося. Главный козырь «Садоводов» заключается в подлинном драматизме, который обеспечивают колоритные, невероятные подробности из жизни героев. Влюбленная в кинематограф Сьюзен, не получавшая от родителей ни капли тепла, научилась жить мечтами и грезами, поверить в которые гораздо удобнее, нежели в беспросветную реальность. Кристофер видит в ней близкую душу, вторит ей, пытается защитить, помочь, вытащить из бедности, даже не подозревая, что она тратит огромные деньги на артефакты из фильмов и автографы кинозвезд. Совершая преступление, они одновременно создают изобретательную версию событий, в которую в итоге начинают верить сами. Тьюлис и Колман — лучшая актерская пара, которую можно было бы только вообразить на этом месте. Именно благодаря их работе во время просмотра переполняет сочувствие к героям, и не раз возникает мысль об их невиновности. Кстати, реальных Эдвардсов можно наблюдать в документальных кадрах в конце каждой серии (они, правда, не столь обаятельны). (Е.В.)
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Садоводы и другие отличные сериалы 2021-го
«Мемуары Ванитаса» (Crunchyroll, Wakanim)
Альтернативный XIX век, в котором наложились готическая греза о вампирах и технологическая фантазия стимпанка. Параллельно человеческому миру существует измерение вампиров, а распространенным средством передвижения стали дирижабли. На одном из таких в столицу Франции летит вурдалак Ноэ, которого наставник послал на поиски гримуара под названием «Мемуары Ванитаса» — книги, способной истребить всех вампиров. Тут же он знакомится с ее обладателем — простым смертным по имени Ванитас, который намерен использовать гримуар во благо — излечивать вампиров от хвори, которая превращает их в агрессивных хищников. Основанный на манге Дзюн Мотидзуки
готический детектив студии Bones миновал экватор первого сезона — так называемый первый кур, то есть цикл из 12 серий. За это время и прелести Парижа обрели зеркальное отражение в мире вампиров, и сформировалась химия заглавного дуэта противоположностей из черноволосого человека-авантюриста и белоснежного вампира-идеалиста, и на столе оказалось полдюжины интриг, уходящих в прошлое. Не последнее место в детективе с кровавым оскалом занимают, конечно, и романтические переживания, преимущественно — обреченные. Сейчас в разгаре второй кур, а значит, скоро финал сезона. (А.Ф.)
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Самое любимое — аниме 2021
«Дом с прислугой» [3 сезон] (Apple TV+)
История про странную няню (Нелл Тайгер Фри
) — то ли сектантку, то ли спасительницу — продолжает обрастать жутковатыми подробностями. Вторая часть закончилась чудесным воскрешением несчастного младенца, который, напомним, погиб из-за материнской неосторожности, вызванной послеродовой депрессией и усталостью, был заменен на куклу, несколько раз превращался в живого ребенка и обратно, был украден и привлек грязных последователей некого мистического культа в дом респектабельного шеф-повара (Тоби Кеббелл
) и популярной телеведущей (Лорен Эмброуз
), а также ее вечно там ошивающегося нервного брата-алкоголика в блестящем исполнении Руперта Гринта
. Новые серии поначалу показывают наконец-то воцарившуюся идиллию, однако довольно быстро становится понятно, что няня окончательно съехала с катушек. Теперь она видит врагов во всех, кроме домочадцев, которых нездорово опекает и пытается всеми способами удержать дома с ребенком, уверенная, что родственнички-сектанты обязательно вернуться. Впрочем, ее тревожность не так уж беспочвенна: вот уже и на лужайке перед домом разбивают лагерь подозрительно заглядывающие в окна беспризорные подростки, а в самом доме неожиданную активность начинают проявлять бог весть откуда взявшиеся насекомые всех видов. Впрочем, не бог знает, а зритель видит — кое-что закопано в подвале еще с финала прошлого сезона. Сама же няня под воздействием всех этих раздражителей вдруг обретает еще большую сверхъестественную силу. Одним словом, многосерийный проект сценариста Тони Басгэллопа
и режиссера М. Найта Шьямалана
находит новый виток в этой странной истории, по-прежнему пугающей прежде всего своими персонажами, то и дело вытворяющими всяческую дичь. Да и сам дом скрипит, жужжит, калечит чужаков, эстетически отталкивает и привлекает одновременно. Пока на кухне муж-повар создает очередной кулинарный шедевр, где-то в стенах мумифицируется замурованный труп, а милая юная няня пытается оживить умерших мотылей и бабочек на подоконнике своей комнаты. (Н.Г.)
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Старость не в радость: рецензия на «Время» — новый триллер Шьямалана
«Этот дом» (Netflix)
Кукольный триптих об одном доме и трех эпохах, в которые он находит самые неожиданные способы третировать жильцов. Мрачный хоррор об утраченном дворянстве в XIX веке, финансовый триллер в исполнении мышей и насекомых в современной Великобритании на фоне экономического кризиса — и, наконец, нью-эйдж-притча о постапокалиптическом будущем, когда все материальное окончательно утратит вес (кроме котиков — они, кстати, в главной роли). За каждую главу отвечала своя авторская команда независимых аниматоров, связывающим звеном выступают только дом и сценарий драматурга Энда Уолша
(экранизированные пьесы «Дискосвиньи
» и «Голод
», мюзикл «Лазарь
» Дэвида Боуи
). Кажется, это одна из скрытых жемчужин наступившего года. (А.Ф.)
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«Смиты из Ультра-сити» — еще одна свежая кукольная анимация
«Бумажный дом» [5 сезон] (Netflix)
Как хорошо, что все хорошо. Банк и его ограбление — не самое главное в этой испанской истории. Политическое высказывание остается, но уходит на второй план. На первом — личное. Есть потери, есть горькие воспоминания, есть жизнь, есть любовь. И всегда будут. Через какие бы огонь и медные трубы ни приходилось ползти, мы сохраняем внутри (иногда очень глубоко) ценностные ориентиры и добро. А злодеи будут наказаны. Будьте счастливы и аккуратны.(С.Е.)
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10 безумных документалок Netflix
«Прошлое не отпустит» (Netflix)
Очередная экранизация Харлана Кобена
— наверное, самого популярного сейчас в кино американского автора детективных триллеров, которому, впрочем, не слишком везет именно с англоязычными адаптациями. Вот и «Прошлое не отпустит» — британский мини-сериал со звездой «Хорошей борьбы
» Каш Джамбо
в главной роли — уступает двум другим недавним экранизациям: испанскому «Невиновен
» с Марио Кассасом
и польскому «В густом лесу
». Но выглядит вполне бодро и захватывающе. Как всегда у Кобена, внешне успешная и вполне счастливая жизнь героя или героини рушится, когда всплывают отголоски мутного прошлого. Мать троих детей Меган (Джамбо), готовящаяся к свадьбе с гражданским мужем, с которым они уже много лет счастливы и без штампа в паспорте, вдруг узнает от бывшей приятельницы, что мужчина, которого они обе считали давно мертвым, вовсе не умер, а жив и ищет Меган. Параллельно в городе происходит убийство молодого парня — ровно в годовщину «смерти» того самого загадочного и явно опасного мужчины. «Прошлое не отпустит», как впрочем, и большинство релизов Netflix — идеальный пример сериала выходного дня: небольшой по хронометражу с цепкой интригой, которая, правда, постепенно сходит на нет уже во второй половине сериала. Отчего и финал трудно назвать неожиданным, как, к счастью, и открытым. Шоу точно не претендует на последующие сезоны, как и почти все экранизации Кобена. Наверное, за это кинематографисты так и полюбили американского писателя. (М.Т.)
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Сериал «Хорошая борьба»
«И повсюду тлеют пожары» (Амедиатека, IVI, KION, Okko)
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Не знаю, как другие, а я увидела четкую паралель между собой и главной героиней, которую играет Риз Уизерспун
. И осознала, что не хотелось бы совсем в нее превратиться. Тотальный контроль себя, детей, мужа, окружающих, шантаж, обман — и все это с благими намерениями, искренним непониманием, что не так. Во внешне благополучный город приезжает новая жительница, и в людях как будто подсвечиваются их истинные мотивы и скрытые стороны натуры. Происходит катастрофа. Остальное нужно смотреть. (С.Е.)
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Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов
«Молодой Морс» [8 сезон] (Кинопоиск, more.tv, Okko, VipPlay)
Приквел знаменитого «Инспектора Морса
», придуманного писателем Колином Декстером
, выходит с 2012 года — как правило, раз в год перед новогодними праздниками, и содержит всего 3-4 серии в сезоне, снятые, впрочем, как настоящее добротное кино (эпизод длится полтора часа). В бесконечной гонке контента «Молодой Морс» выглядит, несмотря на название, как опытный, даже консервативный телесериал — продолжающий следовать, всем трендам на зло, детективной классике с истинно британским акцентом. К восьмому сезону Индевор Морс уже растерял былой лоск и идеализм, свойственный герою Шона Эванса
в первых сезонах. Теперь он пытается утопить разочарование от личной жизни и карьеры в алкоголе, что крайне беспокоит его друга и наставника Фреда Создея (Роджер Аллам
), который все-таки пытается вернуть Морса в строй, подкидывая ему самые запутанные дела. В новом сезоне, первую серию которого снял, кстати, сам Эванс, Морс проходит большой путь: от не самого заинтересованного следователя до свидетеля преступления и, возможно, очередной жертвы. Хотя создатели сериала с каждым сезоном все скрупулезнее раскрывают характер и судьбу Морса, они не забывают и о главном — занимательном детективном сюжете. В этом смысле финальная серия восьмого сезона — пожалуй, высшая точка всего сериала, эффектно отсылающая к лучшим романам Агаты Кристи
. (М.Т.)
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10 лучших экранизаций современных детективов
«Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» (Cinezen)
Мрачная драма, где вампиризм заостряет безнадегу жизненных обстоятельств. Томас (Оуэн Кэмпбелл
) болен загадочной хворью, от которой ему помогает единственно человеческая кровь. Он не выходит на улицу, солнечный свет для него смертелен — и старшие брат с сестрой (Патрик Фьюджит
и Ингрид Шрэм
) целиком посвятили себя поддержанию жизни в младшем. Дебют Джонатана Куартаса
собрал урожай фестивальных наград (в том числе две главные на хоррорфеста в Ситжесе), лишний раз напомнив, что жизнь бывает страшнее любого кошмара. (А.Ф.)
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Подкаст о том, как хоррор воспринимается сегодня
OLD, BUT GOLD: НЕ ОЧЕНЬ НОВОЕ КИНО
6 января 2022-го не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича, оказавшего внушительное влияние на кинематограф. Макс Миллиан поспешил закрыть пробелы в фильмографии мастера, следующие за ранними шедеврами вроде «Последнего киносеанса» и «Бумажной Луны».
«Они все смеялись» (1981)
Романтическую комедию о двух частных детективах, влюбившихся в прекрасных особ, подозреваемых в измене, в наши дни любопытнее всего смотреть с позиции историков, если не археологов. И дело не только в самом Питере Богдановиче, с которым мы так не кстати расстались. Например, с первых же кадров в образе таксистки перед нами предстает не абы кто, а сама Пэтти Хэнсен
— одна из культовых супермоделей 1970-80-х, которая через три года станет супругой гитариста Rolling Stones Кита Ричардса
. Повидавшего многое на своем веку детектива Джона Руссо играет Бен Газзара
, за пару лет до этого воплотивший образ обаятельного сутенера в «Святом Джеке
» все того же Богдановича. Его любовь всей жизни олицетворила великая Одри Хепбёрн
, — для нее это была одна из последних ролей. Молодого коллегу Руссо сыграл неоднократно сотрудничавший с режиссером Джон Риттер
, который скончался в 2003-м. Однако лента запомнилась, прежде всего, скандальным убийством юной исполнительницы роли Долорес. Звезду Playboy Дороти Страттен
, находившуюся в тот период на грани развода, застрелил после съемок ревнивый муж Пол Снайдер
, после чего покончил с собой. Этим печальным событиям впоследствии посвятили фильмы «История Дороти Страттен
» и «Звезда 80
», где Дороти предстали Джейми Ли Кёртис
и Мэриел Хэмингуэй
. Сам же Богданович, которому приписывали с актрисой роман, нескоро оклемался и лишь спустя четыре года выпустил новую работу — мелодраму «Маска
» с Шер
. Роковые события августа 1980-го оставили на дальнейшем творчестве постановщика неизгладимый отпечаток. Отсюда и ностальгическая печаль в «Техасвилле
», где он вернулся к постаревшим героям «Последнего киносеанса», и болезненный интерес к голливудским трагедиям в фильмах «Смерть в Голливуде
» и «Загадка Натали Вуд
». Впрочем, это никак не умаляет достоинств ленты «Они все смеялись», напоминающей по духу нью-йоркские зарисовки Вуди Аллена
. (М.М.)
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«Последний киносеанс» и еще 10 американских шедевров 1970-х
«Безумные подмостки» (1992)
Если вы соскучились по спектаклям в силу ковидных ограничений или удаленности от театральных столиц, то у вас есть шанс окунуться в мир «Безумных подмостков» из любой части не то что страны, а земного шара. Блестящая комедия положений, поставленная Питером Богдановичем по популярной одноименной пьесе Майкла Фрейна
, бережно перенесит на экран атмосферу антрепризного театра, превращая все действие практически в цирк. В дело также вступают эпизоды в виде немого кино и закулисье, озвученное происходящим на театральной сцене. Сюжет разбит на три главы, посвященные генеральной репетиции бродвейской постановки фарса Nothing On и двум показам первого акта — спектакль отправился в турне по стране. Богданович использует эффект пружины: с каждым новым актом происходящее становится все гротескнее и смешнее — под занавес уже может быть больно от длительного смеха и нехватки кислорода. Невероятные ситуации, остроумные гэги и внезапные находки обеспечила блистательная актерская команда. В качестве режиссера спектакля выступил Майкл Кейн
. Актера-тугодума, неспособного сыграть мизансцену без подсказки, воплотил Кристофер Рив
, он же Супермен
, который через три года пострадает при падении с лошади и проведет до конца жизни в инвалидной коляске. Пожилым актером-пьяницей стал Денхолм Эллиотт
, игравший у Богдановича еще в «Святом Джеке»», — он скончался спустя несколько месяцев после премьеры фильма от туберкулеза, вызванного СПИДом. Незабываемые образы достались также Джону Риттеру, Кэрол Бернетт
, Джули Хагерти
, Марилу Хеннер
и Николетт Шеридан
(последняя большую часть экранного времени провела в нижнем белье, однако лента обошлась без пошлостей). В 1992-м Богданович доказал, что не растерял талант комедиографа, который демонстрировал за два десятилетия до этого — в сардоническом фильме «В чем дело, док?
» с Барброй Стрейзанд
и Райаном О'Нилом
. Через 22 года он вернулся на «подмостки» в картине «Мисс Переполох
» с очаровательной Имоджен Путс
, однако это уже лишь отголосок прежних его работ. (М.М.)
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Фильмы Питера Богдановича
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