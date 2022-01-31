Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

31 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
31 января 2022
Наступил 2022 год, а мы за старое: рассказываем о фильмах и сериалах, которые редакция посмотрела — и, главное, полюбила — за январь. Здесь и впечатление о премьерах, отрецензированные ранее другими авторами, и новинки, которым не нашлось место на сайте, и произведения сравнительно свежие, и даже классика, увиденная впервые (бывает и такое). «Спасибо, посмотрю» продолжает бороться с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия все-таки), — а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру.

ОНЛАЙН

«Почка» (KION)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Год только начался, а KION уже выпустил сериал, который обязательно будет в нашем декабрьском топе критиков: остроумие, нетривиальный сюжет, драматургию и высококлассное исполнение «Почки» оценили практически все наши постоянные эксперты. Любовь Аксенова играет здесь свою лучшую роль — молодой коррумпированной чиновницы Натальи Кустовой из инспекции по пожарной безопасности, у которой однажды отказали обе почки. Нужна срочная трансплантация органа, номер в очереди четыреста какой-то, и привычная схема в виде взятки, увы, не действуют. Но есть выход: кто-то из кровных родственников может пожертвовать девушке орган. Плюс в том, что родственников этих у Наташи полно, а минус — все они ее ненавидят. В запасе у нее только три месяца, и Наташа отправляется по адресам, чтобы любым способом — уговорами, торгом, принуждением или хитростью — найти донора. Сериал, где поднята масса тем (коррупция, религия, подпольная трансплантология, вопросы посмертного донорства органов, отношение с родителями и многое другое), придумали и написали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, последняя же заняла режиссерское кресло. По ходу динамичного повествования их Наталья, отчаянно цепляясь за любую возможность выжить, вынужденно поднимает застарелые конфликты с родственниками и наступает на больные мозоли своего прошлого. Шаг за шагом она проходит путь переосмысления всех материальных и нематериальных ценностей, убедительно доказывая своим поведением, что самое главное для человека — быть живым. Но еще удивительнее, что Наташина витальность постепенно меняет людей вокруг нее. В том числе, конечно, зрителя. (Е.В.)

Читать Дьявол носит Prada и погоны: рецензия на сериал «Почка»

«Соколиный глаз» (Disney+)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Следом за телевизионными сольниками Алой ведьмы и Вижна, Сокола и Зимнего солдата, а также Локи последовало и продолжение истории Соколиного глаза, в миру — Клинта Бартона (Джереми Реннер). Несмотря на то, что он запросто терялся среди других Мстителей, его любят и помнят жители Нью-Йорка, спасенного командой героев от инопланетного вторжения. Сюда он приехал с детьми отдохнуть на рождественские праздники. Однако отдых сразу не задался, поскольку в когорте его почитателей оказалась Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд) — мастер спорта по многим видам, включая стрельбу из лука, и мастерица находить неприятности на свою тощую задницу. Она умудрилась оказаться в эпицентре ограбления аукциона, где продавали артефакты, связанные с Мстителями, и не нашла ничего лучше, как облачиться в один из лотов — костюм Ронина. Увидев до боли знакомое одеяние, Клинт бросился в погоню за имитатором. Так встретились два Соколиных глаза — прошлый и настойщий (или настоящий и будущий). Сериал выделяется среди собратьев хотя бы тем, что создан по всем канонам семейного и рождественского кино. Повсюду елки, гирлянды и святочные сюжеты, на месте Кейт легко можно представить Кевина Маккалистера, а в качестве грабителей заявлена не менее карикатурная банда под руководством всесильного Кингпина (Винсент Д’Онофрио). Вера Фармига здесь сыграла очередную мать с неустойчивым моральным компасом (привет, «Мотель Бейтсов»). В кадре также можно увидеть верную супругу Бартона (Линда Карделлини) и Елену Белову (Флоренс Пью), продолжающую хохмить даже после гибели сестры. Над всем этим маячит призрак Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон), хотя в финале он, в конце концов, станет прошлым, уступив заботам и чаяниям настоящего. (М.М.)

Читать Вселенная бесконечна: фильмы и сериалы Marvel от худшего к лучшему

«Этерна: Часть первая» (Кинопоиск)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Принцы, магия, замки, сражения, монастырь, заговор, костюмы, кровь, интрига, король, истина, честь, дворянство... Кажется, пора приниматься за чтение цикла Веры Камши. Когда смотришь первую часть саги, не очень понятен сюжет, некоторые диалоги вызывают вопросы, но, в целом, ощущение сказки есть, а это главное. В сказку можно погрузиться и жить в ее неидеальности. Очень радует актерский состав — Анар Халилов, Денис Нурулин, Евгений Шварц, Павел Крайнов и другие. Конкретно раздражает Сергей Горошко, а это значит, что его роль тоже удалась. Страшно представить, как и при каких обстоятельствах будут введены новые герои, которых заявлено около 220. И, да, костюмы потрясающие! (С.Е.)

Читать Игра в гардемарина: рецензия на «Этерну»

«Архив 81» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Неожиданно ставший хитом Netflix мистический сай-фай, к созданию которого в качестве режиссеров приложил руку дуэт хоррормейкеров Джастин Бенсон и Аарон МурхедПаранормальное», «Грань времени» и грядущий «Лунный рыцарь»), а также — в качестве продюсера — не нуждающийся представлении король современных ужасов Джеймс Ван. Главный герой восьмисерийного проекта — реставратор старинных пленок в небольшом нью-йоркском музее кино, парень по имени Дэн (Мамуду Ати). Однажды таинственный бизнесмен (Мартин Донован) предлагает ему хорошо оплачиваемую «халтуру», да еще и с проживанием: закрывшись в уединенном доме, оборудованном под лабораторию, Дэну нужно оцифровать кассеты, уцелевшие после пожара в многоквартирном доме. На пленках — интервью с жильцами, записанные для университетского исследования девушкой по имени Мелоди (Дина Шихаби). Чем дольше Дэн смотрит эти странные записи, тем больше погружается в жизнь обитателей здания и даже чувствует связь: как с этим местом, так и с Мелоди в частности; да такую сильную, что буквально начинает перемещаться во времени и пространстве. Среди очевидных плюсов «Архива 81» — мистическая интрига, временами превращающая сериал в полноценный фильм ужасов: про секту, человеческие жертвоприношения, комету-убийцу и зловещую черную плесень. Чуть в тени — его кинематографичность, даже синефильство. В какой-то степени это эволюция жанра «найденные пленки», где сам видеоряд, напичканный вставками из несуществующих фильмов и телепередач, бесшовно переключающийся с зернистых VHS на современную «цифру», становится и для зрителя, и, в первую очередь, для героев — порталом в новую реальность. (Н.Г.)

Читать Рецензия на фильм Берсона и Мурхеда «Грань времени»

«Садоводы» (Амедиатека)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Еще одна ледянящая душу история, основанная на судебном деле 2014 года. Его фигуранты — пожилая семейная пара, Кристофер и Сьюзен Эдвардс (Дэвид Тьюлис и Оливия Колман), которые по воле обстоятельств финансового характера сдались британской полиции. Выяснилось, что целых 15 лет они скрывали смерть родителей Сьюзен, тела которых похоронили в саду за домом. Полиция предъявляет Эдвардсам обвинение в двойном убийстве по предварительному сговору, Эдвардсы рассказывают свою версию случившегося. Главный козырь «Садоводов» заключается в подлинном драматизме, который обеспечивают колоритные, невероятные подробности из жизни героев. Влюбленная в кинематограф Сьюзен, не получавшая от родителей ни капли тепла, научилась жить мечтами и грезами, поверить в которые гораздо удобнее, нежели в беспросветную реальность. Кристофер видит в ней близкую душу, вторит ей, пытается защитить, помочь, вытащить из бедности, даже не подозревая, что она тратит огромные деньги на артефакты из фильмов и автографы кинозвезд. Совершая преступление, они одновременно создают изобретательную версию событий, в которую в итоге начинают верить сами. Тьюлис и Колман — лучшая актерская пара, которую можно было бы только вообразить на этом месте. Именно благодаря их работе во время просмотра переполняет сочувствие к героям, и не раз возникает мысль об их невиновности. Кстати, реальных Эдвардсов можно наблюдать в документальных кадрах в конце каждой серии (они, правда, не столь обаятельны). (Е.В.)

Читать Садоводы и другие отличные сериалы 2021-го


«Мемуары Ванитаса» (Crunchyroll, Wakanim)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Альтернативный XIX век, в котором наложились готическая греза о вампирах и технологическая фантазия стимпанка. Параллельно человеческому миру существует измерение вампиров, а распространенным средством передвижения стали дирижабли. На одном из таких в столицу Франции летит вурдалак Ноэ, которого наставник послал на поиски гримуара под названием «Мемуары Ванитаса» — книги, способной истребить всех вампиров. Тут же он знакомится с ее обладателем — простым смертным по имени Ванитас, который намерен использовать гримуар во благо — излечивать вампиров от хвори, которая превращает их в агрессивных хищников. Основанный на манге Дзюн Мотидзуки готический детектив студии Bones миновал экватор первого сезона — так называемый первый кур, то есть цикл из 12 серий. За это время и прелести Парижа обрели зеркальное отражение в мире вампиров, и сформировалась химия заглавного дуэта противоположностей из черноволосого человека-авантюриста и белоснежного вампира-идеалиста, и на столе оказалось полдюжины интриг, уходящих в прошлое. Не последнее место в детективе с кровавым оскалом занимают, конечно, и романтические переживания, преимущественно — обреченные. Сейчас в разгаре второй кур, а значит, скоро финал сезона. (А.Ф.)

Читать Самое любимое — аниме 2021

«Дом с прислугой» [3 сезон] (Apple TV+)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

История про странную няню (Нелл Тайгер Фри) — то ли сектантку, то ли спасительницу — продолжает обрастать жутковатыми подробностями. Вторая часть закончилась чудесным воскрешением несчастного младенца, который, напомним, погиб из-за материнской неосторожности, вызванной послеродовой депрессией и усталостью, был заменен на куклу, несколько раз превращался в живого ребенка и обратно, был украден и привлек грязных последователей некого мистического культа в дом респектабельного шеф-повара (Тоби Кеббелл) и популярной телеведущей (Лорен Эмброуз), а также ее вечно там ошивающегося нервного брата-алкоголика в блестящем исполнении Руперта Гринта. Новые серии поначалу показывают наконец-то воцарившуюся идиллию, однако довольно быстро становится понятно, что няня окончательно съехала с катушек. Теперь она видит врагов во всех, кроме домочадцев, которых нездорово опекает и пытается всеми способами удержать дома с ребенком, уверенная, что родственнички-сектанты обязательно вернуться. Впрочем, ее тревожность не так уж беспочвенна: вот уже и на лужайке перед домом разбивают лагерь подозрительно заглядывающие в окна беспризорные подростки, а в самом доме неожиданную активность начинают проявлять бог весть откуда взявшиеся насекомые всех видов. Впрочем, не бог знает, а зритель видит — кое-что закопано в подвале еще с финала прошлого сезона. Сама же няня под воздействием всех этих раздражителей вдруг обретает еще большую сверхъестественную силу. Одним словом, многосерийный проект сценариста Тони Басгэллопа и режиссера М. Найта Шьямалана находит новый виток в этой странной истории, по-прежнему пугающей прежде всего своими персонажами, то и дело вытворяющими всяческую дичь. Да и сам дом скрипит, жужжит, калечит чужаков, эстетически отталкивает и привлекает одновременно. Пока на кухне муж-повар создает очередной кулинарный шедевр, где-то в стенах мумифицируется замурованный труп, а милая юная няня пытается оживить умерших мотылей и бабочек на подоконнике своей комнаты. (Н.Г.)

Читать Старость не в радость: рецензия на «Время» — новый триллер Шьямалана

«Этот дом» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Кукольный триптих об одном доме и трех эпохах, в которые он находит самые неожиданные способы третировать жильцов. Мрачный хоррор об утраченном дворянстве в XIX веке, финансовый триллер в исполнении мышей и насекомых в современной Великобритании на фоне экономического кризиса — и, наконец, нью-эйдж-притча о постапокалиптическом будущем, когда все материальное окончательно утратит вес (кроме котиков — они, кстати, в главной роли). За каждую главу отвечала своя авторская команда независимых аниматоров, связывающим звеном выступают только дом и сценарий драматурга Энда Уолша (экранизированные пьесы «Дискосвиньи» и «Голод», мюзикл «Лазарь» Дэвида Боуи). Кажется, это одна из скрытых жемчужин наступившего года. (А.Ф.)

Читать «Смиты из Ультра-сити» — еще одна свежая кукольная анимация

«Бумажный дом» [5 сезон] (Netflix)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Как хорошо, что все хорошо. Банк и его ограбление — не самое главное в этой испанской истории. Политическое высказывание остается, но уходит на второй план. На первом — личное. Есть потери, есть горькие воспоминания, есть жизнь, есть любовь. И всегда будут. Через какие бы огонь и медные трубы ни приходилось ползти, мы сохраняем внутри (иногда очень глубоко) ценностные ориентиры и добро. А злодеи будут наказаны. Будьте счастливы и аккуратны.(С.Е.)

Читать 10 безумных документалок Netflix

«Прошлое не отпустит» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Очередная экранизация Харлана Кобена — наверное, самого популярного сейчас в кино американского автора детективных триллеров, которому, впрочем, не слишком везет именно с англоязычными адаптациями. Вот и «Прошлое не отпустит» — британский мини-сериал со звездой «Хорошей борьбы» Каш Джамбо в главной роли — уступает двум другим недавним экранизациям: испанскому «Невиновен» с Марио Кассасом и польскому «В густом лесу». Но выглядит вполне бодро и захватывающе. Как всегда у Кобена, внешне успешная и вполне счастливая жизнь героя или героини рушится, когда всплывают отголоски мутного прошлого. Мать троих детей Меган (Джамбо), готовящаяся к свадьбе с гражданским мужем, с которым они уже много лет счастливы и без штампа в паспорте, вдруг узнает от бывшей приятельницы, что мужчина, которого они обе считали давно мертвым, вовсе не умер, а жив и ищет Меган. Параллельно в городе происходит убийство молодого парня — ровно в годовщину «смерти» того самого загадочного и явно опасного мужчины. «Прошлое не отпустит», как впрочем, и большинство релизов Netflix — идеальный пример сериала выходного дня: небольшой по хронометражу с цепкой интригой, которая, правда, постепенно сходит на нет уже во второй половине сериала. Отчего и финал трудно назвать неожиданным, как, к счастью, и открытым. Шоу точно не претендует на последующие сезоны, как и почти все экранизации Кобена. Наверное, за это кинематографисты так и полюбили американского писателя. (М.Т.)

Смотреть онлайн Сериал «Хорошая борьба»

«И повсюду тлеют пожары» (Амедиатека, IVI, KION, Okko)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Не знаю, как другие, а я увидела четкую паралель между собой и главной героиней, которую играет Риз Уизерспун. И осознала, что не хотелось бы совсем в нее превратиться. Тотальный контроль себя, детей, мужа, окружающих, шантаж, обман — и все это с благими намерениями, искренним непониманием, что не так. Во внешне благополучный город приезжает новая жительница, и в людях как будто подсвечиваются их истинные мотивы и скрытые стороны натуры. Происходит катастрофа. Остальное нужно смотреть. (С.Е.)

Читать Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов

«Молодой Морс» [8 сезон] (Кинопоиск, more.tv, Okko, VipPlay)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Приквел знаменитого «Инспектора Морса», придуманного писателем Колином Декстером, выходит с 2012 года — как правило, раз в год перед новогодними праздниками, и содержит всего 3-4 серии в сезоне, снятые, впрочем, как настоящее добротное кино (эпизод длится полтора часа). В бесконечной гонке контента «Молодой Морс» выглядит, несмотря на название, как опытный, даже консервативный телесериал — продолжающий следовать, всем трендам на зло, детективной классике с истинно британским акцентом. К восьмому сезону Индевор Морс уже растерял былой лоск и идеализм, свойственный герою Шона Эванса в первых сезонах. Теперь он пытается утопить разочарование от личной жизни и карьеры в алкоголе, что крайне беспокоит его друга и наставника Фреда Создея (Роджер Аллам), который все-таки пытается вернуть Морса в строй, подкидывая ему самые запутанные дела. В новом сезоне, первую серию которого снял, кстати, сам Эванс, Морс проходит большой путь: от не самого заинтересованного следователя до свидетеля преступления и, возможно, очередной жертвы. Хотя создатели сериала с каждым сезоном все скрупулезнее раскрывают характер и судьбу Морса, они не забывают и о главном — занимательном детективном сюжете. В этом смысле финальная серия восьмого сезона — пожалуй, высшая точка всего сериала, эффектно отсылающая к лучшим романам Агаты Кристи. (М.Т.)

Читать 10 лучших экранизаций современных детективов

«Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» (Cinezen)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Мрачная драма, где вампиризм заостряет безнадегу жизненных обстоятельств. Томас (Оуэн Кэмпбелл) болен загадочной хворью, от которой ему помогает единственно человеческая кровь. Он не выходит на улицу, солнечный свет для него смертелен — и старшие брат с сестрой (Патрик Фьюджит и Ингрид Шрэм) целиком посвятили себя поддержанию жизни в младшем. Дебют Джонатана Куартаса собрал урожай фестивальных наград (в том числе две главные на хоррорфеста в Ситжесе), лишний раз напомнив, что жизнь бывает страшнее любого кошмара. (А.Ф.)

Слушать Подкаст о том, как хоррор воспринимается сегодня

OLD, BUT GOLD: НЕ ОЧЕНЬ НОВОЕ КИНО
6 января 2022-го не стало выдающегося режиссера Питера Богдановича, оказавшего внушительное влияние на кинематограф. Макс Миллиан поспешил закрыть пробелы в фильмографии мастера, следующие за ранними шедеврами вроде «Последнего киносеанса» и «Бумажной Луны».

«Они все смеялись» (1981)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Романтическую комедию о двух частных детективах, влюбившихся в прекрасных особ, подозреваемых в измене, в наши дни любопытнее всего смотреть с позиции историков, если не археологов. И дело не только в самом Питере Богдановиче, с которым мы так не кстати расстались. Например, с первых же кадров в образе таксистки перед нами предстает не абы кто, а сама Пэтти Хэнсен — одна из культовых супермоделей 1970-80-х, которая через три года станет супругой гитариста Rolling Stones Кита Ричардса. Повидавшего многое на своем веку детектива Джона Руссо играет Бен Газзара, за пару лет до этого воплотивший образ обаятельного сутенера в «Святом Джеке» все того же Богдановича. Его любовь всей жизни олицетворила великая Одри Хепбёрн, — для нее это была одна из последних ролей. Молодого коллегу Руссо сыграл неоднократно сотрудничавший с режиссером Джон Риттер, который скончался в 2003-м. Однако лента запомнилась, прежде всего, скандальным убийством юной исполнительницы роли Долорес. Звезду Playboy Дороти Страттен, находившуюся в тот период на грани развода, застрелил после съемок ревнивый муж Пол Снайдер, после чего покончил с собой. Этим печальным событиям впоследствии посвятили фильмы «История Дороти Страттен» и «Звезда 80», где Дороти предстали Джейми Ли Кёртис и Мэриел Хэмингуэй. Сам же Богданович, которому приписывали с актрисой роман, нескоро оклемался и лишь спустя четыре года выпустил новую работу — мелодраму «Маска» с Шер. Роковые события августа 1980-го оставили на дальнейшем творчестве постановщика неизгладимый отпечаток. Отсюда и ностальгическая печаль в «Техасвилле», где он вернулся к постаревшим героям «Последнего киносеанса», и болезненный интерес к голливудским трагедиям в фильмах «Смерть в Голливуде» и «Загадка Натали Вуд». Впрочем, это никак не умаляет достоинств ленты «Они все смеялись», напоминающей по духу нью-йоркские зарисовки Вуди Аллена. (М.М.)

Читать «Последний киносеанс» и еще 10 американских шедевров 1970-х

«Безумные подмостки» (1992)

Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год

Если вы соскучились по спектаклям в силу ковидных ограничений или удаленности от театральных столиц, то у вас есть шанс окунуться в мир «Безумных подмостков» из любой части не то что страны, а земного шара. Блестящая комедия положений, поставленная Питером Богдановичем по популярной одноименной пьесе Майкла Фрейна, бережно перенесит на экран атмосферу антрепризного театра, превращая все действие практически в цирк. В дело также вступают эпизоды в виде немого кино и закулисье, озвученное происходящим на театральной сцене. Сюжет разбит на три главы, посвященные генеральной репетиции бродвейской постановки фарса Nothing On и двум показам первого акта — спектакль отправился в турне по стране. Богданович использует эффект пружины: с каждым новым актом происходящее становится все гротескнее и смешнее — под занавес уже может быть больно от длительного смеха и нехватки кислорода. Невероятные ситуации, остроумные гэги и внезапные находки обеспечила блистательная актерская команда. В качестве режиссера спектакля выступил Майкл Кейн. Актера-тугодума, неспособного сыграть мизансцену без подсказки, воплотил Кристофер Рив, он же Супермен, который через три года пострадает при падении с лошади и проведет до конца жизни в инвалидной коляске. Пожилым актером-пьяницей стал Денхолм Эллиотт, игравший у Богдановича еще в «Святом Джеке»», — он скончался спустя несколько месяцев после премьеры фильма от туберкулеза, вызванного СПИДом. Незабываемые образы достались также Джону Риттеру, Кэрол Бернетт, Джули Хагерти, Марилу Хеннер и Николетт Шеридан (последняя большую часть экранного времени провела в нижнем белье, однако лента обошлась без пошлостей). В 1992-м Богданович доказал, что не растерял талант комедиографа, который демонстрировал за два десятилетия до этого — в сардоническом фильме «В чем дело, док?» с Барброй Стрейзанд и Райаном О'Нилом. Через 22 года он вернулся на «подмостки» в картине «Мисс Переполох» с очаровательной Имоджен Путс, однако это уже лишь отголосок прежних его работ. (М.М.)

Смотреть онлайн Фильмы Питера Богдановича

Екатерина Визгалова, Наталия Григорьева, София Ежова, Макс Миллиан, Маша Токмашева Алексей Филиппов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать
Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы сентября, которые вы могли пропустить — а зря
Спасибо, посмотрю: добрый тренер, злые куклы и другие фильмы и сериалы августа, которые вы могли пропустить
«Спасибо, посмотрю». Июль пролетел — вот что мы советуем оценить
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы июня, которые помогут скрыться от жары
Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить
Поиск по меткам
DisneyKIONNetflixАлексей ФилипповАнимацияанимеЕкатерина ВизгаловаКинопоискHDМакс МилианМария ТокмашеваНаталия ГригорьеваРоссийские сериалыСофия Ежова
персоны
Любовь АксёноваРоджер АлламВуди АлленТони БасгэллопДжастин БенсонКэрол БернеттПитер БогдановичДэвид БоуиДжеймс ВанБен ГаззараСергей ГорошкоРуперт ГринтВинсент Д'ОнофриоКолин ДекстерКаш ДжамбоМартин ДонованСкарлетт ЙоханссонЛинда КарделлиниМарио КасасТоби КеббеллМайкл КейнОливия КолманПавел КрайновАгата КристиДжейми Ли КёртисАарон МурхедДенис НурулинРайан О'НилИмоджен ПутсФлоренс ПьюДжереми РеннерКристофер РивДжон РиттерКит Ричардс (II)Хейли СтейнфилдБарбра СтрейзандДороти СтрэттенЕлизавета ТихоноваДэвид ТьюлисРиз УизерспунВера ФармигаПатрик ФьюджитДжули ХагертиАнар ХалиловМэриел ХемингуэйМарилу ХеннерОдри ХепбёрнПэтти ХэнсенЕвгений Шварц (II)ШерНиколетт ШериданМария ШульгинаЭм Найт ШьямаланШон ЭвансДенхолм ЭллиоттЛорен Эмброуз
фильмы
Архив 81Безумные подмосткиБумажная лунаБумажный домВ густом лесуВ чем дело, Док?ВандаВиженГолодГрань времениДом с прислугойЗагадка Натали ВудЗвезда 80И повсюду тлеют пожарыИнспектор МорсИстория Дороти СтраттенЛокиЛунный рыцарьМаскаМемуары ВанитасаМисс ПереполохМотель БейтсовОдин домаОни все смеялисьПаранормальноеПоследний киносеансПочкаПрошлое не отпуститСадоводыСвятой ДжекСмерть в ГолливудеСокол и Зимний СолдатСоколиный глазСуперменТехасвилльХарлан Кобен. НевиновенХорошая борьбаЧёрная вдоваЭтерна. Часть перваяЭтот дом

фотографии >>
Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год фотографии
Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год фотографии
Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год фотографии
Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.
Майя Бузинова
30 января ушла из жизни режиссёр-мультипликатор Майя Бузинова.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Вадим Гущин
Евгений Дрёмин
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Джонатан Бэнкс
Керри Вашингтон
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Сьюзанн Плешетт
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram