В России нужно жить долго: Лучшие документальные фильмы 2021 года

Что происходит в российской индустрии документального кино прямо сейчас? С одной стороны, она развивается — небыстро, но стабильно. Во многом это происходит благодаря росту стриминговых сервисов, которые могут выступать площадками для большого количества фильмов, преимущественно телевизионного формата. В 2021 году вышло много заметных телефильмов-портретов, сделанных к памятным датам или просто так: «Дуров», «Бондарчук. Battle», «Сахаров. Две жизни», «Кто тебя победил никто», «Нас других не будет». Все их можно посмотреть онлайн, кое-что за деньги, а какие-то, получившие телеэфир на центральных каналах, легко отыскать в интернете бесплатно.
С кинокартинами – сложнее: даже с прокатом отечественных игровых фильмов существуют проблемы, а что уж говорить про док. Несмотря на более извилистый путь — фестивальные показы и ограниченный прокат, — в конце концов, наиболее интересные неигровые ленты все равно оказываются на стримингах. Пускай и с задержкой примерно в год от окончания производства. Прямо сейчас, в дни зимних каникул, каждый день можно смотреть бесплатно хороший док на сайте «Новой газеты» в рамках ее традиционного онлайн-фестиваля документального кино (не пропустите «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой). Также можно заглянуть в онлайн-кинотеатр Nonfiction.film и на сайт Центра документального кино, где готовятся к прокату несколько отличных неигровых картин: в частности, «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко и «Хенд мейд» Евгения Григорьева.
С другой стороны, будущее тревожит: в стране нет запроса на критическое осмысление реальности, говорить правду становится все сложнее, и порой нам очень страшно за коллег, журналистов и документалистов, которые продолжают делать острое кино и говорить о несправедливости. Не секрет, что за правду (окей, за собственное мнение) можно получить клеймо иностранного агента, запрет «определенных действий» или получить реальный срок. При этом парадоксально, что тут же, здесь и сейчас, при участии государства активно развивается научно-популярное кино, появляются новые документальные форматы такие, как неигровые веб-сериалы, предпринимаются полезные инициативы со стороны отдельных чиновников министерства культуры в вопросах поддержки неигровиков. Это хорошо. Но мало. Важно, чтобы документалисты могли говорить на болезненные темы и им ничего за это не было, и чтобы в кино не остались лишь радужные и беззубые работы. В нашей подборке – десять фильмов, которые стали заметными событиями прошлого года, и почти все их есть шанс увидеть — сейчас или в ближайшее время.
Документалист Александр Расторгуев был убит в Центральной Африканской республике вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченковым 31 июля 2018 года. В третью годовщину гибели в ограниченный прокат вышел документальный фильм «Расторгуев», премьерный показ которого состоялся весной в рамках фестиваля «Артдокфест». Автор картины — Евгения Останина, вдова убитого — смонтировала непарадный портрет мужа из отрывков его картин, рабочих моментов съемок и разнообразной хроники, в том числе кухонных бесед и споров с друзьями и коллегами. Фильм, который на самом деле называется Rastorhuev (таким был ник Александра в социальных сетях), совершенно не похож на траурный реквием, и, вслушиваясь в голос героя, невозможно поверить в то, что Саши больше с нами нет. Повествование идет от первого лица, живой, непушистый, получивший возможность высказаться режиссер ведет свой неровный монолог, размышляя о жизни вообще и о жизни документалиста в искусстве. Темп и настроение задают две сквозные линии, сформированные малоизвестной картиной Александра Расторгуева «Родина» — полной лирики и нестандартных мыслей, — и материалами его последней, неоконченной, работы «Обвиняемый без головы», обдающей холодом — словно человек режиссирует собственную смерть. Расторгуев — провокатор, Расторгуев — непримиримый идеалист, Расторгуев — недопонятый при жизни мыслитель. Его взахлеб любили за то, что он был ярок, и взахлеб ненавидели за то, что он был неудобный и ярый, и любые ярлыки беспомощно парят над ним. Настоящая жизнь документалиста как пророка в своем отечестве.
Фильмом «Расторгуев» в апреле 2021-го открывался Артдокфест — главный фестиваль русскоязычного кино в стране, собирающий в программу все актуальное, яркое и животрепещущее. В Санкт-Петербурге фильм открытия стал первым и последним показом, пришедшие на него представители полиции и Роспотребнадзора опечатали кинотеатр, и фестиваль не состоялся.
Хроника рождения, становления и мытарств телеканала «Дождь» и его создательницы Натальи Синдеевой стала фильмом закрытия фестиваля «Артдокфест», который в этом году был начисто сорван в Питере, а в Москве прошел в атмосфере повышенной нервозности из-за провокаций националистов, звонков сверху и гостей с Кавказа. F@ck this job снят Верой Кричевской, которая первые годы работала на «Дожде» продюсером, а затем ушла в документалистику и сделала несколько выдающихся работ: «Самый свободный человек», «Дело Собчака» и другие. Как и остальные, последнюю невозможно смотреть отстраненно, ведь в ней эмоционально и увлекательно описываются события нашей недавней истории, все, что происходило на наших глазах. А через мытарства сотрудников единственного нашего независимого телеканала можно отчетливо проследить как медленно, но верно сужалось пространство свободы слова в современной России, как методично закатывалось и продолжает закатываться в асфальт все неподвластное системе, все живое, что есть в стране. Будь то «Дождь», или «Артдокфест», или судьбы конкретных людей. Но жизнь все равно окажется сильнее. Фильм выйдет в прокат в 2022 году.
Еще одна актуальная работа, получившая приз в документальном конкурсе ММКФ, снята ученицей Сергея Мирошниченко и рассказывает об оппозиционном народном блогере Викторе Торопцеве — таксисте из дальневосточного города Амурска, который через Ютуб-канал призывает людей бороться с безвластием, воровством чиновников и нищетой жителей города. Но как только количество подписчиков превышает 30 (!) человек, запускается очевидный репрессивный механизм: к его другу приходят с обыском, сам он лишается работы, на обоих заводят уголовное дело... Серьгина начинала снимать Виктора и его семью в конце 2017-го, незадолго до президентской предвыборной кампании, а закончила — совсем недавно, затронув прошлогодние протесты после ареста Фургала (который также в картине играет не последнюю роль). Фильм профессионально сделан и оставляет сильнейшее впечатление от лицезрения стихийного народного гнева, который, увы, пока слишком редкое явление, чтобы привести к хоть каким-то изменениям.
В 2015 году министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом Кино запустило программу по строительству и восстановлению в малых городах и селах страны современных 3D-кинотеатров. Спустя пять лет Владимир Головнев отыскал несколько из них и понаблюдал, как кинематограф меняет жизнь соотечественников. Фильм состоит из трех частей, снятых в Омской и Тульской областях и республике Коми. Есть еще и сквозная линия – путешествие чиновника, следящего за выполнением процесса кинофикации и рассуждающего, как кино формирует массовое сознание и какую роль играет в жизни человека вообще. Он требует от руководителей учреждений показателей посещаемости. Меж тем на местах дела обстоят неважно. В клубе «Современник» в западносибирском поселке Москаленки работает рукастый закодированный киномеханик, который может не только кино показать, но и видеомагнитофон починить, телевизор настроить, ржавую антенну реанимировать. Афиши пишет рукописные, как в старые добрые времена. И верит в то, что кино никогда не умрет. В зале два человека. «Два значит два». А один значит один. А если никто не пришел – фильм можно показать внуку. В поселке Теплое Тульской области, всего в 270 км от Москвы, дела идут побойчее, там киномеханик молодой, но тоже уже закодированный. Начинал еще звукооператором в клубе, а потом увлекся кино, «даже сигарету курил, как герои в фильме», а теперь и сам снимает сериал про свое детство с односельчанами в главных ролях. А еще он музыку пишет, выступает в сельских клубах на дискотеках и мечтает стать знаменитым. Но путь к мечте труден и заковырист. Поселок Воргашор, что в Коми, сам как декорация к кино, к триллеру «Послезавтра», — кругом лед и разбитые окна. Здесь закрываются школы, больницу уже закрыли, вымирают и вымерзают целые многоэтажные жилые дома. Но на днях открывают современный 3D-кинотеатр на сотню мест. Ходить туда почти и некому. Плоть фильма – бытовые зарисовки, разговоры и размышления людей, таких разных и таких похожих друг на друга, об обыденном, житейском, о любви, желаниях. «Дальний план» на самом деле кишит деталями и полон мягкой иронии и внимания к бытовым мелочам, разговорам об обыденном, житейском. Люди в разных частях страны вроде бы такие разные, но жизнь их одинаково не устроена и полна лишений, которые вряд ли способно заменить кино. Да и сами они гораздо в большей степени кино, чем то, что им привозят на показ.
Мировая премьера «Мальчика» состоялась в конкурсной программе среднеметражного кино на фестивале IDFA в Амстердаме, в России — в рамках «Артдокфеста». 23-летний Виталий Акимов, никогда не видевший отца, отыскал его в провинциальном городе Арсеньев и решил снять о нем фильм. В прицел камеры попала вся новая семья родителя, а в главные герои невольно выбился десятилетний Степан — пасынок его сводного брата Славы. Мальчик выступает в роли проводника в этой мрачной обители, снятой в строгих черно-белых тонах. Отсутствие красок символично фиксирует социальное днище, на котором дети остаются чистыми созданиями, но, увы, до поры до времени. Степан учится играть на гитаре, ласково играет с младшим сводным братом, но при этом является свидетелем другой стороны жизни, в которой вечно пьяная родня, побои и матерщина для него уже являются нормой. Тем не менее пока он всего-навсего ребенок и весело пересказывает эти ужасы, а также с непосредственностью и легкостью делится глубокими мыслями о мироустройстве и справедливости. «Новая газета» показала фильм онлайн в рамках новогоднего фестиваля, о дальнейших показах пока неизвестно.
Чего мы ждем от фильма о Горбачеве? Конечно, ответов. Пусть он наконец-то все как следует объяснит, а то мы до сих пор не поняли. И Виталий Манский, усаживая перед собой последнего генсека, рассчитывает на то же самое. Но получает в итоге что-то совсем иное. Вечность, которая смотрит на него сквозь тело, глаза Михаила Сергеевича. Получает Историю, получает ХХ век, Ленина, которым по-прежнему восхищается Горбачев, толпы людей на улицах Союза, тающего на глазах, превращающегося в бывший. Разрушаемую Берлинскую стену, бронетранспортеры, ползущие из Афганистана, Чернобыль с Арменией. В «Твин Пиксе» был момент, когда за лицом героини обнаруживалась бездна. В эту бездну долго всматривается Манский, и бездна смотрит на него в ответ. И ее обрамляют, как положено, бытовые детали: песни на украинском, встречи с Хаматовой и Мироновым, новогоднее поздравление Путина, водка под пельмени, походы в гости, тихие перемещения по темной служебной даче. Может, рай и должен быть внутри нас, но внутри Горбачева что-то другое. И это точно не ответы, которых мы хотели.
Выпускница мехмата МГУ и мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе продолжает серию фильмов о математике и математиках («Чувственная математика», «Буквальная геометрия»), в которых ученые из разных стран говорят о сложной и невероятно увлекательной науке. Герой нового фильма — великий российский математик Николай Лобачевский, создатель неевклидовой и гиперболической геометрии. Речь в фильме идет не только о научных открытиях, а вынесенное в заглавие «пространство» – не только плод воображения и предмет исследования Лобачевского. Это еще и мир, в котором он жил и работал, общался, творил и не находил отклика. Фильм наполнен потрясающе живыми историями, тесно связанными с сегодняшним днем. Лобачевский жил в Казани и возглавлял первый в России университет, поэтому в фильме появляется и нынешний ректор — довольно колоритный мужчина, демонстрирующий сознание современного управленца, во многом противоположное свободному уму ученого XIX века. Обаятельнейшие эксперты из Берлина и Гёттингена с улыбкой демонстрируют, как открытия нашего математика влияют на современную науку, и даже если не всегда понятно, о чем они толкуют, удивительно приятно смотреть на увлеченность этих редких обаятельных людей. А Лобачевский после просмотра вообще становится как родной.
В России про мозг и сопредельные вопросы уже несколько лет увлеченно снимает режиссер Юлия Киселева. Ее дилогия «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция» — пожалуй, самое известное за последние годы отечественное научное кино. «Робот», ставший самым успешным научно-популярным фильмом 2021 года, в доступной форме рассказывается о новейших разработках в области робототехники, а центральной темой оказывается психологический аспект внедрения антропоморфных существ в нашу жизнь. Самая любопытная часть картины – записанные на камеру разговоры людей разного возраста с робоПушкиным. Эмоции взрослых и детей, закрытых с андроидом один на один, колеблются от любопытства до страха, хотя в основном испытуемые ведут беседу ответственно и серьезно, лишь с легкой тенью превосходства отвечая на поставленные вопросы: например, «В чем между нами разница?» В фильме присутствуют и другой ИИ: бытовые помощники, секс-роботы и говоруны, напоминающие мультипликационных персонажей. Как люди их воспринимают, действительно заслуживает всестороннего и глубокого изучения. А один из героев сам оказывается «наполовину андроид»: так самоопределяется мужчина со вшитым нейростимулятором. Вопросы, станут ли роботы неотличимы от людей, или мы сами скоро превратимся в киборгов, — уже не кажется шуточными после просмотра фильма.
Самый успешный фестивальный хит минувшего года, получивший призы трех десятков престижных смотров документального кино по всему миру. В России был показан лишь единожды — в рамках фестиваля «Послание к человеку». Ученик Марины Разбежкиной Ренато, уроженец Гватемалы, на протяжении четырех лет снимали молодую ненку, в одиночку воспитавшую в свои 26 лет пятерых детей. Не сразу, постепенно мы узнаем, что первого ребенка она родила в 16, и за последующие годы семейной жизни тащила на своих плечах все хозяйство, а еще мужа — абьюзера и алкоголика. В какой-то момент женщина решила взять жизнь в свои руки и перестать быть жертвой домашнего насилия. Оставляя традиционную жизнь кочевников в тундре, она перебирается в город. Несмотря на то, что фильм имеет неизбежные этнографические краски, он лишен сентиментальности и ломает стереотипное представление о фильмах про северные народы. По сути, он является исследованием характера и портретом необычной сильной женщины. В России судьба этой картины только начинается: весной его можно будет посмотреть в рамках «Артдокфеста», далее — везде.
Проект был создан в 2021 году Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Его цель — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников. Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных документальных фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали десять самых-самых, которые и были представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в шорт-лист, был снят небольшой фильм, рассказывающий о ее авторах, историческом контексте ее создания и о том, почему эта лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино». Первая серия посвящена основоположнику документального кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Другие эпизоды посвящены картинам «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, ставшей первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе, «Катюша» Виктора Лисаковича, для съемок которого впервые в отечественном кинематографе применена скрытая камера, и так далее. Всего 10 эпизодов первого сезона «Золотой коллекции» в общей сложности посмотрело более 3 миллионов человек. Предыдущий проект Гильдии неигрового кино и Кино-Театр.Ру «Как снимали войну» вышел в 2020 году и состоял из 20 серий. Он был посвящен фронтовым операторам и собрал около 2 миллионов просмотров на YouTube, а также был номинирован на премию «ТЭФИ-Мультимедиа».
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