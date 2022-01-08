«Сохранить как...» — 2021: поразительные и необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили

За несколько лет цифровой прокат из киноиндустриального поля экспериментов превратился практически в средство передвижения (впрочем, студии все еще предпочитают кинотеатры), а с наступлением пандемии год окончательно стал условностью — 365 дней от/до, никакого единого календаря — и смысла в нем. И хотя хиты (или жемчужины) стримингов давно пробиваются в наш основной ТОП лучших фильмов года, а фестивальные открытия и тяжеловесы все быстрее добираются до проката, цифрового или офлайнового, — многое проходит мимо радаров зрителей и даже критиков. Не претендуя на статус откровения или нового горизонта, ежегодный авторский список Алексея Филиппова «Сохранить как...» рассказывает о десяти фильмах, которые с отечественным зрителем еще не встретились, или сделали это в рамках быстрых фестивальных свиданий. Присмотритесь — возможно, это начало большой дружбы.
10. «Киноманка Помпо»
Помпо — девушка из продюсерской династии, чья хватка позволяет ей удерживать фамильную студию на плаву в городе-грезе Нялливуде. Она предпочитает вкладываться в фильмы категории Б, чей хронометраж не должен превышать 90 минут, но однажды пишет драматический сценарий «Маэстро» — рискованный проект от первой до последней буквы. Режиссер — ее робкий ассистент-киноман Джин Фини, в главных ролях — гениальный артист Мартин Браддок, который уже десять лет не снимается, и дебютантка Натали Вудворт, семь дней в неделю занятая на дорожных работах. Производственная комедия «Киноманка Помпо» основана на одноименной манге, для молодой студии Clap
это второй большой проект. С одной стороны, это концентрированная греза с соответствующей фабрики, где вчерашние школьники преодолевают трудности и вдохновляют друг друга, с другой — добродушный ликбез об особенностях и философии кинопроизводства. Упрощенный и не такой подробный, как анимационный мастер-класс
в «Руки прочь от кинокружка!
», зато популярно объясняющий магию монтажа — в кино и повседневности, где тоже приходится отсекать все лишнее, проживая лишь один из возможных дублей. Режиссер и автор сценария Такаюки Хирао
снял по эпизоду культовых сериалов «Агента паранойи
» и «Тетради смерти
», был раскадровщиком нескольких эпизодов «Атаки титанов
», а также экранизировал жуткую мангу «Рыбы
» Дзюндзи Ито
. Как и главные герои, он, очевидно, хотел подбодрить зрителей по всему миру — и пандемия для «Киноманки Помпо» лучший миг.
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9. «Сент-Анн»
Дебют Рэйн Верметт
, исполняющей тут главную роль, зрел 14 месяцев и случился при поддержке коренного населения Манитобы, где и расположено местечко Сент-Анн. Оно здесь, конечно, главный герой: фильм начинается с неспешным фотообоев закатных небес, снятых то ли по мере усиления сумерек, то ли в разные дни, то ли сквозь эпохи. В повествование постоянно врываются прошлые жизни клочка земли: Хэллоуин с детьми в криповатых нарядах монахинь, семейное застолье, обсуждение фотоальбома или воспоминания о фамильной мечте купить дом именно в Сент-Анн. Иногда у кого-то за плечом появляется призрак бабушки, мамы или отца — хотя неясно: вдруг это отражение гостя в кухонном шкафчике? Фильм Верметт одновременно напоминает сумеречную зону — то есть фантомы, возникающие в памяти и взоре на закате, — и гениальный комикс «Здесь
» Ричарда МакГуайра
, где так же коллажно и симультанно (единовременно) показана история одного местечка на протяжении веков, тысячелетий, эпох. От коренных американцев до детей из будущего, пришедших на футуристическую экскурсию, чтобы узнать, что же такое дом.
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8. «Случайность и догадка»
Гран-при жюри Берлинале получил хитро устроенный триптих Рюсукэ Хамагути
— режиссера «Счастливого часа
» и «Асако 1 и 2
». Каждая глава «Случайности и загадки» — причудливая ситуация, вырастающая из неожиданного знакомства. В первой главе девушка, ни о чем не подозревая, влюбляется в бывшего парня подруги. Во второй — изменяющая мужу со студентом учительница пытается соблазнить профессора литературы, недавно опубликовавшего хитовый роман. В третьей — две женщины на эскалаторе решают, что они знакомы, хотя на самом деле одна приняла вторую за школьную любовь. Визуально незамысловатая картина Хамагути не отвлекает художественными финтами от дымчатых, постоянно обрастающих психологическими нюансами историй, в которых любовь оказывается холоднее смерти и иллюзорнее объятия. Человеку нужен человек, но всегда ли эта встреча возможна — и помогут ли тут субституты, которыми могут стать незнакомцы, литература, фантазии? У Хамагути нет ответа — есть только поэтический сборник притч, где американские горки диалогов и мимическая драматургия становятся самостоятельным аттракционом.
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7. «Салум»
2003 год, под прикрытием (официально — бескровного) государственного переворота в Гвинее-Бисау легендарная шайка «Гиены Банги» (Янн Гаэль
, Роджер Саллах
, Ментор Ба
) выполняют миссию навылет. Забрать чемодан золотых слитков и доставить его вместе с наркоторговцем из картеля в Дакар. Все идет по плану, пока в бензобаке самолета не обнаруживается пробоина — дикая банда совершает вынужденую посадку и посещает странный лагерь в дельте реки Салум. Здесь пролегает территория бывших королевств-побратимов Синус и Салум, ставших частью современного Сенегала, земля «мифов и проклятых королей», как сообщает закадровый голос. Залечь на дно и отдохнуть не получится: то, что начинается как фильм Гая Ричи
на таком драйве, какой англичанину не снился и на пике формы, постепенно мутирует в напряженный триллер, чтобы закончиться и вовсе мистическим хоррором. История войн и ужасов африканской земли инктрустирована в динамичный сюжет о мести, которая, как предупреждают в первой же сцене, подобна реке, утаскивающей на дно. В фильме конголезца Жан Люка Эрбуло
магические практики и белые дреды соседствуют с понтом вестерна, крутосваренные перестрелки — с напряженными баталиями на жестовом языке, злые духи прошлого — с непобедимой дружбой и несчастливым финалом. Ловить этот освежающий во всех смыслах фильм стоит при малейшей возможности.
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6. «Земляничный особняк»
2035 год, налогообложение добралось до грез: теперь за все, увиденное во сне, надобно уплотить. Инспектор Джеймс Пребл (режиссер фильма Кентакер Одли
) отправляется с особым поручением к эксцентричной художнице Арабелле Изадоре (Пенни Фуллер
), у которой колоссальная задолжность — за каждое ночное видение в жизни. Пребл одиноко путешествует по симуляциям ее снов, еще не подозревая, как далеко его заведет рутинная проверка. Гора видеокассет с хрониками фазы быстрого движения глаз
, меблирашка с розовыми стенами, куда к Джеймсу ломится подозрительный закадыка, мигрирующая из сна в сон незнакомка — «Земляничный особняк» рисует довольно близкое будущее как фантазию о высокоразвитом прошлом. Каким сегодня выглядит XXI век «Бегущего по лезвию
» или «Акиры
» — с той лишь разницей, что фильм Одли (не)уютно компактен, монотонно пестр, как каталоги ИКЕА или фильмы Уэса Андерсона
(простите за тавтологию), да и душой — старше любого кассетника. Матросы с мышиными головами, приветственное лизание мороженого и прочие сюрреалистичные антонимы бытию белого воротничка декорируют драмеди о противоборстве неугомонных фейков капитализма и диких, но симпатичных реальных чувств. Звучит суховато, но формуляр здесь тоже земляничный, приятно сопротивляющийся ГОСТу цифровизации и унификации.
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5. «Вступление»
Получившее приз Берлинале за режиссуру «Вступление», как и обещает название, как будто состоит исключительно из первых глав больших, как жизнь, но остающихся загадкой историй. Хон Сан Су
не осуждает героев и не сокрушается их возможной легкомысленности: рвануть одним днем в Берлин, откликнуться на дежурный комплимент карьерным решением, поступить в другую страну, основываясь на смутном увлечении одеждой. «Вступление» — очень бережное кино, в котором все диалоги сопровождаются плавными жестами, словно мысли и чувства перетекают от человека к человеку. Возможно, и море на самом деле — не застольная метафора жизни, но эквивалент личности, которая подвержена разным внутренним течениям и смене настроений. Герой занырнул в себя и кое-что понял, ну или как минимум — почувствовал.
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4. «Последняя «Милая Болгария»
Долгожданный и сложнопостановочный фильм уральского режиссера Алексея Федорченко
снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко
«Перед восходом солнца». Книга написана в эвакуации во время Великой Отечественной войны и охватывает период с конца XIX до середины XX века. Это пестрая и переменчивая гирлянда эпизодов из жизни писателя, исторических событий и философских размышлений. По словам режиссера, ракурс в картине изменен: мы будем смотреть на события не глазами Зощенко и его современников, а из нашего XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем он. В фильме заняты уральские артисты, прежде всего из «Коляда-театра».
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3. «Грязный Рай»
Вторая фантазия Бертрана Мандико
, чей дебютный полный метр «Дикие мальчишки
» в 2018-м Cahier du cinema назначили фильмом года. В «Грязном Раю» француз продолжает параллельно размывать гендерные и жанровые границы: это история про будущее и постапокалиптический ландшафт далекой планеты, населенной героинями и образами, выдернутыми из знакомых сюжетов: от вестернов и сай-фая до сказок и фэнтези. У Мандино планета женщин населена ведьмами, неописуемыми существами и роботами-андрогинами, стрелковое оружие носит имена модных брендов, на неведомых дорожках — галлюцинации и пророчества, а в сумрачном лесу только и говорят, что о сексе с искусством. В таком хаосе рождается история изгойки Рокси, которая ищет себя в мутирующем мире тотальной свободы. Вернее, это она и о пройденной до половины жизни, мерцая где-то на фоне звездного неба. Сказка — ложь?
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2. «В земле»
Неутомимого режиссера Бена Уитли
не остановила даже пандемия: выехав с друзьями-кинематографистами на природу во время локдауна, он снял камерный хоррор о мире, адаптирующемся к [другому] смертельному вирусу. Точнее — о биологе (Джоэль Фрай
), который разыскивает коллегу-и-экс-возлюбленную Оливию (Хейли Сквайрс
). Псевдодетектив в местечке с невероятно плодородной почвой оборачивается комично-волнительным трипом в поисках смысла жизни: чем глубже герои закапываются в тайны леса и собственного сознания, тем очевиднее становится, что смысл — неизбежен, а синдром его глубинных поисков — главное оружие человечества, хоть в мирное время, хоть на опушке конца света.
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Хоррор Бена Уитли «В земле»
1. «Девушка и паук»
Суета сует: Лиза (Лиллиан Амуат
) переезжает в отдельную квартиру, оставляя позади соседку Мару (Генриетта Конфуриус
), целый подъезд знакомых, ставшие родными стены и шкафы, чашки и живность — от кота другой соседки до совы, которая с интересом смотрит в окно. Фильм братьев-швейцарцев Цюрхер
получил в своей программе приз за режиссуру — хотя в кинематографической паутине «Девушки и паука» сложно разделить деликатность камеры, обрывочность истории, актерскую гармонию и режиссерскую руку. Это задумчивое кино о тех связях, которыми человек обрастает на одном месте — с восходящим солнцем, свистом термоса, ритуалами дня, соседями, любовниками, животными, родственниками и официанткой в кафе напротив. Цюрхеры рассказывают историю посредством невидимых нитей: случайных реплик, напряженных взглядов, предметов, которые выразительно кочуют по квартирам и этажам, неся печать истории и настроения. «Девушка и паук» умудряется описать целый мир, практически не покидая одной квартиры, — лишь изредка выходя на улицу и заглядывая в пару соседних комнат, где две девушки ищут любви, а пожилая соседка сверху мечтает о кошке, поэтому пускает на кровать чужую. Знакомое по советским фильмам ощущение коммуналки тут подчеркивается переливами «Граммофона» Евгения Дога
, известного по вальсу в «Мой ласковый и нежный зверь
» (1978), германовской
многоголосицей и простыми светлыми лицами, которые легко смешиваются с толпой. Их присутствие оставляет после себя густую эмоциональную паутину, распутать которую не под силу не только зрителям, но и тем более тем, кто стал ее частью.
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***
Специальные упоминания
«Кошмары
» — тихо-тихо прошедший в прокате VHS-хоррор Энтони Скотт Бернс
, где нездешний визуал содержит вспышки Кроненберга
и Линча
, а сама жизнь оказывается то ли сном, то ли затертым изображением на кассете, из-под которой проглядывает парализующий и неописуемый ужас.
Inside
— новый стендап-концерт Бо Бёрнэма
, придуманный, снятый и смонтированный комиком дома практически в одиночку, приглашающий на жуткую и местами уморительную полижанровую (есть стилизация под видеоигру) экскурсию в голову комедийного экс-вундеркинда.
«Подельники
» — нерасторопный лубочный вестерн документалиста Евгений Григорьева
, где в шерсти заснеженной тайги Юра Борисов
долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко
— спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее. Подробнее
.
«Нептун Фрост
» — рукотворный афрофутуристический мюзикл, ставящий под сомнения любую бинарность, и эклектичная фантасмагория о жизни в Руанде, какой она могла бы быть без кровожадных влияний политики и экономики. Подробнее
.
«Уроки испанского
» — разыгранная на пару мамблкор-иконой Марком Дюплассом
и начинающей постановщицей Натали Моралес
трагикомедия о том, что два человека всегда могут найти общий язык — из простой симпатии, которая рождается в незначительных, казалось бы, разговорах. Подробнее
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