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«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября

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1 октября 2022
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября
фото: кадр из фильма «Велга»

В середине осени, помимо очередной порции повторных релизов, зрителей порадуют французскими фильмами, историческими картинами и большим количеством хороших отечественных кинолент.



«Пассажиры ночи» / Les passagers de la nuit



Две звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Эммануэль Беар заняты в драме Микаэля Эра, чье действие разворачивается в Париже 1980-х. По сюжету Элизабет остается одна с двумя детьми-подростками после того, как муж бросает их и уходит из семьи. Ей приходится устроиться на ночную работу на радио, где она знакомится с юной девушкой Талулой (Ноэ Абита). В Элизабет просыпаются материнские чувства в отношении Талулы, и она берет ее под свое крыло.

Выход в прокат: 6 октября


«Сердце пармы»



Роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» обрел экранную жизнь в 2013 году (главную роль там сыграл Константин Хабенский), теперь пришел черед и другого его знакового романа — «Сердца Пармы». Фильм Антона Мегердичева расскажет о русском князе Михаиле (Александр Кузнецов), который оказался в самом центре противостояния двух миров — Великого Московского княжества и уральской Пармы, населенной язычниками. Столкнуться герою предстоит не только с вогулами и шаманами, но и с неприятием его окружения к новой возлюбленной — ведьме-ламии Тичерть (Елена Ербакова), которая может принимать облик рыси. Фёдор Бондарчук сыграет Великого князя Московского, также в междоусобице поучаствуют Евгений Миронов, Алексей Розин и ныне покойный Сергей Пускепалис.

Выход в прокат: 6 октября

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«Вершина страха» / Summit Fever



Райан Филлипп и Ханна Нью возглавляют актерскую команду британской остросюжетной драмы Джулиана Джилби про группу молодых экстремалов, решившую покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Выход в прокат: 13 октября


«Декабрь»



Из Германии на границу СССР прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Главную роль в фильме Клима Шипенко сыграл Александр Петров. Компанию ему составили Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилёв, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие актеры.

Выход в прокат: 20 октября

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«Дополнительный урок»



Актуальная после трагедии в Ижевске жесткая психологическая драма Анны Курбатовой с четко расставленными акцентами. Патрульная Вера Шершнёва (Юлия Александрова) во время торжественной линейки первого сентября в колледже убивает подростка, утверждая на следствии, что парень готовил вооруженное нападение. Ружье, о котором говорит Вера, однако, у убитого подростка не нашли. Фильм поднимает три очень важные темы: подростковый шутинг; вечный вопрос взаимоотношения отцов и детей, а именно — проблемы с общим языком, беспомощность взрослых и зеркальный на это ответ молодых; работа судебной и правоохранительной системы. При этом картина не перегружена дидактичностью: это крепко сбитая динамичная, увлекательная история, пишет Александра Иванова.

Выход в прокат: 20 октября

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«Корсаж» / Corsage



Вики Крипс в костюмированной драме Мари Кройцер предстанет в образе австрийской императрицы Елизаветы Баварской по прозвищу Сисси, которую ранее неоднократно играла великая Роми Шнайдер. Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где получила приз за лучшую женскую роль. Ленту также недавно выдвинули на соискание премии «Оскар» как претендента от Австрии.

Выход в прокат: 20 октября


«Мой тигр» / Il ragazzo e la tigre



Приключенческий семейный фильм Брандо Квиличи рассказывает историю мальчика-сироты (Санни Павар), спасшего в предгорьях Гималаев от безжалостных браконьеров бенгальского тигренка. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных.

Выход в прокат: 20 октября


«Средневековье» / Jan Žižka



Бен Фостер в исторической картине Петра Якла воплотил образ чешского национального героя Яна Жижки, оставившего свой след в Истории на рубеже 14-15 веков. В фильме также заняты Майкл Кейн, Мэттью Гуд, Тиль Швайгер и Карел Роден.

Выход в прокат: 20 октября


«Велга»



Картину Анастасии Нечаевой на фестивале «Окно в Европу» отметили дипломом «за лучшее музыкальное решение». Награда вполне заслуженная, меланхоличный саундтрек Антона Силаева органично вписался в ленту. «Велга» — вольная экранизация рассказа Бунина. В первоисточнике события разворачиваются «в незапамятное время», в фильме — в условные наши дни. Нечаева сняла довольно простую мелодраму: главная героиня Велга (Ольга Бодрова), девушка из рыбацкого поселка, влюблена в друга детства, но тот больше интересуется ее старшей сестрой Снегой. При всей простоте фильм вышел довольно красивым: северные пейзажи завораживают, Бодрова органично смотрится в кадре, пишет Сергей Оболонков.

Выход в прокат: 27 октября

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«Падение Парижа» / Novembre



Жан Дюжарден и Анаис Демустье в остросюжетной драме Седрика Жименеза о трагических событиях ноября 2015 года, когда Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собираются останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар.

Выход в прокат: 27 октября


«Плотник»



Драма Авдотьи Смирновой о простой, дружной и очень счастливой семье Осиповых из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не провинциальный плотник в исполнении Сергея Уманова. Компанию исполнителю титульной роли составили Анна Рыцарева и Алексей Филимонов, а оригинальный сценарий Смирнова написала в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой.

Выход в прокат: 27 октября

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Макс Милиан
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