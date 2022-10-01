«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября

Две звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Эммануэль Беар заняты в драме Микаэля Эра, чье действие разворачивается в Париже 1980-х. По сюжету Элизабет остается одна с двумя детьми-подростками после того, как муж бросает их и уходит из семьи. Ей приходится устроиться на ночную работу на радио, где она знакомится с юной девушкой Талулой (Ноэ Абита). В Элизабет просыпаются материнские чувства в отношении Талулы, и она берет ее под свое крыло.
Райан Филлипп и Ханна Нью возглавляют актерскую команду британской остросюжетной драмы Джулиана Джилби про группу молодых экстремалов, решившую покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.
Актуальная после трагедии в Ижевске жесткая психологическая драма Анны Курбатовой с четко расставленными акцентами. Патрульная Вера Шершнёва (Юлия Александрова) во время торжественной линейки первого сентября в колледже убивает подростка, утверждая на следствии, что парень готовил вооруженное нападение. Ружье, о котором говорит Вера, однако, у убитого подростка не нашли. Фильм поднимает три очень важные темы: подростковый шутинг; вечный вопрос взаимоотношения отцов и детей, а именно — проблемы с общим языком, беспомощность взрослых и зеркальный на это ответ молодых; работа судебной и правоохранительной системы. При этом картина не перегружена дидактичностью: это крепко сбитая динамичная, увлекательная история, пишет Александра Иванова.
Вики Крипс в костюмированной драме Мари Кройцер предстанет в образе австрийской императрицы Елизаветы Баварской по прозвищу Сисси, которую ранее неоднократно играла великая Роми Шнайдер. Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где получила приз за лучшую женскую роль. Ленту также недавно выдвинули на соискание премии «Оскар» как претендента от Австрии.
Приключенческий семейный фильм Брандо Квиличи рассказывает историю мальчика-сироты (Санни Павар), спасшего в предгорьях Гималаев от безжалостных браконьеров бенгальского тигренка. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных.
Картину Анастасии Нечаевой на фестивале «Окно в Европу» отметили дипломом «за лучшее музыкальное решение». Награда вполне заслуженная, меланхоличный саундтрек Антона Силаева органично вписался в ленту. «Велга» — вольная экранизация рассказа Бунина. В первоисточнике события разворачиваются «в незапамятное время», в фильме — в условные наши дни. Нечаева сняла довольно простую мелодраму: главная героиня Велга (Ольга Бодрова), девушка из рыбацкого поселка, влюблена в друга детства, но тот больше интересуется ее старшей сестрой Снегой. При всей простоте фильм вышел довольно красивым: северные пейзажи завораживают, Бодрова органично смотрится в кадре, пишет Сергей Оболонков.
Жан Дюжарден и Анаис Демустье в остросюжетной драме Седрика Жименеза о трагических событиях ноября 2015 года, когда Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собираются останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар.
Драма Авдотьи Смирновой о простой, дружной и очень счастливой семье Осиповых из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не провинциальный плотник в исполнении Сергея Уманова. Компанию исполнителю титульной роли составили Анна Рыцарева и Алексей Филимонов, а оригинальный сценарий Смирнова написала в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой.
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