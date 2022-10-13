Бери выше: 5 фильмов о покорении вершин

В прокат выходит «Вершина страха» — приключенческий триллер Джулиана Джилби про альпинистов-экстремалов. По сюжету, после трагической гибели известного спортсмена группа его коллег, профессиональных покорителей гор, принимает решение совершить восхождение на одну из опаснейших вершин в Альпах — чтобы сделать альпинизм, превратившийся в коммерческое развлечение, снова великим. Конечно, все идет не по плану, и герои оказываются в снежной ловушке на большой высоте. К премьере картины «Вершина страха», одну из главных ролей в которой сыграл Райан Филлипп, Кино-Театр.Ру вспоминает захватывающие киноистории о преодолении вершин — и не только горных.
«Эверест»
Экшен-хит Балтазара Кормакура
по мотивам реальной истории — трагического восхождения на высочайшую точку мира, гору Эверест, двух коммерческих экспедиций в 1996 году. Из-за плохой погоды (и, конечно, излишней человеческой самоуверенности) несколько человек погибли, в том числе руководители обоих групп, опытные альпинисты Скотт Фишер (Джейк Джилленхол
) и Роб Холл (Джейсон Кларк
). В центре внимания оказывается в большей степени последний — и его подопечным, среди которых впоследствии написавшие о событиях книги журналист Джон Кракауэр (Майкл Келли
) и врач Бек Уэзерс (Джош Бролин
), и его личной жизни в лице беременной супруги в исполнении Киры Найтли
уделено в картине больше внимания. Истинным же героем, чей подвиг, конечно, увековечен Кормакуром, но фоново, можно считать гида группы Фишера, советского альпиниста Анатолия Букреева (Ингвар Эггерт Сигурдссон
) — практиковавший восхождения на восьмитысячники без кислородной поддержки он, после и без того непростого подъема, в ту роковую ночь совершил несколько одиночных вылазок на гору и спас от неминуемой гибели застрявших там альпинистов. Не всех — но и супермены устают.
Фильм, безусловно, получился очень зрелищным — тут и схватка со стихией, и отдельные человеческие драмы, которые разворачиваются как на горе, так и у ее подножья, в базовом лагере, и в других странах, где жены альпинистов — помимо Киры Найтли, важным персонажем становится супруга Бека Уэзерса, которую играет Робин Райт
, — не расстаются с телефонными трубками, прощаются с умирающими где-то под облаками любимыми, организовывают спасательные операции, ждут и верят. К тому же, если копнуть глубже, то как и «Вершина страха», «Эверест» поднимает глобальную проблему альпинизма — точнее его коммерциализации, в результате которой, в данном случае, на опаснейшем маршруте, заплатив деньги, смогли оказаться не совсем подготовленные к этому люди.
«Вышка»
От гор — к не менее экстремальным вершинам и их покорителям. Например, героини недавней картины «Вышка», подруги-альпинистки Бекки (Грейс Фултон
) и Хантер (Вирджиния Гарднер
), забираются на старую телевизионную башню посреди пустыни высотой 600 метров. Все ради того, чтобы на верхней точке развеять прах мужа Бекки, год назад сорвавшегося со скалы во время их совместного с обеими девушками восхождения. Подъем дается относительно легко, а вот спуск оказывается под вопросом, так как ржавая конструкция разваливается на глазах. Девушки, с одним рюкзаком, скудным запасом воды, полуразряженными телефонами и коптером, застревают на крошечной платформе в сотнях метров от земли.
«Вышка» построена на головокружительных, в прямом смысле, кадрах и трюках, так что незамысловатый сюжет обретает весьма крепкую (в отличие от конструкции телебашни) форму — героини не только ютятся на узком металлическом пятачке, отбиваясь от птиц-падальщиков и раскачиваясь от каждого порыва ветра, но и от безысходности совершают опасные прыжки и «зацепы», карабкаются, зависают и т.д. Тот еще аттракцион, наглядно демонстрирующий, какие потаенные силы могут пробудиться в человеке в условиях, мало совместимых с жизнью. И как хочется жить, когда вот-вот умрешь.
«Прогулка»
Фильм с парадоксальным для его сюжета безмятежным названием — работа Роберта Земекиса
с Джозефом Гордоном-Левиттом
в роли французского канатоходца Фелиппа Пети. Который однажды забрался на крышу одной из нью-йоркских башен-близнецов и по канату перешел с нее на крышу второй. В 2007 году об этой 45-минутной «прогулке» был снят документальный фильм «Канатоходец
», получивший «Оскар», Земекис же осмысляет событие художественно — но не менее впечатляюще. Здесь и детство героя, который влез на натянутую над землей веревку, едва научившись ходить, и подготовка к дерзкому, граничащему с преступлением, трюку в Нью-Йорке, и его детальное освещение.
Ветер, трясущийся трос, стертые в кровь ступни, 400 метров до земли — и он еще умудряется делать представление, заигрывая с публикой внизу. Среди зрителей — и полицейские, завороженные происходящим и на какое-то время забывшие, что этого человека, незаконно пробравшегося наверх, нужно задержать. Гордон-Левитт учился не только говорить с парижским акцентом, но и ходить по канату, так что выглядит в кадре весьма убедительно. Немало времени уделено и помощникам-сообщниками Пети, а еще «Прогулка» — своеобразный памятник не только шалости храбреца-безумца, которая удалась, но и уже не существующим башням-близнецам, рухнувшим в результате теракта 11 сентября.
«Тайна перевала Дятлова»
Неочевидный пункт списка, но не вспомнить нельзя — самая загадочная история XX века также неразрывно связана с горами, восхождением и, пусть и неудавшимся, трагическим, но все же покорением вершин. Тем более что речь о походе на Северный Урал и о советских студентах. Плюс, в отличие от, к примеру, более позднего российского сериала
на эту же тему, снят фильм в жанре фантастического хоррора, который так и напрашивается, когда речь заходит о «дятловцах». Фильм — копродукция США и России — повествует о группе американских студентов, которые, спустя полвека после событий с группой Дятлова, отправляются по их следам, чтобы наконец найти ответ на будоражащий умы ученых и конспирологов вопрос о том, что же случилось.
Героев фильма ждет не менее трагическая участь, нежели их печально известных предшественников — на этот раз, однако, технологии позволяют восстановить события, ведь ребята фиксируют все на камеры. В итоге получается ужастик в стиле мокьюментари и «найденных пленок», который предлагает очередную — совсем уж фантастическую — теорию. Однако в контексте фильма, как ни странно, весьма логическую и в нужной степени пугающую. Но сначала будет много снега, неприветливой российской глуши, трудных горных переходов, подъемов и прочих атрибутов триллера о преодолении, столкновении с природой и жизни на грани физических возможностей.
«14 вершин: Нет ничего невозможного»
Документальный проект, вышедший на Netflix в прошлом году, — как раз про то, что никаких ограничений, по сути, не существует. По крайней мере для героя фильма — непальского альпиниста-энтузиаста Нимсдая Пурджи
. Несколько лет назад он задумал амбициознейший проект под названием «Миссия выполнима» — пообещал в компании коллег, также непальцев, покорить все 14 восьмитысячников за 7 месяцев. Конечно, он стал бы далеко не первым, кто поднялся бы на все высочайшие горы мира, но обычно даже одно такое восхождение занимает с учетом всех подготовок, тренировок и акклиматизаций, как минимум два месяца — а на преодоление 14 гор выше 8 тысяч метров скалолазы тратят годы. Нимсдай в итоге уложился в 6 месяцев и 6 дней.
Невероятно вдохновляющая и мотивирующая история, в основе которой — очень правильная и благородная идея. Непальские альпинисты всю дорогу, особенно с расцветом индустрии коммерческих восхождений, находились в тени богатых и прославленных иностранных спортсменов — но именно они, те самые шерпы, являются людьми, без которых невозможно ни одно восхождение. Особенно на Эверест, куда эти незаметные герои затаскивают горы снаряжения, где, рискуя жизнь, вкапывают перила и куда сопровождают группы, иногда по несколько за сезон. Пурджа задумал не только и не столько поставить рекорд, сколько прославить свой народ — мирно, красиво и величественно. Впрочем, и сам он — фигура выдающаяся, поистине сверхчеловек, чей организм, даже с научной точки зрения, работает иначе, нежели у большинства людей, по крайней мере в том, что касается потребления и расхода кислорода. В фильме восхождения так стремительны — иногда по три вершины за 48 часов — что кажутся легкими, однако в кадре видны лица людей, преодолевающих невероятную боль и усталость. Казалось бы, ради нескольких минут под облаками — но цель куда благороднее.
«Вершина страха» в прокате с 13 октября.
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