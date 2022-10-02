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Смотреть онлайн: «Алиса не может ждать», «Интервью с вампиром» и продолжение «Белого лотоса»

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2 октября 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру


«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Алиса не может ждать», «Интервью с вампиром» и продолжение «Белого лотоса»

Сериальная адаптация одноименного романа Энн Райс о вампире Луи (Джейкоб Андерсон), которого более 200 лет назад обрек на вечную жизнь другой кровопийца по имени Лестат (Сэм Рид). В наши дни Луи приходит к падкому на сенсации журналисту, чтобы поведать историю своей жизни. Телеканал AMC планирует превратить цикл «Вампирские хроники» в франшизу, поэтому сериал официально продлили на второй сезон еще до премьеры первого. Самая известная экранизация романа Райс вышла на экраны в 1994 году — с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях.

Премьера: 2 октября
Платформа: AMC


«Надвое» (1 сезон)



Мелодрама Валерия Тодоровского, где впервые сошлись Данила Козловский и Александр Петров в главных ролях. Сдержанный и давно женатый умник Костя (Козловский) обожает вести философско-ироничные беседы о женщинах с молодым раскованным шутником Саней (Петров), с которым они работают в крупной консалтинговой компании. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно делят размеренную жизнь коллег надвое: они знакомятся сначала с тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина).

Премьера: 3 октября
Платформа: more.tv и Wink


«Нина» (1 сезон)



Придуманная Жорой Крыжовниковым комедийная мелодрама об успешной домохозяйке Нине (Виктория Исакова). Она жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский), который не только воспитывал их общую дочку, но и двух ее детей от других браков. Кроме того — помогал деньгами бывшим мужьям Нины: горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов). Однако счастью женщины помешала любовница Кости (Юлия Хлынина), поставившая под угрозу благополучие всех членов этой странной семейки. Нина вместе с детьми и мужьями селится в обычной панельке, впервые за долгие годы садится в общественный транспорт и понимает, что надеяться можно только на себя.

Премьера: 3 октября
Платформа: PREMIER


«Игра на выживание» (2 сезон)



В продолжении шоу Карена Оганесяна новая порция добровольцев окажется втянута в жестокую игру, где на кону — огромный денежный приз, но главное – жизнь. События второго сезона развернутся уже после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро. Победитель прошлого сезона тоже окажется участником шоу, но уже не ради победы. Главные роли в проекте исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян и Никита Плащевский.

Премьера: 6 октября
Платформа: PREMIER


«Винчестеры» / The Winchesters (1 сезон)



Приквел сериала «Сверхъестественное» посвящен роману Джона и Мэри — родителей Дина и Сэма Винчестеров. После вьетнамской войны Джон возвращается в родной городок, где начинает погружаться в тайны отца — тот состоял в некой секретной организации, которая годами боролась с представителями потустороннего мира. На собрании сообщества он и встречает Мэри, с которой они решают объединиться, чтобы узнать правду о своих семьях и защитить мир от зла. Одним из продюсеров сериала выступил Дженсен Эклз, сыгравший Дина Винчестера. За сценарий отвечал Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу.

Премьера: 11 октября
Платформа: The CW


«Шантарам» / Shantaram (1 сезон)



Экранизация бестселлера Грегори Дэвида Робертса о наркозависимом бывшем воре, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. В Индии он становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь. Ведущую роль исполнил Чарли ХаннэмДжентльмены»).

Премьера: 14 октября
Платформа: Apple TV+


«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (1 сезон)



Хоррор-антология Гильермо Дель Торо представляет собой «коллекцию беспрецедентных и определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах». За режиссуру восьми эпизодов отвечали Дженнифер Кент, Ана Лили Амирпур, Панос Косматос, Кэтрин Хардвик, Винченцо Натали, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кит Томас.

Премьера: 25 октября
Платформа: Netflix


«Алиса не может ждать» (1 сезон)



Драма Наталии Мещаниновой о девочке-подростке (Лиза Ищенко), которая узнает, что скоро полностью потеряет зрение. В оставшееся время она решает рассмотреть жизнь в мельчайших оттенках, в том числе — не самых радужных. Мама Алисы (Анна Михалкова) скрывала от девочки диагноз, и потому поплатилась за ложь во благо полным незнанием планов дочери. Алиса бросает престижную школу и, пока темнота ее медленно окутывает, делает навстречу беспросветной бездне первые шаги.

Премьера: 27 октября
Платформа: START


«Звезды в полдень» / Des Etoiles à midi

Смотреть онлайн: «Алиса не может ждать», «Интервью с вампиром» и продолжение «Белого лотоса»

1984 год, Никарагуа. У английского бизнесмена (Джо Элвин) и американской журналистки (Маргарет Куэлли) завязывается роман. По политическим причинам они вынуждены бежать из страны, но их преследует агент ЦРУ, который пытается заставить женщину сдать возлюбленного. В основу новой картины французской постановщицы Клер Дени лег одноименный роман Дениса Джонсона.

Премьера: 28 октября
Платформа: Hulu


«Белый лотос» / White Lotus (2 сезон)



Местом действия второго сезона станет жаркая Сицилия, но правила в другом отеле сети прежние: богатые люди расслабляются настолько, что наружу вылезают их секреты. К ролям вернутся Дженнифер Кулидж и Джон Гриз, а новых постояльцев сыграют Обри Плаза, Фарид Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер.

Премьера: 31 октября
Платформа: Амедиатека, HBO


Что еще смотреть онлайн

«Тетя Марта» (1 сезон) — 3 октября, more.tv
«Восставший из ада» — 7 октября, Hulu
«Клуб полуночников» — 7 октября, Netflix
«Лэйт Найт Скул» (1 сезон) — 12 октября, Okko
«Американская история ужасов» (11 сезон) — 20 октября, Hulu
«Рэймонд и Рэй» — 21 октября, Apple TV+
«На Западном фронте без перемен» — 28 октября, Netflix

Маша Бороденко
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