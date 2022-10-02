Смотреть онлайн: «Алиса не может ждать», «Интервью с вампиром» и продолжение «Белого лотоса»

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire (1 сезон)
Сериальная адаптация одноименного романа Энн Райс о вампире Луи (Джейкоб Андерсон
), которого более 200 лет назад обрек на вечную жизнь другой кровопийца по имени Лестат (Сэм Рид
). В наши дни Луи приходит к падкому на сенсации журналисту, чтобы поведать историю своей жизни. Телеканал AMC планирует превратить цикл «Вампирские хроники» в франшизу, поэтому сериал официально продлили на второй сезон еще до премьеры первого. Самая известная экранизация
романа Райс вышла на экраны в 1994 году — с Брэдом Питтом
и Томом Крузом
в главных ролях.
Премьера: 2 октября
Платформа: AMC
«Надвое» (1 сезон)
Мелодрама Валерия Тодоровского
, где впервые сошлись Данила Козловский
и Александр Петров
в главных ролях. Сдержанный и давно женатый умник Костя (Козловский) обожает вести философско-ироничные беседы о женщинах с молодым раскованным шутником Саней (Петров), с которым они работают в крупной консалтинговой компании. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно делят размеренную жизнь коллег надвое
: они знакомятся сначала с тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум
), а позже — с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина
).
Премьера: 3 октября
Платформа: more.tv и Wink
«Нина» (1 сезон)
Придуманная Жорой Крыжовниковым
комедийная мелодрама об успешной домохозяйке Нине (Виктория Исакова
). Она жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский
), который не только воспитывал их общую дочку, но и двух ее детей от других браков. Кроме того — помогал деньгами бывшим мужьям Нины: горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин
) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов
). Однако счастью женщины помешала любовница Кости (Юлия Хлынина
), поставившая под угрозу благополучие всех членов этой странной семейки. Нина вместе с детьми и мужьями селится в обычной панельке, впервые за долгие годы садится в общественный транспорт и понимает, что надеяться можно только на себя.
Премьера: 3 октября
Платформа: PREMIER
«Игра на выживание» (2 сезон)
В продолжении шоу Карена Оганесяна
новая порция добровольцев окажется втянута в жестокую игру, где на кону — огромный денежный приз, но главное – жизнь. События второго сезона развернутся уже после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро. Победитель прошлого сезона тоже окажется участником шоу, но уже не ради победы. Главные роли в проекте исполнили Игорь Верник
, Линда Лапиньш
, Владимир Верёвочкин
, Анна Зайкова
, Андрей Чадов
, Самвел Мужикян
и Никита Плащевский
.
Премьера: 6 октября
Платформа: PREMIER
«Винчестеры» / The Winchesters (1 сезон)
Приквел сериала «Сверхъестественное
» посвящен роману Джона и Мэри — родителей Дина и Сэма Винчестеров. После вьетнамской войны Джон возвращается в родной городок, где начинает погружаться в тайны отца — тот состоял в некой секретной организации, которая годами боролась с представителями потустороннего мира. На собрании сообщества он и встречает Мэри, с которой они решают объединиться, чтобы узнать правду о своих семьях и защитить мир от зла. Одним из продюсеров сериала выступил Дженсен Эклз
, сыгравший Дина Винчестера. За сценарий отвечал Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу.
Премьера: 11 октября
Платформа: The CW
«Шантарам» / Shantaram (1 сезон)
Экранизация бестселлера Грегори Дэвида Робертса о наркозависимом бывшем воре, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. В Индии он становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь. Ведущую роль исполнил Чарли Ханнэм
(«Джентльмены
»).
Премьера: 14 октября
Платформа: Apple TV+
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (1 сезон)
Хоррор-антология Гильермо Дель Торо
представляет собой «коллекцию беспрецедентных и определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах»
. За режиссуру восьми эпизодов отвечали Дженнифер Кент
, Ана Лили Амирпур
, Панос Косматос
, Кэтрин Хардвик
, Винченцо Натали
, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кит Томас.
Премьера: 25 октября
Платформа: Netflix
«Алиса не может ждать» (1 сезон)
Драма Наталии Мещаниновой
о девочке-подростке (Лиза Ищенко
), которая узнает, что скоро полностью потеряет зрение. В оставшееся время она решает рассмотреть жизнь в мельчайших оттенках, в том числе — не самых радужных. Мама Алисы (Анна Михалкова
) скрывала от девочки диагноз, и потому поплатилась за ложь во благо полным незнанием планов дочери. Алиса бросает престижную школу и, пока темнота ее медленно окутывает, делает навстречу беспросветной бездне первые шаги.
Премьера: 27 октября
Платформа: START
«Звезды в полдень» / Des Etoiles à midi
1984 год, Никарагуа. У английского бизнесмена (Джо Элвин
) и американской журналистки (Маргарет Куэлли
) завязывается роман. По политическим причинам они вынуждены бежать из страны, но их преследует агент ЦРУ, который пытается заставить женщину сдать возлюбленного. В основу новой картины французской постановщицы Клер Дени
лег одноименный роман Дениса Джонсона.
Премьера: 28 октября
Платформа: Hulu
«Белый лотос» / White Lotus (2 сезон)
Местом действия второго сезона станет жаркая Сицилия, но правила в другом отеле сети прежние: богатые люди расслабляются настолько, что наружу вылезают их секреты. К ролям вернутся Дженнифер Кулидж
и Джон Гриз
, а новых постояльцев сыграют Обри Плаза
, Фарид Мюррей Абрахам
, Тео Джеймс
, Хейли Лу Ричардсон
и Том Холландер
.
Премьера: 31 октября
Платформа: Амедиатека, HBO
Что еще смотреть онлайн
«Тетя Марта» (1 сезон)
— 3 октября, more.tv
«Восставший из ада»
— 7 октября, Hulu
«Клуб полуночников»
— 7 октября, Netflix
«Лэйт Найт Скул» (1 сезон)
— 12 октября, Okko
«Американская история ужасов» (11 сезон)
— 20 октября, Hulu
«Рэймонд и Рэй»
— 21 октября, Apple TV+
«На Западном фронте без перемен»
— 28 октября, Netflix
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