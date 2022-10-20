Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

В российский прокат 20 октября выходит итальянский приключенческий фильм Брандо Квиличи «Мой тигр», одним из сценаристов которого является создатель оскароносных «Огненных колесниц» и «Грейстоука» Хью Хадсон. Картина с участием популярной итальянской актрисы Клаудии Джерини рассказывает о мальчике-сироте Балмани (Санни Павар), спасшего в предгорьях Гималаев бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в полное опасностей и приключений путешествие в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Кино-Театр.Ру вспоминает еще 10 захватывающих и эмоциональных киноисторий о дружбе людей и зверей.
Классическое семейное кино Саймона Уинсера, подарившего зрителям такие популярные ленты, как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «ДЭРИЛ». По сюжету малолетний хулиган Джесси (Джейсон Джеймс Рихтер), промышляющий попрошайничеством и мелким воровством, подряжается помощником в местный океанариум. В этом месте мальчик преображается в лучшую сторону после знакомства с трехтонным китом-касаткой Вилли. Они становятся друзьями, готовыми в любую минуту прийти друг другу на помощь, и в конце концов Джесси помогает Вилли скрыться в бескрайних водах океана.
Известный американский режиссер Кэррол Баллард, специализирующийся на фильмах о животных («Черный скакун», «Не зови волков», «Летите домой»), в новом тысячелетии снял картину по мотивам детской автобиографической книги Кэрол и Ксана Хопкрафтов «Как это было с Думой». Это история семьи, обитающей в Южной Африке, которая приютила у себя осиротевшего детеныша гепарда. За воспитание малыша, получившего имя Дума, отвечает 12-летний Ксан (Алекс Михаэлетос), понимающий, что питомца рано или поздно придется отпустить на свободу. После смерти отца (Кемпбелл Скотт), обещавшего отвести Думу в места его прежнего обитания, мальчик сбегает вместе с гепардом из города от матери (Хоуп Дэвис) и отправляется в опасное путешествие по африканским пустыням, прериям и джунглям. По дороге он знакомится с авантюристом Рипкуной (Имонн Уокер), у которого свои планы на беглеца.
Картина завораживает живописными видами, трогательными сценами отношений Михаэлетоса и гепарда (в съемках приняло участие шесть особей) и этнической музыкой Джона Дебни и Джорджа Экогни с вокалом Питера Гэбриела. Несмотря на премию Genesis Award в категории «Семейный художественный фильм», картина, к сожалению, не выстрелила в прокате, собрав около миллиона долларов при бюджете в 12 млн. С тех пор Баллард, которому на днях исполнилось 85 лет, больше не снимает кино.
Драма Фрэнсиса Лоуренса про студента-ветеринара Якоба (Роберт Паттинсон), сына польских эмигрантов, который был вынужден бросить учебу после гибели родителей и отправиться в скитание по Америке эпохи Великой депрессии. Ему посчастливилось примкнуть в качестве ветеринарного врача к передвижному цирку, чьим руководителем является деспотичный Август Розенблут (Кристоф Вальц). Якоб на свою беду влюбляется в его жену, наездницу Марлену (Риз Уизерспун), пока они вместе готовят номер с новым приобретением цирка — 54-летней слонихой Роузи, понимающей команды только на определенном языке.
Французское семейное кино Оливье Орле повествует о юном жителе греческого острова Яннисе (Тибо Ле Геллек), чей отец в исполнении Эмира Кустурицы потерял интерес к жизни после смерти жены. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, получившую имя Никостратос, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его к жизни. Красивые пейзажи, трогательная история дружбы и талантливая актерская игра принесла картине несколько призов, среди которых гран-при XIII кинофестиваля «Сказка». ▶ Смотреть онлайн
Экранизация культового произведения Янна Мартела от двукратного обладателя премии «Оскар» Энга Ли, адаптированная Дэвидом Маги. Фильм завораживает своей визуальной красотой, несмотря на изобилие компьютерных спецэффектов. По сюжету посреди Тихого океана по бескрайней водной глади дрейфует лодка со спасшимися после кораблекрушения. Спаслись немногие — мальчик Пи (Сурадж Шарма), зебра, гиена, орангутанг и бенгальский тигр, и все, конечно же, хотят выжить. В фильме, заработавшем 600 миллионов при бюджете в 120 млн $, также можно увидеть скончавшегося два года назад Ирфана Кхана, Рейфа Сполла и Жерара Депардье. У «Жизни Пи» четыре «Оскара» — за режиссуру, операторскую работу Клаудио Миранды, музыку Микаэла Данны и визуальные эффекты, а также две премии BAFTA, «Золотой глобус» и еще 74 престижные награды. ▶ Смотреть онлайн
Современная адаптация серии повестей, написанной французской актрисой, детской писательницей, сценаристкой и режиссером Сесиль Обри, которую впервые экранизировали в виде сериала в 1960-е. Режиссер Николя Ванье для большей драматичности перенес историю дружбы шестилетнего сироты Себастьяна (Феликс Боссюэ) и пиренейской собаки из современности в эпоху Второй мировой войны. У постановщика получилось невероятно красивое и обаятельное кино, давшее старт трем продолжениям. В первых частях компанию Боссюэ составил Чеки Карио в образе старика Сезара, приютившего главного героя после смерти матери-цыганки. Четвертый фильм серии, ставший ее перезапуском, вышел во французский прокат буквально вчера. ▶ Смотреть онлайн
В эпицентре событий французской семейной драмы Жилля де Местра оказывается девочка Миа (Дания де Виллье), переехавшая из Лондона вместе с мамой (Мелани Лоран), папой (Лэнгли Кирквуд) и братом (Райан Макленнан) в Южную Африку, где у семейства появляется ферма больших кошек. Сначала героиня, привыкшая к цивилизации и скучающая по друзьям, конфликтует со всеми, но при появлении белого львенка Чарли она проникается к нему симпатией и наконец-то находит плюсы в жизни рядом с животными. Когда лев немного подрастает, отец девочки решает продать его за крупную сумму охотникам за трофеями. Узнав об этом, Миа вместе с Чарли сбегает из дома и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в заповедник.
Из-за особенностей работы со львами режиссер был вынужден снимать картину два с половиной года, в течение которых юная актриса Дания де Виллье, выбранная после долгих поисков из 300 претенденток, и исполнитель титульной роли Тор росли практически вместе. Когда льву исполнилось два года, съемочной группе пришлось работать в клетках, поскольку в этом возрасте цари зверей переживают подростковый период. Злодея в картине воплотил Брэндон Оре, знакомый зрителям по южноафриканским хоррорам. Лента создана при активном участии бихевиориста животных Кевина Ричардсона и по сути является экологическим предостережением о судьбе диких кошек, на которых за большие деньги устраивают незаконную туристическую охоту. ▶ Смотреть онлайн
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