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Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»
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Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

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20 октября 2022

В российский прокат 20 октября выходит итальянский приключенческий фильм Брандо Квиличи «Мой тигр», одним из сценаристов которого является создатель оскароносных «Огненных колесниц» и «Грейстоука» Хью Хадсон. Картина с участием популярной итальянской актрисы Клаудии Джерини рассказывает о мальчике-сироте Балмани (Санни Павар), спасшего в предгорьях Гималаев бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в полное опасностей и приключений путешествие в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Кино-Театр.Ру вспоминает еще 10 захватывающих и эмоциональных киноисторий о дружбе людей и зверей.

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных
фото: «Мой тигр»


«Освободите Вилли» (1993)

Классическое семейное кино Саймона Уинсера, подарившего зрителям такие популярные ленты, как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «ДЭРИЛ». По сюжету малолетний хулиган Джесси (Джейсон Джеймс Рихтер), промышляющий попрошайничеством и мелким воровством, подряжается помощником в местный океанариум. В этом месте мальчик преображается в лучшую сторону после знакомства с трехтонным китом-касаткой Вилли. Они становятся друзьями, готовыми в любую минуту прийти друг другу на помощь, и в конце концов Джесси помогает Вилли скрыться в бескрайних водах океана.

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Одним из продюсеров картины выступил знаменитый режиссер Ричард Доннер, запоминающиеся мелодии написал Бэйзил Поледурис, а в кадре можно увидеть Лори Петти, Майкла Мэдсена, Майкла Айронсайда, Микелти Уильямсона и Дэниэль Харрис. Кассовый успех фильма (153 млн долларов при бюджете в 20 млн $) позволил продюсерам через два года выпустить сиквел Дуайта Эйч Литтла с актерской командой из оригинала, а в 1997-м вышла третья часть с участием Рихтера. В 2010-м серию попытались перезапустить, однако лента с Бо Бриджесом не сумела обрести популярность первоисточника.


«Мысли о свободе» (2005)

Известный американский режиссер Кэррол Баллард, специализирующийся на фильмах о животных («Черный скакун», «Не зови волков», «Летите домой»), в новом тысячелетии снял картину по мотивам детской автобиографической книги Кэрол и Ксана Хопкрафтов «Как это было с Думой». Это история семьи, обитающей в Южной Африке, которая приютила у себя осиротевшего детеныша гепарда. За воспитание малыша, получившего имя Дума, отвечает 12-летний Ксан (Алекс Михаэлетос), понимающий, что питомца рано или поздно придется отпустить на свободу. После смерти отца (Кемпбелл Скотт), обещавшего отвести Думу в места его прежнего обитания, мальчик сбегает вместе с гепардом из города от матери (Хоуп Дэвис) и отправляется в опасное путешествие по африканским пустыням, прериям и джунглям. По дороге он знакомится с авантюристом Рипкуной (Имонн Уокер), у которого свои планы на беглеца.

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Картина завораживает живописными видами, трогательными сценами отношений Михаэлетоса и гепарда (в съемках приняло участие шесть особей) и этнической музыкой Джона Дебни и Джорджа Экогни с вокалом Питера Гэбриела. Несмотря на премию Genesis Award в категории «Семейный художественный фильм», картина, к сожалению, не выстрелила в прокате, собрав около миллиона долларов при бюджете в 12 млн. С тех пор Баллард, которому на днях исполнилось 85 лет, больше не снимает кино.


«Хатико: Самый верный друг» (2008)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Лассе Хальстрём из реальной истории жизни почитаемого в Японии пса породы акита-ину создал душещипательную мелодраму с Ричардом Гиром, Джоан Аллен, Кэри-Хироюки Тагавой и Джейсоном Александером. Впрочем, без слез и трогательности сюжет о собаке, ждущей своего умершего хозяина, все равно не снять, о чем свидетельствует и оригинальная японская киноверсия «История Хатико», снятая Сэйдзиро Коямой 35 лет назад по сценарию Канэто Синдо, ставшего основой и для американской версии. В ленте Хальстрёма заглавную роль исполнили три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.
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«Боевой конь» (2011)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Мэтр Стивен Спилберг экранизировал одноименный роман Майкла Морпурго, адаптированный для кино Ли Холлом и Ричардом Кёртисом. События военной драмы разворачиваются во времена Первой мировой войны, а главными героями являются Альберт (Джереми Ирвин) и его быстроногий друг – конь Джоуи. Из-за войны они расстались — коня отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, и молодой человек уходит на фронт, чтобы найти друга. Спилберг поставил фильм вместе со своими постоянными соратниками — оператором Янушем Камински, маэстро Джоном Уильямсом и продюсерами Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом, а в актерскую команду набрал небезызвестных Питера Муллана, Эмили Уотсон, Дэвида Тьюлиса, Тома Хиддлстона, Бенедикта Камбербэтча, Тоби Кеббелла и Эдди Марсана. Джоуи сыграло 14 лошадей, включая Файндера, игравшего в «Фаворите». У картины неплохие кассовые сборы и 15 наград.
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«Воды слонам!» (2011)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Драма Фрэнсиса Лоуренса про студента-ветеринара Якоба (Роберт Паттинсон), сына польских эмигрантов, который был вынужден бросить учебу после гибели родителей и отправиться в скитание по Америке эпохи Великой депрессии. Ему посчастливилось примкнуть в качестве ветеринарного врача к передвижному цирку, чьим руководителем является деспотичный Август Розенблут (Кристоф Вальц). Якоб на свою беду влюбляется в его жену, наездницу Марлену (Риз Уизерспун), пока они вместе готовят номер с новым приобретением цирка — 54-летней слонихой Роузи, понимающей команды только на определенном языке.

Лирическая история, основанная на романе Сары Груэн, заинтересовывает живописанием циркового быта, особенностями суровой жизни людей в один из самых тяжелых периодов истории США и участием знаменитого джека-рассела Угги, звезды «Артиста», которого не стало спустя четыре года после картины Лоуренса. В качестве Роузи предстала слониха Тай, сыгравшая за свою жизнь 26 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Карнавал», «Больше, чем жизнь» и «Книга джунглей». Любопытно, что Августом мог стать Шон Пенн, Якобом — Ченнинг Татум, Эндрю Гарфилд или Эмиль Хирш, а на роль Марлены прочили Скарлетт Йоханссон. За визуальную составляющую картины отвечает Родриго Прието, а музыку написал маэстро Джеймс Ньютон Говард. У ленты три награды, включая премию Teen Choice Роберту Паттинсону.
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«Пеликан» (2011)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Французское семейное кино Оливье Орле повествует о юном жителе греческого острова Яннисе (Тибо Ле Геллек), чей отец в исполнении Эмира Кустурицы потерял интерес к жизни после смерти жены. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, получившую имя Никостратос, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его к жизни. Красивые пейзажи, трогательная история дружбы и талантливая актерская игра принесла картине несколько призов, среди которых гран-при XIII кинофестиваля «Сказка».
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«Жизнь Пи» (2012)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Экранизация культового произведения Янна Мартела от двукратного обладателя премии «Оскар» Энга Ли, адаптированная Дэвидом Маги. Фильм завораживает своей визуальной красотой, несмотря на изобилие компьютерных спецэффектов. По сюжету посреди Тихого океана по бескрайней водной глади дрейфует лодка со спасшимися после кораблекрушения. Спаслись немногие — мальчик Пи (Сурадж Шарма), зебра, гиена, орангутанг и бенгальский тигр, и все, конечно же, хотят выжить. В фильме, заработавшем 600 миллионов при бюджете в 120 млн $, также можно увидеть скончавшегося два года назад Ирфана Кхана, Рейфа Сполла и Жерара Депардье. У «Жизни Пи» четыре «Оскара» — за режиссуру, операторскую работу Клаудио Миранды, музыку Микаэла Данны и визуальные эффекты, а также две премии BAFTA, «Золотой глобус» и еще 74 престижные награды.
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«Белль и Себастьян» (2013)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Современная адаптация серии повестей, написанной французской актрисой, детской писательницей, сценаристкой и режиссером Сесиль Обри, которую впервые экранизировали в виде сериала в 1960-е. Режиссер Николя Ванье для большей драматичности перенес историю дружбы шестилетнего сироты Себастьяна (Феликс Боссюэ) и пиренейской собаки из современности в эпоху Второй мировой войны. У постановщика получилось невероятно красивое и обаятельное кино, давшее старт трем продолжениям. В первых частях компанию Боссюэ составил Чеки Карио в образе старика Сезара, приютившего главного героя после смерти матери-цыганки. Четвертый фильм серии, ставший ее перезапуском, вышел во французский прокат буквально вчера.
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«Миа и белый лев» (2018)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

В эпицентре событий французской семейной драмы Жилля де Местра оказывается девочка Миа (Дания де Виллье), переехавшая из Лондона вместе с мамой (Мелани Лоран), папой (Лэнгли Кирквуд) и братом (Райан Макленнан) в Южную Африку, где у семейства появляется ферма больших кошек. Сначала героиня, привыкшая к цивилизации и скучающая по друзьям, конфликтует со всеми, но при появлении белого львенка Чарли она проникается к нему симпатией и наконец-то находит плюсы в жизни рядом с животными. Когда лев немного подрастает, отец девочки решает продать его за крупную сумму охотникам за трофеями. Узнав об этом, Миа вместе с Чарли сбегает из дома и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в заповедник.

Из-за особенностей работы со львами режиссер был вынужден снимать картину два с половиной года, в течение которых юная актриса Дания де Виллье, выбранная после долгих поисков из 300 претенденток, и исполнитель титульной роли Тор росли практически вместе. Когда льву исполнилось два года, съемочной группе пришлось работать в клетках, поскольку в этом возрасте цари зверей переживают подростковый период. Злодея в картине воплотил Брэндон Оре, знакомый зрителям по южноафриканским хоррорам. Лента создана при активном участии бихевиориста животных Кевина Ричардсона и по сути является экологическим предостережением о судьбе диких кошек, на которых за большие деньги устраивают незаконную туристическую охоту.
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«Пальма» (2021)

Мой тигр: 10 фильмов о дружбе людей и животных

Трогательная семейная драма Александра Домогарова-младшего про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма в самолет, и она много месяцев ждала его на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта. В картине заняты Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов и Ян Цапник. Образ Пальмы воплотила семилетняя Лили, а ее дублером выступила годовалая Жаклин, работавшая в трюковых сценах.

Домогаров не упустил шанс напомнить зрителям и о других фильмах про собак. В одной из сцен можно увидеть сеттера, похожего на главного героя шедевра Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо». Артур Иванов предстал в качестве журналиста Юрия, что является отсылкой к Юрию Росту — автору статьи «Два года ждет» про Пальму, опубликованной в «Комсомольской правде» 19 сентября 1976 года. В фильме эта статья получила заголовок «На привязи у взлетной полосы» — в честь драмы Владимира Хмельницкого, ставшей в 1988-м первой лентой о судьбе овчарки. У картины существует японская версия «История Акиты и Пальмы» с участием Домогарова-старшего, а в будущем нас ожидает ее сиквел.
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Фильм «Мой тигр» в прокате с 20 октября.


Макс Милиан
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