Ближневосточный макабр: пакистанский «Дракула», арабские джинны и еврейские големы

17 пугающих историй и один сериал из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и ОАЭ
Продолжаем рассказ о хоррорах национальных кинематографий, малознакомых широкому зрителю. Мы начали с двухматериалов о фильмах ужасов Латинской Америки и продолжили тему макабром ЮАР и других африканских стран. Сегодня пойдет речь о кино Ближнего Востока и ярких представителях пугающего жанра из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Израильский макабр
Первое кино на территории будущего Израиля появилось во времена турецкого владычества — в 1896 году на Ближний Восток прибыл от братьевЛюмьер французский оператор Александр Промио, который и зафиксировал на пленку Иерусалим и Палестину. Поначалу здесь снимали кинематографисты из других стран, пока в 1917-м «пионер ивритского кинематографа» Яаков Бен-Давид не создал документальный фильм о прибытии генерала Эдмунда Алленби в Иерусалим. Традиции ивритского кинематографа продолжил выходец из России Натан Аксельрод, который после неудачной попытки снять первый художественный ивритский фильм «Пионер» основал кинотоварищество и приступил к выпуску кинодневников, посвященных жизни в Палестине. В 1931-м в стране появился первый ивритский анимационный фильм «Приключения Гади бен Суси», а спустя четыре года вышла картина Баруха Агадати «Вот эта земля».
Из-за Второй мировой войны кинопроизводство было приостановлено и возобновилось лишь после 1948-го, когда Израиль провозгласил свою независимость. С тех пор израильский кинематограф открыл миру немало значительных имен, включая Менахема Голана, Асси Даяна, Боаза Дэвидсона, Амоса Гитаи, Ари Фольмана, Эфраима Кишона, Ури Зоара, Арика Айнштейна и других, а фильмы были обласканы призами международных кинофестивалей. Звездами мирового уровня стали Натали Портман и Галь Гадот. В настоящий момент в Израиле снимается по 16 игровых кинолент в год.
фото: кадр из фильма «Ангел был дьяволом»
Первые ростки израильского макабра проросли в 1976-м, когда на свет появился психологический триллер Моше Геза «Ангел был дьяволом» про молодую женщину, спасающуюся от убийцы. Ключевыми фигурами жанра на Земле обетованной за последние десятилетия стали Орен Карми, Эйтан Гафни, братья Пас и дуэт Аарона Кешалеса и Навота Папушадо. Есть и приличные сериалы вроде «Джуды».
Клаус Кински, Марианна Хилл, Крейг Уассон, Ричард Херд и Кристофер Ллойд сыграли в триллере некоего Дэвида Полсена про убийцу с ножницами. Местами вышло неплохо, но все же это не классика жанра. Спродюсировали ленту двоюродные братья Йорам Глобус и Менахем Голан, которые после переезда из Израиля в Голливуд приобрели находившуюся на грани банкротства небольшую киностудию Cannon Films и превратили ее в достаточно процветающую компанию, просуществовавшую до 1994 года.
Известный хоррормейкер Тоуб Хупер при содействии продюсера Йорама Глобуса снял в израильском городе Яффе хоррор про проклятие маркиза де Сада в исполнении Роберта Инглунда. В эпицентре событий оказывается Джени (Зои Триллинг), как две капли похожая на мадам де Бомон, из-за которой маркиз угодил за решетку. Девушка приехала в Александрию к своему отцу-археологу, и до нее добирается потомок де Сада с лицом все того же Инглунда. В фильме также занята Чандра Уэст.
Дебютный хоррор Аарона Кешалеса и Навота Папушадо про группу людей, оказавшихся по воле судьбы в одном месте из-за сбитого автомобилем Давида Генри, спешившего на помощь, чтобы спасти сестру от маньяка. Среди них две девушки (Аня Букштейн и прекрасная Яэль Гробглас), патрульный Лиор Ашкенази, его дурной напарник Дэнни Гева, незадачливый лесник Менаше Ной с овчаркой и два приятеля, одного из которых сыграл Ран Данкер. Из этой пестрой компании останется в живых лишь несколько человек, включая труса и самого маньяка, а все происходящее воспринимается как дурной сон с элементами абсурда и черной комедии, поскольку персонажи поубивают сами друг друга без всякой помощи главного злодея. При этом режиссеры честно показывают и рассказывают о том, что сейчас происходит в Израиле и какие настроения царят в обществе. Отсюда и минное поле в глуши, и коррумпированные полицейские, и отсутствие взаимопонимания. Картина удостоена приза критики на фестивале Фантаспорту в Португалии.
Эта жесткая и беспросветная история с элементами черного юмора началась с невинной детской игры в прятки, а закончилась взрослыми играми в кошки-мышки, где на кону не пустяковый проигрыш, а жизнь и смерть. Началом в безвыигрышной лотерее со смертью послужили исчезновение школьницы и последующий допрос потенциального маньяка в заброшенном здании, а втянуты в нее были несколько полицейских, тщедушный преподаватель и два родственника несчастной девочки. Случайный свидетель заснял сие действие на мобильник и выложил на YouTube. Разумеется, сразу нашли козла отпущения — им стал честный коп Мики (Лиор Ашкенази). Его понизили до патрульного после того, как обнаружили в парке безголовый труп пропавшей жертвы педофила. Досталось и «главному подозреваемому». Им оказался преподаватель Дрор, заботливый со стариками и любящий свою милую кусачую собачку. Его всего лишь попросили покинуть стены учебного заведения до тех пор, пока все не успокоятся. Казалось бы, куда уж хуже? Но именно в этот момент в дело вступает скорбящий отец найденной малютки, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Картина Кешалеса и Папушадо поначалу кажется оммажем всему увиденному. Зачин отсылает нас к замедленным прологам Ларса фон Триера последних лет, персонажи изъясняются на языке Гая Ричи и Квентина Тарантино, а саспенс нагнетается примерно такой же, как у Дэвида Финчера. Но это все ты держишь в голове лишь первые полчаса до тех пор, пока в кадре не появляется тот самый папаша по имени Гиди, решивший устроить самосуд. Здесь-то и начинается все самое смачное и интересное, поскольку в этом персонаже нашли воплощение и Ганнибал Лектер, и Тони Сопрано, и еще масса положительных и отрицательных героев, которых сложно представить с одним лицом. До тех пор, пока не увидишь плотоядное лицо Цахи Града, методично ломающего молотком пальцы своей жертвы. ▶ Смотреть онлайн
Хоррор-комедия Боаза Армони повествует про Матана (Итай Зволон), проходящего службу в канцелярии. Однажды его отправляют на недельную охрану удаленного военного объекта, расположенного на севере Израиля, где полно арабских деревень. Вместе с ним едут трое солдат из боевых частей, а их начальником караула становится добродушный любитель русского рока Стас (Кай Корабельников) — солдат-одиночка без семьи и дома. Матан не хочет оставаться в этом месте и умоляет мать выбить для него другое назначение. Ночью, как он и боялся, начинается кошмар — на объект нападают «арабы». Это приводит к неожиданной развязке, в которой замешаны безумие, трагедия маленького человека и нестабильность региона.
Вторая полнометражная работа стала для братьев Дорона и Йоава Пас дебютом в пугающем жанре. Они рассказали в стилистике «найденных пленок» историю о двух американских подружках Яэль Гробглас и Даниэль Джейдлин, оказавшихся в Иерусалиме в тот самый момент, когда на древний город нападали библейские чудовища — нефилимы, големы и прочая нечисть. В отличие от множества подобных лент картина подкупает, во-первых, необычным местом действия, а, во-вторых, происходящим, показанным не через камеру, а с помощью гарнитуры для смартфонов Google Glass (канула в Лету, как и облачный сервис Google Stadia). Обладатель трех престижных призов.
Действие третьего фильма братьев Пас разворачивается в Литве 17-го века. По сюжету героиня Хани Фюрстенберг после смерти сына стремится к знаниям, чтобы вернуть его к жизни. Когда ее деревню пообещал уничтожить один злодей (Алексей Тритенко), если его жители не спасут его умирающую дочь, Ханна обращается к черной магии и производит на свет голема, выглядящего как ребенок (Кирилл Черняков). Он проникается к ней симпатией и послушно исполняет ее приказы, однако его темная суть в конце концов дает о себе знать. Любопытный взгляд на израильские мифы и ритуалы, сдобренный изрядной долей феминизма, но искупающий этот недостаток финальной мясорубкой. ▶ Смотреть онлайн
Еще одна картина о солдатах израильской армии и безумии. На сей раз группа из трех участников учений оказывается в пустыне, где они сходят с ума из-за проклятия бедуинской старухи. Хоррор-триллер поставил Евгений Руман, а спятившую троицу воплотили Даниэль Гад, Амит Рахав и Нимрод Хохенберг. Последнего отметили наградой за лучшую роль на международном фестивале фантастических фильмов Cinefantasy, проходящем в бразильском Сан-Паулу.
Иранский макабр
Пионером персидского кино считается официальный фотограф Мозафереддин-шаха Мирза Ибрагим-хан (он же Аккас Баши, т.е. «главный фотограф»). В 1900-м он приобрел камеру «Гомон», после чего зафиксировал на нее фестиваль цветов в Остенде, львов в шахском зоопарке Фарахабада и процессию в день ашуры в Тегеране. В 1931-м режиссер Ованес Оганян, получивший кинематографическое образование в Москве, поставил на основе датской киносерии с Харальдом Мадсеном и Карлом Шенстрёмом первую иранскую полнометражную игровую картину «Аби и Раби». Спустя три года состоялся релиз первого персидского звукового фильма «Девушка-лурка», снятого в Бомбее Ардеширом Ирани с Абдольхоссейном Сепантой в главной роли. Еще одной ключевой фигурой для Персии стал создатель ленты «Капризный» Ибрагим Моради, а после войны «отцом иранской киноиндустрии» стал продюсер Исмаил Кушан. Выдающимися режиссерами Ирана считаются Фарук Гаффари, Маджид Маджиди, Аббас Киаростами, Мохсен Махмальбаф, Асгар Фархади и Джафар Панахи.
Иранский макабр зародился в середине 1950-х при непосредственном участии известного жанрового постановщика Самуэля Хачикяна. «Иранский Хичкок» привнес хоррор-элементы в фэнтези-комедию «Вечеринка в аду» и триллер «Полуночный террор», а в 1965-м уже полностью погрузился в макабрическую атмосферу в фильме ужасов «Бред». Хачикян по сути стал основателем пугающего жанра в стране, проложив дорогу в иррациональный мир таким режиссерам, как Арсалан Амири («Залава»), Нима Фарахи («Зар»), Шахрам Мокри («Рыба и кошка»), Мани Хагиги, Ана Лили Амирпур и Бабак Анвари.
Режиссёр иранского происхождения Ана Лили Амирпур романтизирует в своей ленте насилие сексуальной вампирши Шейлы Ванд над своими жертвами. Вампирскую тему фильм обновляет за счет искренности и приятной наивности, стойко ассоциирующейся у критиков с иранским кино. Эстетская черно-белая картина о любви бессмертной хищницы к простому и честному юноше в костюме графа Дракулы (Араш Маранди) использует лучшие достижения авторского кинематографа: кадры с четко выверенной композицией, образ благородной мстительницы (героиня убивает исключительно подлецов), легкий романтический сценарий. Полнометражный дебют Амирпур очаровывает сочетанием приемов, к результату которого сложно остаться равнодушным.
Полнометражный дебют иранца Бабака Анвари сочетает в себе элементы остросоциальной драмы и национального хоррора, в котором главные роли играют политика и местный колорит. На дворе Тегерана 1988 год. Мечтающая о медицинской карьере Шайди (Наргес Рашиди) тяжело переживает категоричный отказ руководства вуза в просьбе о её возвращении на учебу, поскольку несколько лет назад она встала не на ту сторону в политическом противостоянии. Все усугубляется периодичными иракскими бомбардировками и поведением дочери Дорсы (Авин Маншади), уверенной в том, что в доме завелся джинн. Сюжетно лента напоминает австралийский «Бабадук», но несколько проигрывает ему в нагнетании атмосферы. Хотя хорроры про джиннов можно пересчитать на пальцах одной руки.
Неожиданно прекрасное иранское кино от Мани Хагиги, представляющее собой мистический мокьюментари-нуар, мастерски зафиксированный на камеру Хуманом Бехманешом. Здесь также в наличии элементы детектива, фэнтези, хоррора, шпионского фильма, хотя по большому счету это гениальная мистификация с обязательным для последних лет сакраментальным «основано на реальных событиях». Еще и с политикой в придачу. Сюжет крутится в прошлом и настоящем вокруг трех молодых людей (Амир Джадиди, Хомаюн Ганизаде, Эхсан Гударзи), пропавших на острове при загадочных обстоятельствах. Они исследовали странную сейсмическую активность и расследовали самоубийство местного жителя, а в результате их история превратилась в фантасмагорию. Участник основного конкурса Берлинале-2016, отмеченный шестью престижными наградами.
В центре картины Мани Хагиги – человек творческой профессии. Капризный и эксцентричный режиссер Хасан (Хасан Мажуни), даже гордящийся своим запрещенным статусом в Иране, не имеет возможности найти себе место в мире новой кинореальности, где самым популярным оказывается его конкурент, с умным видом размышляющий на камеру о том, что «любовь спасет мир». Запрет на съемки не дает родиться новым шедеврам, слава Хасана постепенно угасает. Тем временем в Тегеране появляется странный маньяк с головой свиньи, убивающий и жестоко отрезающий головы кинематографистов, но вот к Хасану он так и не приходит, что, конечно, вызывает новый виток творческих мук. В попытках повысить популярность Хасан сам идет на поиски преступника в надежде срежиссировать хотя бы собственную смерть.
Картина поражает, прежде всего, самоиронией и самокритикой Хагиги — еще на старте зрителю объявляют о смерти режиссера от рук таинственного убийцы. Чем ближе к финалу, тем больше в фильме появляется иронии, черного юмора, абсурда, трэша и трагических ноток в сочетании с намеками или прямыми высказываниями об иранском мироустройстве. А еще фильм, как и «Приходит дракон», радует глаз визуальным решением (оператор — Махмуд Калари). При этом характер Хасана раскрывается через его любовь к року (майки с Kiss и Black Sabbath, постер Scorpions, треки в автомобильном проигрывателе). И да, блестящий финал с выстрелившим во второй раз ружьем также запомнится надолго. Компанию Мажуни, кстати, составили Париназ Изадьяр и звезда иранского кино Лейла Хатами, прославившаяся благодаря «Разводу Надера и Симин» Асгара Фархади. ▶ Смотреть онлайн
Шахаб Хоссейни и Ниуша Нур сыграли в мистическом триллере Куроша Ахари о супружеской паре, вместе с младенцем отправившейся на машине домой, но по пути решившей переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки. Ахари при создании картины явно вдохновлялся творчеством Дэвида Линча и европейской готической традицией, а сюжет тесно связан с эстетикой сна, особенно ближе к концовке. Многим зрителям кино покажется скучным, поскольку лишено по-настоящему жутких моментов и драйва. Но на счету ленты пять наград. ▶ Смотреть онлайн
Египетский макабр
Первым египетским городом со своим кинотеатром стала в 1896-м Александрия, а спустя 16 лет стартовало с хроники и собственное кинопроизводство. Первыми постановочными картинами в Египте считаются «На краю пропасти» и «Сорванная роза», созданные по иностранным лекалам заезжими постановщиками. В 1926-м братья Ибрагим и Бадр Лама открыли в пригороде Александрии первую киностудию, где через год поставили фильм «В пустыне». Однако днем рождения египетского кино принято 16 ноября 1927-го, когда состоялся показ «Лейлы» Ахмеда Галаля, снятой на средства актрисы Азизы Амир. В 1931-м вышла первая звуковая картина «Песня сердца» Давлат Абьяд и Надра, положившая старт развитию музыкального жанра в Египте. В связи с открытием киностудий «Миср», «Лама» и «Насибиан» центр египетской кинематографии переместился в Каир.
В 1940-е кинематографисты сосредоточили свое внимание на экранизации мировой классики и произведений египетских писателей, но многие работы появились в прокате лишь после Июльской революции 1952-го, когда цензуру свели на нет. В этот период на международной арене оказываются режиссеры Юсеф Шахин, Салах Абу Сейф, Тауфик Салех, Ахмед Зиааддин, Камаль аш-Шейх и Барракат, а широкий зритель познакомился с Омаром Шарифом. С приходом к власти Анвара Садата вернулась цензура, что, впрочем, не помешало некоторым кинематографистам продолжать снимать остросоциальное кино.
фото: постер к фильму «Посол Ада»
Родоначальником пугающего жанра в Египте послужил «Посол Ада» Юсефа Вахби, удививший зрителя в 1945-м сочетанием триллера, драмы и хоррора в истории про дьявола, соблазнившего бедную семью богатством. С тех пор в стране с богатой древней историей было снято более сотни макабрических сюжетов, включая комедию «Исмаэль и Абдель встречают Франкенштейна», мюзикл «Клыки» и хоррор «Человек и демон». Одним из главных хоррормейкеров прошлого века был Мохамед Шебл. В новом тысячелетии привлекли зрительское внимание дилогия «Голубой слонёнок» и ленты «Похоть», «Варда» и «122».
Презабавный для европейского зрителя дешевый мистический хоррор-триллер с Магдой Эль-Хатиб в образе хозяйки дома, преследуемой полтергейстом в виде предметов, которые двигают руками чуть ли не в кадре. Смех вызывает и муж героини (Самир Сабри), отправивший жену к психиатру (Камаль Аш-Шанауи) после ее невменяемых поступков, и спятивший от любви злодей, запечатленный после бесславной смерти на фотографии. Особенно позабавит избалованного любителя хорошего кино финальная сцена драки, коих полно в турецких фильмах (о них поговорим в следующий раз). Тем не менее, лента вызывает интерес, потому как египетских страшилок в Рунете не так уж и много.
Превосходная шестисерийная адаптация одноименного романа Ахмеда Халеда Тауфика про талантливого гематолога и преподавателя Рефаата Исмаила (Ахмед Амин), в 1960-е невольно ставшего специалистом по исследованию паранормальных явлений. Помогает ему в этом любовь всей его жизни — рыжая подруга из Шотландии в исполнении Разан Джаммал, с которой он вместе учился. Каждый эпизод сериала посвящен отдельно взятому монстру. Дуэту предстоит встреча с мумией, наядой, призраками и даже с самим Люцифером, а сюжет подается через призму восприятия мира профессором, не верящим в сверхъестественное. Местами герой Амина смахивает на Индиану Джонса, да и его приключения сродни похождениям бравого археолога. Объединяет же историю в единое целое знакомство Исмаила в детстве с призраком девочки Шираз (Реем абд Эль Кадер), которая сопровождала его по жизни до определенного момента.
Пакистанский макабр
Кино Пакистана получило известность под названием Лолливуд, а основой ему послужила мусульманская продукция Британской Индии. В 1930-х в Лахоре основали студию по производству немых фильмов, впоследствии адаптированную для создания звукового кино, и к середине 1940-х город стал одним из центров индийской кинематографии, поскольку в нем производилось до 100 фильмов в год. В период образования Пакистана в 1947-м от главных лахорских киностудий ничего не осталось после погромов, и многие киношники спешно покинули город. Спустя год на экранах появился первый пакистанский фильм «Воспоминания», снятый на единственной сохранившейся студии. Ограничения на импорт фильмов из Индии дали толчок пакистанской киноиндустрии, и к 1962-му в стране произвели 420 кинокартин. До середины 1950-х кинопроизводство осуществлялось в Западном Пакистане, а в 1956-м площадкой впервые послужил Восточный Пакистан. Два десятилетия из-за цензуры в стране снимали преимущественно мелодрамы.
После того, как в 1970-х Восточный Пакистан превратился в Бангладеш, в стране осталось девять киностудий, на которых в 1974-м создали более 100 игровых фильмов, в основном, на урду и панджаби. Среди других языков, используемых для картин, были синдхи, пушту, гуджарати и сирайки. Большинство лент снималось на черно-белую пленку, а сюжеты крутились вокруг несчастной любви, роковых страстей и столкновения добра и зла. Прорывом в киноиндустрии стала мелодрама «Зеркало», вышедшая 18 марта 1977-го и продержавшаяся в прокате 400 недель, чуть-чуть не дотянув до восьми лет. Спустя два года была основана Национальная корпорация по развитию кино, занимавшаяся экспортом и импортом качественных фильмов и созданием кинотеатров. Впрочем, это мало повлияло на развитие кинематографа, поскольку к власти пришел Мухаммед Зия-уль-Хак, при котором запретили видеомагнитофоны и кино-пиратство, а на производство кино ввели дополнительные налоги.
фото: кадр из фильма «Изгоняющий дьявола: Начало»
Несмотря на исторические сложности, жанр хоррора в Пакистане представлен достаточно широко. Все началось с «Дееваны» Мубарака Малика, вышедшей в 1964-м, а через три года зрителям представили «Живой труп». Всего на счету пакистанского кино 70 кинокошмаров. В 2004-м при участии местных киноделов Ренни Харлин поставил «Изгоняющего дьявола: Начало» со Стелланом Скарсгардом. В новом веке любопытство также вызывают фильмы «Ведьма» Сайеда Атифа Али и «Катакша» Абу Алихи.
Режиссер Кваджа Сарфраз перенес в пакистанские реалии сюжет романа Брэма Стокера «Дракула» и его британской экранизации 1950-х с Кристофером Ли и Питером Кашингом. События первого национального ужастика разворачиваются в современном для того времени Пакистане, а вампиром становится ученый Рехан, испытавший на себе эликсир бессмертия. В схватку с кровососом вступили Асад Бухари и Хабибур Рехман, а его жертвой стала Ясмин Шаукат. Разумеется, присутствует в картине и своя версия возлюбленной главного героя в исполнении Дибы Бегум. Поскольку в стране все еще ощущалось влияние Индии, то в кадре можно увидеть много танцев и песен, что, конечно же, несколько смущает зрителя, привыкшего к традиционным хоррорам. Ленту показали на испанском фестивале фантастических фильмов в Ситжесе и швейцарском международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе.
В новом тысячелетии Омар Кхан поставил своеобразную пародию на традиционные поджанры хоррора с участием звезды «Живого трупа» Рехана, представшего в образе продавца. Группа молодых людей, спешившая на концерт и столкнувшаяся по дороге с зомби, повернула не туда и оказалась в местности, где орудуют каннибалы и здоровенный маньяк в парандже, любящий использовать для убийств большой кистень. Режиссер обыгрывает множество ситуаций из слэшеров, зомби-муви, лент про зараженных и каннибалов, включая обязательную последнюю девушку, а герои даже отдали дань уважения национальным песнопениям (но без плясок). Лента была отснята за 30 дней и выпущена в формате HDV, после чего ее отметили тремя призами.
Макабр других ближневосточных стран
фото: кадр из фильма «Проклятье Месопотамии»
Из-за особенностей мусульманского мира и политической нестабильности в странах Ближнего Востока хоррор не получил столь широкого распространения, как в Латинской Америке. Тем не менее, существует несколько ужастиков в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, в 2012-м вышла катарская лента «Изоляция: Побег с Красной Луны», а в 2015-м жителей Ирака, возможно, порадовали «Проклятьем Месопотамии». Даррен Линн Боусман поставил в Саудовской Аравии еще не вышедшую «Виолончель». И даже у многострадального Ливана есть свой хоррор. Но мы подобрали для вас лишь один образец — из Объединенных Арабских Эмиратов.
Этот хоррор стал «лебединой песней» Тоуба Хупера, скончавшегося спустя четыре года после его выхода на экраны. Режиссер съездил в ОАЭ, чтобы поведать нам о человеке, не подозревавшем о тайне своего рождения. Халид Лэйт возвращается из Штатов к себе на родину вместе с женой Разан Джаммал, страдающей от потери их ребенка. Они поселяются в странном отеле, в котором у них только одна соседка по этажу — красавица Айиша Харт. Пока муж находится на работе, его супруга становится свидетельницей странных происшествий, чьим виновником является монстр. Лента представляет собой микс «Ребенка Розмари», «Омена» и фильмов о привидениях, но с художественной точки зрения проигрывает многим образцам жанра.
P.S. Следующий материал будет посвящен турецкому макабру.
обсуждение >>