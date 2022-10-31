«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября

Триллер Ромуальда Буланже основан на его короткометражной ленте «Разговор». В кадре — Мэл Гибсон в образе эксцентричного радио-диджея, который принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии – выяснить личность преступника. У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир.
Сергей Дебижев снял документальное кино про любимый многими россиянами полуостров. Крым представлен в фильме как уменьшенная копия планеты, как «живое сердце» Земли. В этом месте таится мощная энергия четырех стихий, здесь есть все; горы, море, леса, тропики, саванна, песчаные пустыни, болота, потухшие вулканы, соляные озера — такие космические пейзажи, которые вовсе не похожи на нашу планету. Показ ленты состоится в рамках проекта Страна.doc.
Продолжение успешной комедии «Любовницы», поставленное режиссером оригинала Еленой Хазановой. По сюжету второй части Саша, Паша и Лёша знакомятся на курсе терапии для мужчин, травмированных женщинами. После этого, не желая быть жертвами, они выходят на тропу войны и решают отомстить обидчицам за душевные раны. Увы, великая миссия становится операцией великого провала. Главные роли на этот раз достались Павлу Прилучному, Роману Курцыну и Алексею Золотовицкому
Южнокорейский режиссер Хан Джэ Рим поставил фильм-катастрофу про авиалайнер, совершающий рейс на Гавайи, на борту которого вспыхнула эпидемия неизвестной болезни. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. В ленте заняты Сон Кан Хо, Ли Бён Хон, До Ён Чон и другие актеры.
Музыкальная семейная драма Филиппа Абрютина про взаимоотношения отца и дочери, плохо знающих друг друга. По сюжету Александрина (Елизавета Бугулова) живет вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа Гена (Иван Соловьёв), который давно не живет с семьей: он «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошел мимо него. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поет на улицах, торгуя кофе на своем фудтраке. Девочку приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную академию. Для этого ей необходимо попасть из Крыма в Москву. У мамы нет возможности организовать такую неожиданную поездку, и она готова отказаться от конкурса. Но неожиданно Гена предлагает свою помощь.
По словам Сергея Оболонкова, полнометражный дебют Эдуарда Жолнина — это почти вестерн. Егор когда-то перебрался из деревни в черноземье в большой город, но смерть отца вынуждает его вернуться на родину. Там его ожидают младший брат и наследство: стадо коров, земельный участок и долг в 800 тысяч рублей. Поначалу Егор хочет как можно быстрее избавиться и от собственности, и от задолженности, но в итоге обстоятельства заставляют его встать на защиту брата и имущества. Это кино с отличным саундтреком, органичным Евгением Ткачуком в главной роли и легким налетом мистики, создающим необычное настроение. На фестивале «Окно в Европу» картина заняла второе место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» и удостоилась приза Гильдии киноведов и кинокритиков.
Комедия Кирилла Котельникова с участием лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина и звезд «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина и Андрея Рожкова. Это история курьера Гриши Субботина. У него много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идет к своей цели — накопить на барабанную установку. Но в его мечты вмешивается любовь.
Ева Грин и Марк Стронг в мистическом триллере Лоркана Финнегана, дебютировавшего три года назад фантастическим триллером «Вивариум». Зрителям поведают о дизайнере модной одежды, которую после трагических событий беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья главной героини замечает, что помимо гостьи в доме поселился кто-то еще.
Павел Прилучный в остросюжетной драме Гарика Петросяна спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное – успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Компанию Прилучному составили Наталья Лански, Виктор Пипа и другие актеры, среди продюсеров — Сарик Андреасян.
Лента Ирины Обидовой подняла тему подросткового бунта. Главные бунтари фильма — студенты колледжа Артем и Костя. Их увлечение петардами приводит к тому, что обоих вносят в «список взрывников» — перечень самых опасных студентов. Костя, считающий себя полным неудачником, решает воспользоваться ситуацией, и старается добиться уважения со стороны сокурсников. В результате их пути с Артемом, бунтующим ради того, чтобы быть услышанным, расходятся. Любопытно, что «Зажигалкам» был присвоен рейтинг 18+, при этом аудитория, на которую картина может произвести наибольшее впечатление, — определенно, подростки лет 16-ти, пишет Сергей Оболонков.
Режиссерский дебют популярной австралийской актрисы Фрэнсис О'Коннор посвящен знаменитой английской писательнице Эмили Бронте (Эмма Маккей), почти не покидающей родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца – обаятельного викария Уильяма Уэйтмана (Оливер Джексон-Коэн), и Эмили влюбляется в него.
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