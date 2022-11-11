ревью

Интервью Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать» Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко

Спутник телезрителя «Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло 11 ноября, 11:05, Дом Кино

Лайфстайл Татьяна Клюева обвиняет сына в незаконном присвоении её имущества Актриса может остаться без средств к существованию и крыши над головой

Новости кино Марьяна Спивак и Елена Панова отправились в Пятигорск в продолжении «Шифра» Третий сезон ретродетектива посвящен памяти Сергея Пускепалиса

Спутник телезрителя «Ускорение»: 90-е категории «Б» В ночь с 7 на 8 ноября, 00:10, Пятница!

Главная тема «Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»