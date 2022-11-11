«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

В российский прокат вышел фильм «Сверхъестественное. Знаки» — покорившая «Сандэнс» пятая полнометражная работа дуэта Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда — режиссеров, а зачастую еще и актеров, операторов, монтажеров и продюсеров своих фильмов. Формально — хорроров, но в каждом они деконструируют жанр, пренебрегая всеми очевидным приемами и законами. Их творческий путь не уникален, но весьма любопытен: от малобюджетных независимых сай-фай-страшилок до Netflix и Marvel — и обратно. Не только без потерь, но и в каком-то смысле — во главе движения новых интеллектуальных ужасов.
Завязка всей истории — в «развязке», первом совместном проекте Бенсона и Мурхеда Resolution 2012 года, в русской версии получившем название «Ломка
». В формате лирического отступления стоит заметить, что локализация — своего рода проклятие дуэта, чьи заглавия в РФ превращаются то в «Паранормальное», то в «Сверхъестественное», где их цепляют прицепом к совершенно не непохожим мистическим сериалам и франшизам. Но вернемся к «Ломке»: просмотрев странное видеопослание непутевого школьного приятеля Криса, примерный семьянин Майк отправляется по указанным координатам и обнаруживает укуренного друга в хижине посреди резервации. С целью профилактики наркопотребления, он приковывает Криса к батарее и обещает пробыть с ним неделю — пока не отпустит. Тот, конечно, то ноет, то корчится в «ломке», так что сидеть рядом с ним становится невыносимо — и Майк отправляет исследовать окрестности, где обнаруживает все больше странного. И речь не только о пещерах, обжитых бомжами, и заброшенных стоянках пропавших французских ученых, но и о кинопленках с аудиокассетами, на которых будто бы записано будущее приятелей.
Реальность — пространство тревожное и без всякой чертовщины. Режиссеры работают без спецэффектов, находя непредставимое в обыденном пространстве и на каждом этапе работы: в данном случае, как и почти во всех остальных работах, Бенсон выступил еще и сценаристом, а Мурхед — оператором (монтаж поделили на двоих). И вот невзрачный антураж пустынной резервации обрастает смыслами и саспенсом самыми элементарными способами, будь то некое подобие алтаря в кустах или религиозные сектанты у реки.
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Фильмы Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда
Встреча окажется знаковой, а историю сектантов Аарона и Джастина — их под собственными именами играют Бенсон и Мурхед — расскажут в другом фильме. В том, с которого многие зрители — по крайней мере, в России — познакомятся с творчеством авторов. Речь о «Паранормальном
» — он же Endless 2017 года – сиквеле «Ломки», выходившем в российский прокат. Где братья Смиты, долгие годы жившие в религиозной общине и сбежавшие оттуда, поняв, что это ничто иное, как секта конца света, возвращаются в «семью» спустя десять лет на свободе. Опять же после загадочного послания и в связи с тем, что вольная жизнь сложилась весьма уныло: ни работы, ни денег — только постоянная депрессия и бесполезные сеансы психотерапии. Внешне ничего не изменилось: те же кусты и деревья, увешанные какими-то культистскими атрибутами, пещеры, алтари и жертвенные столбики по периметру. Не изменились и сектанты — в прямом смысле: не постарели ни на день. А еще в небе теперь светят две Луны.
Но мистика, хоть и весьма осязаемая, по-прежнему рождается из элементарных приемов и самодельных эффектов: режиссеры мастерски работают с камерой, так что снова получается псевдокументальное кино. Дополняют атмосферу почти мокьюментари всяческие естественные природные звуки, нескончаемые диалоги. Пародийное жонглирование жанрами, которое превращает фильм одновременно и в мамблкор, которому бы аплодировал Тарантино
, и в околонаучный триллер про секту, и в фантастику с лавкрафтовскими чудовищами, и в тонкую психологическую драму. Как и «Ломка», как и все остальное у Бенсона и Мурхеда, «Паранормальное» — бадди-муви, история двоих братьев/друзей, переживающих разного рода экзистенциальные кризы и чей разумом рождает чудовищ разной степени реальности.
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Рецензия на «Паранормальное»
Объяснимо, учитывая, что на вопрос, как создавать фильмы, оба отвечают: «Снимайте кино с друзьями
». И эта линия, генеральная для «Ломки», «Паранормального» и нового «Сверхъествественного», в других работах пусть не столь очевидна, но прослеживается как ни крути. Будь то мелодраматичная сказка «Весна» (единственное кино, название которого перевели дословно), где американец после смерти матери поехал в реабилитационный отдых в Италию и влюбился там в бессмертную девушку со щупальцами; всю дорогу он звонит из телефонного автомата оставшемуся дома и вечно пьяному приятелю — трогательный этюд. Или более коммерческая с виду «Грань времени
» с Джейми Дорнаном
и Энтони Маки
— фильм-предтеча будущих голливудских работ Бенсона и Мурхеда, будто бы с более явной научно-фантастической подоплекой и звездами в главных ролях. Но по-прежнему — история двоих приятелей, фельдшеров из Нового Орлеана, путешествующих по временным петлям и прочим чертогам разума, чтобы отыскать пропавшую дочь одного из них. Все страшное витает в воздухе и вот-вот случится, но происходят те же разговоры, в машине и в баре, о личном и о метафизическом. Даже заявленная фантастика умещается в камерную семейную (и дружескую) трагедию двоих.
После этого, почти одновременно вышло сразу три многосерийных проекта с участием Бенсона и Мурхеда в качестве режиссеров. «Локи
» и «Лунный рыцарь
» — большие студийные работы, в которых отдельным авторам проще затеряться, чем проявить себя в полной мере. В них, конечно, можно увидеть верность выбранному стилю, но все же в большей степени — это режиссерское упражнение, оттачивание навыков: такое же, как, к примеру, съемки короткометражки для хоррор-альманах «З/Л/О: Новый вирус
». При больших мощностях и несопоставимых с инди-кино бюджетах. А вот нетфликсовский «Архив 81
», ставший на некоторое время одним из хитов сервиса, в этом смысле — куда более интересный случай. Тут и найденные пленки, и секта, и путешествия во времени, и космос, и черная плесень — изображать все это Бенсон и Мурхед умеют, как и создавать причудливый синефильский видеоряд, напичканный вставками из несуществующих фильмов и телепередач, — буквально портал в параллельное измерение. Рождающий параноидальную тревогу из «Паранормального», фатальное ощущение предопределенности из «Грани времени» и уверенность в том, что за нами кто-то наблюдает, совсем как в «Ломке».
«Сверхъестественное. Знаки», как гласит финальный титр, посвящен все тому же: «Снимай кино с друзьями
». Побродив по Голливуду, Бенсон и Мурхед будто бы возвращаются домой, в свойственной им манере иронизируя и над предыдущим кинематографическим опытом тоже. Вновь они не только полноправные создатели фильма, но и исполнители главных ролей — встречаются на экране как после долгой разлуки (которой, в то же время, и не было). Как их персонажи Джон и Ливай, случайные соседи в многоквартирной халупе у лос-анджелесского аэропорта, решившие вместе снять документальное кино для Netflix после того, как хрустальная пепельница начала левитировать. Судя по интервью, режиссеры не согласны с тем, что это очень личная история, как пишут в каждой второй рецензии. По их словам, герои, легко поверившие в теории заговора и прочую паранормальщину, полные их противоположности. Тем проще выворачивать наизнанку страхи: и общечеловеческие, и личные, и вечные, и очень современные, — обозначившиеся во время пандемии, когда и был задуман фильм. Очень клаустрофобный и вместе с тем — ода Лос-Анджелесу с бескрайним звездным небом над ним. Все те же затяжные околонаучные разговоры, ссоры и примирения, щемящее чувство единения и одиночества, обрамленное в утрированный DIY-видеоряд с уже привычными вкраплениями старых записей, хроники, найденных видео- и аудио-артефактов.
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Обзор «Грани времени»
Все то же бадди-муви, вобравшее в себя лучшее из прошлых фильмов дуэта и вообще современного хоррора, научившегося обходиться без банальностей. Пугать не тем, что залезает под кожу героям, полосуя их и заливая экран кровью, но открывая портал в их разум, где сегодня так страшно, что хочется срочно придумать всему этому объяснение. Во всем виноваты масоны, пришельцы, тайное правительство — вместо того, чтобы посмотреть в зеркало. Лекарство есть: найти своих и успокоиться. Бенсон и Мурхед нашли — и снимают кино.
«Сверхъестественное. Знаки» в прокате с 10 ноября.
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