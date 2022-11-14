Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке

ревью

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко