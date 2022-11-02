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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
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Смотреть онлайн: «Черная весна», продолжение «Короны» и «Трудных подростков»

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2 ноября 2022

Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру


«Пансион» (1 сезон)



Начало прошлого века. В уединенный исправительный интернат пребывает новая воспитанница Полина (Стася Милославская). В отличие от остальных девушек, которых сослали в пансион за «неблагородное» поведение, Полина попадает туда по собственной воле — чтобы найти свою пропавшую сестру. Однако расследование осложняют не только конфликты с другими воспитанницами и властной наставницей Захаровой (Виктория Толстоганова), но и странная одержимость, которая сводит с ума одну героиню за другой. За постановку мистического четырехсерийного проекта отвечал отечественный хоррормейкер Святослав ПодгаевскийПищеблок»), а в кадре компанию Милославской составили Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Валери Зоидова, Анжелика Барчан, Вероника Мохирева и Екатерина Новокрещенова.

Премьера: 1 ноября
Платформа: Иви

Читать Репортаж со съемок «Пансиона»

«Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing



Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер экранизировал повесть «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт, позвав на главные роли Идриса Эльбу и Тильду Суинтон. По сюжету три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи — выдающейся ученой в области литературы. Только она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.

Премьера: 1 ноября
Платформа: Okko, Wink, KION, Иви


«Голиаф»



Новая работа Адильхана Ержанова — одного из самых популярных в России казахстанских режиссеров, любимца кинофестивалей и неутомимого труженика, снимающего по несколько картин в год. Сюжет «Голиафа» разворачивается в вымышленном месте, показанном в большинстве фильмов режиссера — поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Участь последних выпадает жене бедняка Арзу (Берик Айтжанов), решившей пожаловаться на бесчинства местных властителей. Сам Арзу остается один с маленькой дочкой и даже начинает работать на Пошаева, который, в свою очередь, кажется, позабыл, какой исход ждал всесильного Голиафа.

Премьера: 3 ноября
Платформа: START, Okko

Читать «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино»: Интервью Адильхана Ержанова

«Переговорщик» (1 сезон)



Лучший в стране переговорщик и блестящий психолог Александр Максимов (Кирилл Пирогов) за много лет в профессии выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии: девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи. Герой живет отшельником и работает в центре психологический помощи по телефону. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях девятилетней давности.

Премьера: 3 ноября
Платформа: KION


«Дамба» / Causeway



Драма о Линси (Дженнифер Лоуренс), служившей в корпусе инженеров армии США в Афганистане. После того, как ее автомобиль подрывается на мине, девушка проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан. Там она устраивается работать уборщицей в бассейн, пытаясь справиться с полученной травмой головы и демонами прошлого, а помогает ей в этом новый друг-механик.

Премьера: 4 ноября
Платформа: Аpple TV+


«Странный: История Эла Янковича» / Weird: The Al Yankovic Story



Байопик с Дэниэлом Рэдклиффом в роли американского музыканта и пятикратного обладателя «Грэмми» Странного Эла Янковича. Исполнитель прославился пародиями на клипы звезд, а его диск Mandatory fun 2014 года стал первым комедийным альбомом, попавшим на первую строчку Billboard Top 200. Картина расскажет историю взлета его карьеры, начиная с самого детства. Сценарий написал сам Янкович совместно с Эриком Аппелем, снявшим в 2010 году одноименную короткометражку.

Премьера: 4 ноября
Платформа: Roku


«Мой полицейский» / My Policeman



Экранизация одноименного романа Бетан Робертс представляет историю запретной любви и меняющихся социальных условностей. В центре повествования — преподавательница Марион (Эмма Коррин), ее муж полицейский по имени Том (Гарри Стайлс) и искусствовед Патрик (Дэвид Доусон).

Премьера: 4 ноября
Платформа: Amazon Prime Video


«Корона» / The Crown (5 сезон)



Продолжение захватывающей истории о жизни британских монархов. В пятом сезоне Имелда Стонтон сыграла королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл стала принцессой Маргарет, Джонатан Прайс перевоплотился в герцога Эдинбургского принца Филиппа, Элизабет Дебики предстала в качестве принцессы Дианы, а Доминику Уэсту досталась роль принца Уэльского. Сюжет будет посвящен периоду с 1991 по 1997 год.

Премьера: 9 ноября
Платформа: Netflix

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«Трудные подростки» (4 сезон)



Экс-футболист Ковалев (Никита Волков), решивший поправить репутацию с помощью работы в центре для трудных подростков, с 2019 года продолжает наблюдать за своими несовершеннолетними подопечными, которые неустанно добавляют ему проблем, в том числе с законом. В четвертом сезоне их приключения становятся все опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона (Владимир Гарцунов). К своим ролям в подростковом драмеди также вернулись Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких, Вильма Кутавичюте, Александр Лыков и Дарья Алыпова. А среди новичков пятого сезона — Анар Халилов, сыгравший пациента Центра наркозависимых Пашу, с которым начинает общаться Яна.

Премьера: 10 ноября
Платформа: more.tv


«Черная весна» (1 сезон)



Сериальный проект от режиссеров «Зимнего пути» Любови Львовой и Сергея Тарамаева. По сюжету 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья Киса (Артем Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Специально для сериала Калюжный записал кавер на песню «Забавы» группы «Мумий Тролль».

Премьера: 16 ноября
Платформа: START


«С нуля» (1 сезон)



Сериальный дебют известного театрального режиссера Василия Бархатова. Действие драмы разворачивается в двух временных отрезках и строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены (Надежда Калеганова) и Наташи (Маруся Фомина). В 2008 году они были студентками и вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Из подруг они превратились во врагов, судьба развела девушек по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь — на похоронах отца одной и мужа другой. Лена не верит в несчастный случай и хочет отомстить Наташе, которую подозревает в убийстве. Тем более, что прощальный подарок отца дает ей такую возможность.

Премьера: 17 ноября
Платформа: PREMIER

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«1899» (1 сезон)



Группа европейских мигрантов отправляется из Лондона в Нью-Йорк на пароходе, чтобы начать новую жизнь. Но неожиданное столкновение с другим судном, плывущим по течению в открытом море, превращает их путешествие в настоящий кошмар. За создание хоррора отвечал постановщик «Тьмы» Баран бо Одар.

Премьера: 17 ноября
Платформа: Netflix


«Монастырь» (1 сезон)



Новый сериал Александра Молочникова, который подарил первую драматическую роль в кино Насте Ивлеевой, популярному блогеру и телеведущей. Ее героиня Мария – обаятельная тусовщица, живущая за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, но вечеринка выходит из-под контроля — настолько, что Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Девушка бежит в Россию и укрывается в стенах монастыря, где встречает героев в исполнении Натальи Кудряшовой, Филиппа Янковского и Марка Эйдельштейна.

Премьера: 19 ноября
Платформа: Кинопоиск


«Уэнсдей» / Wednesday (1 сезон)



Восьмисерийное шоу Тима Бертона расширит вселенную «Семейки Аддамс» и расскажет об обучении Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) в Академии Невермор. Там она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями.

Премьера: 23 ноября
Платформа: Netflix


«Стрим» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Черная весна», продолжение «Короны» и «Трудных подростков»

Постановщик трех сезонов «Трудных подростков» Рустам Ильясов вновь исследует жизнь зумеров – на этот раз глазами подростка Гоши (Денис Власенко), который начинает транслировать в интернет всё, что происходит с ним в новой провинциальной школе. Правда, далеко не все готовы на такую степень открытости и превращение личной жизни в блог. Вуайеристкий аттракцион вскрывает роман физрука и замужней учительницы и выдает самого Гошу, то и дело посматривающего на одноклассницу. Участвовать в подобном эксперименте не хочется, но наблюдать крайне увлекательно.

Премьера в ноябре
Платформа: PREMIER


Что еще смотреть онлайн:

«Аксентьев» (1 сезон) – 1 ноября, Okko
«Сны» (1 сезон) – 3 ноября, PREMIER
«Умереть за доллар» — 3 ноября, Okko
«Пассажиры ночи» — 3 ноября, Okko, Wink
«Энола Холмс-2» — 4 ноября, Netflix
«Преступления будущего» — 7 ноября, Иви
«Суперпозиция» (1 сезон) — 10 ноября, PREMIER, Иви, Wink и Okko
«Онлайф» (2 сезон) – 10 ноября, PREMIER
«Король Талсы» (1 сезон) – 13 ноября, Paramount+
«Тест на беременность» (3 сезон) — 16 ноября, KION
«Вихрь» — 17 ноября, Okko
«Корсаж» — 17 ноября, Okko
«Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» – 18 ноября, Amazon Prime Video
«Сексуальная жизнь студенток» (2 сезон) – 17 ноября на HBO Max, с 18 ноября в Амедиатеке
«Невероятно, но факт» — 24 ноября, Okko
«Скоро кончится лето» — 24 ноября, START
«Похожий человек» — в ноябре, Wink

Мария Бороденко
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Смотреть онлайн: «Черная весна», продолжение «Короны» и «Трудных подростков» фотографии
Смотреть онлайн: «Черная весна», продолжение «Короны» и «Трудных подростков» фотографии
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анонс

Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

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Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.
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30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
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29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
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21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

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