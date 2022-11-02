Смотреть онлайн: «Черная весна», продолжение «Короны» и «Трудных подростков»

Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
«Пансион» (1 сезон)
Начало прошлого века. В уединенный исправительный интернат пребывает новая воспитанница Полина (Стася Милославская
). В отличие от остальных девушек, которых сослали в пансион за «неблагородное» поведение, Полина попадает туда по собственной воле — чтобы найти свою пропавшую сестру. Однако расследование осложняют не только конфликты с другими воспитанницами и властной наставницей Захаровой (Виктория Толстоганова
), но и странная одержимость, которая сводит с ума одну героиню за другой. За постановку мистического четырехсерийного проекта отвечал отечественный хоррормейкер Святослав Подгаевский
(«Пищеблок
»), а в кадре компанию Милославской составили Елизавета Шакира
, Кристина Корбут
, Валери Зоидова
, Анжелика Барчан
, Вероника Мохирева
и Екатерина Новокрещенова
.
Премьера: 1 ноября
Платформа: Иви
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Репортаж со съемок «Пансиона»
«Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing
Создатель «Безумного Макса
» Джордж Миллер
экранизировал повесть «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт, позвав на главные роли Идриса Эльбу
и Тильду Суинтон
. По сюжету три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи — выдающейся ученой в области литературы. Только она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания.
Премьера: 1 ноября
Платформа: Okko, Wink, KION, Иви
«Голиаф»
Новая работа Адильхана Ержанова
— одного из самых популярных в России казахстанских режиссеров, любимца кинофестивалей и неутомимого труженика, снимающего по несколько картин в год. Сюжет «Голиафа» разворачивается в вымышленном месте, показанном в большинстве фильмов режиссера — поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов
). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Участь последних выпадает жене бедняка Арзу (Берик Айтжанов
), решившей пожаловаться на бесчинства местных властителей. Сам Арзу остается один с маленькой дочкой и даже начинает работать на Пошаева, который, в свою очередь, кажется, позабыл, какой исход ждал всесильного Голиафа.
Премьера: 3 ноября
Платформа: START, Okko
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«Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино»: Интервью Адильхана Ержанова
«Переговорщик» (1 сезон)
Лучший в стране переговорщик и блестящий психолог Александр Максимов (Кирилл Пирогов
) за много лет в профессии выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии: девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу
) и сына (Петр Натаров
), друзей, порвал все связи. Герой живет отшельником и работает в центре психологический помощи по телефону. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях девятилетней давности.
Премьера: 3 ноября
Платформа: KION
«Дамба» / Causeway
Драма о Линси (Дженнифер Лоуренс
), служившей в корпусе инженеров армии США в Афганистане. После того, как ее автомобиль подрывается на мине, девушка проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан. Там она устраивается работать уборщицей в бассейн, пытаясь справиться с полученной травмой головы и демонами прошлого, а помогает ей в этом новый друг-механик.
Премьера: 4 ноября
Платформа: Аpple TV+
«Странный: История Эла Янковича» / Weird: The Al Yankovic Story
Байопик с Дэниэлом Рэдклиффом
в роли американского музыканта и пятикратного обладателя «Грэмми» Странного Эла Янковича. Исполнитель прославился пародиями на клипы звезд, а его диск Mandatory fun 2014 года стал первым комедийным альбомом, попавшим на первую строчку Billboard Top 200. Картина расскажет историю взлета его карьеры, начиная с самого детства. Сценарий написал сам Янкович совместно с Эриком Аппелем, снявшим в 2010 году одноименную короткометражку.
Премьера: 4 ноября
Платформа: Roku
«Мой полицейский» / My Policeman
Экранизация одноименного романа Бетан Робертс представляет историю запретной любви и меняющихся социальных условностей. В центре повествования — преподавательница Марион (Эмма Коррин
), ее муж полицейский по имени Том (Гарри Стайлс
) и искусствовед Патрик (Дэвид Доусон
).
Премьера: 4 ноября
Платформа: Amazon Prime Video
«Корона» / The Crown (5 сезон)
Продолжение захватывающей истории о жизни британских монархов. В пятом сезоне Имелда Стонтон
сыграла королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл
стала принцессой Маргарет, Джонатан Прайс
перевоплотился в герцога Эдинбургского принца Филиппа, Элизабет Дебики
предстала в качестве принцессы Дианы, а Доминику Уэсту
досталась роль принца Уэльского. Сюжет будет посвящен периоду с 1991 по 1997 год.
Премьера: 9 ноября
Платформа: Netflix
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Бог и мое право: киномифы о Елизавете II
«Трудные подростки» (4 сезон)
Экс-футболист Ковалев (Никита Волков
), решивший поправить репутацию с помощью работы в центре для трудных подростков, с 2019 года продолжает наблюдать за своими несовершеннолетними подопечными, которые неустанно добавляют ему проблем, в том числе с законом. В четвертом сезоне их приключения становятся все опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона (Владимир Гарцунов
). К своим ролям в подростковом драмеди также вернулись Виталий Андреев
, Анастасия Крылова
, Глеб Калюжный
, Алена Швиденкова
, Мила Ершова
, Святослав Рогожан
, Анастасия Красовская
, Тимофей Елецкий
, Сергей Новосад
, Виктория Буцких
, Вильма Кутавичюте
, Александр Лыков
и Дарья Алыпова
. А среди новичков пятого сезона — Анар Халилов
, сыгравший пациента Центра наркозависимых Пашу, с которым начинает общаться Яна.
Премьера: 10 ноября
Платформа: more.tv
«Черная весна» (1 сезон)
Сериальный проект от режиссеров «Зимнего пути
» Любови Львовой
и Сергея Тарамаева
. По сюжету 17-летний Мел (Глеб Калюжный
) и его друзья Киса (Артем Кошман
), Хенк (Валентин Анциферов
) и Гена (Никита Кологривый
) живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская
), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Специально для сериала Калюжный записал кавер на песню «Забавы» группы «Мумий Тролль».
Премьера: 16 ноября
Платформа: START
«С нуля» (1 сезон)
Сериальный дебют известного театрального режиссера Василия Бархатова
. Действие драмы разворачивается в двух временных отрезках и строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены (Надежда Калеганова
) и Наташи (Маруся Фомина
). В 2008 году они были студентками и вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Из подруг они превратились во врагов, судьба развела девушек по разным континентам, но через 12 лет им предстоит встретиться вновь — на похоронах отца одной и мужа другой. Лена не верит в несчастный случай и хочет отомстить Наташе, которую подозревает в убийстве. Тем более, что прощальный подарок отца дает ей такую возможность.
Премьера: 17 ноября
Платформа: PREMIER
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Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года
«1899» (1 сезон)
Группа европейских мигрантов отправляется из Лондона в Нью-Йорк на пароходе, чтобы начать новую жизнь. Но неожиданное столкновение с другим судном, плывущим по течению в открытом море, превращает их путешествие в настоящий кошмар. За создание хоррора отвечал постановщик «Тьмы
» Баран бо Одар
.
Премьера: 17 ноября
Платформа: Netflix
«Монастырь» (1 сезон)
Новый сериал Александра Молочникова
, который подарил первую драматическую роль в кино Насте Ивлеевой
, популярному блогеру и телеведущей. Ее героиня Мария – обаятельная тусовщица, живущая за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, но вечеринка выходит из-под контроля — настолько, что Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Девушка бежит в Россию и укрывается в стенах монастыря, где встречает героев в исполнении Натальи Кудряшовой
, Филиппа Янковского
и Марка Эйдельштейна
.
Премьера: 19 ноября
Платформа: Кинопоиск
«Уэнсдей» / Wednesday (1 сезон)
Восьмисерийное шоу Тима Бертона
расширит вселенную «Семейки Аддамс
» и расскажет об обучении Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега
) в Академии Невермор. Там она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями.
Премьера: 23 ноября
Платформа: Netflix
«Стрим» (1 сезон)
Постановщик трех сезонов «Трудных подростков» Рустам Ильясов
вновь исследует жизнь зумеров – на этот раз глазами подростка Гоши (Денис Власенко
), который начинает транслировать в интернет всё, что происходит с ним в новой провинциальной школе. Правда, далеко не все готовы на такую степень открытости и превращение личной жизни в блог. Вуайеристкий аттракцион вскрывает роман физрука и замужней учительницы и выдает самого Гошу, то и дело посматривающего на одноклассницу. Участвовать в подобном эксперименте не хочется, но наблюдать крайне увлекательно.
Премьера в ноябре
Платформа: PREMIER
Что еще смотреть онлайн:
«Аксентьев» (1 сезон)
– 1 ноября, Okko
«Сны» (1 сезон)
– 3 ноября, PREMIER
«Умереть за доллар»
— 3 ноября, Okko
«Пассажиры ночи»
— 3 ноября, Okko, Wink
«Энола Холмс-2»
— 4 ноября, Netflix
«Преступления будущего»
— 7 ноября, Иви
«Суперпозиция» (1 сезон)
— 10 ноября, PREMIER, Иви, Wink и Okko
«Онлайф» (2 сезон)
– 10 ноября, PREMIER
«Король Талсы» (1 сезон)
– 13 ноября, Paramount+
«Тест на беременность» (3 сезон)
— 16 ноября, KION
«Вихрь»
— 17 ноября, Okko
«Корсаж»
— 17 ноября, Okko
«Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
– 18 ноября, Amazon Prime Video
«Сексуальная жизнь студенток» (2 сезон)
– 17 ноября на HBO Max, с 18 ноября в Амедиатеке
«Невероятно, но факт»
— 24 ноября, Okko
«Скоро кончится лето»
— 24 ноября, START
«Похожий человек»
— в ноябре, Wink
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