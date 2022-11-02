Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

В российский прокат выходит комедия режиссера Елены Хазановой «Любовники» – продолжение популярного кинохита 2019 года, где Паулина Андреева, Саша Бортич и Юля Александрова креативно мстили неверным супругам за поломанные женские судьбы. Теперь на первый план выходят прошедшие групповую терапию мужчины в исполнении Павла Прилучного, Романа Курцына и Алексея Золотовицкого. Рассказываем, чем интересны «Любовники» и почему дилогия Елены Хазановой вовсе не только о «битве полов».
Взгляд с противоположной стороны
В 2019 году фильм «Любовницы» с трио популярных актрис в неожиданных амплуа – например, Александрова примерила на себя роскошный парик, – стал одним из лидеров проката. Еще тогда режиссер Елена Хазанова рассказывала нам в интервью
, что эта история наверняка получит продолжение, так как за кадром осталось еще немало реальных историй, на которых создатели ленты и основывали фильм. Спустя время у Хазановой появилась идея не просто продолжить «Любовниц», а взглянуть на эту тему с противоположной стороны – от лица мужчин, пострадавших от женщин. «Ведь, как известно, даже когда об одном и том же говорят два человека, есть две точки зрения и две правды. Одну и ту же ситуацию люди видят по-разному. Особенно если это касается отношений между мужчинами и женщинами. И особенно – если о ней рассказывают мужчина и женщина
», – говорит режиссер. Соавтором сценария и продюсером сиквела стал Артем Виткин
, работавший вместе с Хазановой над оригиналом. «И если наш первый фильм – это апологетика женскому видению мира, то во втором хотелось бы поговорить на ту же самую тему, но уже с позиции мужчин. Так что новая картина – это мой ответ Лене и наш общий ответ миру мужчин и женщин
», – с улыбкой уточняет Виткин.
«Пасхалки» для фанатов «Любовниц»
Для поклонников оригинального фильма – в кинотеатрах «Любовниц» посмотрели более миллиона зрителей, – создатели «Любовников» подготовили несколько сюрпризов. Это не просто множество комедийных ситуаций: по уровню лирического и порой хулиганского юмора сиквел вовсе не уступает оригиналу. Кроме того, в одном из эпизодов «Любовников» сыграл Роман Маякин
, который в оригинальном фильме буквально сбежал с непростого знакомства с «тестем»-военным в исполнении Сергея Гармаша
. Ну и, конечно, не обойдется без «бога любви» Никиты Джигурды
.
Первый мужской подход Елены Хазановой
«Любовники» — по сути первый фильм Хазановой о мужчинах. Если не считать недавней новогодней семейной ленты «Все хорошо
», то на первый план в ее историях всегда выходили женщины, хоть и играющие разные роли. Так, в «Синдроме Петрушки
» по одноименному роману Дины Рубиной
героиня Чулпан Хаматовой
была, скорее, творением мужчины (Евгений Миронов
), в тех же «Любовницах» свою силу «народные мстительницы» тоже получили после разочарования в мужском мире, а вот в «Одном вдохе
» и сериале «Надежда
» героини Виктории Исаковой
уже представляли собой независимых личностей с безудержной силой характера. Тем интереснее наблюдать за режиссерской трансформацией Хазановой в «Любовниках», где, впрочем, находится место не только мужчинам, но и ярким женским персонажам.
Еще один режиссер – в кадре
Неожиданную роль ведущего групповой терапии для мужчин сыграл Михаил Брашинский
– известный киновед, сценарист и режиссер экстремальной хоррор-комедии «Шопинг-тур
», скоро выпускающий в прокат свой новый и уже сугубо драматический фильм «Волны
». Вместе с Еленой Хазановой еще в начале «нулевых» он писал сценарий своего второго полнометражного фильма «Игра слов: переводчица олигарха
», а потом проявил себя и как актер – снимался в сериалах «Шторм
» и «Вертинский
». «Когда мы искали актера, который сыграл бы коуча, я вдруг вспомнила о Мише, – рассказывает Хазанова. – Не сразу, а после того, как отсмотрели много претендентов – разного возраста и разных типажей. Я позвонила ему, прислала сценарий. Деликатность моменту добавляло то, что я отправляла свой сценарий человеку, главная профессия которого – сценарист, который по-своему чувствует слово. Миша согласился сняться у нас. И мы с ним даже местами текст доработали, у Миши уникальное видение материала. Миша сыграл очень хорошо, без фальши
».
Читать:
Интервью с Еленой Хазановой
100%-ное попадание главных актеров
Кажется, что «Любовники» сразу писались под яркое трио Прилучный-Курцын-Золотовицких – актеров популярных и уже не раз доказавших, что они умеют показать себя в комедийном жанре. Однако кастинг начал складываться именно, когда был закончен первый вариант сценария. Уже тогда Хазанова и Виткин определились с главными героями: самоуверенным журналистом «глянца» Сашей, эмпатичным «качком», с нуля открывшем собственный салон красоты, Лешей и комплексующим врачом-гинекологом Пашей. «Лично для меня вопрос о том, кто может сыграть Лешу, не стоял, эта роль фактически писалась под Романа Курцына. Тем не менее, чтобы убедиться в правильности выбора, мы попробовали и других актеров», – приоткрывает завесы кинопроизводства Артем Виткин. Павел Прилучный в образе Саши тоже «появился в обсуждениях» довольно быстро, тем более и Прилучный, прочитав сценарий, «загорелся проектом». Кандидатуру Алексея Золотовицкого на роль Паши предложила кастинг-директор Елизавета Шмакова, и это, по словам Елены Хазановой, было стопроцентное попадание: «Закрываешь глаза – и либо ты видишь своего персонажа в исполнении этого конкретного актера, либо нет. С тех пор, как прозвучало имя Леши Золотовицкого, мы с Артемом в роли Паши видели конкретно его. Алексей еще не знал о фильме, не читал сценария, но уже был нашим Пашей».
Поиск Глюк'oZы
А вот исполнительницу роли жены героя Прилучного – Веры – искали долго. Что неудивительно, так как для создателей фильма референсом здесь была Карен, супруга экспрессивного сексоголика Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии
», роль которой воплотила на экране Наташа Макэлхоун
, чьи божественные внешность и характер и позволяли справляться с бесконечными загулами героя Дэвида Духовны. Попасть в придуманный режиссерами светлый образ из множества российских актрис удалось, как ни странно, только Наталье Чистяковой-Ионовой
, она же певица Глюк'oZа. «Честно говоря, я не знала Наташу как актрису и была поначалу достаточно скептично настроена. Но согласилась пригласить ее на пробы. Для меня пробы – ключевой момент, без них невозможно увидеть персонажа, вне зависимости от того, насколько известен тот или иной актер или певец. И когда мы попробовали Наташу, поняли: мы нашли Веру
», – признается Елена Хазанова.
Любовь Толкалина без слов и Алена Бабенко с комедийной страстью
Галерею женских образов в «Любовниках» пополнили и другие известные артистки – причем в неожиданных для них ипостасях. Так, например, Любови Толкалиной пришлось сыграть роль без слов, что актрису, обладающую самоиронией, никак не смутило. Алена Бабенко, напротив, предстает в образе самоуверенной «олигархини» – официальной жены состоятельного мужчины, которому давно нет дела до своей супруги, поэтому героиня Бабенко встречается с молодыми парнями. Актриса все чаще стала проявлять себя в комедийных ролях – из недавних подобных опытов — сериал «Классная Катя», где она играет своего рода реинкарнацию «мымры» Людмилы Прокофьевны. В «Любовниках» же работа совершенно иного рода, но не без остросатирической перчинки. Кстати, перед походом в кинотеатр на нашем сайте можно посмотреть яркий отрывок из фильма – как раз с участием Алены Бабенко.
Первая совместная работа Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Именно в трогательной сюжетной линии «Любовников» впервые вместе сыграли Максим Виторган и Нино Нинидзе, в реальной жизни тоже являющиеся парой. Однако поначалу такой звездный поворот вовсе не входил в план создателей. Максим уже был утвержден, кастинг на роль его экранной девушки еще продолжался, а Нино пришла на пробы в совершенно другой эпизод. Но Хазановой так понравилась работа Нинидзе, что она решила предложить актрисе роль побольше – так и случился не только жизненный, но и кинематографический «мэтч». Хотя Нино переживала перед съемками – признавалась режиссеру, что «играть с любимым человеком – момент очень деликатный».
Кинодебют популярного блогера Карины Кросс
Казалось бы, уже сложно представить российский фильм без популярных блогеров, как, впрочем, и отечественные реалити – без участия Карины Кросс. Певица и блогер, кстати, давно мечтала об актерской карьере и даже появлялась в микроэпизодах «Интернов
» и «Универа
», однако тогда ее имя даже не внесли в титры. «Любовники» исправили эту ситуации и зафиксировали полноценный кинодебют Кросс. Но вот к популярности блогера съемочная группа была не совсем готова: в один из дней дом, где снимали сцену с ее участием, окружила шумная толпа молодых людей. Даже именитые звездные актеры были несколько обескуражены, когда стало понятно, что причиной этого переполоха стала Карина Кросс и ее фанаты, выяснившие, куда именно направляется их кумир.
Терапия не только для мужчин
Несмотря на то, что сюжет «Любовников» начинается со знакомства на курсе терапии для мужчин (а вовсе не в баре, как было в «Любовницах»), картину нельзя назвать «мизогинным манифестом», как, еще не дочитав сценарий, охарактеризовал «Любовников» один из известных киноавторов и друзей Артема Виткина, который парирует: «Наши герои выходят на тропу вoйны в битве полов, но в итоге приходят к тому, что любовь и семья – самое важное
». А Елена Хазанова считает, что фильм может стать поводом для диалога в парах. «Этот диалог между мужчинами и женщинами – универсальный, вечный, он есть в центре сюжета множества фильмов и книг, уже существующих и тех, которые еще появятся. Потому что это та самая тема, которая трогает каждого из нас, ведь каждый был влюблен, любит или еще встретит любовь. Как разговаривать с партнером так, чтобы не было недопонимания, которое может обернуться трагедией? К сожалению, этот рецепт не знает никто. Утверждать, что во всем всегда виноват мужчина, – в корне неверный постулат. То же самое касается обратного утверждения, что всегда виновата женщина. Каждый человек в паре несет ответственность за свои поступки, и каждый в той или иной мере оказывает влияение на поступки его партнера. Нет ничего черного и белого, мы играем в серой зоне. Нет абсолютной правды, есть взгляд на ситуацию двух сторон. Именно его мы и постарались показать сначала в "Любовницах", а потом и в "Любовниках"
», – заключает режиссер.
Фильм «Любовники» в кинотеатрах с 3 ноября.
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