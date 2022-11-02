Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

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«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября

Все оттенки грубости: К 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова

29 октября

Ближневосточный макабр: пакистанский «Дракула», арабские джинны и еврейские големы

17 пугающих историй и один сериал из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и ОАЭ