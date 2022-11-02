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Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

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2 ноября 2022
В российский прокат выходит комедия режиссера Елены Хазановой «Любовники» – продолжение популярного кинохита 2019 года, где Паулина Андреева, Саша Бортич и Юля Александрова креативно мстили неверным супругам за поломанные женские судьбы. Теперь на первый план выходят прошедшие групповую терапию мужчины в исполнении Павла Прилучного, Романа Курцына и Алексея Золотовицкого. Рассказываем, чем интересны «Любовники» и почему дилогия Елены Хазановой вовсе не только о «битве полов».

Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

Взгляд с противоположной стороны

В 2019 году фильм «Любовницы» с трио популярных актрис в неожиданных амплуа – например, Александрова примерила на себя роскошный парик, – стал одним из лидеров проката. Еще тогда режиссер Елена Хазанова рассказывала нам в интервью, что эта история наверняка получит продолжение, так как за кадром осталось еще немало реальных историй, на которых создатели ленты и основывали фильм. Спустя время у Хазановой появилась идея не просто продолжить «Любовниц», а взглянуть на эту тему с противоположной стороны – от лица мужчин, пострадавших от женщин. «Ведь, как известно, даже когда об одном и том же говорят два человека, есть две точки зрения и две правды. Одну и ту же ситуацию люди видят по-разному. Особенно если это касается отношений между мужчинами и женщинами. И особенно – если о ней рассказывают мужчина и женщина», – говорит режиссер. Соавтором сценария и продюсером сиквела стал Артем Виткин, работавший вместе с Хазановой над оригиналом. «И если наш первый фильм – это апологетика женскому видению мира, то во втором хотелось бы поговорить на ту же самую тему, но уже с позиции мужчин. Так что новая картина – это мой ответ Лене и наш общий ответ миру мужчин и женщин», – с улыбкой уточняет Виткин.

«Пасхалки» для фанатов «Любовниц»

Для поклонников оригинального фильма – в кинотеатрах «Любовниц» посмотрели более миллиона зрителей, – создатели «Любовников» подготовили несколько сюрпризов. Это не просто множество комедийных ситуаций: по уровню лирического и порой хулиганского юмора сиквел вовсе не уступает оригиналу. Кроме того, в одном из эпизодов «Любовников» сыграл Роман Маякин, который в оригинальном фильме буквально сбежал с непростого знакомства с «тестем»-военным в исполнении Сергея Гармаша. Ну и, конечно, не обойдется без «бога любви» Никиты Джигурды.

Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

Первый мужской подход Елены Хазановой

«Любовники» — по сути первый фильм Хазановой о мужчинах. Если не считать недавней новогодней семейной ленты «Все хорошо», то на первый план в ее историях всегда выходили женщины, хоть и играющие разные роли. Так, в «Синдроме Петрушки» по одноименному роману Дины Рубиной героиня Чулпан Хаматовой была, скорее, творением мужчины (Евгений Миронов), в тех же «Любовницах» свою силу «народные мстительницы» тоже получили после разочарования в мужском мире, а вот в «Одном вдохе» и сериале «Надежда» героини Виктории Исаковой уже представляли собой независимых личностей с безудержной силой характера. Тем интереснее наблюдать за режиссерской трансформацией Хазановой в «Любовниках», где, впрочем, находится место не только мужчинам, но и ярким женским персонажам.

Еще один режиссер – в кадре

Неожиданную роль ведущего групповой терапии для мужчин сыграл Михаил Брашинский – известный киновед, сценарист и режиссер экстремальной хоррор-комедии «Шопинг-тур», скоро выпускающий в прокат свой новый и уже сугубо драматический фильм «Волны». Вместе с Еленой Хазановой еще в начале «нулевых» он писал сценарий своего второго полнометражного фильма «Игра слов: переводчица олигарха», а потом проявил себя и как актер – снимался в сериалах «Шторм» и «Вертинский». «Когда мы искали актера, который сыграл бы коуча, я вдруг вспомнила о Мише, – рассказывает Хазанова. – Не сразу, а после того, как отсмотрели много претендентов – разного возраста и разных типажей. Я позвонила ему, прислала сценарий. Деликатность моменту добавляло то, что я отправляла свой сценарий человеку, главная профессия которого – сценарист, который по-своему чувствует слово. Миша согласился сняться у нас. И мы с ним даже местами текст доработали, у Миши уникальное видение материала. Миша сыграл очень хорошо, без фальши».

Читать: Интервью с Еленой Хазановой

100%-ное попадание главных актеров

Кажется, что «Любовники» сразу писались под яркое трио Прилучный-Курцын-Золотовицких – актеров популярных и уже не раз доказавших, что они умеют показать себя в комедийном жанре. Однако кастинг начал складываться именно, когда был закончен первый вариант сценария. Уже тогда Хазанова и Виткин определились с главными героями: самоуверенным журналистом «глянца» Сашей, эмпатичным «качком», с нуля открывшем собственный салон красоты, Лешей и комплексующим врачом-гинекологом Пашей. «Лично для меня вопрос о том, кто может сыграть Лешу, не стоял, эта роль фактически писалась под Романа Курцына. Тем не менее, чтобы убедиться в правильности выбора, мы попробовали и других актеров», – приоткрывает завесы кинопроизводства Артем Виткин. Павел Прилучный в образе Саши тоже «появился в обсуждениях» довольно быстро, тем более и Прилучный, прочитав сценарий, «загорелся проектом». Кандидатуру Алексея Золотовицкого на роль Паши предложила кастинг-директор Елизавета Шмакова, и это, по словам Елены Хазановой, было стопроцентное попадание: «Закрываешь глаза – и либо ты видишь своего персонажа в исполнении этого конкретного актера, либо нет. С тех пор, как прозвучало имя Леши Золотовицкого, мы с Артемом в роли Паши видели конкретно его. Алексей еще не знал о фильме, не читал сценария, но уже был нашим Пашей».

Поиск Глюк'oZы

А вот исполнительницу роли жены героя Прилучного – Веры – искали долго. Что неудивительно, так как для создателей фильма референсом здесь была Карен, супруга экспрессивного сексоголика Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии», роль которой воплотила на экране Наташа Макэлхоун, чьи божественные внешность и характер и позволяли справляться с бесконечными загулами героя Дэвида Духовны. Попасть в придуманный режиссерами светлый образ из множества российских актрис удалось, как ни странно, только Наталье Чистяковой-Ионовой, она же певица Глюк'oZа. «Честно говоря, я не знала Наташу как актрису и была поначалу достаточно скептично настроена. Но согласилась пригласить ее на пробы. Для меня пробы – ключевой момент, без них невозможно увидеть персонажа, вне зависимости от того, насколько известен тот или иной актер или певец. И когда мы попробовали Наташу, поняли: мы нашли Веру», – признается Елена Хазанова.

Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

Любовь Толкалина без слов и Алена Бабенко с комедийной страстью

Галерею женских образов в «Любовниках» пополнили и другие известные артистки – причем в неожиданных для них ипостасях. Так, например, Любови Толкалиной пришлось сыграть роль без слов, что актрису, обладающую самоиронией, никак не смутило. Алена Бабенко, напротив, предстает в образе самоуверенной «олигархини» – официальной жены состоятельного мужчины, которому давно нет дела до своей супруги, поэтому героиня Бабенко встречается с молодыми парнями. Актриса все чаще стала проявлять себя в комедийных ролях – из недавних подобных опытов — сериал «Классная Катя», где она играет своего рода реинкарнацию «мымры» Людмилы Прокофьевны. В «Любовниках» же работа совершенно иного рода, но не без остросатирической перчинки. Кстати, перед походом в кинотеатр на нашем сайте можно посмотреть яркий отрывок из фильма – как раз с участием Алены Бабенко.



Первая совместная работа Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Именно в трогательной сюжетной линии «Любовников» впервые вместе сыграли Максим Виторган и Нино Нинидзе, в реальной жизни тоже являющиеся парой. Однако поначалу такой звездный поворот вовсе не входил в план создателей. Максим уже был утвержден, кастинг на роль его экранной девушки еще продолжался, а Нино пришла на пробы в совершенно другой эпизод. Но Хазановой так понравилась работа Нинидзе, что она решила предложить актрисе роль побольше – так и случился не только жизненный, но и кинематографический «мэтч». Хотя Нино переживала перед съемками – признавалась режиссеру, что «играть с любимым человеком – момент очень деликатный».

Кинодебют популярного блогера Карины Кросс

Казалось бы, уже сложно представить российский фильм без популярных блогеров, как, впрочем, и отечественные реалити – без участия Карины Кросс. Певица и блогер, кстати, давно мечтала об актерской карьере и даже появлялась в микроэпизодах «Интернов» и «Универа», однако тогда ее имя даже не внесли в титры. «Любовники» исправили эту ситуации и зафиксировали полноценный кинодебют Кросс. Но вот к популярности блогера съемочная группа была не совсем готова: в один из дней дом, где снимали сцену с ее участием, окружила шумная толпа молодых людей. Даже именитые звездные актеры были несколько обескуражены, когда стало понятно, что причиной этого переполоха стала Карина Кросс и ее фанаты, выяснившие, куда именно направляется их кумир.

Мудрый Курцын, дебютантка Карина Кросс и свидание Виторгана с Нинидзе: 10 интересных фактов о «Любовниках»

Терапия не только для мужчин

Несмотря на то, что сюжет «Любовников» начинается со знакомства на курсе терапии для мужчин (а вовсе не в баре, как было в «Любовницах»), картину нельзя назвать «мизогинным манифестом», как, еще не дочитав сценарий, охарактеризовал «Любовников» один из известных киноавторов и друзей Артема Виткина, который парирует: «Наши герои выходят на тропу вoйны в битве полов, но в итоге приходят к тому, что любовь и семья – самое важное». А Елена Хазанова считает, что фильм может стать поводом для диалога в парах. «Этот диалог между мужчинами и женщинами – универсальный, вечный, он есть в центре сюжета множества фильмов и книг, уже существующих и тех, которые еще появятся. Потому что это та самая тема, которая трогает каждого из нас, ведь каждый был влюблен, любит или еще встретит любовь. Как разговаривать с партнером так, чтобы не было недопонимания, которое может обернуться трагедией? К сожалению, этот рецепт не знает никто. Утверждать, что во всем всегда виноват мужчина, – в корне неверный постулат. То же самое касается обратного утверждения, что всегда виновата женщина. Каждый человек в паре несет ответственность за свои поступки, и каждый в той или иной мере оказывает влияение на поступки его партнера. Нет ничего черного и белого, мы играем в серой зоне. Нет абсолютной правды, есть взгляд на ситуацию двух сторон. Именно его мы и постарались показать сначала в "Любовницах", а потом и в "Любовниках"», – заключает режиссер.

Фильм «Любовники» в кинотеатрах с 3 ноября.


Евгений Червон
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