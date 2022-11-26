Турецкий макабр: «Дракула из Стамбула», иблисы и джинны

14 иррациональных фильмов и один мистический сериал из бывшей Османской империи
Продолжаем рассказ о хоррорах национальных кинематографий, малознакомых широкому зрителю. Мы начали с двухматериалов о фильмах ужасов Латинской Америки, продолжили тему макабром ЮАР и других африканских стран, после чего поведали о кино Ближнего Востока. Сегодня на очереди пугающие истории из Турции.
фото: работа турецкого художника Айкута Айдогду
С турецким кино зрители хорошо знакомы благодаря знаменитым сериалам «Королёк — птичка певчая» и «Великолепный век», а некоторые киноманы даже наслышаны про местные версии «Рэмбо» и «Изгоняющего дьявола». Однако мало кто подозревает, что хоррор наряду с мелодрамами и боевиками является одним из самых распространенных жанров в современной Турции. Но, прежде чем переходить к макабру, давайте немного окунемся в историю.
Первый кинопоказ в Османской Империи состоялся в 1896 году в константинопольском дворце Йылдиз Султана Абдул-Хамида II стараниями представителя французской компании Pathe Freres — польского еврея Зигмунда Вайнберга, а в начале XX века открылись первые публичные кинотеатры в Константинополе и Измире, где демонстрировались зарубежные фильмы. В 1897-м кинооператор Промио, который был помощником братьевЛюмьер, снял в Константинополе и Смирне короткие хроники «Парад турецкой пехоты», «Турецкая артиллерия», «Панорама Золотого Рога» и «Панорама Босфора». И только лишь спустя 17 лет, в ноябре 1914-го, когда Турция вступила в Первую мировую в качестве союзника Германии, офицер Фуат Узкынай снял первый национальный фильм — неигровую ленту «Разрушение русского памятника в Сан-Стефано». В период с 1916-го по 1918-й тот же режиссер вместе с Зигмундом Вайнбергом поставил и первую художественную картину «Брак Химмета Ага».
фото: кадр из фильма «Огненная рубашка»
До основания Турецкой республики в 1923 году широкую известность получили такие режиссеры, как Седат Симави и Ахмет Феким. Шади Карагёзоглу подарил турецким зрителям первого комедийного персонажа в трех сериях о Мажордоме Биджане-эфенди. В 1919-м в Константинополе появилась первая фирма по прокату фильмов, которую через три года преобразовали в киностудию «Кемаль-фильм». В эпоху республики до 1939-го единственным режиссером во всей Турции был живший одно время в СССР Эртугрул Мухсин-Бей, на чьем счету более 30 фильмов, включая «Огненную рубашку», где дебютировали первые турецкие актрисы Бедия Муваххит и Неййире Нейир. Он же в ленте «Айсель — девушка из залива» открыл звезду Джахиде Сонку, а в 1928-м возглавил вновь созданную прокатно-производственную кинофирму «Ипек-фильм» в Стамбуле.
В 1920-е кинопроизводство в стране все еще находилось в зачаточном состоянии. В год создавали две-три документальные ленты, а на съемки игровых уходило полтора-два года. На развитие национального кинематографа существенное влияние оказало строительство кинотеатров — в одном только Константинополе к концу десятилетия их насчитывалось более 20. Популярности кино добавили и некоторые законы. По одному из них муниципалитетам вменялось в обязанность заботиться о развитии сети киноустановок, а второй разрешил детям посещать дневные киносеансы. Несмотря на это, кинематограф еще долгое время считался развлечением для богатых — ситуация изменилась лишь после студенческих бунтов в шестидесятых.
фото: кадр из фильма «На улицах Стамбула»
Первый звуковой фильм «На улицах Стамбула» вышел на экраны в 1931-м году. Спустя три года страну посетили советские режиссеры Сергей Юткевич и Эсфирь Шуб, чтобы при поддержке местных кино-деятелей снять неигровые ленты «Анкара — сердце Турции» и «Турция на подъеме». В сороковые сложившуюся в Турции киноиндустрию основательно встряхнул режиссер и продюсер Тургут Демираг, вернувшийся на родину по окончании кинофакультета Университета Южной Калифорнии. Он организовал кинокомпанию And Film и Гильдию Кинопроизводителей по аналогии с американской. Правительство, обратив внимание на рост количества студий, в 1948-м уменьшило налог на производство национальных фильмов до 25 %, при этом сохранив налог на фильмы иностранного производства в районе 70 %. Благодаря такому решению уже в 1952-м было выпущено 47 картин — больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.
После военного переворота 1960 года, из-за которого была введена цензура, производство фильмов сократилось до 20 названий в год. В этот период внимание на себя обратил мастер остросоциального кино Йылмаз Гюней, чья «Дорога» получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Его идеи продолжили Зеки Октен и Эрдин Кераль.
фото: «Королёк — птичка певчая»
Особое место в турецком кинематографе занимает студия «Ешилчам», чье название Yeşilçam (Зеленая сосна) возникло благодаря одноименной улице в стамбульском районе Бейоглу, где обычно жили и работали актеры, художники и режиссеры. По сути это «турецкий Голливуд», созданный по аналогии с британской студией Pinewood. Рассвет «Ешилчам» пришелся на десятилетие с 1965-го по 1975-й. Именно благодаря ей в 1971-м Турция стала третьим производителем по количеству фильмов в год, выпустив 301 ленту. На студии начался путь известных режиссеров Омера Лютфи Акада, Метина Эрксана, Атыфа Йылмаза, Мемдуха Уна и Османа Седена. Последний интересен тем, что дважды перенес на экраны роман Решата Нури Гюнтекина «Королёк — птичка певчая». Первая экранизация вышла в 1966-м, ну а вторую, появившуюся на свет в 1986-м, отечественные зрители хорошо помнят по образам, воплощенным Айдан Шенер и Кенаном Калавом. Студия прославила также таких актеров, как Кадир Инаныр, Тюркан Шорай, Джунейт Аркын, Кемаль Сунал, Шенер Шен, Филиз Акын, Айхан Ышик, Бельгин Дорук и Нилюфер Айдан. Развитие видео и телевидения вместе с американским бойкотом, наложенным на турецкий рынок за вторжение на Кипр в 1974 году, привели к завершению эпохи «Ешилчам» и закрытию половины кинотеатров страны.
После 80-х, называемых в турецком кино «временем женского кино» из-за героинь «на краю общества», в 1996-м случился кинобум, когда на экраны вышел «Бандит», собравший в кинозалах 2,5 миллиона зрителей. Новое тысячелетие также радует солидной зрительской аудиторией, которой могут похвастаться комедии «Вероломная Византия», «Визонтеле», «Реджеп Иведик» и военный боевик «Долина волков: Ирак» с участием Билли Зейна и Гэри Бьюзи. Среди режиссеров Нового турецкого авторского кино широкую известность получили Нури Бильге Джейлан, Джем Йылмаз, Реха Эрдем, Семих Капланоглу, Ешим Устаоглу и Зеки Демиркубуз.
На фоне всего вышесказанного уже не вызывает особого удивления тот факт, что первый фильм ужасов в Турции вышел еще в далеком 1953-м. К созданию «Дракулы в Стамбуле» причастны режиссер Мехмет Мухтар и продюсер Тургут Демираг. В 60-70-е кинематографисты неоднократно обращались к джалло. В частности, в 1967-м Ильхан Энгин снял «Презирающего женщин» про серийного убийцу в маске, а в 1970-м вышел триллер Явуза Ялинкилича «Мертвые не говорят» про женщину и ее любовника, приговоренных к смертной казни. Мехмет Аслан в 1972-м адаптировал для турецкого зрителя «Странный порок синьоры Уорд» Серджо Мартино с великолепной Эдвидже Фенек, выпустив часовую ленту «Жажда любви, секса и убийства» с Кадиром Инаныром, Мерал Зерен, Эвой Бендер и Нихатом Зияланом, где солировали скомканный сюжет и бестолковые драки. В 1995-м вышел примечательный «Рассказ змеи» Кутлюга Атамана. Джинны, демоны и одержимость — типичные образы турецких фильмов ужасов. В Турции свои фильмы также снимали Хесус Франко, Патрисио Вальядарес и Джамиль Дехлави.
Со времен «Дракулы в Стамбуле» в Турции было создано свыше 220 хорроров — большинство из них родилось уже в третьем тысячелетии. Это и комедия Дурула и Ягмура Тайланов «Школа», и криминальный триллер «Трамвай», и другие ленты, о которых пойдет рассказ ниже. Главным хоррормейкером Турции принято считать Хасана Караджадага, расставшегося с медицинской академией при Учебно-исследовательской больнице Гульхане на втором курсе ради мечты о кино. Его дебютный полнометражный фильм ужасов «Гуммадруз» вышел в 2006-м, а затем, в том же году, он поставил первую часть популярной хоррор-серии «Даббе». Именно Караджадаг привнес концепцию джиннов в турецкий мейнстрим. На счету режиссера на данный момент 15 фильмов, включая «Мэджи», куда ему удалось завлечь Люси Пол, Брианну Дэвис, Майкла Мэдсена, Стивена Болдуина и Драгана Мичановича. Недавно постановщик завершил съемки «Вампирии».
Мехмет Мухтар под руководством Тургута Демирага спустя 22 года после выхода канонической экранизации Тода Браунинга с Белой Лугоши адаптировал для турецкого зрителя роман Брэма Стокера «Дракула», взяв за основу «Пронзающего воеводу», написанного Али Ризой Сейфи в 1928-м по мотивам оригинала. В картине отсутствует Ренфилд (его место занимает горбатый слуга а ля Игорь), Мина Мюррей стала выступающей в откровенных нарядах танцовщицей Гюзин (Энни Болл), Джонатан Харкер получил имя Азми (Бюлент Оран), а Ван Хельсинг превратился в доктора Наси Эрена (Кемаль Эмин Бара). Самого графа воплотил лысеющий Атыф Каптан. Есть и своя Люси, названная здесь Садан (Айфер Ферай). События картины перенесены в 1953 год, в наличии хрестоматийная фраза «Послушайте их — детей ночи! Они поют красивую песню», однако, по понятной причине, нет крестов. Забавная деталь: в финале Азми выбрасывает надоевший чеснок, полностью отказавшись от него даже в качестве приправы.
Фильм, близкий к эксплуатационному кино, примечателен тем, что в нем прослеживается явная связь с Владом Цепешем, а сам Дракула впервые в звуковом кино изображен с клыками, спускается со стен и предлагает новорожденного ребенка своей женщине-вампирше. Примечательно, что «Дракула в Стамбуле» до сих пор является кинохитом, да и в целом оказал немалое влияние на последующие экранизации.
После ошеломительного успеха «Экзорциста» Уильяма Фридкина режиссер Метин Эрксан решил перенести его сюжет в Стамбул, объединившись ради этого со сценаристом Йилмазом Тумтюрком. Действие турецкого покадрового ремейка разворачивается в высшем обществе Турции. Линду Блэр заменили на Джанан Первер — она воплотила 12-летную Гюль, ставшей одержимой после невинной настольной игры Уиджи. Ее мать вместо Эллен Бёрстин сыграла Мераль Тайгун, священник Макс фон Сюдов обернулся местным аналогом в лице Аги Гюна, а место лейтенанта Уильяма Киндермана (Ли Джей Кобб) занял начальник полиции Эрол Амач. Особая роль в картине отведена психиатру и писателю Тугрулу Бильге (Джихан Юнал), недавно потерявшему отца (в оригинале у отца Карраса умирает мать). Разумеется, в руках у Гюна не Библия, а Коран. У получившегося результата можно наблюдать зернистость и плохое качество изображения, что объясняется небольшим бюджетом фильма.
Особой спецификой турецкого кинематографа тех лет был суровый закон об авторском праве и ограниченный бюджет студии «Ешилчам» привел к возникновению там сотен голливудских плагиатов, адаптирующих материал для местной аудитории. По словам Джози Финли из журнала Little White Lies, «эти ремейки, охватывающие всю гамму блокбастеров, включая "Инопланетянина", "Звёздные войны" и "Челюсти", часто состоят из пьянящей смеси эпизодов, напрямую соединенных с оригиналами, и других кадров, собранных вместе из того, что кинематографисты могли найти в своих садовых сараях». Обычный зритель сейчас воспринимает «Турецкого экзорциста» как комедию — на YouTube можно найти забавно смонтированные ролики с кадрами из фильма.
Одним из первых режиссеров, обратившихся к хоррору в 21-м веке, стал Орхан Огуз. Он поставил ленту про возглавляемую профессором Нихатом Илери группу археологов-историков, которая отправилась на раскопки в проклятую деревню. По приданию в ней примерно семьсот лет назад обитали злые духи, они-то и истребили всех жителей поселения. По прибытии ученых деревня погрузилась в вечную ночь, а с героями стали происходить странные вещи. То Эдже Услу приснится кошмар, то парочку охватит похоть, после чего Окан Ялабык лишается головы в прямом смысле. В финале остаются в живых двое — Ипек Тузджуоглу и Озгю Намаль, однако последние кадры могут вызвать недоумение невразумительной подачей. Разумеется, не обошлось здесь без предупреждения несчастных о грядущей беде и других жанровых клише. Несмотря на кассовый успех (339 тысяч зрителей), картина, запомнившаяся достаточно редкой для турецкого хоррора эротической сценой и финальной схваткой двух героинь, подверглась небезосновательной критике.
Из первой части хоррор-серии Хасана Караджадага, которую посмотрело дома почти 540 тысяч зрителей, торчат уши японского «Пульса», чей ремейк в том же 2006-м сняли американцы при участии румынских и южноафриканских кинематографистов. Как и в оригинале, здесь главная героиня Эбру Айкач становится свидетельницей самоубийства друга, и в наш мир с помощью Сети Интернет и электричества прорываются монстры. Но дальнейший сюжет пошел по иному пути из-за того, что режиссер сосредоточил свое внимание на линии полицейского Умита Аджара, пережившего незадолго до этого самоубийство жены. По приказу правительства он находит связь между суицидами в Турции и других странах, а Айкач расшифровывает для него, что означает часто встречающееся в компьютерах погибших 388@0.
В последующих частях Караджадаг также черпал вдохновение из зарубежных аналогов. «История джинна» про супругов Нихан Айполат и Корая Кадирагу, подвергшихся нападению невидимого существа, создана под влиянием «Паранормального явления», где также все происходящее снимается на камеры наблюдения. А пятый фильм с участием Умита Бюлента Динчера и Ниль Гюнал переворачивает с ног на голову сюжет «Астрала» и «Заклятия». Из серии также следует выделить атмосферное «Проклятие джинна» и спин-офф «Джинн». Вселенная Хараджага отличается от большинства ей подобных тем, что интерпретирует реальные события и не оставляет ни единого шанса героям на выживание, поскольку заигрывание со Злом не может закончиться хэппи-эндом. Само Даббе обозначает Зверя Земли, в Коране упоминаемого в качестве одного из признаков наступления Последнего или Судного дня. На арабском языке это слово означает «детеныш животного» и «идти с трудом». Несмотря на недурное нагнетание страха, серию все же портит наличие дешевых спецэффектов, используемых для показа джиннов.
Кисельно мелодраматичный хоррор Бирая Далкырана, основанный на реальной истории, повествует о балерине Акасье Асылтюркмен, забеременевшей от женатого любовника. Из-за подготовки к важной для ее карьеры постановки она делает аборт на четвертом месяце, а спустя некоторое время выходит замуж за влюбленного в нее фотографа Мурата Йылдырыма и ждет от него ребенка. О ее тайне никто не знает, кроме призрака нерожденного дитя, оказавшегося между раем и адом в арафе, который из мести доводит героиню до психушки. На родине ленту посмотрело почти 127 тысяч человек, что привело к появлению четырех сиквелов. Российского зрителя может отпугнуть типичная для турецких сериалов мелодраматичность под печальные песни, которых тут в избытке. При желании можно отыскать аналогию с «Чёрным лебедем» Даррена Аронофски.
Будущая звезда «Великолепного века» и третьей адаптации романа «Королёк — птичка певчая» Бурак Озчивит возглавил вместе с Бикем Каравус актерскую команду хоррора Альпера Местчи про джинна, влюбившегося в супругу жителя захудалой деревни Суата, отправившегося на заработки в Германию. Пока он там вкалывал, монстр принял его внешность и занял освободившееся место. Лента с открытым нервом и напряжением поделена на две главы и рассказывает историю сначала с точки зрения человека, а затем от лица его двойника. Успех картины, которую посмотрело 300 тысяч зрителей, позволил режиссеру в 2011-м поставить продолжение с Тюркю Туран и Кораем Шахинбашем, часто снимающимся у Местчи. В сиквеле уже идет рассказ о девушке, выясняющей тайну своего рождения, и супружеской паре, у которой родился ребенок после обращения к местной колдунье. Вторая часть, не связанная сюжетом с оригиналом, запоминается своим натурализмом (достаточно вспомнить сцену с отрезанием языка), но уступает первоисточнику по уровню психологизма.
Айча Инджи, Бурак Хаккы, Джем Куртоглу и Сефа Зенгин согласились на главные роли в хорроре Хасана Караджадага, посвященном чете супругов, въехавших в только что купленный ими дом, после чего женщина стала вести себя странно. Оказалось, что в нее вселилась некая тварь, именуемая семумом. В исламе так называют огонь, связанный с демонами, злыми духами и Сатаной. Съемки картины проходили в Стамбуле. Режиссер, вдохновившись реальной историей женщины, живущей в Измире, «пытался создать модель тюрко-исламского фильма ужасов и сделать так, чтобы мир признал эту модель». Он также считает, что его ленту будут сравнивать с «Экзорцистом», а Айчу Инджи — с Линдой Блэр. Картина, стартовавшая на 142 экранах по всей Турции, стала тринадцатым самым кассовым турецким фильмом 2008 года, заработав почта два миллиона долларов при бюджете в 1,2 млн. Впрочем, мелодрамы, как обычно, много, да и спецэффекты, по сложившейся традиции, далеки от идеала.
Сельма Эргеч и Мехмет Гюнсюр, опять же засветившиеся в «Великолепном веке», сыграли в напряженном хоррор-триллере Умита Унала о сотруднице банка, которая начинает следовать советам и приказам постороннего голоса в своей голове. С его помощью она разгадывает загадки своего прошлого и возобновляет связь с другом детства, страдающим от гибели жены. Чем дольше героиня слушает голос, тем громче он звучит, и это превращает ее жизнь в ад. Финал расставляет все по своим местам, и мистика отходит на задний план, оставляя место повседневному ужасу и реальным страстям. Унал умело вводит зрителя в заблуждение и возбужденное состояние, заигрывая с ним в подсказки, загадки и ассоциации.
Альпер Местчи создал хоррор про своеобразную месть красавицы Ознур (Эбру Каймакчи) бросившему ее двоюродному брату Кудрету (Корай Шахинбаш), когда она от него забеременела. Тот женат на ее лучшей подруге (Пынар Чаглар Генчтюрк), и у него есть слепая дочь в исполнении Мерве Атеш. Ознур попросила одного колдуна наслать на семью любимого проклятие, и ради этого ей понадобилось выкрасть кое-какие личные вещи из дома Кудрета, включая использованную прокладку. Последнее привело к совершенно другим результатам. Родившейся в Стамбуле Мерве Атеш было всего 13 лет, когда она сыграла главную роль в этом фильме об экзорцизме, но, тем не менее, ей удалось удержать все внимание на себе. Юная актриса вернулась в данную хоррор-серию в четвертой, пятой и шестой частях, при этом каждый раз у нее была новая роль.
Пятеро полицейских — Арда (Гёркем Касал), Ремзи (Эргун Куюджу), Сабо (Сабахаттин Якут), Апо (Фатих Докгёз) и Явуз (Мухаррем Байрак) — во время застольной беседы в баре получают экстренный вызов в место с темной славой. По дороге они сбили какого-то человека, а их машина благополучно утонула. Но вызов есть вызов, и копы проследовали дальше, в самое сердце тьмы, откуда многие из них уже не вернутся живыми. Сюрреалистический фильм Джана Эвренола прикидывается миксом Стивена Спилберга, Квентина Тарантино, Дарио Ардженто и Синдзи Миками, и, как ни странно, это не раздражает. После вступления с маленьким мальчиком и телевизионными помехами, взятыми из «Полтергейста», сюжет плавно переходит к разговорам а ля «Бешеные псы», а вторая половина картины полностью погружает нас в мир «Инферно» и игры The Evil Within. Благодаря ленте, получившей пять наград, можно ознакомиться с современными реалиями Турции, раздираемой внутренними противоречиями.
Десятисерийная мистическая драма Альпера Местчи следует за доктором Фундой Гюрай, после самоубийства новоиспеченного супруга в брачную ночь уехавшей искать душевного покоя в родную деревню. По прибытии она знакомится с учителем Бараном Акбулутом, и между ними пробегает искра. Однако быть вместе им не суждено, поскольку оба связаны с детства одним проклятием. Режиссер наконец-то получил карт-бланш для того, чтобы полностью отдаться макабру и выплеснуть на малый экран все свои идеи. В сериале нашлось место ведьме, всевозможным духам и монстрам, высшим силам, исламским поверьям, неизбежному року, заклятиям и проклятиям, хотя на первом плане всегда мелодрамы и вечно пожирающие друг друга глазами главные герои под соответствующую мелодию. И все же это не мешает пропитаться духом суеверий турецкой глубинки, напоминающей своей темной стороной «Твин Пикс».
Чаан Ырмак поставил мистическую мелодраму о неунывающем декораторе Кереме (Энгин Акюрек), чья жизнь пошла прахом, когда он попал в автокатастрофу, в результате которой погибли его невеста Хилал Алтинбилек и малолетний сорванец, выбежавший на дорогу. Суд признал его невиновным в смерти мальчика, и спустя некоторое время он приехал в деревню, чтобы развеять свою тоску и избавиться от призрака погибшего. Ему предлагают обратиться к одной старой женщине (Шериф Сезер), пообещав, что она избавит его от постоянного попутчика с того света. В итоге герой оказался связанным во дворе ее дома, осаждаемого злым духом, вырвавшимся из глубин его памяти. Несмотря на типичные для турецкой хоррор-индустрии аляповатые спецэффекты, картина оставляет после себя неплохое послевкусие благодаря толково рассказанной детективной истории и неплохим актерским работам.
Действие фильма Орчуна Бехрама происходит в антиутопической Турции, где граждане находятся под постоянным контролем своего правительства даже в собственных домах. События крутятся вокруг смотрителя многоэтажки Ихсана Онала, который дружит с мечтающей сбежать от родителей юной жительницей дома Гюль Ариджи. К ним приезжает рабочий с целью установить на крышу мрачную антенну, но разбивается насмерть. Это служит началом целой цепи необъяснимых смертей и странных явлений, намекающих на киберпанк, а повсюду появляется некая черная субстанция, погружающая жильцов во мрак. Картина, не лишенная оригинальности, отмечена четырьмя призами международного фестиваля в Стамбуле и другими наградами. Не путать с бесподобной аргентинской «Антенной» Эстебана Сапира.
Хоррор Айтекина Биркона крутится вокруг красивой женщины (Йелиз Аккая) и ее идеальной семьи. Ее жизнь принимает мрачный оборот, когда она просыпается и понимает, что ночью жестоко убила мужа, и из-за включенной веб-камеры это видела вся страна. С помощью своего бывшего (Эмре Башер), который на счастье служит в правоохранительных органах, героиня сбегает от полиции, чтобы разобраться, что заставило ее пойти на убийство. Под конец лента обретает черты научной фантастики, поскольку выясняется, что женщина причастна к созданию кое-чего посерьезнее, чем заявленный в названии джинн.
Личный фаворит автора этих строк среди всех представленных работ. Мистический триллер Умура Турагая погружает нас в богемный мир искусства и постепенно подводит к мысли о темной изнанке творчества, картин, скульптур и других идеальных образцов, создаваемых художниками. По сюжету героиня Бурчин Терзиоглу вместе с дочкой и новым мужем Бирканом Сокуллу возвращается из Лондона в родной Стамбул, когда узнает о смерти отца, признанного живописца. Полицейский Серкан Кескин пытается выведать у нее, были ли у погибшего враги, и быстро понимает, что она что-то недоговаривает. Тем временем в отчем доме появляется его бывшая домработница — молодая красавица Мелиса Шенолсун, и семейство решает пока оставить ее у себя. Вскоре главную героиню начинают преследовать призрак одной из натурщиц и всевозможные странные видения, и это приводит ее в полубезумное состояние. Фильм хорошо обыгрывает ассоциации, навеянные «Портретом Дориана Грея», и может доставить удовольствие тем, кто любит неожиданные развязки. Да и сами полотна погибшего художника вполне способны вызвать дрожь и трепет.
P.S. Продолжение темы последует в новом 2023 году.
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