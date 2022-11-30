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Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря

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30 ноября 2022
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря
фото: на съемочной площадке фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Перед Новым годом зрителей ожидают продолжения «Ёлок», «Непослушника», «Бывших» и «Ивана Царевича и Серого Волка», очередной фестивальный хит Рубена Эстлунда, южнокорейский триллер и современная адаптация «Чука и Гека».



«Двойная петля» / Devotion



Глен Пауэлл-младший, Джонатан Мэйджерс и Серинда Свон предстанут перед зрителем в экранизации одноименной книги Адама Макоса, поставленной Джастином Диллардом, работавшим над американской версией культового британского сериала «Утопия». Это история о том, как во время боевого задания одного из летчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед напарником попавшего в беду встает выбор – выполнять приказ или попытаться спасти товарища.

Выход в прокат: 1 декабря

Читать Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года


«Ёлки 9»



Сценаристом, креативным продюсером и исполнителем одной из главных ролей в продолжении популярной новогодней серии выступил Евгений Кулик, а компанию ему в кадре составили Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Елена Захарова, Алексей Серебряков, Максим Лагашкин, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Ян Цапник и другие актеры. События вновь развернутся в разных городах, где ожидают новогоднего чуда.

Выход в прокат: 1 декабря

Читать Кривое зеркало: 20 знаковых комедий новой российской киноиндустрии


«На ощупь»



Дмитрий Нагиев сыграл главную роль в остросюжетной драме о человеке, сбежавшего от проблем в свой уединенный загородный дом. Но там, посреди нигде, ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь герой должен не просто выжить в диком лесу, полном опасностей, но и противостоять собственным страхам и одиночеству. В фильме также заняты Владислав Ценёв, Михаил Горевой, Михаил Евланов и Дарья Войновская, а продюсерскую команду возглавили братья Андреасяны.

Выход в прокат: 1 декабря

Читать Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года


«Треугольник печали» / Triangle of Sadness



Известный шведский режиссер Рубен Эстлунд снял драмеди с Харрис Дикинсон и Вуди Харрельсоном о модельной паре Карле и Яе, которых приглашают в роскошный круиз. Когда яхта тонет, они оказываются на необитаемом острове с кучей миллиардеров и уборщицей. В борьбе за выживание иерархия быстро меняется, когда оказывается, что уборщица — единственная в группе, кто умеет ловить рыбу. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского международного кинофестиваля, как и предыдущая работа Эстлунда «Квадрат».

Выход в прокат: 1 декабря

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«Дон Жуан» / Don Juan



Виржини Эфира и Тахар Рахим заняты в картине Сержа Бозона, представляющей собой смесь драмы, комедии, мюзикла и мелодрамы. Зрителям поведают о неудачливом Лоране, брошенном у алтаря его невестой. Теперь он видит любимую в каждой новой женщине. Безумное путешествие по покорению женских сердец вновь и вновь приводит новоиспеченного Дон Жуана к той, кто его отвергла.

Выход в прокат: 8 декабря


«На выдохе»



Дебютный полный метр выпускника ВГИКа Рината Махмудова о девушке Саше (Анастасия Самылова), которая два года назад покинула детский дом и пытается адаптироваться к самостоятельной жизни. Знакомство с подростком-инвалидом Колей (Иван Логинов) меняет ее жизнь. В фильме также снимались Елена Подкаминская в роли матери Коли и Фёдор Лавров в качестве ее ухажера.

Выход в прокат: 8 декабря


«Помнить» / 리멤버



Южнокорейский режиссер Ли Иль Хён поставил остросюжетную драму о мести. На пальцах Пиль Чжу (Ли Сон Мин) татуировки. Это имена людей, виновных в гибели его семьи. На красном Порше, с юным напарником (Нам Джу Хёк) и револьвером наперевес он отправляется в путешествие, чтобы отомстить убийцам.

Выход в прокат: 8 декабря

Читать «Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года


«Призрачно-белый» / Achrome



Вторая полнометражная работа постановщицы фильма «Город уснул» Марии Игнатенко. Действие происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис покидает свою деревню и устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Казарма находится в монастыре, где Марис встречает молодую еврейку Лию, приговоренную к смерти.

Выход в прокат: 8 декабря

Читать Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус


«Непослушник-2. Вспомнить все!»



Сиквел комедии Владимира Котта, вышедшей в феврале этого года. Виктор Хориняк вернулся к роли блогера Димы, а компанию ему составили прежняя актерская команда (Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Сергей Селин, Александр Синюков) и новички серии Гоша Куценко и Маргарита Аброськина. На сей раз главному герою предстоит вернуть память священнику, воссоздав фрагменты его прошлого с помощью декораций, спецэффектов, каскадеров, монахов, криминального авторитета, папы и просто актеров.

Выход в прокат: 15 декабря

Читать рецензию «Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог


«Таинственное убийство» / La nuit du 12



Французско-бельгийский детектив Доминика Моля расскажет про следователя Йохана (Бастьен Буллон), которого преследует убийство Клары (Люла Коттон-Фрапье), причиняя ему бесконечную боль.

Выход в прокат: 15 декабря


«Бывшие. Happy end»



Полнометражное продолжение сериала «Бывшие» с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым. По сюжету Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме Антона Мегердичева, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

Выход в прокат: 22 декабря

Читать рецензию «Бывшие-3»: Трезвость и порок


«Чук и Гек. Большое приключение»



Экранизация рассказа Аркадия Гайдара от Александра Котта. Роль отца-геолога, к которому дети едут через всю страну, играет Владимир Вдовиченков, а образ мамы достался Юлии Снигирь. За визуальную составляющую отвечает оператор Пётр Духовской, снявший с Коттом более десяти картин. Роли Чука и Гека в фильме исполняют Юра Степанов-младший и Андрей Андреев. Для Юры это третья роль в кино, для Андрея – четвертая.

Выход в прокат: 22 декабря

Читать Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым


«Иван Царевич и Серый Волк—5»



События пятой части популярной анимационной серии небезызвестной студии «Мельница» вновь развернутся в Тридевятом царстве, однако в нем из-за взмаха крыльев одной бабочки теперь никто не помнит даже как Ивана звать, включая его любимую Василису (Татьяна Бунина). А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану Царевичу с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную. Титульных персонажей озвучили Никита Ефремов и Александр Боярский, а Михаил Боярский подарил свой голос Коту. За постановку отвечает Константин Феоктистов.

Выход в прокат: 29 декабря

Читать Студия «Мельница», или сеансы белой магии с последующим разоблачением



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Макс Милиан
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