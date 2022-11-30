Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря

Глен Пауэлл-младший, Джонатан Мэйджерс и Серинда Свон предстанут перед зрителем в экранизации одноименной книги Адама Макоса, поставленной Джастином Диллардом, работавшим над американской версией культового британского сериала «Утопия». Это история о том, как во время боевого задания одного из летчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед напарником попавшего в беду встает выбор – выполнять приказ или попытаться спасти товарища.
Дмитрий Нагиев сыграл главную роль в остросюжетной драме о человеке, сбежавшего от проблем в свой уединенный загородный дом. Но там, посреди нигде, ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь герой должен не просто выжить в диком лесу, полном опасностей, но и противостоять собственным страхам и одиночеству. В фильме также заняты Владислав Ценёв, Михаил Горевой, Михаил Евланов и Дарья Войновская, а продюсерскую команду возглавили братьяАндреасяны.
Известный шведский режиссер Рубен Эстлунд снял драмеди с Харрис Дикинсон и Вуди Харрельсоном о модельной паре Карле и Яе, которых приглашают в роскошный круиз. Когда яхта тонет, они оказываются на необитаемом острове с кучей миллиардеров и уборщицей. В борьбе за выживание иерархия быстро меняется, когда оказывается, что уборщица — единственная в группе, кто умеет ловить рыбу. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского международного кинофестиваля, как и предыдущая работа Эстлунда «Квадрат».
Виржини Эфира и Тахар Рахим заняты в картине Сержа Бозона, представляющей собой смесь драмы, комедии, мюзикла и мелодрамы. Зрителям поведают о неудачливом Лоране, брошенном у алтаря его невестой. Теперь он видит любимую в каждой новой женщине. Безумное путешествие по покорению женских сердец вновь и вновь приводит новоиспеченного Дон Жуана к той, кто его отвергла.
Южнокорейский режиссер Ли Иль Хён поставил остросюжетную драму о мести. На пальцах Пиль Чжу (Ли Сон Мин) татуировки. Это имена людей, виновных в гибели его семьи. На красном Порше, с юным напарником (Нам Джу Хёк) и револьвером наперевес он отправляется в путешествие, чтобы отомстить убийцам.
Вторая полнометражная работа постановщицы фильма «Город уснул» Марии Игнатенко. Действие происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис покидает свою деревню и устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Казарма находится в монастыре, где Марис встречает молодую еврейку Лию, приговоренную к смерти.
Полнометражное продолжение сериала «Бывшие» с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым. По сюжету Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме Антона Мегердичева, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.
События пятой части популярной анимационной серии небезызвестной студии «Мельница» вновь развернутся в Тридевятом царстве, однако в нем из-за взмаха крыльев одной бабочки теперь никто не помнит даже как Ивана звать, включая его любимую Василису (Татьяна Бунина). А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану Царевичу с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную. Титульных персонажей озвучили Никита Ефремов и Александр Боярский, а Михаил Боярский подарил свой голос Коту. За постановку отвечает Константин Феоктистов.
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