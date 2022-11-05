В прямом эфире: 5 фильмов с неожиданным финалом

В российских кинотеатрах продолжают показывать триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном в роли радиоведущего Элвиса, который ведет ночную программу с задушевными, но саркастичными разговорами со слушателями. Один из дозвонившихся до прямого эфира заявляет, что он взял в заложники семью Элвиса, потому что тот когда-то переспал с его девушкой, в итоге покончившей жизнь самоубийством. Фильм режиссера Ромуальда Буланже выделяется не только выдающейся актерской работой Гибсона и завораживающей атмосферой триллера, но и неожиданным финалом, ради которого точно стоит посмотреть ленту. Вспоминаем еще пять уже ставших классическими картин, где концовка полностью переворачивает все происходящее до этого на экране.
Третья после не самого удачного «Чужого 3» и культового триллера «Семь» работа Дэвида Финчера, существенно опередившая свое время. Еще в конце 1990-х главный мастер неожиданных кинофиналов противопоставлял внешний лоск психологическому благополучию и задолго до «Игры в кальмара» проверял людей на прочность, подбрасывая тщательно проработанные сюжеты, имитирующие реальность.
фото: "Игра"
Успешный и самоуверенный банкир Николас Ван Ортон (Майкл Дуглас) переживает депрессию накануне 48-летия – именно в этом возрасте его отец покончил с собой. Пышным празднествам по поводу дня рождения Ван Ортон предпочитает уединение – с гамбургером и бутылкой дорогого шампанского. Но его брат Конрад (Шон Пенн), с которым Николас давно не поддерживал связь, неожиданно преподносит подарок «человеку, у которого есть всё». Это сертификат на пользование странной «Службой развлечений», чей офис сразу же поражает въедливого Николаса своей неорганизованностью и кучей психологических тестов. Иллюзия бурной деятельности компании, которая, как кажется Ван Ортону, так и не может предоставить ему необходимые услуги, раздражает банкира. Но это только начало большой игры, которая изменит его жизнь. Так, что до самого финала ни Николас, ни зрители не смогут понять, где здесь правда, а где – всего лишь лихо сконструированный вымысел.
Пожалуй, самая известная работа австралийского режиссера Питера Уира, кстати, работавшего с Мэлом Гибсоном на исторических фильмах «Галлиполи» и «Год опасной жизни», и первая по-настоящему драматическая роль великого комика Джима Керри если не опередила, то четко зафиксировала эпоху бесконечного телевидения и бума реалити-шоу, формат которых из США добрался до России ровно в самом начале XXI века, когда на экраны вышло «За стеклом».
фото: "Шоу Трумана"
Жизнь простого страхового агента Трумана Бёрбанка (Керри), кажется, похожа на миллионы других. Есть одно лишь отличие – она транслируется в прямом эфире, а Бёрбанк – герой нескончаемого реалити-шоу, уже привыкший к тому, что за ним вечно наблюдают и именно для него создают эту иллюзию тихой размеренной жизни, где можно настроить даже погоду. Только вот такая жизнь может наскучить, особенно если на кону стоит влюбленность и вера в то, что реальность гораздо более интересна и непредсказуема, нежели фантазия постановщиков.
Самый популярный манифест контркультуры и краха «белых воротничков» перед животными инстинктами – особенно на рубеже веков и мнимой эпохи перемен. Самый цитируемый фильм все того же Дэвида Финчера, в котором хватает цитат из «Заводного апельсина» и других фильмов Стэнли Кубрика – еще одного режиссера, исследующего природу насилия. Самый яркий пример неожиданного финала, который одновременно и знают уже, кажется, все зрители всех стран и поколений, но который по-прежнему может преподносить сюрпризы. Например, в этом году в Китае, где до этого фильм не выходил в широкий прокат, «Бойцовский клуб» выпустили на стриминге с измененным, более позитивным финалом.
фото: "Бойцовский клуб"
Главный герой экранизации одноименного романа Чака Паланика – типичный яппи (Эдвард Нортон), во время возвращения из командировки встречающий в самолете продавца мыла и нигилиста Тайлера Дёрдена (Брэд Питт), из знакомства с которым возникает «Бойцовский клуб», где первое правило «не упоминать о бойцовском клубе», а цель – радикальная борьба с обществом потребления. Парадоксальная история «доктора Джекила и мистера Хайда», энергично рассказанная им(и) самим(и).
Классика еще одного любителя неожиданных финалов, нередко мистических, М.Найта Шьямалана с большим другом режиссера и самым популярным спасителем человечества Брюсом Уиллисом в главной роли. Впрочем, в «Шестом чувстве» Уиллису предстоит спасать не всех вокруг, а лишь одного мальчика и самого себя.
фото: "Шестое чувство"
Его герой – известный специалист по детской психологии Малкольм Кроу – не смог остановить бывшего пациента от совершения самоубийства, а спустя время встретил на сеансе почти такого же тихого, ранимого мальчика Коуэла (Хэйли Джоэл Осмент), который утверждает, что видит призраков, блуждающих по миру живых, не осознавая, что уже умерли. Кроу помогает мальчику принять эту свою особенность или способность, а параллельно пытается заглушить в себе чувство вины и за самоубийство предыдущего пациента, и за семейный разлад, который случился на почве профессионального кризиса. Фильм Шьямалана балансирует на грани психотерапевтического сеанса и «битвы экстрасенсов», отчего еще больше удивляет столь душеспасительным финалом.
Редкий для Мартина Скорсезе опыт в жанре детективного триллера – по одноименному роману популярного американского писателя Денниса Лихейна. В главной роли – Леонардо ДиКаприо, с которым режиссер практически не расстается после фильма «Банды в Нью-Йорке».
фото: "Остров проклятых"
В середине 1950-х маршал Эдвард Дэниелс (ДиКаприо) вместе с напарником Чаком Оулом (Марк Руфалло) приезжают на уединенный остров Шаттер, где находится больница для душевнобольных преступников, откуда сбежала некая Рейчел Соландо, на счету которой десятки убитых детей. Расследование постепенно заходит в тупик, так как атмосфера лечебницы, где, по уверению некоторых пациентов, над преступниками проводятся еще и опасные эксперименты, все больше напоминает Дэниелсу гитлеровский концлагерь (маршал участвовал в освобождении Дахау), к тому же Эдвард еще и мучается кошмарами, в которых все чаще видит свою погибшую жену (Мишель Уильямс), в смерти которой виновен еще один из пациентов лечебницы. Но тягучие поиски преступников оказываются вовсе не главными событиями этого фильма: финальный сюжетный твист превращает детектив в мощную психологическую драму.
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