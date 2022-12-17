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Посмотри «Лили и море» первым

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17 декабря 2022
21 декабря в 19:30 в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Динара Друкарова представит зрителям свой полнометражный режиссерский дебют — фильм «Лили и море» (Grand Marin), в рамках проекта КАРО.Арт. После окончания фильма состоится беседа Динары Друкаровой со зрителями.

В прокат «Лили и море» выходит 12 января, а мировая премьера картины состоялась в этом году на фестивале в Сан-Себастьяне (программа «Новые режиссеры»).

Посмотри «Лили и море» первым

Начинаем розыгрыш билетов на это событие! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и присылайте письмо с темой «Лили и море» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 20 декабря и получат по 2 билета на спецпоказ. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

Билеты можно приобрести по ссылке.

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