Посмотри «Лили и море» первым

21 декабря в 19:30
в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Динара Друкарова
представит зрителям свой полнометражный режиссерский дебют — фильм «Лили и море
» (Grand Marin), в рамках проекта КАРО.Арт
. После окончания фильма состоится беседа Динары Друкаровой со зрителями.
В прокат «Лили и море» выходит 12 января, а мировая премьера картины состоялась в этом году на фестивале в Сан-Себастьяне (программа «Новые режиссеры»).
Начинаем розыгрыш билетов на это событие! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и присылайте письмо с темой «Лили и море» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 20 декабря и получат по 2 билета на спецпоказ. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
Билеты можно приобрести по ссылке
.
обсуждение >>