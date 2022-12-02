Смотреть онлайн: возвращение «Вампиров средней полосы», сиквел «Достать ножи» и «Мажор в Сочи»

Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
«Замерзшие» (1 сезон)
Для сериального дебюта именитый казахский режиссер Адильхан Ержанов
выбрал мрачную историю, развернувшуюся в холодном северном городе. На его окраине находят полностью обледеневший труп жены старшего следователя Евгения (Артем Быстров
), и тот, впадая в ярость, начинает настоящую охоту за убийцей. В итоге мужчину отстраняют от службы, а преступления продолжаются. Единственным человеком, который сочувствует Евгению, оказывается плакальщик из морга Митя (мистический Владимир Канухин
), страдающий галлюцинациями. Вместе герои исследуют темные стороны своих личностей, чтобы в итоге понять, к чему приводит выбор мести, а не жизни.
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Интервью Адильхана Ержанова
Премьера: 1 декабря
Платформы: Иви и Okko
«Беспринципные» (3 сезон)
На Патриках по-прежнему не утихают страсти: Петр Хадяков (Николай Фоменко
) пытается побороть апатию, Вера (Надежда Михалкова
) и Рома (Юрий Колокольников
) снова вместе, а неизменный рассказчик Славик (Павел Деревянко
) переезжает в каморку дворника. Параллельно беспринципная вселенная Александра Цыпкина
продолжит расширяться и жители Патриарших почти тем же составом вскоре отправятся в деревню в полнометражном спин-оффе
проекта.
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Рецензия на первый сезон «Беспринципных»
Премьера: 1 декабря
Платформа: Кинопоиск
«Пиноккио Гильермо дель Торо» / Pinocchio
Третья за год киноадаптация сюжета о Пиноккио. Оскароносный Гильермо дель Торо
представит мрачную версию сказки Карло Коллоди об ожившей деревянной кукле, которая хочет стать настоящим мальчиком. По словам постановщика, эта работа вовсе не для детей.
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«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Духобесие запрещено
Премьера: 9 декабря
Платформа: Netflix
«Вампиры средней полосы» (2 сезон)
В продолжении народного хита семье смоленских вампиров во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов
) предстоит сохранить свою тайну, защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем (Дмитрий Лысенков
). К своим ролям также вернутся Артем Ткаченко
, Ольга Медынич
и Дмитрий Чеботарев
. Не обойдется и без новичков: Ева Смирнова
сыграла маленькую девочку Милу, которую вампирская семья берет под опеку, Лукерья Ильяшенко
примерила образ уральской вампирши Агаты, а Анастасия Стежко
заменила Екатерину Кузнецову
в роли следовательницы Аннушки.
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Рецензия на первый сезон «Вампиров средней полосы»
Премьера: 13 декабря
Платформа: START, а также Okko по подписке Премиум и START
«1923» (1 сезон)
Действие приквела «Йеллоустоуна
» развернется почти за сто лет до событий оригинала. Семейной паре Даттонов (Харрисон Форд
и Хелен Миррен
) придется выживать во времена «сухого закона» незадолго до Великой депрессии.
Премьера: 13 декабря
Платформа: Paramount+
«Достать ножи: Стеклянная луковица» / Glass Onion: A Knives Out Mystery
Сиквел популярного детектива посвящен приключениям частного сыщика Бенуа Блана (Дэниел Крэйг
) в Греции, где ему снова предстоит раскрыть запутанное дельце. Убийство происходит в роскошном поместье «Стеклянная луковица», которым владеет миллиардер и основатель хайтек-компании в исполнении Эдварда Нортона
. Гостями его виллы станут Дэйв Батиста
, Итан Хоук
, Кейт Хадсон
, Кэтрин Хан
, Жанель Моне
, Джеcсика Хэнвик
и Лесли Одом-младший
.
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«Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива
Премьера: 23 декабря
Платформа: Netflix
«Ведьмак: Происхождение» / The Witcher: Blood Origin (1 сезон)
Приквел популярного сериала, где Мишель Йео
появится в роли последней представительницы племени эльфов-мечников по имени Сиан. События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету у Сиан появляется шанс вернуть украденный священный меч, отнятый у ее павшего племени гнусными способами, и она берется за смертельное задание, которое изменит весь Континент.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Премьера: 25 декабря
Платформа: Netflix
«Белый шум» / White Noise
Новый совместный проект постановщика Ноа Баумбаха
с Адамом Драйвером
и Гретой Гервиг
, сыгравшими в трогательной трагикомедии «Милая Фрэнсис
». Киноадаптации романа Дона ДеЛилло «Белый шум» рассказывает о профессоре Джеке Глэдни, изучающем жизнь Адольфа Гитлера. Вместе с женой Бабеттой Джек растит детей от разных браков, не уделяя супруге достаточно времени. Ко всему прочему, мужчину не оставляют назойливые мысли о смерти, и однажды он узнает, что на близлежащем химическом заводе происходит выброс газа, который может быть опасен для жизни.
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«Брачная история» Ноа Баумбаха: Распад и девичья фамилия
Премьера: 30 декабря
Платформа: Netflix
«Королевство. Исход» / The Kingdom: Exodus (3 сезон)
Спустя 25 лет после премьеры первых двух сезонов Ларс фон Триер
снял продолжение постмодернистского хоррора, где пытается ответить на вопросы из предыдущих частей, но по обыкновению одновременно путает, пугает и смешит зрителя. Главной героине — пожилой женщине-лунатику Карен — предстоит спасти Королевский Госпиталь Копенгагена от разрушения.
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«Дом, который построил Джек»: Ларс фон Триер уничтожает искусство
Премьера в декабре
Платформы: Okko и Кинопоиск
«Мажор в Сочи»
Мажор Павел Прилучный
вместе с дочерью Соней (Вита Корниенко
) перебирается из Москвы в Сочи, чтобы заняться семейным бизнесом по развитию эко-отеля. Но еще до открытия ситуация выходит из-под контроля: гостиницу ждет погром, а Соколовского — стычка с местным воротилой, который планирует построить на месте жилого квартала винодельню.
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«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала
Премьера в декабре
Платформа: Кинопоиск
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«Любовник леди Чаттерлей»
— 2 декабря, Netflix
«Три-Пайнс» (1 сезон)
— 2 декабря, AmazonPrimeVideo
«Сплетница» (2 сезон)
— 2 декабря, Амедиатека
«Джордж и Тэмми» (1 сезон)
— 4 декабря, Showtime
«Темные начала» (3 сезон)
— 6 декабря, Амедиатека
«Актер» (1 сезон)
— 8 декабря, Кинопоиск
«Сердце пармы»
— 8 декабря, KION и Okko
«Песни лета»
— 10 декабря, PREMIER и Кинопоиск
«Плакать нельзя» (1 сезон)
— 12 декабря, PREMIER, Кинопоиск и Wink
«Территория» (1 сезон)
— 22 декабря, Кинопоиск
«Зема. Новогодняя серия
» — декабрь, PREMIER
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