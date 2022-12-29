Российская анимация на краю штормового каньона: итоги 2022 года

Ранее мы рассказали об итогах года в японской анимации, теперь же время новостей печальных: на отечественную индустрию (не только мультипликационную) внешняя политика оказала сокрушительный, как удар кувалдой, эффект. А что же случилось, рассказывает Павел Шведов.
фото: "Огурцы"
Год назад российская анимация строила грандиозные планы по инкорпорированию в лидирущие национальные анимационные индустрии, грезила международными рынками, копродукциями с западными странами, мировыми фестивальными наградами. И все это, возможно, было бы, не начни Россия ... [специальную военную операцию — Роскомнадзор]. Сложно переоценить масштаб влияния этого события на отрасль. Никогда ранее анимация в нашей стране не сталкивалась с теми штормами, которые вдруг начались в этом году и не планируют заканчиваться.
В начале 2022 года анимационное сообщество ликовало и праздновало включение короткометражного мультфильма Антона Дьякова «БоксБалет» в официальный список номинантов на «Оскар». Фильм пророчески напоминал про 1991-й и крах привычной картины мира. Теперь, по прошествии года, эта номинация кажется более недосягаемой высотой. Хочется верить, что у нас еще будут важные и статусные награды на фестивалях и премиях, но год для российского фестивального кино оказался катастрофическим: активное исключение российских фильмов из международных конкурсов весной сменилось, кажется, тихим эмбарго. Возможно, это не было бы столь заметно, если бы не прекрасные картины российских режиссеров, созданные в этом году и не представленные в передовых конкурсах. «Ванлав» Вари Яковлевой, «Белый-белый день» Василия Чиркова, «Огурцы» Леонида Шмелькова могли бы выступить сильнее и серьезнее, но пали жертвами (неприятия) российской политики зарубежом. Возможно, они еще воспрянут в весеннем фестивальном цикле, но премьерная жизнь короткого метра столь скоротечна, что полугодичный таймаут подобен заморозку для нежного цветка.
фото: "Белый-белый день"
Трансформации заметны и в программах российских международных смотров: например, прошедший осенью Большой фестиваль мультфильмов чуть не стал выставкой анимационных достижений азиатского континента. Усилия программных директоров киносмотров были и будут направлены на выправление этого крена в «новые территории» и приглашение анимации из Америки, Западной и Восточной Европы, но делать это будет с каждым месяцем все труднее.
Как и показывать современные мультфильмы с сюжетами про социальную реальность, заботящую публику и профессионалов других стран. Консервативный крен России, выраженный в массированном законодательстве против инаковости во всех ее проявлениях, норовит отменить любое проявление альтернативной социальной позиции, которая совсем недавно даже и не думалась как девиантная. Посмотрите под углом новых законодательных актов на лауреата Анси и оскаровского номинанта из России, мультфильм Константина Бронзита«Мы не можем жить без космоса». Явно главные герои не могут жить не только без полетов, звезд и романтики, но и друг без друга, совершенно не обращая внимания на конвенциональные гетеросексуальные связи. Этот фильм, боюсь, невозможен в новых реалиях, хотя прошло всего лишь семь лет после его триумфа.
фото: "Мы не можем жить без космоса"
Находясь в новых для себя условиях, российские аниматоры мигрируют. Кажется, это касается только авторских режиссеров, крайне взбудораженных актуальной повесткой в России. И, возможно, только они становятся основой грузинской, армянской, турецкой, шри-ланкийской тусовки русскоязычных аниматоров, которым вдруг оказалось крайне неуютно находиться в федеральных широтах. Казалось бы, времена пандемии научили всех работать удаленно, но как только задумываешься про масштаб анимационной алии, захватывает дыхание. Чиновники из министерств и ведомств обсуждают отъезд программистов, но ведь уехали не только они, но и, к примеру, практически вся игровая индустрия — а это тоже анимация, пусть и не киноэкранная. И это уже не единичный, дачно-отпускной отъезд, как может показаться, когда думаешь про авторских режиссеров. Это эмиграция бизнесов и отрасли, обратного пути которой сложно представить.
При этом, возможно, итоги года для киноэкранной анимационной индустрии даже могут показаться частично позитивными. Исход зарубежных стримингов и телеканалов снизил конкуренцию и повлек за собой рост профильных российских ТВ-игроков, а доля российского контента в кинотеатрах резко увеличилась. Правда, на поверку оказывается, что прокат просел за год чуть ли не на 70%, а с телевидения ушли практически все рекламодатели. Рост доли традиционной для анимации детско-семейной аудитории и длительности кинопроката играют на руку российским релизам, но хватит ли кинотеатрам устойчивости дождаться, когда через три-четыре года на него хлынут новые российские релизы, созданные для заполнения открывшейся бреши? Вопрос, на который сложно пока найти позитивный ответ. Возможно, киносети не дождутся, и коллапс проката не позволит насладиться нам новейшими качественными релизами, которые еще только предстоит снять.
фото: "Ванлав"
Между тем российский зритель все сильнее будет требовать от аниматоров развлечений, которые будут помогать уходить, даже бежать от реальности. Простые и бесхитростные истории, которые и так доминировали на рынке, станут единственно возможными в пространстве полнометражной и сериальной анимации, а сложные сюжеты будут маргинализироваться в среде авторского короткого метра. Причем авторское кино начнет очищаться от знака орла и мигрировать в инди-состояния, будучи представленным в интернете и на зарубежных кинофестивалях. Стратегии Ай ВэйВэя или Джафара Панахи становятся для нее все более реальными.
Значит ли это, что, находясь на краю все расширяющегося каньона и наблюдая за отдалением остального мира, российская анимация становится бесперспективной? Наверное, столь однозначно сказать об этом нельзя. Анимационная индустрия, достигнув вполне определенных высот в полнометражном и сериальном спектрах (отличными примерами являются «Финник» и «Умка»), будет стремиться работать на российский рынок, потакая как контролирующим органам, так и зрителю (у этих двух полюсов — совершенно разный запрос к контенту). И в качестве странного миража перед глазами российских продюсеров анимации будут маячить азиатские рынки: денег на них не заработать, но хотя бы мышцы копродукции и продвижения на альтернативные территории не закостенеют.
фото: "Финник"
Является ли для российской анимационной индустрии 2022 год годом краха? Нет, не является, но теперь она будет сильнее завязана на отечественного зрителя, развитие российских тем (привет, фольклор!) и даже, возможно, давно обсуждаемую регионализацию индустрии. Будет ли этот путь успешным — покажет время.
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