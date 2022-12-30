«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января

Полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой основан на одноименном автобиографическом романе Катрин Пулен о годах, проведенных на Аляске. Оставив все позади, главная героиня Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Мировая премьера картины прошла в этом году на фестивале в Сан-Себастьяне в рамках секции «Новые режиссеры».
Остросюжетный шпионский боевик Гая Ричи про элитного разведчика Орсона Фортуна (Джейсон Стэтэм), отправленного предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Из-за сложности задания он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира и известным киноактером (Джош Хартнетт), который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. В команде фильма — Кэри Элвис, Обри Плаза, Хью Грант и Евгения Кузьмина.
По словам Маши Токмашевой, это самый яркий и не получивший ни одной официальной награды фильм основной конкурсной программы ММКФ-2022. Картина совершенно не похожа на предыдущие работы Дмитрия Давыдова, сменившего якутскую поэтику на народную сатиру. По сюжету 40-летний Василий 20 лет пытался найти счастье в большом городе. Но обжегся, стал алиментщиком и вернулся в родную якутскую деревню. Где его уже никто не ждет. Родители умерли, соседи и оставшиеся родственники укоряют Василия, что тот даже не явился на похороны и не почтил могилы, одноклассники либо разъехались, либо давно живут своей жизнью. Благо, полицейский, к которому загремел во время драки Василий, помнит его еще маленького и хоть как-то помогает снова обустроиться на малой родине – устраивает на работу кочегаром.
Продолжение мультфильма Алексея Котёночкина «Турбозавры, вперед!» расскажет про новые похождения титульных персонажей вместе с Петей, Катей и новым членом команды – Сиреной. Им предстоит построить каток и спасти потерявшегося пингвиненка.
В экшн-триллере Жан-Франсуа Рише с Джерардом Батлером и Майком Колтером в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.
Хоррор по сценарию Василия Сигарева, в ходе работы уступившего место режиссера самому разноплановому на сегодняшний день российскому постановщику Игорю Волошину. В главной роли – Ольга Симонова. Ее героиня – Лиза, выросшая в детском доме и никогда не знавшая своих родителей, сейчас сама мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя ее тетей. Женщина сообщает, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит женщине и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим, и за детьми Лизы начинается охота вплоть до необычного финала.
Комедийный боевик, в котором Дженнифер Лопес и Джош Дюамель играют Дарси и Тома, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Несостоявшимся молодоженам предстоит спасти церемонию, попутно разбираясь в том, почему они любят друг друга. Среди других звезд фильма — Дженнифер Кулидж, Чич Марин, Ленни Кравиц и Соня Брага.
Якутская притча от Любови Борисовой. В основу взят сюжет из жизни первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Это довольно известная в Якутии история о том, как сын русского священника Иван Попов несколько раз спасал от погребения заживо впечатлительного якута Берескова, который страдал приступами летаргического сна. Через путешествие героев зритель постепенно проникнется народным фольклором, культурой и мифологией якутского народа.
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