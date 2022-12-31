Наши демоны и деревянные игрушки: 15 лучших фильмов 2022 года

Заканчивается 2022 год, в который все мы чаще смотрели видео в социальных сетях, чем кино, и в гораздо меньшей степени были озабочены тем, что происходит с культурой, чем с жизнями людей. Личные итоговые списки наши выглядят неуверенно, но мы сложили их вместе и собрали неожиданно неплохой общий топ редакции. По понятным причинам приходится подводить итоги и называть лучшие фильмы проката, в котором не было ни «Бетмэна», ни «Аватара», ни многих других фильмов. Но некоторые нелегалы удивительным образом попали в финальный список. Посмотреть их, находясь на территории России, невозможно, и это наша новая реальность. А большую часть из 15-ти все-таки получится оценить, если пропустили — следуйте по ссылкам в описаниях и помните главную примету киномана: какой фильм первым в году увидишь — так год и проведешь!
15. НЕТ
Фильм Джордана Пила
— история инопланетного втoржения, хоррор в декорациях вестерна, который многих заставил поломать голову. Безусловно, «Нет» — праздник на ранчо тех, кто любит высокую плотность цитат, замаскированные связи и конспирологические фанатские теории. Если в вас умер Фокс Малдер
, жаждущий найти истину где-то за углом, или дипломированный конспиролог, готовый соединять ниточками разрозненные детали, возможно, сюда соваться не стоит. Хотя «Нет» местами и остроумный, и даже пугающий, а самое главное — завораживающий, когда нечто из дальнего космоса явит себя в полный рост. Пил предлагает эффектный аттракцион, чья вывеска вторит слогану Ницше про бездну: если долго в нее всматриваться, однажды и она заинтересуется тобой.
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14. ЭКСПРЕСС
Полнометражный дебют Руслана Братова
, который создал невероятно оптимистичную трагикомедию о простом парне и вере в обыкновенное чудо. Главный герой Саша (Лев Зулькарнаев
) с емким прозвищем Сос живет в общаге, балансирует на грани отчисления, ухаживает за преподавательницей и часто наведывается в букмекерскую контору, где гостей на ежедневной основе потчуют обещаниями выигрыша и бесплатным кофе. Там Саша в очередной раз расписывает «экспресс» – комбинированную ставку сразу на несколько матчей, которая сулит крупную сумму, во много раз превышающую внос. Парень намерен напророчить результаты восьми игр подряд и забрать миллион, не переживая, что бесплатный кофе, как правило, бывает только на плантации. Так начинается трехдневная горе-одиссея героя. За панельками вырастают величественные горы, за сигаретой — рассказываются легенды о древних собаках, которые собирались лизнуть Луну, на экране телевизора — «Спартак» обыгрывает «Тамбов», как и было загадано главным героем по имени Саша. Почти провинциальная пастораль.
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13. ПО-МУЖСКИ
Еще один дебютный полный метр, теперь режиссера Максима Кулагина
и одновременно — первая большая драматическая роль Антона Лапенко
, которого и теле-, и интернет-зрители больше привыкли видеть в образе комедийных персонажей. С виду обычная бытовая драма, «По-мужски» поднимает важные вопросы гендерных шаблонов, общественного натиска и большого конфликта, происходящего «внутри Лапенко», точнее — его героя Глеба, успешного 35-летнего мужчины, который однажды поступает будто бы не по-мужски. Математически точно, но при этом с романным психологизмом, авторы выстраивают хронологию травматичной маскулинности, так свойственной нашему отечеству, где всегда проще дать в морду, а не нормально поговорить, прикрыться лозунгами о «настоящих мужиках», а не разобраться в проблеме. Это практически парафраз «Преступления и наказания» – только вопрос про «тварь дрожащую» или «право имею» низвергается до пацанского: «Мужик я вообще — или кто?
».
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12. БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ
Фильм Алексея Федорченко
показали в России дважды, оба раза в рамках фестивалей. В нем режиссер отправляется на Кавказ, в пушкинский «ужасный край чудес», с миссией вернуть зрителю давно забытый цикл дореволюционных лент: о том, как эта земля боролась против России, покорялась ей, а потом Россию обогащала, снабжая ее культуру новыми сюжетами. В мире «Больших змей» все становится частью мифологемы: разложившаяся пленка, шляпа Гоголя, нейросети, духовная традиция зикра. После такого экзотического сплава нетрудно уверовать, что у порогов Терека и вправду живут огромные аспиды. «Большие змеи Улли-Кале» – вроде бы find footage, но такой новую ленту представлять немного порочно. Это не документальное кино, но и не мокьюментари. В основе фильма лежит мудреное зелье, сваренное из реальных исторических событий, легенд, смелых теорий. Центральные персонажи реальны, а многие еще и широко известны: Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой. Их действия вымышлены – или почти вымышлены. Найденный вместе с кинопленками дневник, к примеру, «принадлежит» русскому психиатру Оттону Чечотту, возглавлявшему в начале XX века Кавказское горное общество. Все искрит и движется, исчезает в мельесовском монтаже – настоящее, с поправкой на свойственное Федорченко чувство юмора.
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11. АПОЛЛОН 10 ½
Полубиографическая, по мотивам его собственных детских воспоминаний, анимационная фантастика Ричарда Линклейтера
. Про мальчика Стэнли, который первым, еще до Нила Армстронга, слетал на Луну. Очаровательное допущение равное мечтам любого ребенка того времени (и не только в США). И в духе Линклейтера, знатного любителя поностальгировать, сам полет остается завязкой, с которой автор довольно быстро переключается на почти документальную хронику жизни в пригороде Хьюстона в 69-м. Космос был, наряду с хиппи и протестной музыкой, обыденностью — многие работают в NASA, а над головой шумят, преодолевая звуковой барьер, самолеты. И в то же время романтической мечтой из кино и телевидения, где крутили шоу о пришельцах и «Космическую одиссею
». Линклейтер возвращается к методу ротоскопирования, слишком реалистичного для анимации, слишком фантазийного для художественного кино. А, значит, можно все — и мечтать о космосе и будущем, мирном и технологичном, и вспоминать эту эпоху надежды сегодня, когда любая вера уже давно утрачена.
10. ПЛОТНИК
Семья Осиповых, кажется, живет вопреки самому популярному утверждению Толстого, – счастье у них какое-то свое, особенное, уютное, домашнее, без приторности, с искренним, легким, понятным только им юмором, иронией по отношении друг к другу. Хотя муж (Сергей Уманов
), словно бы, сошел с других популярных страниц – дом построил, сына вырастил, а дерево и вовсе стало профессией, ведь Осипов работает плотником. На свой – по меркам Ульяновска, где живет семья, – пожалуй, чуть выше среднего доход он обеспечивает и сына, и красавицу-жену Машу (Анна Рыцарева
). Случайное падение сына, которого родители называют Заяц, приводит к температуре и странным шишкам. А дальше – уверения местного фельдшера скорой помощи, что это точно рак, поездка в московский онкоцентр, встреча с врачом, анализы, сбор денег на лечение, поездка в Германию, благотворительные фонды. Всё – как в тумане. Фильм Авдотьи Смирновой
выглядит как настоящая большая литература, где слепок отдельных судеб тонко встраивается в глубокий социально-философский разговор, а страшный диагноз не сводится исключительно к злокачественной опухоли.
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9. ПИНОККИО
Кукольный мультфильм от Гильермо дель Торо
, где герой сказки Карло Коллоди
помещен в Италию времен расцвета фашизма. Шебутной Пиноккио ищет себя через нарушения примерно всех правил, а окружающие стремятся использовать его как инструмент для достижения цели. В конце концов, мексиканец дель Торо, фанат хорроров, живописи и вообще выразительных образов с вековой традицией, как никто понимает, что дети для адептов большой идеи — лишь дрова для костра, позволяющего раздуться в макабрическом самомнении их жалкой тени. Неслучайно центральным номером «Пиноккио» становится концерт для Муссолини, превращенный деревянным сорванцом и обезьяной-кукловодом Спаццатура (Кейт Бланшетт
) в сатирическую издевку над карликом-деспотом. Из какой бы древесины ты ни был сделан, не позволяй никому превращать себя в предмет интерьера. Даже если вместо сердца наметилось, так сказать, дупло.
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8. КАМОН КАМОН
Фильм Майка Миллса
– разговорное черно-белое драмеди с элементами роуд-муви, местами похожее на документальное кино, а, возможно, и на радио-спектакль, ведь именно разговоры здесь играют важнейшую роль. В амплуа одинокого слегка растерянного мужчины и антураже камерного артхауса на экране появляется Хоакин Феникс
. Здесь он, впрочем, не единственная звезда и не солирует – его напарником становится мальчик Вуди Норман
, юный артист с уже внушительной фильмографией и всеми шансами на большее будущее в кино. Поначалу «Камон Камон» напоминает документальную хронику – интервью, да еще и в черно-белом цвете, задают тон неспешному повествованию, как говорится, ни о чем и обо всем. Из этих, на первый взгляд, абстрактных разговоров, звучащих в начале картины, в финале и кое-где в середине, этаким аудиофоном, вырисовывается социальный контекст истории – про людскую эмоциональную глухоту и немоту, особенно в отношениях взрослых и детей. Джесси проверяет Джонни на прочность и детской непосредственностью, и незрелостью, все тем же неумением выражать чувства. Казалось бы, в силу возраста, но на деле – по семейным обстоятельствам. Он привык видеть взрослых уставшими, раздраженными, никто толком не объяснял ему, почему уехал папа и почему мама и дядя перестали разговаривать – и, главное, как на это реагировать и как с этим справляться. Ответы на серьезные вопросы от ребенка – сплошное «бла-бла-бла», как подмечает однажды мальчик. А жизнь – бесконечное «камон камон», «давай давай», без перерыва на беседу и без права на чувства.
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7. ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Умная и проницательная испано-аргентинская комедия, в которой над миром фестивального кино иронизируют актеры Антонио Бандерас
, Оскар Мартинес
и Пенелопа Крус
. Едкая картина, даром, что малобюджетная, с ограниченным числом актеров и почти пустыми модернистскими пространствами вместо декораций, тем не менее удерживает внимание как за счет ярких актерских работ, так и благодаря тонкому и пикантному юмору, показывающему, насколько глуповатым бывает фестивальное кино и весь процесс его производства. Насмешке подвергается все: от сценария, который больше напоминает мини-сериал телеканала ТВЦ, до постера и уморительно неловкой пресс-конференции после премьеры на крупном международном кинофестивале. Впрочем, сам фильм мы так и не увидим. В фокусе — взаимоотношения трио героев на репетициях. Прежде чем начнутся съемки яркой семейной драмы «Соперничество», им предстоит девять дней читок и репетиций, во время которых между артистами развернется нешуточное соперничество, грозящее обернуться катастрофой.
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6. ПРОДУКТЫ 24
Фильм Михаила Бородина
«Продукты 24
», чья премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. История современных рабов, живущих прямо в магазине, поражает не только злободневностью и проработкой темы, но и своими кинематографическими качествами. Магазин — это капля, по которой можно судить о море. Микрокосм, наследующий ужасы бескрайней вселенной. С ее трудовым и сексуальным рабством. Бесправием и взятничеством. Равнодушием и бытовым расизмом, выросшим из советского мифа о «дружбе народов». Наконец, об уловках религиозного и колониального сознаний, убеждающих, что всяк на своей полке, а испытания посланы каждому по силам. «Пей, а то на всех нас, и на магазин, всевышний пошлет проклятие
», — говорит героиня, затянувшись кальяном. Хотя всё уже давно проклято: ад пуст, все бесы здесь.
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5. СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ
Экранизация рассказа Харуки Мураками
— обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм и прошлогодний лауреат Каннского кинофестиваля. Рюсукэ Хамагути
сделал кино о речи. О ритуале говорения, которое — стоит «переключить» язык — превращается в сутру, мантру, музыку волн и шум прибоя. О языке тела, который выкрикивает во время секса такое, чего не сообщишь родным алфавитом. Подобным образом героиня — словно в оргазмическом трансе — рассказывает целыми главами о девочке, которая была миногой (а вообще знаменита тем, что тайком пробиралась в дом к объекту симпатий). О словах, которые на бумаге и на слух могут значить как будто разные вещи, а еще — носить в себе личный багаж, как вечно шипящее имя Хиросимы
, памятника атомизации и аннигиляции.
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4. ШТУРМ
Напряженный триллер Адильхана Ержанова
, самого известного режиссера Казахстана, о том, как учителя сами берутся спасти класс заложников, не дожидаясь помощи из далекого города. Ержанов признается, что в качестве жанрового определения ему нравится термин «слоубернер», то есть вид хоррора, когда медленно нарастающее напряжение получает интенсивную и кровавую разрядку лишь в финале. Сила «Штурма» однако в том, что жанровые законы в нем сменяются, как разномастные персонажи в кадре, связанные непредвиденными обстоятельствами. По интонации это и черная комедия, и морозный триллер, и абсурдистская драма, вынуждающая персонажей-обывателей нарядиться в овечьи шкуры. Люди в масках проворачивают операцию с хладнокровием персонажей «Схватки
» Майкла Манна
. Сбор и подготовка родительской штурмовой группы напоминает о правилах вестерна. Маячащий на периферии сюжет о разводе — традиция фильмов-катастроф, где семейная драма получает эквивалент в виде глобального катаклизма.
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3. РЕШЕНИЕ УЙТИ
Режиссер Пак Чхан Ук
(известный, прежде всего, «Олдбоем
» и «Служанкой
») вернулся в полнометражное кино и триумфально завоевал приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. Никто и не ожидал другого, «Решение уйти» — это визуальный пир, бросающий в объятия по-хорошему старого психологического детектива. Трагедия, сравнимая по накалу и страсти разве что с «Головокружением
» Хичкока
, где за взаимоотношениями мужчины и женщины скрывалась мучительная борьба человека с подсознательными юнговскими «символами». Со времен расцвета Хитча прошло более полувека, и его южнокорейский визави теперь действует эпатажнее, но не теряет этого изначального стержня саспенса: вначале обманывает, подсовывая зрителю комичный нео-нуар, а потом разрушает скепсис нежной любовной линией, превращающей кино в сеанс философского психоанализа. Отношения детектива Хэ Чжуна (Пак Хэ Иль
) и подозреваемой Со Рэ (Тан Вэй
) – это подлинное сокровище, сотканное из чувственных диалогов, странных подарков и допросов на грани эротического. Как ни странно, «Решение уйти» в 2022 году претендует на звание лучшего фильма о любви: сбивающей с ног, несбыточной и опасно близкой к преступлению.
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2. ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Философский комикс о мультивселенных и альтернативных жизнях, по поводу которых, возможно, и не стоит пытать иллюзий. Редкий пример полного соответствия фильма названию. Режиссеры, они же авторы сценария КДэн Кван
и Дэниэл Шайнерт
(Дэниэлы, как называет себя сам дуэт), и сюжетно, и смыслово работают над этой картиной практически на грани безумного, завораживая еще и сверхплотностью визуального ряда. Путешествие по мультивселенным – стремительно и разнообразно. Из прачечной, обложенной налоговыми выписками, героиня по имени Эвелин устремляется то на сцену театра, то на премьеру фильма с ее же, но уже в качестве спортивной звезды, участием, то и вовсе в альтернативную реальность, где у всех людей вместо пальцев на руках – сосиски. Выглядит как полный абсурд. Но разве в нашем – условно реальном – мире мы хоть однажды не думали, что все происходящее вокруг мало похоже на адекватность? Может быть, в сосисочной вселенной намного спокойнее?
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1. БАНШИ ИНИШЕРИНА
Новый фильм-пьеса от Мартина Макдонаха
(само по себе нечастое явление) – иллюстрация нашей разобщенности. Культовый дуэт Брендона Глисона
и Колина Фаррелла
воссоединился, но теперь сила сюжета помещает их не в туристический Брюгге, а на вымышленный ирландский островок-микрокосм, где все друг друга знают. Придуманный режиссером много лет назад остров Инишерин напоминает ковчег, с которого очаровательные ирландцы наблюдают за разворачивающейся в стране гражданской войной. Боевые действия где-то далеко, но нервозность и какая-то нездоровая трагическая истерия уже подступают к берегам обители, разрывая дружеские связи и толкая героев на шекспировскую жестокость: в первую очередь, к себе, во вторую – к ближнему. Макдонах снимал «Банши Инеширина» в непростое время, а вышла лента вообще в пору развитой эсхатологии. Но в этом и кроется магия кино, которой известен режиссер: в обертке из страшного и смешного он раз в пятилетку приносит зрителю трактат о гуманизме и вселяет надежду, что люди всегда смогут найти общий язык. Неважно, какое время – демоны внутри всегда одинаковы, а уж с ними мы как-нибудь разберемся.
Маша Бороденко, Екатерина Визгалова, Максим Гревцев, Наталия Григорьева, Маша Токмашева, Алексей Филиппов
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