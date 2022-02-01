Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля

В месяце всех влюбленных и защитников Отечества зрителей ожидают экранизации очередной популярной игровой серии и детектива Агаты Кристи, новый фильм-катастрофа Роланда Эммериха, повторный показ бессмертной классики и несколько интригующих отечественных лент.
Роланд Эммерих вернулся к своему любимому делу — разрушению всего и вся. На сей раз Земля может пострадать от падения собственного спутника. Спасать планету возьмутся руководитель НАСА Джо Фаулер (Холли Берри), отставной астронавт Брайан Харпер (Патрик Уилсон) и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман (Джон Брэдли).
В своей новой драме, открывшей прошлогодний Венецианский кинофестиваль, Педро Альмодовар исследует судьбы двух женщин — фотографа (Пенелопа Крус) и запутавшейся девушки (Милена Смит), которых объединяет незапланированная беременность. Случайная встреча становится поворотным моментом для обеих.
Создатель «Анатомии» Штефан Рузовицки в своем новом остросюжетном детективе расскажет о суровом детективе-одиночке Петере Перге (Муратан Муслу), который следует по пятам неуловимого серийного убийцы, жестоко убивающего его бывших сослуживцев. Как минимум, любопытно посмотреть на фильм, снятый кинематографистами Австрии и Люксембурга.
Рубен Фляйшер перенес на большой экран популярную серию видеоигр компании Naughty Dog про искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Вместо привычного геймерам образа перед нами предстанет Том Холланд, и это будет история становления персонажа в духе Tomb Raider 2013 года. В качестве Салли заявлен Марк Уолберг.
Кеннет Брана продолжает ступать в образе Пуаро по романам Агаты Кристи. Как и в «Восточном экспрессе», ему вновь придётся расследовать загадочное убийство, только в этот раз произошедшее уже на пароме, и снова подозревать всех и каждого. Помогут ему в этом Галь Гадот и Арми Хаммер. Детектив должен был выйти еще два года назад, но коронавирус нарушил все планы.
Классик остросюжетного зрелищного кино Филлип Нойс тряхнул стариной, сняв триллер с Наоми Уоттс в образе матери школьника, попавшего в заложники. Главной героине предстоит пробежать много миль, прежде чем она попадет в захваченную неизвестным стрелком школу.
В новой режиссерской работе австралийского актера Энтони Хэйеса вместе с ним сыграл Зак Эфрон. Зрителей ожидает триллер про двух незнакомцев, путешествующих через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалеком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остается караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.
Очередной остросюжетный боевик с Лиамом Нисоном. На сей раз его персонаж долгие годы делал для ФБР разную работу, не задавая лишних вопросов и просто исполняя свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства. Компанию Нисону в ленте составил Эйдан Куинн.
Артём Михалков поставил биографическую драму о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. В главной роли – все тот же Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера Григория Кусикьянца.
Джо Райт поставил мюзикл по классической драме Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», по сюжету которой искусный фехтовальщик с изъянами внешности Сирано (Питер Динклэйдж) не рискует признаться в любви Роксане (Хейли Беннетт), которая с первого взгляда влюбляется в Кристиана (Келвин Харрисон-младший).
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