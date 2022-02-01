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Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля

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1 февраля 2022

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Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля
фото: кадр из фильма «Крёстный отец»

В месяце всех влюбленных и защитников Отечества зрителей ожидают экранизации очередной популярной игровой серии и детектива Агаты Кристи, новый фильм-катастрофа Роланда Эммериха, повторный показ бессмертной классики и несколько интригующих отечественных лент.




«Непослушник»



Ютуб-пранкер Дима хайпа ради решает устроить пранк в стенах церкви. На него заводят дело за оскорбление чувств верующих, и парню приходится, скрываясь от полиции, прятаться в сельском монастыре. В главной роли Виктор Хориняк, в ленте Владимира Котта также играют Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин и Александр Синюков.

Выход в прокат: 3 февраля

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«Падение луны» / Moonfall



Роланд Эммерих вернулся к своему любимому делу — разрушению всего и вся. На сей раз Земля может пострадать от падения собственного спутника. Спасать планету возьмутся руководитель НАСА Джо Фаулер (Холли Берри), отставной астронавт Брайан Харпер (Патрик Уилсон) и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман (Джон Брэдли).

Выход в прокат: 3 февраля

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«Параллельные матери» / Madres paralelas



В своей новой драме, открывшей прошлогодний Венецианский кинофестиваль, Педро Альмодовар исследует судьбы двух женщин — фотографа (Пенелопа Крус) и запутавшейся девушки (Милена Смит), которых объединяет незапланированная беременность. Случайная встреча становится поворотным моментом для обеих.

Выход в прокат: 3 февраля

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«Хинтерленд: город грехов» / Hinterland



Создатель «Анатомии» Штефан Рузовицки в своем новом остросюжетном детективе расскажет о суровом детективе-одиночке Петере Перге (Муратан Муслу), который следует по пятам неуловимого серийного убийцы, жестоко убивающего его бывших сослуживцев. Как минимум, любопытно посмотреть на фильм, снятый кинематографистами Австрии и Люксембурга.

Выход в прокат: 3 февраля



«Анчартед: На картах не значится» / Uncharted



Рубен Фляйшер перенес на большой экран популярную серию видеоигр компании Naughty Dog про искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Вместо привычного геймерам образа перед нами предстанет Том Холланд, и это будет история становления персонажа в духе Tomb Raider 2013 года. В качестве Салли заявлен Марк Уолберг.

Выход в прокат: 10 февраля

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«Смерть на Ниле» / Death on the Nile



Кеннет Брана продолжает ступать в образе Пуаро по романам Агаты Кристи. Как и в «Восточном экспрессе», ему вновь придётся расследовать загадочное убийство, только в этот раз произошедшее уже на пароме, и снова подозревать всех и каждого. Помогут ему в этом Галь Гадот и Арми Хаммер. Детектив должен был выйти еще два года назад, но коронавирус нарушил все планы.

Выход в прокат: 10 февраля

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«Гонка со временем» / Lakewood



Классик остросюжетного зрелищного кино Филлип Нойс тряхнул стариной, сняв триллер с Наоми Уоттс в образе матери школьника, попавшего в заложники. Главной героине предстоит пробежать много миль, прежде чем она попадет в захваченную неизвестным стрелком школу.

Выход в прокат: 17 февраля



«Жажда золота» / Gold



В новой режиссерской работе австралийского актера Энтони Хэйеса вместе с ним сыграл Зак Эфрон. Зрителей ожидает триллер про двух незнакомцев, путешествующих через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалеком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остается караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.

Выход в прокат: 17 февраля



«Игра теней» / Blacklight



Очередной остросюжетный боевик с Лиамом Нисоном. На сей раз его персонаж долгие годы делал для ФБР разную работу, не задавая лишних вопросов и просто исполняя свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства. Компанию Нисону в ленте составил Эйдан Куинн.

Выход в прокат: 23 февраля

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«Мистер Нокаут»



Артём Михалков поставил биографическую драму о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. В главной роли – все тот же Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера Григория Кусикьянца.

Выход в прокат: 23 февраля

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«Крёстный отец» / The Godfather



В 2022-м исполняется 50 лет знаменитой семейной саге Фрэнсиса Форда Копполы о гангстерском семействе Корлеоне, не нуждающемся в особом представлении. Перед нами на большом экране благодаря компании «Централ Партнершип» вновь окажутся Вито (Марлон Брандо), Майкл (Аль Пачино), Сантино (Джеймс Каан), Фредо (Джон Казале) и, конечно же, Том Хаген (Роберт Дюваль), а из динамиков окутает нас великая музыка Нино Роты.

Выход в прокат: 24 февраля

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«Сирано» / Cyrano



Джо Райт поставил мюзикл по классической драме Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», по сюжету которой искусный фехтовальщик с изъянами внешности Сирано (Питер Динклэйдж) не рискует признаться в любви Роксане (Хейли Беннетт), которая с первого взгляда влюбляется в Кристиана (Келвин Харрисон-младший).

Выход в прокат: 24 февраля

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Макс Милиан
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