«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

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«В Монике Витти нет ничего искусственного и декоративного»

3 февраля

«У нас не было конфликтов с собой»: Светлана Ходченкова, Вета Гераськина и Катерина Михайлова – о бескомпромиссном дебюте «Другое имя»

Женский кинотриумвират – о поиске достойного исполнителя мужской роли, работе с начинающими артистами и финансовых вызовах, с которыми сопряжено создание необычного творческого проекта