«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

Суперуспешная певица и человек-бренд Кэт Вальдез (Лопес) собирается замуж – и сказать заветное «да» ей предстоит перед огромной толпой в 20 миллионов человек. Свадьбу с не менее популярным музыкантом Бастианом (первая роль колумбийского артиста Малумы) собираются транслировать на весь мир. Буквально за несколько минут до кульминации в таблоиды попадают страстные фотографии Бастиана и ассистентки Кэт. Главная героиня уже стоит на сцене вся в слезах и замечает среди фанатов мужчину с табличкой «Выходи за меня». Так начинается новая история любви с Чарли Гилбертом (Оуэн Уилсон).Удивительно, но из гигантской толпы Кэт удается выцепить практически единорога – скромного учителя математики в разводе, не замешанного в каких-либо скандалах, без приводов и долгов, который невероятно далек от мира шоу-бизнеса и даже не умеет пользоваться айфоном. У него есть милая дочка Лу ( Хлоя Коулмэн ), смешная подруга Паркер (Сара Силверман) и очень толстый пес.В пару суперзвезда – обычный преподаватель сложно поверить. По словам Оуэна Уилсона, даже ему казалось, что это не сработает: «»., – смеется Сара Силверман –»., – поясняет Дженнифер Лопес, –».Режиссер Кэт Койро рассказывает, как складывались отношения между Уилсоном и Лопес на площадке: «».Актриса Мишель Бюто, которая играет Мелиссу, помощницу и лучшую подругу Кэт, тоже подчеркивает перфекционизм Лопес: «».По словам Дженнифер Лопес, она почувствовала связь с героиней на нескольких уровнях. «», – говорит актриса.Тем не менее продюсер фильма Элейн Голдсмит-Томас, которая ранее также работала с Лопес над фильмами « Госпожа горничная » и « Стриптизерши », считает, что эта роль стала для актрисы определенным вызовом: «».Специально для фильма Дженнифер Лопес со своей командой написала по сути целый альбом, это первый подобный опыт для артистки. Как говорит режиссер картины Кэт Койро, «музыка вшита в ДНК этой истории». Для постановщицы все и началось с мелодии.», – рассказывает Койро.Джей Ло также подчеркивает значение музыкальной составляющей картины: «»., – продолжает Малума. –».Это было выступление в «Мэдисон-Сквер-Гарден», где создателям картины пришлось прервать тур музыканта и вывести Лопес на сцену. «— вспоминает Койро. —».Пожалуй, единственный кто не поет и даже не танцует в фильме – это герой Оуэна Уилсона. «», – смеется Уилсон.Идея фильма возникла семь лет назад и выросла она из одноименного графического романа. Изначально планировалось делать сериал, но продюсер Элейн Голдсмит-Томас увидела в этой истории фильм.», – вспоминает Голдсмит-Томас.Однако к съемкам все никак не удавалось приступить, менялись студии, которые по каким-то причинам откладывали производство. Одна из компаний и вовсе заявила, что ромкомы не пользуются успехом за границей. Фильм получил зеленый свет только в июле 2019-го.«Первый встречный» – безусловно, старомодный ромком с традиционными для жанра элементами. В нем есть и выпускной, и человек с табличкой, и немного натужная сцена в аэропорту, в которой героиня Дженнифер Лопес не может понять, как купить билет – она же звезда, за нее все делает ее команда. Режиссер Кэт Койро утверждает, что это не штампы, а классические приемы: «».Отвечая на вопрос, чем сценарий романтической комедии может ее зацепить, Дженнифер Лопес говорит: «».Социальные сети играют важную роль в фильме, причем несмотря на то, что в самом начале картины главная героиня едва не становится мемом, она понимает, насколько интернет важен для продвижения. Любой ее шаг попадает в онлайн, и создатели фильма охотно выводят сторис на экран, показывая, что жизнь публичного человека- это бесконечный прямой эфир в «Инстаграме».», – уверена Лопес.Не отпускает ощущение, что Чарли Гилберт осуждает открытый образ жизни Кэт. В какой-то момент он предлагает ей попробовать что-то новое: избавиться от многочисленных помощников и прожить один день в полной самостоятельности. Выглядит, впрочем, это смешно. Герои едут в какой-то роскошный дом и главным испытанием для Кэт становится приготовление витаминного коктейля (спойлер: она его провалит, не справившись с крышкой блендера). Но и Чарли приходится что-то менять, так, Кэт убеждает его завести аккаунт в ТикТоке и Снэпчате. Он долго отказывается, и заметим, айфон он себе позволил купить гораздо быстрее.», – иронизирует режиссер Кэт Койро.Над фильмом «Первый встречный» работала женская команда, и это нашло свое отражение в сюжете. Почему женщина не может сделать предложение, почему она должна ждать первого шага от мужчины, возмущается героиня Лопес. Однако мужчины продолжают пытаться ей управлять, Бастиан манипулирует и требует дать ему второй шанс, а Чарли Гилберт обиженно отстраняется, как только появляются первые проблемы.Возможно, лучше было бы закончить картину на моменте, когда Кэт Вальдез наконец обретает свой голос и пишет балладу On My Way – это, кстати, любимая песня Лопес. Но это ромком, и он заканчивается так, как и миллион других фильмов в этом жанре. Действительно, зачем изобретать велосипед.