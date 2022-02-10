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«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

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10 февраля 2022
В российский прокат 10 февраля выходит фильм «Первый встречный» – музыкальный ромком о суперзвезде, которая влюбляется в обычного учителя математики. Незадолго до премьеры звездный каст фильма – Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Малума, Сара Силверман, Мишель Бюто, – а также режиссер Кэт Койро и продюсер Элейн Голдсмит-Томас рассказали журналистам о создании картины и возвращении жанра ромкомов.

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

Суперуспешная певица и человек-бренд Кэт Вальдез (Лопес) собирается замуж – и сказать заветное «да» ей предстоит перед огромной толпой в 20 миллионов человек. Свадьбу с не менее популярным музыкантом Бастианом (первая роль колумбийского артиста Малумы) собираются транслировать на весь мир. Буквально за несколько минут до кульминации в таблоиды попадают страстные фотографии Бастиана и ассистентки Кэт. Главная героиня уже стоит на сцене вся в слезах и замечает среди фанатов мужчину с табличкой «Выходи за меня». Так начинается новая история любви с Чарли Гилбертом (Оуэн Уилсон).

Удивительно, но из гигантской толпы Кэт удается выцепить практически единорога – скромного учителя математики в разводе, не замешанного в каких-либо скандалах, без приводов и долгов, который невероятно далек от мира шоу-бизнеса и даже не умеет пользоваться айфоном. У него есть милая дочка Лу (Хлоя Коулмэн), смешная подруга Паркер (Сара Силверман) и очень толстый пес.

«Они – противоположности во всем»: О партнерстве импульсивного Уилсона и перфекционистки Лопес

В пару суперзвезда – обычный преподаватель сложно поверить. По словам Оуэна Уилсона, даже ему казалось, что это не сработает: «Чарли – простой парень, что называется, из народа, даже его имя совершенно обычное. А вот его соперник Бастиан – настоящая сенсация. Однако события в фильме так складываются, что действительно начинаешь верить в происходящее».

«Чарли – луддит, – смеется Сара Силверман – Внезапно его затягивает этот мир поп-культуры, и ему приходится выйти из зоны комфорта».

«Когда Кэт встречает Чарли, – поясняет Дженнифер Лопес, – для нее начинается удивительное приключение. Он помогает ей вырваться из своеобразной ловушки. Кэт чувствует, что не может жить как все и любить как все, она загнана в определенные рамки. И персонаж Оуэна дарит ей надежду, настоящую любовь и ощущение дома, которого у нее никогда не было».

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

Режиссер Кэт Койро рассказывает, как складывались отношения между Уилсоном и Лопес на площадке: «Они очень уважают друг друга, еще со времен фильма «Анаконда», но при этом они такие разные. Противоположности во всем. Их ритмы и подход к работе очень отличаются. Дженнифер всегда очень собранная, Оуэн – импульсивный, склонный к экспериментам».

Актриса Мишель Бюто, которая играет Мелиссу, помощницу и лучшую подругу Кэт, тоже подчеркивает перфекционизм Лопес: «Дженнифер приходила на съемочную площадку, зная реплики своего персонажа и всех остальных. Она знала, что делают камеры, а между дублями отвечала на телефонные звонки. У нее бизнес, многомилионная империя, а еще она мать. Я не знаю, как она это делает».

По словам Дженнифер Лопес, она почувствовала связь с героиней на нескольких уровнях. «Мне не нужно было тщательно изучать своего персонажа и задаваться вопросом: а каково это – быть известным и успешным артистом? Я уже это знала, поэтому, конечно, у меня с Кэт много общего. Самое сложное было показать то, что происходит за закрытыми дверями. Тот момент, когда что-то идет не так и ты страдаешь, а на это смотрит весь мир. И средства массовой информации буквально набрасываются на вас, чтобы откопать сочную историю, над которой можно посмеяться», – говорит актриса.

Тем не менее продюсер фильма Элейн Голдсмит-Томас, которая ранее также работала с Лопес над фильмами «Госпожа горничная» и «Стриптизерши», считает, что эта роль стала для актрисы определенным вызовом: «Я надеялась, что Дженнифер сможет показать темную сторону славы, и вы знаете, это было для нее непросто. Она мастерски может скрывать боль, которую испытывает публичный человек. И это был серьезный вызов – открыться людям и показать – каково это, жить словно панда в зоопарке».

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

«Два моих мира наконец встретились»: О музыкальной составляющей

Специально для фильма Дженнифер Лопес со своей командой написала по сути целый альбом, это первый подобный опыт для артистки. Как говорит режиссер картины Кэт Койро, «музыка вшита в ДНК этой истории». Для постановщицы все и началось с мелодии.

«Дженнифер пела песню из фильма. Песня играла по Bluetooth, а Дженнифер подпевала. Bluetooth почему-то отключился, и она просто продолжала петь. Ее голос был таким красивым, настоящим и мощным — не похожим ни на что, что я когда-либо слышала на спродюсированных альбомах. Я подумала: "Боже, если я смогу показать зрителям хотя бы часть этой ее стороны, это будет самая захватывающая вещь в мире"», – рассказывает Койро.

Джей Ло также подчеркивает значение музыкальной составляющей картины: «Два моих мира наконец встретились, и я считаю, нам действительно удалось раскрыть героев через музыку. А потом появился Малума и также заполнил какие-то пробелы в характере своего героя, написав две отличные песни 1 en 1 Millon и Segundo».

«Для меня было очень важно стать частью саундтрека, – продолжает Малума. – Я хотел привнести что-то свое, а также представить латиноамериканскую культуру на большом экране. Кстати, главную композицию Marry Me мы исполняли во время настоящего концерта, моего концерта. И это было потрясающе, хотя и сумбурно. Кругом были камеры, куча микрофонов, очень много людей, которые что-то кричали и пытались управлять происходящим».

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

Это было выступление в «Мэдисон-Сквер-Гарден», где создателям картины пришлось прервать тур музыканта и вывести Лопес на сцену. «Мы стояли за кулисами, пока сценическая команда Малумы организовывала настоящее шоу, — вспоминает Койро. — Мы как будто играли в две игры одновременно. Они подали нам сигнал, и мы быстро отсняли материал».

Пожалуй, единственный кто не поет и даже не танцует в фильме – это герой Оуэна Уилсона. «Мне однажды пришлось петь в кино, для фильма «Старски и Хатч». И я помню, что это было настоящее испытание для продюсера. По его словам, я сломал три автотьюн машины, пытаясь настроить нормальное звучание. Так что, к сожалению, я просто не певец», – смеется Уилсон.

«Это должен быть не просто ромком»: О создании «Первого встречного» и старомодном жанре

Идея фильма возникла семь лет назад и выросла она из одноименного графического романа Бобби Кросби. Изначально планировалось делать сериал, но продюсер Элейн Голдсмит-Томас увидела в этой истории фильм.

«Я чувствовала, что это должен быть не просто ромком, но история о вере в романтику, судьбоносном моменте. Мы думаем, что управляем своей жизнью, а потом что-то происходит – вроде пандемии – и ты понимаешь, что это не так. Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины, и что-то очень обнадеживающее. Я рассказала об этом графическом романе Дженнифер, о парне в зале, который держит в руках табличку «Выходи за меня», и она сказала: «Я знаю, чем это должно закончиться». Так что финал – полностью ее идея», – вспоминает Голдсмит-Томас.

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

Однако к съемкам все никак не удавалось приступить, менялись студии, которые по каким-то причинам откладывали производство. Одна из компаний и вовсе заявила, что ромкомы не пользуются успехом за границей. Фильм получил зеленый свет только в июле 2019-го.

«Первый встречный» – безусловно, старомодный ромком с традиционными для жанра элементами. В нем есть и выпускной, и человек с табличкой, и немного натужная сцена в аэропорту, в которой героиня Дженнифер Лопес не может понять, как купить билет – она же звезда, за нее все делает ее команда. Режиссер Кэт Койро утверждает, что это не штампы, а классические приемы: «Я – фанат ромкомов, это один из вечных жанров. Мы не хотели изобретать велосипед, у нас действительно есть отсылки к «Красотке», герои, бегающие по аэропортам и люди с плакатами в руках. Я хотела, чтобы зрители видели это и говорили: «О, мне это знакомо!».

Отвечая на вопрос, чем сценарий романтической комедии может ее зацепить, Дженнифер Лопес говорит: «Ромкомы для меня – это своего рода возвращение домой. И я так рада, что в этом году у меня выходят сразу два романтических фильма: «Первый встречный» и «Моя пиратская свадьба». Ромком очень трудно каждый раз изобретать заново. Мы все знаем финал истории – два человека будут вместе. И главный момент тут – каким будет это путешествие, как будут взаимодействовать персонажи. И если эта история хорошо написана, я буду в этом участвовать».

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

«Если что-то случается, все это увидят»: О соцсетях и женском голосе

Социальные сети играют важную роль в фильме, причем несмотря на то, что в самом начале картины главная героиня едва не становится мемом, она понимает, насколько интернет важен для продвижения. Любой ее шаг попадает в онлайн, и создатели фильма охотно выводят сторис на экран, показывая, что жизнь публичного человека- это бесконечный прямой эфир в «Инстаграме».

«Раньше были только таблоиды и пресса, теперь ко всем прочему добавились социальные сети. И там все происходит так быстро! Нет сомнений, что история разойдется. Если что-то случается, все это увидят», – уверена Лопес.

Не отпускает ощущение, что Чарли Гилберт осуждает открытый образ жизни Кэт. В какой-то момент он предлагает ей попробовать что-то новое: избавиться от многочисленных помощников и прожить один день в полной самостоятельности. Выглядит, впрочем, это смешно. Герои едут в какой-то роскошный дом и главным испытанием для Кэт становится приготовление витаминного коктейля (спойлер: она его провалит, не справившись с крышкой блендера). Но и Чарли приходится что-то менять, так, Кэт убеждает его завести аккаунт в ТикТоке и Снэпчате. Он долго отказывается, и заметим, айфон он себе позволил купить гораздо быстрее.

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

«В соцсетях многое связано с балансом. Действительно, постоянное пребывание на публике может быть токсичной историей, но разве не менее токсично – иметь дочь-подростка и притворяться, что соцсетей не существует? Как ты найдешь связь с другим поколением?», – иронизирует режиссер Кэт Койро.

Над фильмом «Первый встречный» работала женская команда, и это нашло свое отражение в сюжете. Почему женщина не может сделать предложение, почему она должна ждать первого шага от мужчины, возмущается героиня Лопес. Однако мужчины продолжают пытаться ей управлять, Бастиан манипулирует и требует дать ему второй шанс, а Чарли Гилберт обиженно отстраняется, как только появляются первые проблемы.

Возможно, лучше было бы закончить картину на моменте, когда Кэт Вальдез наконец обретает свой голос и пишет балладу On My Way – это, кстати, любимая песня Лопес. Но это ромком, и он заканчивается так, как и миллион других фильмов в этом жанре. Действительно, зачем изобретать велосипед.

«Первый встречный» в кинотеатрах с 10 февраля.


Марисоль Яхьяева
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«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов фотографии
«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов фотографии
«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов фотографии
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