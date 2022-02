Вместе во веки веков! The Beatles: Get Back. Как устроен лучший фильм о ливерпульской четверке

Читать Царь роковой горы: как «Властелин колец» повлиял на кино

Январь 1969 года. Ливерпульская четверка задумала амбициозный проект — снять фильм о своем творческом процессе, а заодно записать новый альбом и дать по итогу большой концерт (группа не выступала вживую несколько лет). В прессе стали ходить слухи, что близится распад The Beatles, и музыканты хотели доказать, что они по-прежнему крепкая команда. Однако во время записи новых песен для Джона Ринго стало очевидно, что скоро все кончится.Позднее — уже после распада группы — многочасовой материал репетиций «битлов», отснятый режиссером, вошел в фильм « Пусть будет так » (1970). Хогг признавался, что лента никак не получалась, не хватало какого-то драматического и сюжетного стержня. Но выпускать надо было. Результат длится чуть меньше полутора часов, и огромное количество пленок (музыкантов снимали без перерыва каждый день) просто положили на полку.После просмотра Get Back больше всего удивляет, как режиссер Хогг прозевал то, что обнаружил Питер Джексон . Создатель « Властелина колец » в океане материала рассмотрел самое главное: The Beatles все эти дни рассказывали свою историю. Драматургию не нужно создавать, она рождалась сама по себе в реальном времени. И Джексон решил донести до зрителя эту необыкновенную и уникальную хронику дружбы четырех гениев в период их абсолютного зенита.Не секрет, что Питер Джексон любит масштабные и большие фильмы — в особенности, трилогии. Get Back также разделен на три части и в общей сложности длится почти восемь часов. Сперва может показаться, что здесь и нет никакой режиссуры. Музыканты долго и методично сочиняют песни в студии, болтают обо всем и ни о чем, дурачатся, ругаются и мирятся. Но у Get Back есть очень четкие структура и драматургия, воссозданные Джексоном с большим чутьем и пониманием специфики материала.В начале картины «битлы» собираются в студии-ангаре. У них есть очень четкая цель — сочинить пару десятков песен, отрепетировать, записать их и потом сыграть вживую на концерте. Сроки немыслимые — всего две недели: со 2-го по 18-е января. Но самое трудное, как оказалось, не написать песни — это музыканты умеют делать как никто. Джон, Пол, Джордж и Ринго пытаются вернуть время, когда они были одним целым, но им никак не удается.У Get Back есть завязка, кульминация и катарсический финал. Первая серия показывает изнуряющие и мучительные репетиции группы. В какой-то момент напряжение между музыкантами приводит к «взрыву»: Джордж Харрисон собирает вещи и покидает студию. Все оканчивается клиффхэнгером: на фоне звучит пронзительная харрисоновская Isn’t It a Pity , а трое оставшихся «битлов» обнимаются. Никто не знает, что будет дальше, повисает мрачное молчание.Вторая часть подхватывает настроение распада и тоски. Мы видим Маккартни, сидящего со слезами на глазах: «». Он боится, что и Леннон не придет, слишком уж он задерживается. В этот момент становится ясно, что Пол больше всего переживает даже не за группу или их амбициозный творческий план. Страшнее всего — потерять друзей. К счастью, все улаживается, и «битлы» переезжают в куда более комфортабельную студию Apple Corps. Здесь процесс записи ускоряется, четверка чувствует прилив сил и энтузиазм — песни рождаются одна за другой.Завершается картина концертом на крыше, который станет последним для группы, хотя они этого еще не знают.Не будет преувеличением сказать, что Get Back — лучший и главный фильм о The Beatles (может, лучший музыкальный док вообще). «Пусть будет так» в свое время создал миф, будто в тот период четверка только и делала, что ругалась, а творческий процесс проходил мучительно для всех. Но Джексон показывает совершенно иную картину. Несмотря на то, что конфликт определенно был, и музыканты явно устали друг от друга, стремятся жить и творить отдельно, они все равно остаются друзьями. Это вообще кино о настоящей дружбе, о счастье быть вместе — хотя и о ревности, и о соперничестве. «Битлы» прекрасно ладят, понимают с полуслова и крайне вежливо выражают свое недовольство или сомнения. А ведь целые поколения битломанов были уверены, что Джон, Пол, Джордж и Ринго в этот момент буквально ненавидели друг друга.Главное же в фильме — запечатленный процесс рождения песен. На протяжении десятков лет у Маккартни спрашивают, как он сочиняет, откуда это все берется? И Get Back дает красноречивый ответ в небольшой, но феерической сцене. Усталые и изможденные бесконечными репетициями, Ринго и Джордж сидят в сторонке и безучастно смотрят на Пола, который стучит по струнам и что-то бубнит под нос. Постепенно из хаоса звуков начинает проглядывать знакомая мелодия: это Get Back ! Вот она уже отчетливо узнается! Остальные «битлы» тоже ее слышат, садятся за инструменты и начинают подыгрывать. Вообще фильм Джексона не случайно носит название этой песни: мы видим буквально все этапы ее создания, она связывает красной нитью все главы и, конечно, символична. «Вернуться назад» хочется каждому, но все изменилось безвозвратно.Поклонников The Beatles наверняка поразят многие неожиданные детали их творческого мира. Например, что знаменитый ленноновский гимн Gimme Some Truth сочинен не без участия Маккартни на этой самой сессии. До сих пор распространена версия, будтокак-то ощутимо повлияла на распад группы. Однако в Get Back мы видим противоположную картину: она спокойно сидит в сторонке, читает журнал, поддерживает Леннона во всем и никому, в сущности, не мешает. В какой-то момент сам Маккартни говорит: «». Когда «битлам» нужна эмоциональная разрядка они начинают неистово бить по инструментам, и в этот момент Йоко с ее незабываемыми воплями в микрофон очень хорошо дополняет атмосферу хаоса, из которого потом рождались шедевры.Необыкновенно лирично показаны отношения Джона и Пола. Особенно удивительно подслушать их беседу, коварно записанную съемочной группой. В ней они показаны настоящими друзьями, которые заботятся друг о друге и пытаются исправить положение, сложившееся в группе. Настоящий конфликт здесь не у них (Леннон вообще душа компании и главный весельчак!), как принято считать, а у Маккартни с Харрисоном: двое не могут сыграться, постоянно поправляют друг друга, раздражаются.В Get Back есть потрясающая сцена (Джексон смонтировал ее блестяще), в которой Джон и Пол сочиняют Two of Us в каком-то невероятном потоке эмоций и единения. А в стороне понурый Харрисон мучительно переживает нынешнюю отчужденность в группе: у него уже сочинены десятки великих песен, но он не может их записать в составе The Beatles. Возможно, в этот момент он и решает по-настоящему уйти, чтобы сделать сольный альбом. Однако во второй серии Харрисон признается Леннону в интимной беседе, что не хотел бы расставаться с ними навсегда, даже если будет записывать свою пластинку. Увы, уже совсем скоро четверка будет таскаться по судам и записывать сольные песни, в которых высмеивают друг друга.Таких маленьких откровений из жизни «битлов» здесь немало. Get Back — драгоценный документ, «корректирующий» историю великой группы. Но это не только машина времени, не только безучастная хроника событий. Зритель становится свидетелем увлекательного и трогательного момента в жизни четырех гениев, которые показаны самыми обычными людьми. Застенчивыми, чуточку грустными, но безумно энергичными, захлебывающимися от жажды жить и созидать (на минуточку, «битлам» здесь нет и 30 лет).Финальный концерт на крыше — апофеоз и высшая точка не только фильма, но и их многолетней дружбы, творчества, просто жизни. Кажется, что сами музыканты сейчас вспорхнут от счастья быть вместе. В этом восторге единения и кроется, наверное, бессмертие The Beatles.В какой-то момент Маккартни говорит Леннону, что пройдут десятки лет, они вместе состарятся, все эти раздоры останутся в прошлом, и они будут играть вместе, как и прежде. Этого не случится. Get Back зафиксировал момент на грани распада группы, когда все еще, кажется, можно было поправить. И The Beatles в нем действительно, как будто, не разошлись, не рассорились окончательно, а по-настоящему преодолели все споры, собрались вместе — уже во веки веков.